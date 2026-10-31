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Respirar bem: uma prática simples que pode ajudar a regular o estresse e a ansiedade

Protocolos respiratórios ganham espaço nas práticas de bem-estar e mostram como prestar atenção à respiração pode contribuir para o equilíbrio físico e emocional

Flavia Viana

Flavia Viana

31/10/2026 - 17h30
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Você já prestou atenção à maneira como respira? Embora seja uma função automática do organismo, a respiração também pode ser utilizada de forma consciente para ajudar a lidar com situações de estresse, melhorar o foco e favorecer a sensação de bem-estar.

Durante uma atividade física intensa, é natural que a respiração se torne mais rápida para atender às necessidades do corpo. Em outros momentos, como em situações de tensão ou mesmo durante práticas de relaxamento, observar o próprio ritmo respiratório pode ajudar a reconhecer os sinais do organismo e a encontrar maneiras de recuperar o equilíbrio.

Respiração consciente e bem-estar

Segundo Karina Ueno, profissional de Educação Física do VICCI Studio, especialista em Breathwork e reabilitação tridimensional, a prática respiratória pode trazer benefícios que vão além da percepção imediata de relaxamento.

“A prática respiratória pode ajudar a reduzir a ansiedade, ampliar a clareza mental e melhorar o foco. Também é importante na recuperação do corpo após períodos de estresse e no desenvolvimento da capacidade de autorregulação emocional. Em contextos terapêuticos e de performance, pode contribuir para uma maior sensação de presença, estabilidade e resiliência”, explica.

Entre os principais benefícios associados à prática estão:

• Redução do estresse e da tensão;

• Melhora da percepção e do controle da respiração;

• Maior capacidade de lidar com as emoções;

• Aumento da concentração;

• Sensação de calma e bem-estar;

• Desenvolvimento de recursos para enfrentar situações desafiadoras.

O que acontece com a respiração quando estamos ansiosos?

A relação entre respiração e estado emocional também pode ser compreendida pela resposta do organismo ao estresse. Quando o cérebro identifica uma ameaça, real ou percebida, ativa mecanismos de alerta que preparam o corpo para reagir. Nesse processo, o coração pode acelerar, os músculos ficam tensos e a respiração tende a se tornar mais rápida e superficial.

Em algumas situações, a hiperventilação — quando a pessoa respira mais do que o necessário para as demandas do organismo — reduz excessivamente a concentração de gás carbônico no sangue. Isso pode provocar sintomas como tontura, formigamento, sensação de falta de ar e aperto no peito, que, por sua vez, podem intensificar o medo e a sensação de ameaça.

“Por isso, aprender a respirar de maneira consciente nesses momentos pode fazer diferença. Uma respiração confortável, lenta e controlada, especialmente com uma expiração um pouco mais longa, pode ajudar a reduzir a ativação fisiológica associada ao estresse”, explica Simone Cavalcante Bolor, psicóloga clínica.

Como praticar a respiração consciente

Uma das maneiras de começar é reservar alguns minutos para observar e desacelerar a respiração, sem forçar o ritmo.

A psicóloga sugere um exercício simples:

1. Inspire lentamente pelo nariz, contando até quatro, se for confortável, permitindo que o abdômen se movimente naturalmente.

2. Solte o ar devagar pela boca, contando até seis, sem fazer força.

3. Repita por dois a cinco minutos, respeitando os próprios limites e sem se preocupar em executar a técnica perfeitamente.

Se a contagem provocar desconforto, o ritmo pode ser ajustado. O objetivo é respirar de maneira tranquila, sem esforço.

“Respirar dessa forma não elimina a ansiedade, mas pode ajudar o corpo a sair gradualmente do estado de alerta e abrir espaço para que a mente se reorganize. No meu trabalho como psicóloga, costumo enviar aos pacientes vídeos com exercícios respiratórios, para que possam acompanhar o ritmo e praticar tanto nos momentos de maior tensão quanto no dia a dia. Quanto mais a técnica é exercitada em momentos de calma, mais familiar ela se torna quando precisamos recorrer a ela”, afirma Simone.

A respiração consciente não substitui o acompanhamento profissional quando há ansiedade persistente ou crises recorrentes. Ela pode, no entanto, integrar uma rotina de autocuidado e ampliar a percepção sobre como o corpo reage às diferentes situações do cotidiano.

Ho Ho Ho

Papai Noel chega aos shoppings de Campo Grande a partir de 6 de novembro

Programação natalina terá espetáculos, cortejos, personagens temáticos e atividades gratuitas para toda a família

31/10/2026 11h30

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Papai Noel chega aos shoppings da Capital a partir de 6 de novembro, com atrações gratuitas para toda a família.

Papai Noel chega aos shoppings da Capital a partir de 6 de novembro, com atrações gratuitas para toda a família. Foto: Divulgação

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A temporada de Natal começa oficialmente nos principais shoppings da Capital a partir da próxima semana, com a chegada do Papai Noel e com programação voltada para toda família. O bom velhinho chega primeiro no Shopping Campo Grande, no dia 6 de novembro. No dia 7, no Shopping Bosque dos Ipês e por fim dia 14, no Norte Sul Plaza. 

No Shopping Campo Grande, a programação será realizada a partir das 18h do dia 6 de novembro. O evento contará com apresentações musicais, coral com repertório natalino e personagens temáticos. A chegada do Papai Noel será o ponto alto da noite.

