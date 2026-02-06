Que rufem os tambores! O distinto eleitorado pode ir se preparando...Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Felpuda

Leia a coluna desta sexta-feira (06)

Ester Figueiredo

06/02/2026 - 00h03
Fernando Pessoa - escritor português

"O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia a menos nela".

FELPUDA

Que rufem os tambores! O distinto eleitorado pode ir se preparando para assistir, de camarote, o show de vitimismo que deverá ser dado por certos políticos, tão logo venha à tona malfeitos neste ano eleitoral. “Perseguição” deverá ser a palavra mais ouvida, como se fosse antídoto à realidade e permitindo que posem vestidos de anjos celestiais. Aí, acredite quem quiser nas “lágrimas de crocodilo”. E não custa lembrar: cessarão caso o resultado nas urnas seja positivo. Caso contrário, virará “chororô”, mesmo. É cada uma...

 Diferenciado

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) divulgou que a reforma tributária, em vigor a partir deste ano, prevê tratamento tributário diferenciado para pessoas físicas que exercem atividades econômicas em pequena escala, os chamados nanoempreendedores.

Mais

A proposta trabalha a inclusão social ao dar reconhecimento legal a atividades hoje informais, e também alcança motoristas e entregadores por aplicativo. A medida se aplica a pessoas físicas que atuam de forma individual e sem CNPJ, com receita anual de até R$ 40,5 mil.

Expectativa

O resultado da reunião de Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL, com a cúpula do partido, poderá mudar os rumos da pré-campanha. A legenda tem compromisso com a reeleição do governador Riedel (PP) e trabalha para eleger dois senadores, com a possibilidade de abrir segunda vaga para partido aliado. Desse encontro deverá sair uma “palavra de ordem” para apagar os incêndios causados por rebeldes. A conferir.

Sufoco

Político observador que só, afirmou que, na realidade, os vereadores caíram numa espécie de armadilha que eles mesmo criaram. E que para dar satisfação à população que pressionava sobre a questão do IPTU e do lixo, decidiram aprovar um projeto com “dose de revanchismo”, porque a proposta da prefeita Adriane Lopes não passou por eles. Seria uma medida no estilo “matar dois coelhos com uma só cajadada”. Pois é...

Ficam

O deputado Londres Machado (PP) foi escolhido novamente pelo governador Eduardo Riedel como líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, enquanto Pedrossian Neto também volta a ser o vice. O decano parlamentar agradeceu a confiança e ressaltou o apoio que sempre teve dos colegas em votações de projetos importantes para Mato Grosso do Sul.

Aniversariantes

Leia a coluna desta quinta-feira (05)

05/02/2026 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Johann Goethe - escritor alemão
"Conhecimento não é suficiente: precisamos aplicar. Desejar não é suficiente: precisamos fazer".

FELPUDA

Pela grande e inóspita “floresta”em que se transformou o entorno da antiga Pedreira de Campo Grande, em breve deverão estar aportando por lá, animais de outros continentes como leão, rinoceronte, girafa, orangotangos e até elefantes. Todos felizes que só, para fazer moradia no local, afirma irônico cidadão. A reclamação é geral, sobre o estado de abandono em que se encontra o local, inclusive atrapalhando o trânsito, segundo motoristas acostumados a transitar pelas vias ao redor. Vai vendo...

Diálogo– Paul McCartney e ringo Starr –, junto às famílias de John Lennon e George Harrison, concederam os direitos totais da história de vida e da música para um filme roteirizado. intitulado originalmente “the Beatles – a four-film Cinematic event”, o projeto liderado por Sam Mendes promete ser um marco histórico. a proposta de Mendes é inovadora: quatro filmes interconectados, cada um contado a partir do ponto de vista de um dos membros da banda, culminando no término do grupo em 1970. a Sony Pictures planeja um lançamento coordenado para abril de 2028. o elenco principal já está escalado e conta com alguns dos nomes mais promissores da nova geração de Hollywood.
DiálogoRenata Suassuna e Rodrigo Suassuna

 

DiálogoKiki Pinheiro e Helô Pinheiro

E?

