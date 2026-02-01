Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Quando a alta-costura fala sobre o nosso tempo

Paris, o berço da moda recebeu por 4 dias no final de janeiro seus desfiles de Prêt-à-Porter. A consultora de moda Gabriela Rosa analisa as apresentações que aconteceram na Cidade Luz.

Por Gabriela Rosa - Consultora de imagem e estilo - Com edição de Flávia Viana

Por Gabriela Rosa - Consultora de imagem e estilo - Com edição de Flávia Viana

01/02/2026 - 19h00

01/02/2026 - 19h00
Enquanto Paris encerra mais uma Semana de Moda de Alta-Costura, vale fazer uma pausa antes de olhar apenas para bordados, silhuetas ou números de horas dedicadas a uma única peça. A pergunta mais interessante talvez seja outra: o que essa temporada nos contou sobre o mundo em que vivemos?

A alta-costura sempre foi mais do que roupa. Ela nasce do excesso, do gesto artesanal extremo e da liberdade criativa, mas também funciona como termômetro cultural. O que vimos em Paris foi uma moda menos preocupada em parecer “nova” e mais interessada em construir narrativas.

Narrativas sobre memória, história, identidade e presença. Nesse sentido, o desfile da Valentino, sob a direção criativa de Alessandro Michele, talvez tenha sido um dos comentários mais diretos e contemporâneos desta temporada.

Ao abandonar a passarela tradicional e conduzir o público a observar os looks por pequenas aberturas circulares, Michele nos colocou diante de uma metáfora clara: estamos olhando a vida por janelas cada vez menores. No desfile, uma janelinha física. No cotidiano, a tela do celular.

Quando a alta-costura fala sobre o nosso tempo - Divulgação

A proposta nos força a refletir sobre como consumimos imagens, moda e até experiências humanas hoje: de forma fragmentada, mediada, filtrada. A alta-costura ali não pedia um olhar apressado, mas o contrário exigia presença, atenção, tempo. Um gesto quase político em uma era dominada pelo scroll infinito. Valentino não falou apenas de roupa, falou de como vemos e do quanto deixamos de ver.

Casas como a Schiaparelli, por sua vez, transformaram o desfile em verdadeiro espetáculo simbólico. A coleção não se limitou a vestidos exuberantes: trouxe referências históricas explícitas, silhuetas quase escultóricas e uma teatralidade que remetia a museus, relíquias e patrimônios culturais. Ali, a roupa funcionava como veículo de uma história maior, quase como uma instalação artística em movimento.

Antes mesmo de iniciar o processo criativo, o diretor artístico Daniel Roseberry se fez dois questionamentos centrais: como usar a raiva em um mundo tomado por tensões e excessos emocionais? E onde está a graça da criação em uma era que parece exigir aprovação imediata? Para ele, existe muita raiva no mundo e ignorá-la seria uma forma de negação criativa. A coleção nasce exatamente desse lugar de fricção, oscilando entre agonia e êxtase.

Quando a alta-costura fala sobre o nosso tempo - Divulgação

Nada ali busca conforto fácil. A beleza aparece tensionada, quase desconcertante, lembrando que a criatividade raramente nasce da tranquilidade. Já em maisons tradicionais como a Dior, a alta-costura surgiu como exercício de continuidade aliado à experimentação artística.

Ao revisitar e reinventar o icônico New Look, o diretor criativo propôs um diálogo entre herança e inovação, apostando em novas proporções, movimentos e leituras contemporâneas da silhueta feminina. O resultado aponta para um novo romantismo: menos idealizado, mais consciente, onde delicadeza e força coexistem sem nostalgia excessiva.

Em marcas como a Chanel, o desfile assumiu um tom quase poético. A maison recriou um bosque como cenário, trazendo a presença simbólica da natureza para o centro da narrativa.Entre árvores, texturas orgânicas e luz filtrada, os códigos e clássicos da casa: tweeds, laços, volumes conhecidos foram mantidos e reinterpretados. Aqui, a criatividade se manifesta pela continuidade sensível: preservar a identidade enquanto se permite respirar novos ares.

Esses desfiles se comportaram quase como exposições. Cenários cuidadosamente pensados, referências culturais explícitas, escolhas simbólicas em cada detalhe. A roupa, muitas vezes, foi o meio, não o fim. A mensagem estava no conjunto: no espaço, no corpo, na escolha de quem veste e de quem assiste. Isso diz muito sobre o momento atual.

Vivemos uma era saturada de imagens rápidas, descartáveis e pouco profundas. A alta-costura, ao contrário, desacelera. Ela exige tempo, atenção e leitura. É quase um ato de resistência cultural. Mas o que isso tem a ver com o leitor comum, distante do universo do luxo extremo? Tudo.

