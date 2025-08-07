Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Projeto de horta em escola pública mobiliza estudantes no aprendizado de conceitos matemáticos

Sob a coordenação do professor Heldo Aran, projeto é feito em horta de escola pública de Dourados, articulando o saber com lições sobre meio ambiente, alimentação e saúde

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

07/08/2025 - 10h29
Continue lendo...

Estudantes do Ensino Médio de Dourados estão vendo a matemática brotar no quintal da sala de aula. Na Escola Estadual Floriano Viegas Machado, folhas verdes, canteiros e compostagem são as ferramentas de aprendizado do projeto Horta Geométrica: Ensino e Sustentabilidade.

A iniciativa é coordenada pelo professor Heldo Aran, que tem ensinado aos estudantes, de forma prática, conceitos matemáticos e lições sobre meio ambiente, trabalho em equipe e alimentação saudável.

O diferencial inovador do projeto está justamente no formato dos canteiros. Círculos, quadrados, triângulos e outras figuras geométricas auxiliam os estudantes a aprenderem geometria, literalmente, no chão da escola.

"O projeto ensina matemática e sustentabilidade de forma prática, por meio de uma horta em formato geométrico. Entre os objetivos, destacamos o ensino de forma aplicada, o que auxilia na assimilação do conteúdo e, consequentemente, no aprendizado”, explica o professor Heldo.

A proposta nasceu de incentivo da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), por meio do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (Pictec).

De acordo com o educador, os estudantes participam de todas as etapas do projeto: da construção dos canteiros ao plantio, passando pela compostagem e o reaproveitamento de resíduos orgânicos.

“Nossa escola não perde nada de resíduos, tudo é transformado em adubo para uso na horta. E os alunos estão criando gosto pelo estudo da matemática”, destaca Heldo.

Integração

Os alimentos produzidos – hortaliças e ervas medicinais – são aproveitados na própria escola. Os conceitos de sustentabilidade, ecologia, geometria, álgebra e até de saúde são trabalhados em conjunto com diferentes disciplinas. A horta ainda se tornou um espaço de integração entre os alunos, e também com os estudantes do Ensino Fundamental e da educação especial.

“Alguns comentam que nunca haviam estudado matemática de forma prática. Segundo eles, isso ajuda no aprendizado, pois contextualiza a teoria de sala de aula”, relata o professor. “Além disso, eles têm a oportunidade de consumir alimentos de qualidade, que são produzidos por eles”, acrescenta o professor Heldo.

Tudo na prática

Aline Freitas, uma das estudantes do projeto, diz que a horta foi uma porta de entrada para um novo jeito de aprender.

“Esse projeto representa uma forma diferente de se envolver com a escola e de fazer algo útil de verdade. Ele me fez enxergar que dá para aprender matemática de um jeito mais leve, ligado ao dia a dia, e ainda ajudar o meio ambiente”, diz Aline.

A estudante destaca, ainda, que aplicar os conteúdos em um espaço concreto facilitou o entendimento da disciplina. “Eu entendi melhor a geometria porque a gente aplicou tudo na prática. Além disso, estou aprendendo a trabalhar em grupo e sobre a importância da sustentabilidade também”, conta Aline.

Outro estudante participante é Vitor Pires, que também vê na horta uma nova maneira de compreender a matemática e a natureza.

“O projeto representa para mim uma forma de colocar em prática o que euaprendi em aulas, e também me ensina como é o funcionamento das plantas e as características específicas de cada uma”, avalia.

Vitor também acredita que o projeto contribui para sua formação pessoal e profissional.

“Eu diria que é um ótimo aprendizado para a nossa fase adulta, já que muitos de nós provavelmente vão trabalhar com muitas pessoas, e ter esse conhecimento e experiência de trabalho com pessoas vai melhorar o que há em nós, além de ter uma equipe incrível e muito bem harmônica”, endossa o aluno.

O colega de projeto Pedro Prado ressalta a importância da troca de conhecimento durante as aulas na horta.

“Meu aprendizado melhorou graças às apresentações e explicações que demos para os alunos mais novos, o que nos fez compreender mais sobre as figuras geométricas tridimensionais”, reflete.

5.ª Edição

Criado em 2021, o Pictec já atendeu mais de 2.300 estudantes e professores, em 500 projetos de pesquisa em todo o Estado.

Para a quinta edição do programa, a Fundect, que é vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), vai investir R$ 7,2 milhões.

