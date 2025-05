Programação do fim de semana vai de Chaplin a música eletrônica

Projeto do Consulado dos EUA exibe dois clássicos de Charlie Chaplin no Sesc Teatro Prosa, com trilha ao vivo de Tony Berchmans: "Em Busca do Ouro", hoje, às 19h, e "O Garoto", amanhã, às 16h - Reprodução

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Hoje e amanhã, no Sesc Teatro Prosa, o público tem uma grande oportunidade de conhecer ou rever dois clássicos do cinema dirigidos e protagonizados pelo maior expoente da arte das imagens em movimento, o inglês Charlie Chaplin (1889-1977), que deu vida a Carlitos.

Ao mesmo tempo bondoso, sedutor e vagabundo, Carlitos permanece até hoje, segundo especialistas, como o único personagem universal criado pelo cinema.

Ou seja, sua origem não vem da literatura ou da dramaturgia teatral. Ele surgiu diretamente nas telas em 1914.

Sempre com trilha sonora executada ao vivo, com improvisos ao piano de Tony Berchmans, o projeto Cinepiano apresenta hoje, às 19h, “Em Busca do Ouro” (“The Gold Rush”, 1925), de Charlie Chaplin, que traz algumas das cenas mais emblemáticas da história do cinema, a exemplo do sapato saboreado como uma refeição e da transformação de Chaplin em uma galinha, momentos que, misturando humor e consternação, ajudam a fazer do longa-metragem um verdadeiro libelo humanista a alertar para a chaga da fome global.

Amanhã, às 16h, será a vez de “O Garoto” (“The Kid”, 1921), o primeiro longa de Chaplin. A trama, uma vez mais, comove e diverte, ao mostrar Carlitos criando um menino abandonado, interpretado com excelência por Jackie Koogan. Edna Purviance, musa maior da obra chapliniana, também está no elenco.

As sessões são fruto do American Corner, parceria do Sesc com o Consulado dos Estados Unidos. Classificação das duas sessões: livre. Rua Anhanduí, nº 200, Centro. Ingressos gratuitos via Sympla. Um programa imperdível.

Linguiça

A 20ª Festa da Linguiça de Maracaju, de hoje a domingo, faz parte da Rota MS Gastronômica e apresenta, além da deliciosa iguaria produzida na cidade, atrações culturais bancadas pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), como shows, exposições de veículos, máquinas e implementos, parque de diversões e artesanato.

Uma das atrações do tradicional evento de Maracaju, a coreografia do Studio Mover tem

direção de Pamela Neitzke e narra o impacto da guerra nas crianças

O preparo da linguiça de Maracaju é 100% sul-mato-grossense, criado por famílias que vieram do triângulo mineiro.

O show de hoje é com Henrique Souza e, amanhã, sobe ao palco Vivi Ajala. Durante toda a programação, o grupo Batucando Histórias anima a criançada.

No sábado, às 15h, e no domingo, às 14h, o Studio Mover apresenta a coreografia “Blitz”, com direção de Pamela Neitzke, que narra, por meio da dança, a história de crianças que precisaram se separar de suas famílias e abandonar suas casas para fugir dos bombardeios nos grandes centros urbanos durante a guerra.

A proposta é retratar o medo, a saudade, a coragem e a esperança dessas crianças diante da separação e da incerteza do futuro. “Cada movimento representa o caos do conflito, a dor das despedidas, a jornada rumo ao desconhecido e a força encontrada na união e na solidariedade.

Nossa intenção é de sensibilizar e lembrar o público do impacto humano da guerra, especialmente sob o olhar inocente das crianças”, explica Pamela.

Haverá, durante todo o evento, exposição e comercialização do artesanato sul-mato-grossense pela Casa do Artesão itinerante. Haverá também demonstração de modelagem em argila dos bichos do pantanal com o mestre-artesão Rodrigo Avalhães, durante os três dias de evento, das 16h às 20h.

Nath e Naip

Conhecida por versão eletrônica de “Trem do Pantanal”, DJ faz abertura

e encerramento no Sunset Growler Station

Como ocorreu em 2024, a banda Naip celebra o aniversário da empresária Abilene Figueiredo no Sunset Growler Station (Av. Afonso Pena, nº 5.668, Chácara Cachoeira), amanhã, a partir das 18h, com abertura e encerramento da DJ Nathalia Albuquerque e ingressos (R$ 60 + taxa) via Sympla.

Alexandre Lacorte (bateria), André Coelho (teclados), Rafael Coelho (baixo), Caio

Dutra (guitarra) e Carlos Eduardo (vocais) fazem show no Sunset Growler Station

Há 26 anos na estrada, a banda apresenta um repertório diversificado e fiel ao pop rock das décadas de 1970 a sucessos atuais, tocando, por exemplo, Tears For Fears, Bon Jovi, Raimundos e Maroon 5. Alexandre Lacorte (bateria), André Coelho (teclados) e Rafael Coelho (baixo), da formação original, além de Caio Dutra (guitarra) e Carlos Eduardo (vocais), são os integrantes da Naip.

Violão

O 9º Festival Internacional de Violão, que começou na quarta-feira, segue até domingo, com mais sete atrações.

Hoje, no Auditório Luis Felipe Oliveira (Av. Antônio Mendes Canale, nº 423, Pioneiros), apresenta-se, às 10h, o Duo Sonidos (EUA) e, às 16h, tem sessão dupla, com o Duo Amálgama e o violonista uruguaio Ricardo Barceló.

Às 20h, no Teatro Glauce Rocha, apresenta-se a Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande.

Amanhã e domingo, as apresentações se concentram no Auditório Luis Felipe Oliveira: Mário da Silva e, em seguida, Luiz Mantovani, a partir das 20h, no sábado; e Trio Elipsoidal, além da premiação do Concurso Internacional de Violão, no domingo, a partir das 11h. Entrada franca, com ingressos via Sympla ou acesso diretamente no local.

Ney

A cinebiografia “Homem com H”, em cartaz nos cinemas de shopping centers, revela a trajetória de Ney Matogrosso desde a infância, em Mato Grosso do Sul, até se tornar um ícone da música brasileira.

Com direção de Esmir Filho e Jesuíta Barbosa no papel principal, a cinebiografia narra a trajetória do cantor Ney Matogrosso desde a infância até o estrelato. Divulgação/ParisFilmes

Com sua voz única e talento performático, Ney lançou sucessos como “Rosa de Hiroshima” e “Sangue Latino”, mostrando sua identidade revolucionária e presença de palco inconfundível. Classificação indicativa: 16 Anos.

A direção é de Esmir Filho. No elenco, estão, entre outros nomes, Jesuíta Barbosa, Bruno Montaleone, Caroline Abras e Hermila Guedes.

Assine o Correio do Estado