Para comer de joelhos: com pernil, chester ou peru, o escondidinho é apenas uma de várias opções de preparo com as sobras das ceias - FOTO: REPRODUÇÃO

O que fazer com as sobras do Natal e do Ano-Novo? Uma consulta a chefs ou a sites dedicados a receitas mostra que o arroz é o item campeão nas respostas a essa pergunta: arroz de forno com peru, rocambole com sobras de arroz, bolinho de arroz com pernil e por aí vai. Mas o plano B pode ser também pernil ao molho, patê de frango cremoso, torta com sobras de chester, salpicão de bacalhau e – sim! – pavê de chocotone.

Há também opções de reaproveitamento das sobras, por exemplo, com creme de milho. Ou o escondidinho de pernil, chester ou peru da sugestão de hoje para a sua aventura do sabor pós-festas de fim de ano. Com o arroz – até pela experiência muito comum de reciclar as sobras ao longo do ano –, muita gente já sabe o que fazer. Basta ter o cuidado de armazená-lo corretamente.

Os assados, no entanto, talvez requeiram mais atenção. Mais prático, o chester pode ser desfiado para uso em sanduíches e bolinhos fritos.

De textura e manipulação mais próximas dos galetos assados consumidos com frequência, o peru reciclado pede receitas mais cremosas, com molhos, recheios e – claro – cremes.

Já o tender, cujo sabor se assemelha com o do presunto – ou, para alguns paladares, com o do bacon –, não é tão suculento como as aves e a carne de porco. Então, o ideal é que ele seja aproveitado como presunto (ou bacon) mesmo.

Farofas, recheios, omeletes e crepiocas não vão te decepcionar.No caso da carne de porco, fique atento aos pedaços que restaram, pois, a depender dos teores de gordura, o resultado da reciclagem ficará mais ou menos suculento. Tortas, bolinhos e ele, o escondidinho, vão muito bem com a carne suína.

O ideal é desfiar e, se preciso, separar, conforme os pedaços que sobraram, porções para diferentes receitas. Restos de lombo, parte que costuma ficar mais seca, rendem bacana para preparos com molho. Sobras de pernil são campeãs para recheios ou então acompanhando o arroz.

QUENTINHA DE JAPURÁ

“Normalmente, no Natal e no Ano-Novo, e nesse ano foi assim também, a gente faz já pensando nas porções de cada pessoa justamente para não sobrar. De porção, a gente teve pernil de porco assado no forno, carne [bovina]... e foi o suficiente. A família come bastante, então é difícil sobrar muita comida. Mas eu diria que o que sobrou comparado com as outras quantidades foi carne de porco. Ela sobrou um pouco mais”, conta Ana Senna, 26 anos, assistente em gestão de RH.

Ela trabalha em uma empresa do segmento de fibra óptica da Capital e, sem desgrudar do namorado, levou o amado para o Natal em Japurá (PR), onde houve a confraternização do lado materno de sua família. Para a ceia de réveillon, os dois passaram na casa da família dele, em Campo Grande, seguindo para a balada pós-comilança. E essa conversa sobre o pernil tem a ver com o cardápio de Ano-Novo dos pombinhos.

“A família do meu namorado faz muita comida. Já a minha, nem tanto. A minha família é grande. Então, não sobrou tanta comida. Mas da parte do meu namorado, o pessoal faz bastante comida. E aí essa parte do porco veio da família dele, e falaram ‘leva um pouco’. A gente fatiou a carne, fez um outro tempero para comer durante a semana e guardou. Porque já voltamos a trabalhar e fazemos marmita e tudo mais para não jogar fora”, diz a jovem.

“E sobrou também farofa, que estava uma delícia, com um frango recheado que tinha. E sobrou bastante também, e a gente colocou na comida. Acrescentamos o porco cortado certinho, colocamos um pouco mais de tempero e fizemos para comer durante a semana. A gente fez marmita, eu e o meu namorado. A gente tem essa preocupação”, afirma.