O montante permite a oferta de 1.000 bolsas de R$ 400, para estudantes, e de 250 bolsas de R$ 800, para professores orientadores, por um período de 12 meses. As inscrições seguem abertas até as 17h (de MS) do dia 5 de setembro, pelo site da Fundect: www.fundect.ms.gov.br.

Podem participar professores vinculados à Rede Estadual de Ensino, ao Colégio Militar e ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que devem submeter propostas nas áreas de Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Energias Renováveis, Biodiversidade, Saúde Animal, Saúde Humana e Tecnologias Sociais e Assistivas.

 

Correio B

A prefeita Adriane Lopes se sentiu nas nuvens com o prestígio político...

Leia a coluna desta quarta-feira (6)

06/08/2025 00h05

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Patrícia Cassol Eickhoff - escritora brasileira

"Entre passos, tropeços e ritmos  de balanço, eu danço!  Pois esta é a valsa que se dança na vida!"

 

FELPUDA

A prefeita Adriane Lopes se sentiu nas nuvens com o prestígio político que recebeu quando do lançamento da programação   das comemorações dos 126 anos de Campo Grande.  Na fila do gargarejo, com direito a discursos cheios de rapapés, estavam  o governador Riedel, o vice-governador Barbosinha, o deputado Lidio Lopes, representando a Assembleia de MS, o presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, deputados federais do PSDB e do PP, secretários de Estado e do Município. Os "pacotes de presentes" anunciados pelos convidados tinham fitinhas com as palavras "parcerias", "união", "trabalho sério", "retribuição à cidade", "coragem", "conquistas", entre outras. Huum...

Diálogo

No aguardo

A proposta de mudanças  no Código Eleitoral foi aprovada na Câmara e aguarda votação  na CCJ do Senado.  Se confirmada, seguirá  para o Plenário. E, por se tratar  de projeto de lei complementar, exige pelo menos 41 votos favoráveis para ser aprovado.

Mais

A expectativa do relator, senador Marcelo Castro (MDB-PI), é de que a votação na comissão ocorra  ainda neste mês, para garantir tempo hábil  de promulgação antes de outubro e validade nas eleições gerais de 2026. 

DiálogoMaria Clara Álvares
DiálogoMariana Sayeg e Ivan Zarif

Pavimentando

Para marcar sua presença  em Campo Grande, assim como faz em outros municípios,  o governador Eduardo Riedel  tem determinado a execução  de alguns serviços na Capital, que é administrada por integrante das hostes do Progressistas, partido ao qual deverá se filiar. Ele continua desenvolvendo sua política de municipalismo, mas, evidentemente, pavimentando  o caminho para a reeleição  no maior colégio eleitoral de MS.

Estímulo

O governo do Estado enviou  à Assembleia Legislativa  de Mato Grosso do Sul o projeto que institui o Programa  de Recuperação de Empresas  para regularização de débitos  de contribuintes em processo  de recuperação judicial  ou em liquidação.  O objetivo é estimular empresários ou sociedades empresariais  que estejam em recuperação judicial e sociedades cooperativas  em liquidação.

Mais

A proposta inclui, ainda, contribuintes cuja falência  tenha sido decretada judicialmente, para que regularizem débitos  de sua responsabilidade.  No caso, relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), além da contribuição destinada ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

COLABOROU TATYANE GAMEIRO
 

BONITO CINESUR

Longa de Ulísver Silva e curta de Daphyne Schiffer Gonzaga são as produções locais premiadas

"Enigmas no Rolê" e o curta "Jardim de Pedra Vida e Morte de Glauce Rocha" são as produções sul-mato-grossenses premiadas no Festival de Cinema Sul-Americano, que anunciou os vencedores de sua terceira edição no sábado

05/08/2025 11h00

O cineasta Ulísver Silva e Andréa Freire (à esquerda), coordenadora do festival

O cineasta Ulísver Silva e Andréa Freire (à esquerda), coordenadora do festival Divulgação

Continue Lendo...

Duas estreias marcaram a premiação da mostra competitiva sul-mato-grossense do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano, encerrado na noite de sábado, no Centro de Convenções de Bonito, com o anúncio das produções vencedoras desta terceira edição. “Enigmas no Rolê”, longa-metragem de estreia de Ulísver Silva, e o curta “Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha”, estreia na direção da jornalista Daphyne Schiffer Gonzaga, são os filmes de Mato Grosso do Sul que levaram para casa o Troféu Pantanal.
Com o seu primeiro curta-metragem, que busca documentar e resgatar a trajetória da atriz Glauce Rocha (1930-1971), Daphyne conquistou o prêmio de Melhor Filme de MS na votação do júri popular.