Porque a lógica é a mesma: imagem é linguagem. E toda linguagem precisa de contexto para ser bem compreendida. Quando uma maison recorre à história, ela não está apenas homenageando o passado, está afirmando valores.

Quando aposta em teatralidade ou contenção, está fazendo uma escolha de comunicação. Quando decide quem ocupa a primeira fila ou quem veste determinada criação, está ampliando o discurso da marca. No cotidiano, fazemos o mesmo, ainda que em outra escala.

A pergunta que fica é: nós também sabemos o que estamos comunicando com nossas escolhas? Aqui entra a prestação de serviço que a moda, quando bem interpretada, pode oferecer. Não se trata de copiar referências da alta-costura, mas de aprender com ela a pensar antes de vestir. Observar contexto. Entender intenção. Alinhar discurso e aparência.

A imagem pessoal funciona da mesma forma que um desfile: ela cria uma narrativa sobre quem somos, o que valorizamos e como queremos ser percebidos. Quando essa narrativa é confusa, o resultado é ruído. Quando é consciente, gera presença. Talvez a maior lição dessa temporada de alta-costura seja justamente essa: menos pressa, mais intenção. Menos anestesia estética, mais significado. Menos tendência, mais coerência.

Gabriela Rosa - Consultora de imagem e estilo - Divulgação

Comportamento Correio B+

Ainda não fez o planejamento do início do ano? Veja 6 dicas para evitar prejuízos no seu negócio

Decisões tomados no começo do ano impactam diretamente custos operacionais, produtividade da equipe e capacidade de crescimento ao longo dos próximos meses

31/01/2026 17h30

Ainda não fez o planejamento do início do ano? Veja 6 dicas para evitar prejuízos no seu negócio

Ainda não fez o planejamento do início do ano? Veja 6 dicas para evitar prejuízos no seu negócio Foto: Divulgação

Você já parou para calcular quanto a falta de planejamento pode estar custando ao seu negócio ao longo do ano? Segundo levantamento do Sebrae, a ausência de planejamento estratégico está entre os principais fatores que comprometem a rentabilidade de bares, restaurantes e padarias no Brasil, especialmente quando envolve compras mal dimensionadas, desperdício e baixa eficiência operacional.

“Planejar não é apenas organizar números, é pensar na operação como um todo. Quando o empreendedor escolhe os equipamentos certos, ele reduz desperdícios, ganha padronização, melhora o fluxo da cozinha e cria espaço para crescer de forma sustentável. Investir com estratégia evita retrabalho, gastos inesperados e limitações operacionais ao longo do ano”, afirma Rafael Fraga, chef de gastronomia da Prática.

Mas afinal, como fazer para que o planejamento realmente traga resultados?

1- Identifique os gargalos da operação e os custos que passam despercebidos
Observe onde a cozinha perde tempo e dinheiro no dia a dia, filas de pedidos, preparo lento, retrabalho e equipamentos que consomem muita energia. Esses custos invisíveis afetam diretamente o lucro no fim do mês.

2- Estabeleça metas financeiras claras e realistas
Defina quanto o negócio precisa faturar, qual margem de lucro deseja alcançar e até onde pode gastar. Ter esses números claros ajuda a tomar decisões mais assertivas, inclusive na hora de investir em novos equipamentos.

3- Revise o cardápio pensando em lucro e operação
Nem sempre os pratos mais vendidos são os mais rentáveis. Avaliar custos, tempo de preparo e facilidade de execução ajuda a enxugar o cardápio, reduzir desperdícios e garantir padrão de qualidade.

4- Avalie o layout da cozinha e o fluxo de trabalho
Uma cozinha mal organizada gera atrasos, cansaço da equipe e riscos operacionais. Ajustar o posicionamento dos equipamentos e o fluxo de trabalho melhora a produtividade e torna a operação mais segura.

5- Planeje a manutenção preventiva dos fornos e equipamentos
O forno é o coração da operação em cozinhas profissionais e, por isso, exige atenção redobrada no planejamento. Uma falha nesse equipamento pode comprometer toda a produção, gerar atrasos no serviço, perda de insumos e impacto direto no faturamento. Manter a manutenção preventiva dos fornos em dia garante padronização, segurança e desempenho ao longo do ano, enquanto a manutenção dos demais equipamentos ajuda a evitar paradas inesperadas e custos emergenciais durante a operação.

6- Invista em tecnologia e equipamentos adequados à demanda
Equipamentos certos reduzem o tempo de preparo, garantem padronização, diminuem desperdícios e ajudam a manter a qualidade mesmo nos horários de pico.

Para Rafael Fraga, o planejamento feito no início do ano é o que separa operações que apenas sobrevivem daquelas que conseguem evoluir.

