“A peça passou por muitas modificações e novos experimentos, tanto textuais, de visualidade e de movimentação. Então a estreia, muito mais do que um momento de apresentar essa etapa do trabalho, serviu para experimentar a troca com o público. E foi muito gratificante me deparar com uma plateia tão calorosa e aberta para o diálogo que foi proposto. Ao fim da apresentação, vieram pessoas que me falaram suas histórias e como a peça as fez pensar sobre o lugar e a situação de quem as criou”.

Quem fala é a atriz Karine Araújo, após a primeira apresentação do monólogo “Groselha”, que estreou anteontem (22), no Sesc Cultura. Baseada em um dos maiores clássicos da tragédia grega, “Medeia”, de Eurípedes, a peça, segundo o diretor Nill Amaral, é um estudo performativo sobre a condição da mulher e a fluidez de suas identidades em uma sociedade que a reverencia e a restringe simultaneamente.

A última apresentação da temporada de estreia será hoje, a partir das 19h, com ingressos gratuitos mediante reserva via plataforma Sympla. Quem não conseguir reservar pode tentar a fila de espera um tempinho antes do início do espetáculo, já que é comum muitos interessados acabarem desistindo de última hora.

“‘Medeia’, em síntese, é uma força, um acontecimento. Mas, quando vemos as mulheres e seus filhos no dia a dia se identificando com essa força, vejo que esse é o caminho que deve ser seguido com o projeto”, completa Karine. O Sesc Cultura se localiza na Avenida Afonso Pena, nº 2.270, Centro.

MENOS ELA

No mesmo espaço cultural, neste sábado, às 16h, também com acesso gratuito, Liz Nátali está, uma vez mais, sozinha em cena em “Aquele, Aquela, Menos Ela”, do grupo teatral Brecha Cia. A montagem convida as crianças a “navegarem” pelo espírito infantil, “onde a criação e o movimento corporal e vocal pulsam e têm lugar. De forma lúdica e sensível, o espetáculo promove uma reflexão sobre algumas limitações da sociedade em relação ao impulso de vida do ser criança em sua dimensão criativa”.

Confira a sinopse: “A menina Ela gosta de dançar e de cantar desde a barriga da mãe. O tempo vai passando e, durante seu crescimento, a garota enfrenta desafios para fazer com que suas inspirações tenham lugar nos vários espaços da vida. Até que uma duvidosa solução para seus conflitos a faz escorregar para um outro tempo e espaço. Lá, Ela encontra uma centopeia que apresenta um mundo onde a atitude inventiva de ser criança é parte fundamental da vida”.

O espetáculo tem a proposta de conversar com diferentes fases da infância e também com os adultos, já que perpassa vários espaços do cotidiano, tais como a escola e o trabalho. A narrativa se estende ainda a um espaço imaginário e onírico apresentado por uma centopeia cantante que brinca e dança, contrastando com o mundo que conhecemos. A corporalidade e a narratividade delicadas exploradas pela atuação de Liz Nátali, que também assina a direção e a dramaturgia, são enfatizadas a partir das parcerias firmadas na construção do espetáculo.

O arranjador e sonoplasta Vitor Zan dá vida a um dos pilares do espetáculo: a música. Cada uma das cenas tem uma canção autoral que dialoga com a trajetória da personagem Ela e que dá movimento e ritmo à encenação. A cenografia e o figurino são da artista Cristiane Lima, que, a partir da materialidade do bambu, construiu com engenhosidade uma estrutura leve que se movimenta de forma épica e lúdica ao longo das cenas.

A partir da combinação de elementos cênicos e musicais, “Aquele, Aquela, Menos Ela” constrói, de maneira leve, um imaginário que busca fortalecer a relação de toda a sociedade com a infância e com as indagações formuladas pelas crianças.

O espetáculo mostra-se uma vivência guiada com muita sensibilidade para toda a família, que pode desfrutar e refletir conjuntamente sobre os movimentos da personagem ao longo dos vários espaços da vida.

A Brecha Cia. tem como idealizadora a atriz, artista-educadora e compositora Liz Nátali Sória. Formada em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo, Liz tem mais de 20 anos de experiência artística e pedagógica. A encenadora fundou também a companhia paulistana Madeirite Rosa, onde atuou por 10 anos.

Ao mudar-se para Campo Grande, ao longo da pandemia, Liz realizou projetos solo, escreveu a dramaturgia e compôs as músicas do espetáculo “Aquele, Aquela, Menos Ela”.

Após tornar-se mãe, em 2022, o espetáculo estreou em 2023, no Teatro do Mundo, com a parceria do músico Vitor Zan e o acompanhamento artístico de Luciana de Bem. Pedro Paes (cenário e figurino) e Maria Chiang (arte gráfica) completam a equipe do espetáculo.

ACABA EM DOURADOS

O Grupo Acaba é a atração de encerramento do 1º Encontro História do Panambi, que movimento Dourados de hoje até domingo, quando, antes da apresentação do grupo que “canta as dores do Pantanal”, programada para as19h, está previsto um churrasco (12h) e uma cápsula do tempo + plantio de árvore, às 15h. Mais informações: (67) 99929-9086.

FALANGE NA TEVÊ

O show que o grupo de rap Falange da Rima realizou no Festival de Inverno de Bonito (FIB) 2023, no dia 26 de agosto, ganha exibição nesta sexta-feira, às 21h, pela TV Educativa (canal 4.1). Pioneira da cultura hip hop no Estado, a banda tem 22 anos de estrada. Mais de cinco mil pessoas conferiram a apresentação, realizada no Palco das Águas do FIB.

O Falange é o destaque do segundo programa da quarta temporada de “Dona Música”, atração apresentada por Mariana Lima. “O Falange da Rima preparou um show forte e nostálgico para essa comemoração, mas, ao mesmo tempo, fizeram [sic] singelas homenagens a ícones da cultura sul-mato-grossense”, adianta Mariana.

CINEMA

“Napoleão”, de Ridley Scott, com Joaquin Phoenix no papel principal, e o brasileiro “Ó Paí, Ó 2”, dirigido por Viviane Ferreira e estrelado por Lázaro Ramos, mais uma vez no papel de Roque, estão entre os destaques da semana no circuito de salas de shopping centers.