“Enigmas no Rolê”, ficção infantojuvenil sobre um irmão e uma irmã do interior que fazem de tudo para assistir a um show de rap em Campo Grande, garantiu a Ulísver, além do Troféu Pantanal de Melhor Filme sul-mato-grossense pelo júri oficial, uma premiação em dinheiro no valor de R$ 7.500.

O cineasta Alfredo Manevy, a curadora Andréa Cals e o ator Buda Lira foram os integrantes do júri oficial da mostra MS do festival. O longa-metragem “Oro Amargo”, coprodução de Chile, Uruguai e Alemanha dirigida por Juan Olea, venceu pelo júri oficial da mostra sul-americana, levando o Troféu Pantanal e um prêmio de R$ 20 mil (confira todos os vencedores no box).

PRECIOSO

“Um festival de cinema que reúne um continente inteiro numa única tela traz para o real, traz para o concreto, aqui, em Bonito, a transformação da utopia em realidade. O festival é a celebração do cinema sul-americano. Das imagens, das histórias, das lutas e conquistas que nos movem quando a tela se acende”, disseram Thiago Lacerda e Cláudia Ohana no início do discurso da cerimônia de encerramento e premiação.

Durante nove dias, Bonito, a quase 300 quilômetros de Campo Grande, transformou-se em um grande cenário do audiovisual sul-americano, onde integração, conexão e pertencimento estiveram no dia a dia de um festival que movimentou a cidade. Artistas, cineastas, produtores, figurinistas, roteiristas e profissionais que atuam com o cinema estiveram na cidade para participar de várias ações desenvolvidas pela terceira edição do Festival de Cinema Sul-Americano, o CineSur Bonito.

O festival que movimentou o trade do setor de cultura e artes cênicas foi um esforço coletivo para ser realizado. Nas manhãs, tardes e noites, seja no Centro de Convenções de Bonito – onde foram realizadas a maioria das atividades –, seja nos bairros ou no Sesc Bonito, sempre teve um momento para aprendizado e discutir o cinema. Para os apaixonados pelo tema, a oportunidade foi única.

É o caso de Daniela Rodrigues, que mora em Bonito há três anos e participa de todas as edições. A supervisora de logística conta que não perde uma atividade, seja nas exibições dos filmes, seja nos debates.

“É um festival precioso, estar tão perto de uma arte acessibilizada, gratuita. Temos oportunidade de conhecer outros diretores, artistas, temáticas importantes, como as ambientais, uma das minhas preferidas, porque desperta minha visão de como estou inserida nesse contexto. É incrível, já tem esse tapete vermelho do Oscar, é todo um conceito que existe que contribui para esse clima maravilhoso”, afirmou Daniela.

Foi uma programação pensada para toda a família. Além de exibição da filmes, a população pôde contar com debates e seminários. Ana Lívia Teixeira, aspirante a atriz que veio especialmente para o curtir o festival, disse que gostou especialmente do cine debate sobre os filmes exibidos nas mostras competitivas.

“Falar diretamente com produtores, artistas e roteiristas, que estiveram nos bastidores do filme desde a concepção, é enriquecedor e amplia nosso conhecimento, não só sobre o filme, mas sobre toda a indústria que existe por trás dessa imensa máquina que é o audiovisual. É uma oportunidade única, imperdível e dá muito orgulho que esteja acontecendo na minha terra, Mato Grosso do Sul”, disse Ana Lívia.

FASCINANTE

Também foi destaque a diversidade de temáticas e narrativas abordadas nas mostras competitivas, todas concorrendo à premiação: Mostra Sul-Americana e Mostra Ambiental, nas categorias de longas e curtas-metragens; e a Mostra Sul-Mato-Grossense, de Melhor Filme.

“Foram 120 horas de programação, em que as atividades começavam às 7h30min e terminavam às 23h. Estamos trazendo um festival que vai se qualificando ano a ano, tanto nos nomes que traz para essa troca quanto no público que traz. O Bonito CineSur também tem esse compromisso, de impulsionar o audiovisual local”, afirmou Andréa Freire, coordenadora do Bonito CineSur.