“Quando o empreendedor olha para frente e investe de forma consciente, ele ganha previsibilidade. Equipamentos bem escolhidos trazem controle de custos, eficiência energética e consistência no resultado final. Isso impacta diretamente a experiência do cliente e a saúde financeira do negócio ao longo de todo o ano”, finaliza.


 

Pet Correio B+

Como está a saúde dos pets no Brasil? PetCenso Saúde revela dados inéditos

Estudo realizado destaca principais especialidades e exames realizados por pets em todo o país

31/01/2026 15h00

Como está a saúde dos pets no Brasil? PetCenso Saúde revela dados inéditos

Como está a saúde dos pets no Brasil? PetCenso Saúde revela dados inéditos Foto: Divulgação

Você sabia que problemas de ouvido, infecções e tumores são alguns dos principais motivadores de exames complexos em cães? E que as especialidades mais requisitadas entre os gatos envolvem nefrologistas e gastroenterologistas?

Cuidar de um pet envolve uma série de responsabilidades ao longo de sua vida. Pensando nisso, a Petlove - maior ecossistema pet do Brasil - realizou um levantamento com dados de mais de 1 milhão de pets, que reúne informações sobre hábitos de cuidados, orientações para tutores e tendências relevantes para todo o setor. As informações foram obtidas levando em conta todo o ecossistema da empresa, com destaque para os planos de saúde.

Exames de ouvido e urina são os mais prescritos entre as espécies

Segundo Pedro Risolia, médico-veterinário da marca, quando se fala de exames laboratoriais simples, os mais frequentes entre cães e gatos são o Hemograma, Creatinina e Uréia, exames que fazem parte do check up anual e apoiam na análise da saúde geral do pet.

Os mais complexos nos caninos envolvem: Análise Citológica Otológica, Análise Citológica Aspirativa (BAAF/CAAF) e a Cultura bacteriológica + antibiograma.

De acordo com veterinário, o primeiro avalia causas de otite, bem como a presença de bactérias, fungos, parasitas ou inflamações no ouvido do pet; o segundo é um procedimento que ajuda entender processos inflamatórios, infecciosos e até tumores, identificando se são benignos ou malignos; e no terceiro são coletadas amostras para diagnosticar infecções. Na sétima posição também está o exame histopatológico, outro relacionado a tumores.

Por meio de uma biópsia, o material coletado é analisado em laboratório, permitindo identificar alterações celulares, o tipo e o estágio da lesão, o que auxilia na definição do tratamento mais adequado e no prognóstico do animal.

Entre os felinos, marcam presença nas primeiras colocações: Coleta por Cistocentese; FIV + FeLV Sorologia e FIV +FeLV PCR. Risolia explica que, no primeiro processo, é feito o recolhimento da urina diretamente da bexiga com auxílio de um aparelho de ultrassom, permitindo uma amostra mais precisa e sem contaminações. Já o segundo e terceiro exames detectam o vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) e o da Leucemia Viral Felina (FeLV) a partir do sangue dos gatos.

Especialistas

Considerando apenas especialidades, os cães são atendidos em maior número por: dermatologistas, oftalmologistas e endócrinos, o que indica maior propensão a desenvolver problemas de pele, seja via alergias, como refletido na modalidade de medicamentos mais utilizados (último tópico), ou infecções e otites, como mostrado na categoria anterior, com os principais exames complexos.

Glaucoma, Ceratoconjuntivite Seca (KCS) - que causa olhos mais secos -, além de alterações oculares podem motivar mais visitas ao oftalmologista, enquanto doença de Cushing e diabetes podem ser ocorrências atendidas por endocrinologistas.

Os gatos demandam, principalmente, os seguintes atendimentos: especialistas específicos para felinos - um atendimento próprio para os gatos, entendendo suas peculiaridades, especificidades e comportamento; além de nefrologistas e gastroenterologia.

“As visitas aos nefrologistas estão, muitas vezes, relacionadas a problemas que acontecem nos rins por motivos variados, como a ingestão de água insuficiente, o que para os gatos é até cultural. Ainda, o alto número de consultas com gastroenterologistas podem indicar problemas relacionados à alimentação, alergias nutricionais, além de muitas outras hipóteses como bolas de pelo, infecções, viroses até linfoma e a doença inflamatória intestinal ”, pontua o especialista.

Cirurgias e procedimentos

A castração é a campeã das cirurgias. De acordo com Pedro Risolia, o procedimento é fundamental na prevenção de doenças e ajuda no controle de pets errantes. Além disso, a cistotomia nos gatos - cirurgia de bexiga - também tem representatividade importante entre os casos. Já nos cães, a nodulectomia para exérese de tumor, que é a remoção de nódulos, tem volume considerável.

Ainda, a limpeza de tártaro é outro procedimento em comum entre as espécies. Segundo o veterinário, o tártaro se manifesta como uma mancha amarelada entre os dentes dos pets, resultado do acúmulo de bactérias que formam placas endurecidas sobre a superfície dentária.

