Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Rumores nos bastidores políticos dão conta de que, com a aproximação do ano...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (20) e domingo (21)

Ester Figueiredo

20/09/2025 - 00h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Silas Resende - Poeta de MS
"Fazer poesia é um desafio. Os sentimentos viciam, provocam sede de descobrir o caminho das pedras”.

 

FELPUDA

Rumores nos bastidores políticos dão conta de que, com a aproximação do ano eleitoral, uma galerinha está
se mexendo para cuidar da “galinha dos ovos de ouro” e estaria deixando a atual “casa” para “mobiliar” outra
em novo endereço. Dizem que o antigo dono deverá receber de volta o “imóvel”, que até então era supervalorizado, mas com a saída do atual inquilino, deverá sofrer desvalorização considerável. Há quem garanta que a tal da “bípede” é milagrosa, pois nesse negócio, uns e outros conseguiram guardar cestas e cestas dos tais “ovos”.

Potencial

Diferentemente da filiação do governador Riedel ao PP, o ato da entrada do ex-governador Azambuja no PL,  neste domingo, reunirá pesos-pesados da política, refletindo o fortalecimento da sigla no MS. Mas, nada que preocupe os Progressistas: Riedel terá esse potencial a seu favor na disputa à reeleição, pois os liberais, com raríssimas exceções, estarão trabalhando neste propósito no que se refere ao governo do Estado.

De boa

Os inconformados do PL, que defendem o lançamento de candidatura própria ao governo e também não concordam com a entrada de Azambuja no partido, têm como solução aguardar a janela partidária para buscar outra legenda. Poderiam rumar para outro partido de direita e montar suas estratégias para disputar o governo. Simples assim, dizem...

Previsão

Neste ano, o 12 de outubro, Dia das Crianças, deverá movimentar R$ 352,37 milhões na economia de MS,  6% menos que em 2024, com gasto médio de R$ 328,26. Apesar do valor ser menor, o número de pessoas  dispostas a presentear é maior, são 74% ante os 68,74% do ano passado. A pesquisa é da Fecomércio em parceria com o Sebrae.

Cultura

O Festival Mais Cultura levará, de 22 a 27 deste mês, apresentações artísticas e culturais à comunidade  universitária, de forma gratuita. A programação inclui dança, teatro, música, literatura, cinema e artes visuais na Cidade Universitária (UFMS) e nos câmpus. O palco principal será o Teatro Glauce Rocha. A abertura do evento, às 19h30min, terá a Orquestra Indígena, com regência do maestro Eduardo Martinelli.

Premiado

O jornal laboratório Projétil, desenvolvido por acadêmicos do curso de Jornalismo da UFMS, conquistou
prêmio nacional na Expocom, durante o 48º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, em Vitória (ES). Representado por Letícia Sales, Mariana Nicolau e Nathália Souza, com orientação da professora Laura Seligman, o projeto se destaca pela produção de reportagens de impacto social e pelo incentivo à prática profissional dos estudantes. Fernanda Sá Justo foi quem representou a turma na premiação. Fotos: Divulgação/UFMS

