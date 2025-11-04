Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MÚSICA

Projeto Sonora Brasil traz 5 shows gratuitos, que reúnem atrações de todas as regiões do País

De hoje até sábado, o Sesc Teatro Prosa recebe o projeto Sonora Brasil, que busca uma ponte entre tradição e renovação das manifestações musicais de contribuição fundamental para a cultura nacional

Da Redação

Da Redação

04/11/2025 - 10h00
O esperado show de Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro que vem rodando o País pelo Circuito Sesc chega finalmente a Campo Grande.

É uma chance valiosa de contato com a música de dois artistas sul-mato-grossenses, de diferentes gerações, que fazem das coisas da terra – a paisagem natural, os tipos humanos, as histórias, os trejeitos e o sentimento que constituem o que pode ser chamado de alma de MS – o motivo maior de suas criações.

Geraldo e Marcelo integram a etapa estadual do projeto Sonora Brasil 2025, que ocupa o Sesc Teatro Prosa, com cinco apresentações gratuitas de hoje até sábado.

Também se apresentam: Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino, de Pernambuco; Seu Risca e Ana Paula da Silva, de Santa Catarina; Mestre Negoativo, de Minas Gerais; e Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, do Pará.

Trata-se de um ambicioso retrato cultural do País, buscando revelar como cada região expressa e renova suas tradições por meio da música.

Não à toa, o tema do projeto para o biênio 2024/25 é “Encontros, Tempos e Territórios”. As apresentações são gratuitas e têm classificação livre, com início sempre às 19h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, conforme a lotação do espaço (208 lugares).

O Sonora Brasil é um projeto temático que tem como objetivo desenvolver programações identificadas com o desenvolvimento histórico da música no Brasil.

A temática escolhida destaca um aspecto fundamental do Sonora Brasil, que é o olhar, a escuta e a valorização das territorialidades, da diversidade e das memórias por meio da expressão de seus autores e intérpretes, ao entender a música como produto de tempo e território que reflete e dialoga com a sociedade e tempos históricos.

A curadoria partiu de uma representatividade das cinco regiões e do conceito de intergeracionalidade e diálogos entre tradição e contemporaneidade, local e universal, e selecionar 10 duplas de artistas para criarem espetáculos inéditos para o projeto.

Os encontros mostram a relação entre tempos históricos e territórios nas criações artísticas e trazem, em suas músicas, paisagens de territórios e a relação com diferentes movimentos musicais da música popular brasileira nas cinco regiões do País.

PERNAMBUCO

Mãe Beth de Oxum (com o pandeiro), Surama Ramos (à esquerda, em pé) e Henrique Albino (em pé, com o saxofone) abrem o Sonora Brasil, hoje, com uma apresentação que une o Coco de Umbigada, tradição da família do Mestre Quinho, à pesquisa musical de Surama e Henrique - Foto / Divulgação

No show de hoje, Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino mostram algumas das mais fortes tradições do Nordeste. O Coco de Umbigada é uma tradição mantida pela família do percussionista pernambucano Mestre Quinho desde o século passado.

A brincadeira foi revitalizada há 26 anos, depois que Mãe Beth de Oxum, ialorixá, mestra coquista e ativista cultural de Olinda, entrou na vida de Quinho.

Eles se casam e reativam o antigo tambor de macaíba, que promovia o coco no passado. Nos palcos e nas gravações, além de Mãe Beth e Mestre Quinho, participam seus filhos Oxaguian, Ialodê, Mayra Karê e Inayê.

Em 2008, o grupo gravou um disco independente e, em 2017, lançou o álbum “Tá na Hora do Pau Comer”, que resultou em uma turnê pelo Brasil e Europa, com casas lotadas e aclamação do público e da crítica.

Para este show, Mãe Beth recebe Surama Ramos, formada em canto lírico e música, na UFPE, suas experiências abriram as portas de óperas, corais populares, como o grupo Voz Nagô, idealizado por Naná Vasconcelos, e projetos inovadores, como a Orquestra Contemporânea de Olinda.

Entre eles está Henrique Albino – multi-instrumentista, compositor e arranjador, que vem se consolidando como referência experimental pela originalidade da sua obra, em que se destaca o álbum solo “Música Tronxa” (2021).

SANTA CATARINA

Seu Risca e Ana Paula da Silva fazem, na noite de amanhã, o encontro de gerações e manifestações populares de Santa Catarina, com cânticos e ritmos regionais - Foto / Divulgação

A Região Sul chega a esta temporada do Sonora Brasil por meio da música de Santa Catarina, na presença de Seu Risca e de Ana Paula da Silva, que se apresentam amanhã.

Eles fazem um diálogo entre as canções nascidas da vivência de Ana Paula, com manifestações populares de catarinenses e os cânticos entoados por mais de 50 anos pelo Seu Risca.

Um encontro de vozes e batidas de tambores destes dois artistas, acompanhado da sonoridade de instrumentistas experientes em manifestações culturais. Bateria e percussão, baixo elétrico, sax e flauta, viola, violões e coro caminham pelo Catumbi, pela Dança do Vilão, por rezas de caboclas e caboclos.