“Caso não seja tratado, o problema pode evoluir para gengivite e doença periodontal,. comprometendo não apenas a saúde bucal, mas também o bem-estar geral do animal, isso porque essas infecções também podem alcançar a corrente sanguínea, causando quadros de glomerulonefrite, que acomete os rins, além de hepatite, pneumonia e até problemas cardíacos, como a endocardite bacteriana”, reforça o veterinário.

Vacinas

As vacinas mais recomendadas e obrigatórias se apresentam como a maior parte dos imunizantes aplicados. Entre os cães, a polivalente/V7/V8/V10 é a mais procurada , seguida pela raiva e gripe. Os gatos seguem uma linha parecida, de forma expressiva, na vacina tríplice, quádrupla, quíntupla ou V4 +FeLV, enquanto a proteção contra a raiva aparece na posição seguinte.

“O esquema vacinal básico do pet deve contar com estes imunizantes. Assim, os felinos podem ficar resguardados desde doenças como panleucopenia, rinotraqueíte e calicivirose, até clamidiose e a leucemia felina, conhecida como FeLV, a depender do tipo de proteção. Os cachorros são imunizados contra enfermidades como parvovirose, cinomose, parainfluenza, hepatite infecciosa e leptospirose. As espécies também mostram aderência à antirrábica, doença com enorme potencial de contágio entre humanos e obrigatória por lei”, ressalta o profissional.

Cuidados com o pelo e a pele se mostram uma tendência entre medicamentos

Entre os medicamentos mais utilizados com os pets destacam-se os antipulgas e carrapatos para gatos e cães, seguidos pelo suplemento alimentar à base de ômega 3 e vermífugos.

“Os dados apontam para uma cultura de prevenção entre os tutores. Antipulgas, carrapatos e vermífugos são indicados pelos veterinários no combate de parasitas internos e externos, e devem ser utilizados em uma frequência recomendada por um profissional para que possam precaver ou mesmo remediar o pet em relação a esse problema. Muitas destas enfermidades podem ser zoonoses, isto é, doenças que também podem acometer humanos, então estes medicamentos são fundamentais para proteger a saúde dos animais e da população como um todo. Quanto ao suplemento de ômega 3, ele auxilia na saúde da pele e pelagem, sendo também um aliado para evitar e fortalecer pets com problemas nas articulações, como a artrite, ajudando a combater a inflamação“, aponta Pedro Risolia, médico-veterinário.


Saiba mais abaixo:


Cães
Vacinas:

  • 1ª Polivalente/V7/V8/V10
  • 2ª Raiva
  • 3ª Gripe
     

Exames Simples 

  • 1ª Hemograma
  • 2ª Creatinina
  • 3ª Uréia
     

Exames Complexos

1ª Análise Citológica Otológica

2ª Análise Citológica Aspirativa (BAAF/CAAF)

3ªCultura bacteriológica + antibiograma

4ª Aplicação de ACTH (por quilo)

5ª Coleta por cistocentese

6ª Análise Citológica de Pele

7ª Histopatológico
 

Principais cirurgias e procedimentos

1ª Ovariohisterectomia (Castração fêmea)

2ª Orquiectomia (Castração macho)

3ª Nodulectomia Exérese de Tumor

4ª Limpeza de tártaro
 

Especialistas

  • 1ª Dermatologia
  • 2ª Oftalmologia
  • 3ª Endocrinologia
  • 4ª Ortopedia/traumatologia
  • 5ª Cardiologia
  •  

Gatos

Vacinas

  • 1ª Vacina Tríplice (V3) / Quádrupla (V4)
  • 2ª Vacina da Raiva
  • 3ª Vacina Quíntupla (V5)/V3 ou V4 + FeLV
     

Exames Simples

  • 1ª Hemograma
  • 2ª Creatinina
  • 3ª Uréia

Exames Complexos

  • 1ª Coleta por cistocentese
  • 2ª FIV + FeLV Sorologia
  • 3ª FIV +FeLV PCR
  • 4ª Cultura bacteriológica + Antibiograma
  • 5ª Leucemia Viral Felina (FeLV) - PCR
  • 6ª Análise Citológica Otológica
  • 7ª FIV/ FeLV - Teste Rápido

Principais cirurgias e procedimentos

  • 1ª Ovariohisterectomia (Castração fêmea)
  • 2ª Orquiectomia (castração macho)
  • 3ª Cistotomia (cirurgia de bexiga)
  • 4ªLimpeza de tártaro


    Especialistas 
     
  • 1ª Felinos
  • 2ª Nefrologia
  • 3ª Gastroenterologia
  • 4ª Oncologia
  • 5ª Dermatologia
  • 6ª Oftalmologia