Os vereadores recuaram e não votaram o veto da prefeita Adriane ao projeto de redução da taxa do lixo e o retorno dos 20% para pagamento à vista do IPTU. Para não pairar no ar que “afinaram”, a Mesa Diretora decidiu convocar uma audiência pública para hoje, às 18h, com a finalidade de discutir o “impacto da taxa de lixo e do IPTU sobre os contribuintes”. Há quem questione a finalidade de tal iniciativa, diante das enxurradas de ações na Justiça questionando o aumento. 

Ziriguidum

Representantes da Secretaria Municipal de Finanças, da Secretaria de Obras e da Procuradoria do Município também participarão dessa audiência pública, de acordo com informações da Câmara Municipal. Segundo as previsões mais otimistas, o veto deverá ser apreciado apenas no dia 10. Há quem diga, porém, que isso poderá ocorrer somente depois do ziriguidum-esquindô lelê carnavalesco. Assim, haveria mais tempo para se discutir o que fazer.

Mas...

Diante da reação dos vereadores, a prefeita Ariane Lopes, deixou de lado os entretantos e foi para os finalmentes: vetou esse novo projeto das excelências e alertou que Campo Grande pode enfrentar sérios problemas na economia, o que fez durante as pompas e circunstâncias da solenidade de abertura da Câmara. O problemaço: se derrubam o veto, ganham simpatia popular, mas poderão ser acusados de “quebrar” o município; se mantém o veto, adeus popularidade.

CINEMA

Semana do Cinema: ingressos a partir de R$ 10 começam amanhã

Promoções se estendem por uma semana e da ao público mais uma chance de assistir os indicados ao Oscar nas telonas

04/02/2026 12h30

Semana do cinema começa amanhã e vai até a próxima quarta-feira

Semana do cinema começa amanhã e vai até a próxima quarta-feira Divulgação

Continue Lendo...

Para os cinéfilos e amantes do cinema que ainda não tiveram tempo de assistir os longas indicados ao Oscar, essa é a oportunidade. A partir desta quinta-feira (05), todos os ingressos nas três redes de cinema de Campo Grande entram na primeira Semana do Cinema de 2026.

Durante esse período, ingressos para todo o catálogo do Cinemark, Cinépolis e UCI ficam a R$ 10, isso inclui os filmes já em cartaz e também as estreias. Todas as sessões iniciadas até 16h59 mantém o valor, e a partir de 17h os ingressos sobem o preço para R$ 12.

Além disso, a semana ainda contará com promoções em combos de pipoca, snacks e refrigerantes. Para quem não consegue ir durante a semana, as sessões do sábado (07) também adotam o preço promocional.

Os preços dos combos variam e as promoções são para todos os gostos. No Cinemark os combos são a partir de R$ 39 e no Cinépolis a partir de R$ 29. No UCI, os combos com pipoca média salgada e dois refrigerantes de 500 ml custarão R$ 30, e para quem prefere doce, a pipoca de chocolate e refrigerante de 700ml sairá por R$ 50.

Com ao menos 4 fimes indicados ao Oscar, a programação inclui o filme brasileiro "O Agente Secreto" indicado em quatro categorias da premiação: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, com o Wagner Moura, que interpreta o personagem principal.

Além de "Avatar: Fogo e Cinzas", indicado em duas categorias: Melhor Figurino e Melhor Efeitos Visuais, está na programação também o drama "Marty Supreme" com interpretação do ator Timothée Chalamet no papel principal e nove indicações ao Oscar.

E também a animação "Zootopia 2" que ainda está em cartaz e foi indicado ao prêmio de "Melhor Filme de Animação".

Semana do Cinema

A iniciativa é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) e acontece nacionalmente em todos os cinemas do Brasil. A ideia é um incentivo a ida do público ao cinema pensada após a pandemia. 

A edição é a oitava desde que começou, mas é a primeira do ano e normalmente acontecem duas vezes por ano. O objetivo é ampliar o acesso à cultura e também alimentar o audiovisual nas telonas.

*O preço promocional não se aplica a pré-estreias, shows e salas especiais.

> Serviço

Semana do Cinema:

  • 05 a 11 de fevereiro;

Valores:

  • sessões iniciadas até 16h59 - R$ 10;
  • sessões a partir de 17h - R$ 12;

Promoção válida:

  • Cinemark, Cinépolis e UCI.