As canções buscam proporcionar reflexões, surpresas e curiosidades ao que pulsa pela Baía da Babitonga e pela região do planalto serrano catarinense.

MINAS GERAIS

Na quinta-feira, será a vez de Mestre Negoativo, pesquisador das tradições afro-mineiras, mostrar o seu repertório, que conecta o vissungo, o congopop e a musicalidade de matriz africana - Foto / Divulgação

Minas Gerais e o Sudeste chegam com o Mestre Negoativo, persona artística de Ramon Lopes, que se apresenta na quinta-feira. Ele é um ativista cultural e capoeirista, pesquisador das tradições afro-mineiras de origem bantu, principalmente o vissungo. É fundador do Centro Cultural Lamparina, autor do livro “Capoeiragem no País das Gerais” e diretor dos documentários “Lamparina – Bantus nas Minas Gerais” e “O Reencontro das Cordas Ancestrais”, gravado na África, no Senegal.

Originário da comunidade do Maria Goretti, situada na região nordeste da capital mineira, Negoativo cresceu rodeado pela cultura afro-brasileira, na capoeira e na celebração ancestral dos terreiros, além dos bailes blacks da capital mineira.

Estas influências foram fundamentais para que Mestre Negoativo fundasse a banda Berimbrown, trabalho que ganhou projeção nacional com seu congopop, uma mistura de funk, reggae, samba, congada, folia de reis e soul music, promovendo a mescla da sonoridade do berimbau e os tambores afro-mineiros ao funk de James Brown, dividindo palcos e estúdios com artistas como Gerson King Combo, Sandra de Sá e Milton Nascimento.

Mestre Negoativo desenvolve atualmente pesquisas sobre o Arco Musical, o Berimbau de Barriga, seus processos históricos e as transformações da musicalidade de matriz africana na transição para o século 21.

MATO GROSSO DO SUL

Marcelo Loureiro (à esquerda) e Geraldo Espíndola apresentam, na sexta-feira, o show “Saudações Pantaneiras”, com clássicos da música sul-mato-grossense e fronteiriça em arranjos inéditos - Foto / Divulgação

Dois dos maiores ícones da música do Centro-Oeste, Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro apresentam o show “Saudações Pantaneiras” na sexta-feira.

O repertório traz arranjos inéditos de Marcelo Loureiro para sucessos de Geraldo Espíndola, como “Vida Cigana”, “Kikiô” e “Cunhataí Porã”.

Marcelo Loureiro também apresentará suas versões instrumentais sofisticadas para músicas como “Pantanal”, de Marcus Viana, “Mi Dicha Lejana”, de Emígdio Ayala Baez, “Cascada”, de Dino Garcia, assim como para outros clássicos dos ritmos fronteiriços, com as rearmonizações inigualáveis desse multi-instrumentista.

PARÁ

Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, pai e filho, dividem o palco no sábado, em um espetáculo que celebra os ritmos amazônicos, da lambada ao pop tropical - Foto / Divulgação

Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, do Pará, representando a Região Norte, encerram a etapa estadual do projeto no sábado.

Manoel Cordeiro é multi-instrumentista e produtor musical com reconhecimento nacional e internacional. Nasceu em Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó (PA), em 1955. Entre 1979 e 1996, atuou em centenas de discos, consolidando a música popular paraense no Norte e no Nordeste.

Pioneiro em ritmos como lambada e brega, gravou com artistas como Banda Carrapicho, Beto Barbosa e Banda Warilou.

Em 2015, lançou o primeiro álbum solo “Manoel Cordeiro & Sonora Amazônia”, seguido por “Combo Cordeiro”, em 2016, ao lado do filho Felipe, e “Guitar Hero Brasil”, em 2019. Manoel segue compondo, realizando shows, reinventando-se e influenciando gerações.

Felipe Cordeiro é músico, compositor e guitarrista que se destaca pela fusão de ritmos amazônicos tradicionais, como carimbó e lambada, misturados ao pop, rock e à música eletrônica.

Filho do guitarrista e produtor Manoel Cordeiro, ele iniciou seus estudos musicais aos 11 anos. Com álbuns como “Kitsch Pop Cult” (2011) e “Transpyra” (2019), o artista nos embala com seu pop tropical, inovando a cena musical paraense e brasileira com uma abordagem contemporânea e experimental.

>> O Sesc Teatro Prosa fica na Rua Anhanduí, nº 200.

Dora Sanches homenageia divas do soul em show único no Teatro do Mundo

O espetáculo "Rainhas do Soul" tem repertório que celebra Aretha Franklin, Nina Simone e Etta James, e inclui prévia de álbum autoral em português

03/11/2025 18h30

Dora Sanches homenageia grandes nomes do soul feminino

Dora Sanches homenageia grandes nomes do soul feminino Reprodução

A cantora Dora Sanches sobe ao palco do Teatro do Mundo nesta sexta-feira (7), às 20h, para uma noite dedicada às grandes vozes do soul feminino. O espetáculo "Rainhas do Soul" é uma homenagem a divas como Aretha Franklin, Nina Simone, Etta James, Amy Winehouse e Sade.