 Aniversariantes

SÁBADO (20)
Dra. Vanessa Puccinelli Dotti,
Enrico Carlos Rodrigues Feitosa,
Dra Eymar AngélicaBandeira,
Nayara Moraes Barbosa,
Lúcia Magalhães Ferreira,
Willy Pertinhes,
Berenice Prestes Gomes,
Yolanda Samudio Herrero,
Paulo Takehiko Yoshizumi,
Glaucea Vaccari Franco,
Dr. Paulo Sukehiro Yonamine,
Carmelo Interlando Neto,
Afrânio Martinez Marques,
Debbie Cruz Cano,
Mirian da Silva Santos,
Nilo Taira,
Dra. Luciana Araújo Bento,
Márcia Maria Souza Costa Moura de Paula,
Paulo de Tarso Azevedo Pegolo,
Eva de Souza Salmazo,
Andréa Rezende Pache de Souza,
Gustavo Santiago Torrecilha Cancio,
Jiulhianny Maia,
Ivone Pacheco Alencar,
Gilberto (Giba) Navarro Santos,
Lívia Regina Viero Rezek,
Mayara Barbeta Vieira,
Dr. Leonildo Herrero Perandré,
Sérgio Maia Miranda,
Gilberto Roberto Motta,
Sônia Regina Saab,
Edilson Amaral da Rosa,
Janaína da Rocha Benites,
Nilza Peluslle,
Cicero Barros da Silva,
Thainara Farias Rocha,
Leandro Hungria do Bom Despacho,
Valdomiro Aparecido Vieira,
Celso Vargas Pereira,
Irene Vieira de Rezende,
Rosângela Pereira de Oliveira,
Izaura Corbucci Peters,
Mauro José Tôrres Carpes,
Inácio Franco Júnior,
Joaquim de Souza Gomes,
Felisberto Silvestre dos Santos,
Willcand Lemes Zampieri,
Elio Luiz Bobato,
Mário Hugo Esteves do Nascimento,
Rejane Rose Di Giácomo Adri,
Gisele Castello Zahran,
Dilmar Pereira da Silva,
Mariane Viana Pereira,
Maria Conceição Vilela,
Aluízio Alves Teixeira,
Wilson Campos da Costa,
Dulce Vieira Martinez,
Eva Ribeiro da Vila,
Mauro Marcondes Ribeiro,
Hélio de Azevedo,
Maria Aparecida Neves,
José Amâncio de Souza,
Artur dos Santos Vigário,
Herminio Gonçalves da Silva,
Marcelo do Nascimento Ferreira,
Mariuxa Barbeta da Rosa,
Gabriel Moreno Galvanini,
Aguillera Gutierres Santos,
Marco Antonio Renzi,
Jucemara Alberti Bueno,
Mariana Hernani Milhorim,
Laurinda da Silva Curto Cação,
Liliam Aparecida de Jesus Del Santo,
Paulo César Nunes da Cunha,
Jamili Sgorlon Marques,
Malcon Douglas Cappellari,
Wellington Barbero Biava.

DOMINGO (21)
Renan Vera de Almeida,
Ana Carolina Pires de Rezende Coutinho,
Celina Colman de Oliveira,
Geise Helena da Silva,
Rafaela de Queiroz Rodrigues da Cunha Feitosa,
Luis Adriano Garcia Corrêa,
Efigenia Gavilan Franco,
Mateus Garcia Pires,
Maria Lice Fernandes Couto Citino,
José Valeriano de Souza Fontoura,
Maucir Pauletti,
Wanderlan Marques Dorneles Silveira,
Amanda Denise de Lima,
Wolmir Silva de Farias,
Antonio Foletto,
Derly Ramão Lopes,
Osvaldo Francisco dos Santos,
Cristiane Gomes,
Oilton Albres da Silva,
Yone Silveira de Mello,
Rafael Arnaldi,
Carolina Dalpasquale Gomes,
Guilherme Ferreira Dutra Júnior,
Eduardo Esgaib Campos,
Pierangelo Camillo,
Laura Regine Silveira,
Alvaro Ramos do Amaral,
Leandra Henriques Bunazar Abes,
José Marcos Maksoud,
Dra. Paulinne de Souza Arruda,
Vera Lúcia Castelli,
Elton Soares Timoteo,
Ademir Koki Tibana,
Agnaldo dos Santos Souza,
Manoel Ferreira Nery,
Augusto Martinho,
Othavio Fernandes Siqueira,
Dr. Francisco Wilson Rocha,
Vânia Aparecida dos Santos Mugartt,
Aline Rodrigues Zacarini,
Lúcia de Toledo Câmara Neder,
Valrícia Miranda de Oliveira Moraes,
Francisca Galvão,
Walter Augusto Martinho,
Adair Aparecido de Freitas,
Aryovaldo Maria Bento,
Norman Gomes,
Zirley de Moraes Lima,
Cristovão Espíndola,
Lucy Kosurian Sayegh,
Dra. Rosa Cristina Miranda Zimmermann,
Liliane Paschoaletto Trindade,
Adair Garcia Anache,
Roberto Alexandre Ajul Rezende,
Felix Sorgatto,
Sandra Regina Motta,
Rodrigo Lima Arakaki,
Rosângela Yule Queiroz,
Inácio Clacier Roeder,
Ana Fátima Belalian Corrêa da Silva,
Mohamad Akrama Eljaji,
Flávio Casarim Moretti,
Hermes Bocca Salineiro,
Antônio Ripel Salgado,
Jucli Teresinha Stefanello Peruzo,
Aislan Luis Massoni,
Nidia Maria Nardi Castilho Mendes,
Valter Carlos Rossignollo Venditti,
Henrique Ribeiro Benatti,
Jaqueline Duarte Yusuf. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

