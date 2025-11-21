Quando tomou conhecimento de que sua demissão estava pronta para...Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

FELPUDA

Quando tomou conhecimento de que sua demissão estava pronta para ser assinada, figurinha agiu rápido como um relâmpago e “clareou” a sala onde estava sendo selado seu destino. Ela teria dado o alerta no estilo “eu sei o que vocês fizeram no verão passado”. Diante disso, a caneta continuou trancada na gaveta e a exoneração foi descartada, seguida da tradicional desculpa de que “você entendeu errado”. Assim, a figurinha em questão tirou o pescoço da guilhotina e continua lépida e fagueira atuando, mas tendo segredo guardado no cofre. E assim caminha a humanidade...

SERÁ?

Nos meios políticos, comentários são de que o lançamento do nome do ex-deputado estadual Capitão Contar como pré-candidato ao Senado pelo Partido Liberal (PL) seria para “desidratá-lo” até a data de oficialização das candidaturas.

MAIS

Os demais continuam no páreo, como Nelson Trad Filho (PSD), Gerson Claro (PP) e Gianni Nogueira (PL), no campo da direita. Há quem garanta que muita, mas muita coisa mesmo, está em jogo, inclusive questão de confiança. Sei não...

EM FALTA

Na reunião dos 49 prefeitos com o governador Riedel, uma das reclamações foi que estaria “faltando política” como um dos ingredientes nas ações da administração. Os alcaides afirmaram que a condução da gama de projetos está impecável, porém, há necessidade de ações do secretariado para que isso chegue até a população. Segundo eles, tem que se falar menos em “conceitos disso ou daquilo” e mudar a estratégia para divulgação dos trabalhos.

PODER

Nesse encontro, o secretário Walter Carneiro Júnior recebeu autonomia do governador Eduardo Riedel, que deixou claro para todos que as demandas políticas devem ser tratadas com o secretário da Casa Civil. Destacou também a excelente atuação do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que continuará implementando as ações políticas nos municípios. No ano eleitoral de 2026, Riedel quer chegar ainda mais afinado às bases.

PARCERIA

Ao tomar posse como conselheiro no Tribunal de Contas de MS, Sérgio de Paula fez questão de agradecer “à confiança” nele depositada pelo governador Riedel e o ex-governador Azambuja. Uma referência de um ex-tucano para ex-tucanos, pois os três construíram uma história política no chamado ninho do PSDB. O novo conselheiro foi, inclusive, responsável pela coordenação das campanhas que levaram os hoje progressistas e o liberal a comandar Mato Grosso do Sul.

*Colaborou Tatyane Gameiro