Quem acha que a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa de MS...Leia na coluna de hoje

Cecília Meireles - Escritora brasileira
"Ainda que sendo tarde e em vão, perguntarei por que motivo tudo quando eu quis de mais vivotinha por cima escrito: “Não”.
FELPUDA
Quem acha que a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa de MS se resolverá numa reunião regada a cafezinhos e muitos quitutes está redondamente enganado. A harmonia entre os nobres pares esbarra num único imbróglio: o comando da Casa de Leis nos próximos dois anos. Maioria sabe de cor e salteado que o governador Eduardo Riedel tem seu preferido. O escolhido é o ex-secretário de Governo, deputado estadual reeleito Pedro Caravina, que está de um lado do cabo de guerra, enquanto aos demais estão juntos do outro, lado, tentando puxar a corda com toda força. E esperar para ver!
Missão
O vice-governador Barbosinha está no comando da equipe de transição que vem trabalhando no mapeamento da administração estadual. Reeleito juntamente com o governador Riedel, dizem que ele será peça importante no fortalecimento político da gestão para o segundo mandato.
Mais
Com perfil articulador e trânsito em todas as regiões, Barbosinha tem a missão de ouvir secretarias, alinhar prioridades e garantir transição técnica, sem sobressaltos. A estratégia é manter o que deu certo e acelerar onde precisa avançar.
Promessa
Eleitos senadores por MS, Reinaldo Azambuja e Capitão Contar, ambos do PL, prometem trabalhar pelas prioridades do Estado. Azambuja atribuiu parte do resultado eleitoral às medidas adotadas por Lula nos últimos dias de campanha, período em que ele ampliou sua votação. Agora, no Senado, tem dito que vai defender as pautas em que acredita e as prioridades da população. Como da teoria à prática existe grande distância, resta esperar paraconferir.
Voz
Já a senadora Tereza Cristina convocou os eleitores a continuarem mobilizados para cobrar tudo “o que desejamos”. Ela prometeu lutar para ninguém amordaçar a voz da população. “A voz de vocês não será calada”, pontuou a senadora em sua rede social. Tereza pediu que ninguém desanime, porque “os aliados de Bolsonaro vão agir para fiscalizar o governo”.
“Pedágio”
O Projeto Bandeiras e Rodovias, do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, registrou 2.300 espécies atropeladas em 350 quilômetros da BR-262, entre Campo Grande e a ponte sobre o Rio Paraguai, equivalente a mais de seis registros por dia. A estatística diz respeito ao período de 2023/2024. E são números de um único trecho monitorado, suficiente para mostrar que o problema exige resposta permanente. Em 2025, foi iniciada a execução de um contrato que prevê 170 quilômetros de cercas condutoras, sete passagens superiores, dez subterrâneas, sinalização e redutores de velocidade em trecho de MS. O contrato existe e os recursos também. Portanto...
ANIVERSARIANTES
- Rosário Congro Neto,
- Oreslene Magalona Amaral
- dos Santos Florentino,
- Mário Heitor Ocampo Trouy,
- Edimara Rita Caetano Barbosa,
- Walquer Aurélio Mikoleit de Moraes,
- Elena Nogueira de Farias,
- Laucidio Dias da Silva,
- Roberto Kokubum,
- Manoel Camargo Ferreira Bronze,
- Otavio Cyro Boff,
- Regina Iara Ayub Bezerra,
- Josemiro Ramão Silva,
- José Luiz Nunes Moreira,
- Simeão Sanches,
- Hertha Hevner Oliveira Duarte,
- Dr. Sebastião de Freitas Silveira,
- Eurides Rodrigues Araujo,
- Antonina Oliveira Dias,
- Ademir Pereira Martins,
- Tainara Prado,
- Joleine Torres Schmidt,
- Olga Nara Fremiot Lopes,
- Dr. Gerson Gattass Orro de Campos,
- Vanessa Auxiliadora Tomaz,
- Telma Cristina Fernandes Henriques,
- Selmo Marques de Oliveira,
- Thiago Rabello de Moura Brasil,
- Marithê Santos Lopes,
- José Cassiano de Oliveira,
- Wanderley Lopes Barbosa,
- Dalva Galvão Passos,
- João Bosco Ferreira de Melo,
- Luciana Rocha Garcia,
- Gabriela Bacchi de Araujo,
- Analice Albuquerque Thiers,
- Renato Mariani,
- Júlio César Schneider Pereira,
- Amaury Monteiro de Souza,
- Shirley Dornelis Barem,
- Rita Rodrigues Coronel,
- Geisa Lima da Silva,
- Rosana Moreira,
- Francisco Assunção da Silva,
- Celina Maciel Salgado,
- Sandra Calligaris Baís,
- Diomedes de Oliveira Klain,
- Tereza Nishi Cerioli,
- Antonio Vicente de Paula,
- Almezinda Alves Mota,
- Edimar Rosa da Costa,
- Marco Antonio Alves de Souza Junior,
- Marilza Aparecida Martim,
- Rosely Moisés da Rocha Ramos,
- Olavo Aparecido Nunes,
- Alessandra Carla Biazim,
- João Alberto Belato,
- Maria Edi Schutz Fassina,
- Apenzeler Dutra Carneiro,
- Valmir Aparecido de Souza Barros,
- Erlon Eustasio Ferraz,
- Oscar Tadeu Cação da Cunha,
- Aparecida da Silva Ortiz,
- Leonardo Salgado Soldati,
- Ana Carolina Felício,
- Paulo Cesar Salviano,
- José Manuel Sejopolis,
- Fernanda Cunha Charlier,
- Marcelo Cavalcanti da Rocha Maciel,
- Marci Fernandes de Deus,
- Aquilina Vieira Lima Corsino,
- João Batista Fernandes Duarte,
- Egberto Hernandes Blanco,
- Vantuil Domingues de Freitas,
- Fabrizio Tadeu Severo dos Santos,
- Núbia Romero,
- Bruno Higa Neto da Silveira,
- Marco Antonio Veronese,
- Gabrielle Wanderley de Abreu Abrão,
- João Maria da Silva Ramos,
- Sérgio Tavares de Melo Burle,
- José Luiz de Franca Beserra,
- Juliano Quadro Cacho,
- José Ricardo Merini,
- Andressa Espírito Santo,
- Thaís Morais Salomão,
- Regina Higa Neto da Silveira,
- Sandra Tereza Corrêa de Souza,
- Marta Abdo Merlone dos Santos Courbassier,
- Juliana Marques da Silva,
- Luana Boff,
- Marcelo Medeiros Barbosa,
- Yrama de Barros Nonato,
- Maria Alice Leal Fattori,
- Nadia Talayeh dos Santos,
- Patricia de Andrade,
- Rubens Mochi de Miranda,
- Rogerson Rimoli,
- Maria Alice Mendes Silveira,
- Sarita Franco da Silva,
- Gildete Maria Vieira,
- Larissa Maciel Tavares,
- Tânia Mara de Arruda,
- Luzia Francisca Moraes,
- Mário Barbosa Neves,
- Carolina Menezes Batista,
- Beatriz Raquel Flôres.
Colaborou com Tatyane Gameiro