MÚSICA

Ju Souc Trio: brasilidades e protagonismo feminino

De setembro a novembro, Ju Souc Trio percorre quatro cidades (Campo Grande, Naviraí, Ponta Porã e Aquidauana), levando a arte como ferramenta de combate à misoginia

18/09/2025 11h00

Compartilhar

Divulgação/EvandroSudre

Continue Lendo...

Na próxima semana, no dia 23 de setembro, às 19h30min, no Teatro Glauce Rocha, na Capital, será realizado o show de estreia do projeto Ju Souc Trio, que vai circular por quatro cidades (Campo Grande, Ponta Porã, Naviraí e Aquidauana) de Mato Grosso do Sul.

A proposta do trabalho é levar música autoral, brasilidades e um forte viés de consciência social. Os shows são gratuitos, com classificação livre. Informações sobre o projeto pelo Instagram @jusouc.music.

Produzido e liderado pela compositora e multi-instrumentista Ju Souc, o trio é formado ainda por Márcio Alves de Jesus (percussão) e Willian Ferreira (baixo). O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do Ministério da Cultura (Minc) e do governo federal, por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), da Setesc e do governo do Estado.

Nos palcos, Ju Souc apresenta canções autorais ao lado do trio e também em formato looping (gravação e execução em tempo real), demonstrando seu potencial artístico ao explorar piano, violão, guitarra e bateria. Mais que apresentações musicais, a iniciativa assume uma pauta importante: a cultura como ferramenta de combate à misoginia, de promoção da visibilidade das mulheres e de disseminação de reflexões sociais urgentes.

No município de Aquidauana, a data e local do show estão sendo definidos pela produção do projeto e, em breve, serão divulgados.

Vozes que ecoam

Segundo Rozana Valentim de Godoi, diretora de Popularização da Ciência na UFMS, receber o projeto no Teatro Glauce Rocha é também abrir espaço para reflexão social.

“Receber esse show no Teatro Glauce Rocha, dentro do Festival Mais Cultura, é promover muito mais do que música – é criar espaço de reflexão. Num estado em que ainda há tanta violência contra as mulheres, unir arte, palco acadêmico e música é provocar mudança. O público sai não só emocionado, mas refletindo sobre o papel da mulher na nossa sociedade”.

Amigo da artista e integrante do trio, o percussionista Márcio Alves ressalta a liderança artística de Ju Souc e o engajamento do trabalho. “O que me motivou foi o compromisso da Ju com a nossa música – com verdade, humildade e respeito. É um privilégio tocar sob a direção de uma artista que não se intimida diante de preconceitos, que valoriza cada nota como parte de algo maior”.

Na visão do professor Marco Antônio Costa, diretor do campus da UFMS em Naviraí, a circulação cultural fora da capital tem papel crucial de descentralizar a arte e promover pautas essenciais.

“Aqui no interior, a arte vai além de espetáculo: cria pertencimento. Trazer esse show para Naviraí significa também descentralizar a cultura, mostrar que é possível viver cultura diversificada longe dos grandes centros. É alimentar alma, pensamento e consciência”.

Arte não tem regras

Já para Ju Souc, idealizadora e protagonista do projeto, a proposta é apresentar música sem fronteiras e com responsabilidade social.

“Levar ao público a verdadeira história musical. Que a música não tem limites, que a arte não tem regras, o que existe, sim, é a responsabilidade social com o trabalho desenvolvido”, afirma a artista que adianta ao público seu propósito de “levar canções autorais que desmistificam paradigmas da música sul-mato-grossense. O show é leve e intenso ao mesmo tempo. Três pessoas, vários instrumentos no palco. Haverá piano, violão, guitarra, bateria e voz. De clássicos a composições inéditas. Será dividido em três partes, com uma participação especial surpresa no fim”.