Para o artista plástico Humberto Espíndola, um dos jurados da Mostra Ambiental, o sentimento de pertencimento é um dos legados do festival, colocando Mato Grosso do Sul no mapa cultural do Brasil.

“Esse é o grande desafio, desde o início da minha carreira, quando fiz a opção por ficar no Estado quando tantos outros partiram. E o festival traz esse sentimento de muita intimidade com tudo o que foi exibido aqui. Pertencer a uma região geográfica, a uma cultura de fronteiras, encontrando-se na linguagem própria do cinema. Ter esse festival é prova de que o Estado está no caminho de se posicionar nesse mapa do Brasil e da América do Sul”, declarou Humberto Espíndola.

“Fascinante”, disse o cineasta Joel Pizzini, um dos palestrantes do evento, sobre a imersão de fazer e falar sobre o cinema sul-americano. “A gente está de costas para a América do Sul, pois não temos uma relação efetiva e afetiva, como deveria. São 12 países, 400 milhões de pessoas, um mercado ultrapotencial, e não nos demos conta disso. Somos um povo plural, com muitos talentos e diversidade absurda, tanto dos povos originários quanto dos sequestrados. E qual o rosto desse cinema?”, questiona Joel.

SINGULARIDADE

Um dos curadores da Mostra Sul-Americana, o jornalista, roteirista e crítico de cinema Rodrigo Fonseca, afirma que “um dos grandes compromissos de um festival como o de Bonito é celebrar o sonho de uma integração territorial, permitindo a celebração das vozes com mais singularidade”.

De acordo com ele, a partir de cicatrizes comuns, como machismo, exclusão social e questões econômicas e sociais, o CineSur “conecta-nos com os povos vizinhos e provoca uma concatenação de poéticas e de angústias”.

“Às vezes, essas angústias são revisitadas, numa perspectiva como a de ‘Oro Amargo’; às vezes, é feito no terreno do documentário, como no caso de ‘Brasiliana, o Musical Negro que Apresentou o Brasil ao Mundo’, um musical. São diferentes formas narrativas pinceladas para mostrar a riqueza e a diversidade da produção”.

O Festival de Cinema Sul-Americano teve início no dia 25 de julho e apresentou 63 filmes. É uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura (Aacic), em parceria com o Ministério da Cultura (governo federal), por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet.

Conta com patrocínio da Fecomércio-MS, Sesc, Emgea, Agência Nacional do Cinema (Ancine), Petrobrás, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Tem o apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e da Prefeitura de Bonito, da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e do governo de Mato Grosso do Sul, além do apoio cultural da Energisa e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

3º Bonito CineSur – Vencedores

JÚRI OFICIAL SUL-AMERICANO

  • Melhor Longa-Metragem Sul-Americano: “Oro Amargo”, de Juan Olea (Chile/Uruguai/Alemanha).
  • Melhor Curta-Metragem Sul-Americano: “Amor en los Tiempos de como Sea que se Llame el Presente”, de Valentina Qaszulxkef (Colômbia).

JÚRI OFICIAL AMBIENTAL

  • Melhor Longa-Metragem Ambiental: “Rua do Pescador, nº 6”, de Bárbara Paz (Brasil).
  • Melhor Curta-Metragem Ambiental: “Sobre a Cabeça os Aviões”, de Amanda Costa e Fausto Borges (Brasil).

JÚRI OFICIAL SUL-MATO-GROSSENSE

  • Melhor Filme Sul-Mato-Grossense: “Enigmas no Rolê”, de Ulísver Silva.

JÚRI POPULAR

  • Melhor Longa-Metragem Sul-Americano: “A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert (Brasil).
  • Melhor Curta-Metragem Sul-Americano: “Revelación”, de Emanuel Moreno Elgueta (Chile).
  • Melhor Longa-Metragem Ambiental: “Sinfonia da Sobrevivência”, de Michel Coeli (Brasil).
  • Melhor Curta-Metragem Ambiental: “Sobre Ruínas”, de Carol Benjamin (Brasil).
  • Melhor Filme Sul-Mato-Grossense: “Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha”, de Daphyne Schiffer Gonzaga.

MENÇÕES HONROSAS

  • Menção Honrosa ao curta-metragem ambiental “Uma Menina, Um Rio”, de Renata Martins (Brasil).
  • Menção Honrosa ao longa-metragem ambiental “Sinfonia da Sobrevivência”, de Michel Coeli (Brasil).

