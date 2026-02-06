Que rufem os tambores! O distinto eleitorado pode ir se preparando...Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Fernando Pessoa - escritor português

"O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia a menos nela”.

FELPUDA

Que rufem os tambores! O distinto eleitorado pode ir se preparando para assistir, de camarote, o show de vitimismo que deverá ser dado por certos políticos, tão logo venha à tona malfeitos neste ano eleitoral. “Perseguição” deverá ser a palavra mais ouvida, como se fosse antídoto à realidade e permitindo que posem vestidos de anjos celestiais. Aí, acredite quem quiser nas “lágrimas de crocodilo”. E não custa lembrar: cessarão caso o resultado nas urnas seja positivo. Caso contrário, virará “chororô”, mesmo. É cada uma...

Que rufem os tambores! O distinto eleitorado pode ir se preparando para assistir, de camarote, o show de vitimismo que deverá ser dado por certos políticos, tão logo venha à tona malfeitos neste ano eleitoral. “Perseguição” deverá ser a palavra mais ouvida, como se fosse antídoto à realidade e permitindo que posem vestidos de anjos celestiais. Aí, acredite quem quiser nas “lágrimas de crocodilo”. E não custa lembrar: cessarão caso o resultado nas urnas seja positivo. Caso contrário, virará “chororô”, mesmo. É cada uma... Que rufem os tambores! O distinto eleitorado pode ir se preparando para assistir, de camarote, o show de vitimismo que deverá ser dado por certos políticos, tão logo venha à tona malfeitos neste ano eleitoral. “Perseguição” deverá ser a palavra mais ouvida, como se fosse antídoto à realidade e permitindo que posem vestidos de anjos celestiais. Aí, acredite quem quiser nas “lágrimas de crocodilo”. E não custa lembrar: cessarão caso o resultado nas urnas seja positivo. Caso contrário, virará “chororô”, mesmo. É cada uma...

Diferenciado

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) divulgou que a reforma tributária, em vigor a partir deste ano, prevê tratamento tributário diferenciado para pessoas físicas que exercem atividades econômicas em pequena escala, os chamados nanoempreendedores.

Mais

A proposta trabalha a inclusão social ao dar reconhecimento legal a atividades hoje informais, e também alcança motoristas e entregadores por aplicativo. A medida se aplica a pessoas físicas que atuam de forma individual e sem CNPJ, com receita anual de até R$ 40,5 mil.

Dra. Rachel Furquim Marson Dra. Rachel Furquim Marson

Thaily Semensato Thaily Semensato

Expectativa

O resultado da reunião de Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL, com a cúpula do partido, poderá mudar os rumos da pré-campanha. A legenda tem compromisso com a reeleição do governador Riedel (PP) e trabalha para eleger dois senadores, com a possibilidade de abrir segunda vaga para partido aliado. Desse encontro deverá sair uma “palavra de ordem” para apagar os incêndios causados por rebeldes. A conferir.

Sufoco

Político observador que só, afirmou que, na realidade, os vereadores caíram numa espécie de armadilha que eles mesmo criaram. E que para dar satisfação à população que pressionava sobre a questão do IPTU e do lixo, decidiram aprovar um projeto com “dose de revanchismo”, porque a proposta da prefeita Adriane Lopes não passou por eles. Seria uma medida no estilo “matar dois coelhos com uma só cajadada”. Pois é...

Ficam

O deputado Londres Machado (PP) foi escolhido novamente pelo governador Eduardo Riedel como líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, enquanto Pedrossian Neto também volta a ser o vice. O decano parlamentar agradeceu a confiança e ressaltou o apoio que sempre teve dos colegas em votações de projetos importantes para Mato Grosso do Sul.

Aniversariantes