Rumores nos bastidores políticos dão conta de que, com a aproximação do ano...Leia na coluna de hoje

Silas Resende - Poeta de MS
"Fazer poesia é um desafio. Os sentimentos viciam, provocam sede de descobrir o caminho das pedras”.
FELPUDA
Rumores nos bastidores políticos dão conta de que, com a aproximação do ano eleitoral, uma galerinha está
se mexendo para cuidar da “galinha dos ovos de ouro” e estaria deixando a atual “casa” para “mobiliar” outra
em novo endereço. Dizem que o antigo dono deverá receber de volta o “imóvel”, que até então era supervalorizado, mas com a saída do atual inquilino, deverá sofrer desvalorização considerável. Há quem garanta que a tal da “bípede” é milagrosa, pois nesse negócio, uns e outros conseguiram guardar cestas e cestas dos tais “ovos”.
Potencial
Diferentemente da filiação do governador Riedel ao PP, o ato da entrada do ex-governador Azambuja no PL, neste domingo, reunirá pesos-pesados da política, refletindo o fortalecimento da sigla no MS. Mas, nada que preocupe os Progressistas: Riedel terá esse potencial a seu favor na disputa à reeleição, pois os liberais, com raríssimas exceções, estarão trabalhando neste propósito no que se refere ao governo do Estado.
De boa
Os inconformados do PL, que defendem o lançamento de candidatura própria ao governo e também não concordam com a entrada de Azambuja no partido, têm como solução aguardar a janela partidária para buscar outra legenda. Poderiam rumar para outro partido de direita e montar suas estratégias para disputar o governo. Simples assim, dizem...
Previsão
Neste ano, o 12 de outubro, Dia das Crianças, deverá movimentar R$ 352,37 milhões na economia de MS, 6% menos que em 2024, com gasto médio de R$ 328,26. Apesar do valor ser menor, o número de pessoas dispostas a presentear é maior, são 74% ante os 68,74% do ano passado. A pesquisa é da Fecomércio em parceria com o Sebrae.
Cultura
O Festival Mais Cultura levará, de 22 a 27 deste mês, apresentações artísticas e culturais à comunidade universitária, de forma gratuita. A programação inclui dança, teatro, música, literatura, cinema e artes visuais na Cidade Universitária (UFMS) e nos câmpus. O palco principal será o Teatro Glauce Rocha. A abertura do evento, às 19h30min, terá a Orquestra Indígena, com regência do maestro Eduardo Martinelli.
Premiado
O jornal laboratório Projétil, desenvolvido por acadêmicos do curso de Jornalismo da UFMS, conquistou
prêmio nacional na Expocom, durante o 48º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, em Vitória (ES). Representado por Letícia Sales, Mariana Nicolau e Nathália Souza, com orientação da professora Laura Seligman, o projeto se destaca pela produção de reportagens de impacto social e pelo incentivo à prática profissional dos estudantes. Fernanda Sá Justo foi quem representou a turma na premiação. Fotos: Divulgação/UFMS
Aniversariantes
COLABOROU TATYANE GAMEIRO