“O Natal foi na minha família, e o que sobrou bastante foi fruta. Normalmente, a gente faz uma saladinha de frutas ou guarda para comer na salada [de hortaliças e legumes] também. A gente guarda para ir mantendo. Eu levei bastante manga que tinha sobrando e que gosto bastante [risos]. E acabei comendo durante

a semana toda”, relata. Ana conta ainda que prefere degustar qualquer receita de imediato, “saindo ali quentinha do forno”.

A militância pelo reaproveitamento, porém, fala mais alto.“Prefiro a comida do dia, mas reciclar o que sobrou também, se fizer bem feitinho, fica uma delícia dependendo do prato que for fazer. Não gosto de desperdiçar comida, não. Se você pega uma peça de carne que sobrou ou um tempero diferente e acrescenta outra comida que você faz na hora ali também fica muito bom”, milita Ana.

DELIVERY QUE RENDE

“Geralmente, o peru pode virar uma farofa no dia seguinte. As frutas também podem complementar uma farofa, uma [salada de] maionese”, sugere Glauber Roma de Lima, 43 anos, representante de vendas de peças automotivas. “O frango dá para fazer um bobó”, opina Luciana de Castro Ramos, 47 anos, advogada e psicóloga.

Apesar de rápido nas sugestões, o casal, que reside no Jardim São Bento, encomendou a ceia da virada de ano.

E olha que Glauber é daqueles que ama cozinhar, mas prefere menos trabalho em certas datas festivas.

O delivery para o réveillon foi de primeira: salmão ao molho de maracujá e bacalhau ao forno com legumes para oito parentes. “Sobrou, até porque normalmente a gente pede uma quantidade grande mesmo. Em qualquer casa, eu penso que sobra. Nós pedimos os pratos [prontos] para não ter o trabalho de fazer no dia. Mas a sobra, nós reutilizamos para outras receitas. O mesmo peixe que você usa ele cozido em um dia, para dar um diferencial, você bota um tempero nele e faz um molho em outro. Mas sempre reutiliza, sim”, frisa Glauber.

“Tem várias receitas que dá para fazer. Dessa vez não sobrou muito, e só aquecemos para comer. Não aconteceu, mas o bacalhau também pode virar uma farofa de bacalhau e colocar bastante fruta”, afirma o representante de vendas.

“Dá para fazer um croquete também”, emenda Luciana. “Exatamente. Pode desfiá-lo. Porque ele [bacalhau] vem em postas grandes. Pode ser desfiado e fazer um bolinho de bacalhau para o lanche da tarde”, confirma.

“O salmão normalmente vem grelhado, então pode ser também [reaproveitado] no forno com queijo.

Bota um queijinho, faz um assado e renova o salmão. E coloca os legumes junto ali também.

Fica muito bom”, garante Glauber. O escondidinho que você pode dominar com a sugestão de hoje leva apenas 30 minutos para ficar pronto e rende aproximadamente 2 quilos.

Escondidinho de pernil, chester ou peru com purê de batata

Ingredientes

> 1 kg de pernil, chester ou peru moído/desfiado;

> 1 kg de purê de batata;

> 100 g de queijo muçarela;

> 200 g de cebola;

> 30 g de alho;

> 40 ml de óleo.

Modo de Preparo:

Purê

Coloque as batatas para cozinhar. Depois de cozidas, passe as batatas pelo amassador ou então amasse-as com o uso de um garfo. Coloque a massa em uma panela, adicione manteiga sem sal e acrescente noz-moscada. Adicione ainda leite fervido e sal. Mexa bem e deixe a mistura ferver. Desligue o fogo. Reserve o conteúdo.

Escondidinho

Em uma outra panela, coloque o óleo, a cebola e o alho. Refogue e, em seguida, acrescente o pernil, o peru ou então o chester moído ou desfiado, terminando de refogar tudo junto. Em uma travessa, coloque uma fina camada do purê de batatas, adicione a carne já refogada e cubra com o restante do purê. Polvilhe o prato com queijo muçarela e leve ao forno aquecido em 180°C por 10 minutos, apenas para gratinar. Sirva ainda quente.