Após o espetáculo, o público poderá visitar o bom velhinho em seu trono, acompanhado de ajudantes, para tirar fotos, conversar e fazer os tradicionais pedidos de Natal.

No Shopping Bosque dos Ipês, o Papai Noel chega no sábado, 7 de novembro, com o tema “Natal dos Ursos Peraltas”. A decoração e a programação foram preparadas para estimular a imaginação das crianças e criar novas memórias em família.

Já no Norte Sul Plaza, o bom velhinho chega no dia 14 de novembro, véspera de feriado, junto com a inauguração da decoração de Natal do shopping.

A programação inclui apresentações musicais e teatrais, cortejo do Papai Noel, pintura facial, distribuição de balões, pipoca e algodão doce. Também serão oferecidas brincadeiras lúdicas, com brinquedos em tamanho ampliado, como jogo da velha e jogo da memória.

Com atrações que reúnem música, iluminação, personagens e brincadeiras, os shoppings da Capital dão início à programação natalina e transformam a chegada do Papai Noel em um dos primeiros grandes eventos do calendário de fim de ano em Campo Grande.

FESTIVAL DO CINEMA BRASILEIRO

Festival de Cinema Brasileiro tem ingressos a R$ 12 durante fim de semana

Filmes nacionais terão preços promocionais fixos para salas regulares e VIPs nas três redes de cinema de Campo Grande

31/10/2026 10h15

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Festival do Cinema Brasileiro iniciou na quinta-feira, 29 de outubro, e irá até quarta-feira, 04 de novembro

Festival do Cinema Brasileiro iniciou na quinta-feira, 29 de outubro, e irá até quarta-feira, 04 de novembro Divulgação

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Amantes do cinema brasileiro poderão assistir a filmes nacionais em cartaz por R$ 12 durante o final de semana devido a 1º edição do Festival Cinema Brasileiro, que iniciou na última quinta-feira (29) e durará até a próxima quarta-feira (04).

A ação acontecerá nas três redes de cinema de Campo Grande: Cinemark, Cinépolis e UCI. Além do valor promocional fixo para salas regulares e XD, também será fixo o valor de R$ 24 para salas VIPs, e combos a partir de R$ 46.

Idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) e apoio da institucional Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), a iniciativa busca valorizar o cinema nacional, e permite que o público assista lançamentos recentes como:

> “100 Dias”, a cinebiografia da trajetória de Amyr Klink, navegante e escritor, Amyr foi a primeira pessoa a fazer a travessia do Atlântico Sul a remo, em 1984, interpretado no longa por Filipe Bragança;

“As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, estrelado por Any Gabrielly e Giulia Be, que interpretam as amigas Gabi e Julia na comédia dramática;

“Se Eu Fosse Você 3”, um dos clássicos do cinema brasileiro volta as telonas, com um terceiro filme e participação de Rafael Infante e Cleo Pires, além dos dois protagonistas do primeiro e segundo filme da saga Tony Ramos e Glória Pires;

E ainda um dos maiores lançamentos brasileiros desse ano, o longa “Minha Melhor Amiga”, que atinge a 5,9 milhões de espectadores desde a estreia, com a atuação de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli na comédia nacional.

Ambas as organizadoras, FENEEC e ABRAPLEX, são as responsáveis pela Semana do Cinema, que ocorre ao menos duas vezes no ano. Até o momento a ação teve nove edições, e a mais recente, em setembro deste ano foram 5,7 milhões de pessoas em frente as telonas, em todos os estados do Brasil e em mais de 450 cidades.

Para os representantes das instituições, iniciativas que promovam o cinema é essencial para reforçar o apreço pelo audiovisual e o acesso a ele. Desta vez, o audiovisual do país é o destaque com o acontecimento do festival.

Lucio Otoni, presidente da FENEEC relembra a presença constante do país na cultura cinematográfica e o quão importante é celebrar este momento.

“O audiovisual no Brasil está em um bom momento, com títulos performando bem e o público cada vez mais interessado. Somos um país com uma cultura muito rica e que se traduz nas telas. Queremos proporcionar uma chance para que novos espectadores possam conhecer o que é produzido por aqui”.

Tiago Mafra, diretor-executivo da ABRAPLEX destaca que o acesso do público aos filmes por meio das promoções e eventos é essencial para reforçar e incentivar o consumo da própria indústria nacional.

“Acreditamos que o avanço da nossa indústria vem de um trabalho conjunto para que os longas tenham cada vez mais potencial de público, alcance e desempenho comercial. O sucesso das obras nacionais é fundamental para o desenvolvimento e a sustentabilidade do parque exibidor”.

Os filmes em cartaz das três redes de cinema de Campo Grande, que participam do festival, podem ser consultados por meio de seus sites oficiais.

> Serviço

1º edição do Festival do Cinema Brasileiro

Data: 29 de outubro a 04 de novembro
Ingresso salas regulares: R$ 12
Cinemas participantes:

  • Cinemark, Shopping Campo Grande - Avenida Afonso Pena, nº 4909, Bairro Santa Fé
  • Cinépolis, Shoppig Norte Sul Plaza - Avenida Presidente Ernesto Geisel, nº 230, Bairro Jardim Joquei Club
  • UCI, Shopping Bosque dos Ipês - Avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4634, Bairro Parque dos Novos Estados

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