Em entrevista ao Correio B, Dora descreveu o projeto como uma forma de saciar seu gosto pessoal por cantar o soul americano. 

Dora Sanches homenageia grandes nomes do soul femininoDora Sanches em entrevista ao Correio B

"Esse show 'Rainhas do Soul' vem apetecer um pouco esse meu lado de gostar de cantar essas músicas", explicou.

A apresentação contará com um quinteto, incluindo músicos locais e sua baixista, Alana Alberg, que vem do Rio de Janeiro especialmente para o evento.

Apesar do tributo, a artista foi enfática ao diferenciar este projeto de seu trabalho autoral, que será apresentado ao público durante o show. Seu foco principal é o lançamento de "Seda de Casulo", seu álbum de estreia 100% autoral em português, previsto para março de 2025. Ela o define como "MPB Soul brasileiro" e garante fugir das ‘americanizações’. 

"O meu álbum é só em português, 100%, bem brasileiro", destacou. 

Com 10 músicas autorais, sendo quatro gravadas em parcerias, o disco narrará sua própria metamorfose e mudança para o Rio de Janeiro.

Casulo rompido, borboleta voou

Natural de Campo Grande, Dora Sanches começou a cantar muito jovem, entre os 11 e 13 anos.

"Sempre falei que ia ser cantora", contou. 

Sua paixão por cantoras com uma pegada soul, como Adele, foi uma das portas de entrada para o gênero.

"Para mim, a Adele é super soul, mas é pop. Eu amava a Adele desde criança".

A decisão de se mudar para o Rio de Janeiro, há dois anos e meio, foi tomada para se conectar com um cenário musical mais dinâmico e alçar voo na carreira. 

"Lá é um lugar que eu me identifiquei... tenho amigos legais da música", disse, citando encontros fortuitos com artistas como Tim Bernardes e o músico inglês Jacob Collier em um chorinho como exemplos das trocas artísticas que a cidade proporciona.

Apesar da nova base, ela mantém fortes laços com suas raízes sul-mato-grossenses. Já se apresentou em eventos como o MS ao Vivo, cantou com Sérgio Reis e tem uma parceria com Gabriel Sater na música "Meu Lugar", que fala das saudades de sua terra natal. Além disso, sempre faz questão de trazer seus projetos musicais à terra natal.

Serviço

Show "Rainhas do Soul" com Dora Sanchez

Dora Sanches homenageia grandes nomes do soul feminino

Hou hou hou

Papai Noel chega com Natal do Bita pela primeira vez em MS

Evento gratuito com distribuição de algodão-doce, pipocas e balões será neste sábado (8), em Campo Grande; confira

03/11/2025 13h30

Imagem Divulgação

Com o tema “O Natal do Bita”, decoração inédita no Estado, o Papai Noel e suas renas trazem o espírito natalino neste sábado (8), com a inauguração da decoração de Natal do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

A festa, com o personagem que caiu no gosto da criançada, promete encantar todas as idades com uma programação especial para celebrar a data mais esperada do ano.

Convide a família e os amigos: a partir das 15h, no 1º piso, o Bita estará esperando para o encontro, que será gratuito.

Enquanto isso, o bom velhinho chega em meio a apresentações artísticas e um cortejo mágico que irá passar pelos corredores.

O cenário inédito em Mato Grosso do Sul, que ocupa mais de 600 m², foi produzido pela Bastidores, empresa reconhecida nacionalmente no ramo, e promete encantar o público com um universo lúdico, cheio de cor, música e interações, algumas gratuitas e outras com bilheteria.

Atrações

O destaque vai para a roda-gigante indoor, com 12 metros de altura. Há ainda o tobogã de 7 metros e, para os mais aventureiros, a tirolesa que passa por dentro da árvore de Natal, com 14 metros de altura.

Está pensando que acabou? Pois saiba que ainda tem o balão giratório, o boneco do Bita em 3D, mesinhas de atividades e o espaço mágico para o tão esperado encontro com o Papai Noel.

“Queremos proporcionar uma experiência completa de Natal, cheia de emoção e encantamento. O projeto do Bita é alegre, lúdico e pensado para que as famílias vivam momentos especiais juntas, reforçando o espírito natalino de união e alegria”, destaca João Guilherme Braga, superintendente do Shopping Bosque dos Ipês.

O projeto “O Natal do Bita” já passou por diversas capitais brasileiras e chega pela primeira vez a Campo Grande, trazendo um novo conceito de decoração natalina para o público sul-mato-grossense.

 

 

 

Serviço

  • Programação da Chegada do Papai Noel
  • Data: 8 de novembro, a partir das 15h
  • Local: 1º piso do Shopping Bosque dos Ipês
  • Abertura com Corpo Musical da Banda do CMO (Comando Militar do Oeste)
  • Apresentação Coral Alceu Viana     
  • Apresentação Ballet Catarina Marquesi 
  • Meeting do Bita + Trupe
  • Cortejo pelos corredores com o Papai Noel

Haverá distribuição gratuita de algodão-doce, pipoca e balões para todas as crianças.
 