Bastidores

Apesar do tom de celebração musical, o projeto também chama atenção para a dura realidade em que se insere Mato Grosso do Sul. Isso porque ele segue entre os estados com os maiores índices de feminicídio no País.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado este ano, MS tem a segunda maior taxa nacional de violência contra a mulher, conforme taxas registradas em 2024, perdendo apenas para Mato Grosso.

Para se ter uma ideia, só até este mês de setembro, já foram registradas 27 mulheres vítimas de feminicídio, conforme publicado no site Monitor de Violência Contra a Mulher, do governo do Estado.

“É nesse contexto que iniciativas culturais como o Ju Souc Trio ganham ainda mais relevância, promovendo voz, empoderamento e reflexão por meio da arte”, conclui a professora da UFMS, Rozana Valentim.

Serviço

Projeto Ju Souc Trio – Shows

• Campo Grande – 23 de setembro, às 19h30min – Teatro Glauce Rocha (UFMS).
• Naviraí – 2 de outubro, às 21h – Campus UFMS.
• Ponta Porã – 3 de outubro, às 19h30min – Fronteira Criativa.

Assine o Correio do Estado

GASTRONOMIA

Festival da Carne: Campo Grande será a Capital do churrasco nesse fim de semana

Com mais de 30 estações gastronômicas, 19 apresentações musicais, campeonato de assadores, palestras e workshops, incluindo sessão de desossa ao vivo, o 3º Festival Internacional da Carne é tentação imperdível, de amanhã até domingo

18/09/2025 10h30

Compartilhar
Cortes nobres e exóticos, como jacaré, avestruz, búfalo e peixe pirarucu, além de suínos e das carnes mais tradicionais, que fazem da degustação uma experiência rica, envolvente e, sim, uma deliciosa imersão cultural a partir do paladar

Cortes nobres e exóticos, como jacaré, avestruz, búfalo e peixe pirarucu, além de suínos e das carnes mais tradicionais, que fazem da degustação uma experiência rica, envolvente e, sim, uma deliciosa imersão cultural a partir do paladar FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Tá chegando a hora. De amanhã até domingo, Campo Grande transforma-se na capital do churrasco com a realização do 3° Festival Internacional da Carne, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.
Mais do que um evento gastronômico, o festival é uma celebração da carne sul-mato-grossense, reunindo sabores, cultura, música e experiências para toda a família. A realização é da Márcia Marinho Produções e da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), com apoio do governo do Estado, Sebrae e Senar.

Destaque no calendário de eventos da cidade, o festival apresenta mais de 30 estações gastronômicas, oferecendo cortes nobres e exóticos, como jacaré, avestruz, búfalo e peixe pirarucu, além de suínos e dos carnes mais tradicionais, que fazem da degustação uma experiência rica, envolvente e, sim, uma deliciosa imersão cultural a partir do paladar.

As porções são generosas, cada barquinha terá cerca de 250 gramas (proteína e acompanhamento), garantindo uma experiência completa para cada visitante a partir de R$ 30. “O festival é também um espaço de celebração cultural. Ao valorizar nossas carnes, ingredientes e modos de preparo, estamos contando a história do nosso povo e mostrando a riqueza da identidade gastronômica sul-mato-grossense”, afirma Márcia Marinho, que trabalha fomentando a gastronomia regional desde 2017.

Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, afirma que o festival vem para comprovar que a carne de Mato Grosso do Sul é a melhor do Brasil. “Reunimos especialistas, produtores, empresários e consumidores em torno da carne para valorizar a tradição, a qualidade e a inovação do nosso setor. A Acrissul tem a honra de abrir as portas para um evento que não apenas promove negócios, mas também fortalece a imagem do Mato Grosso do Sul como referência mundial na produção de proteína animal”, afirma.

“Estamos preparados para receber o público com muito conhecimento, cultura e experiências únicas”, diz Bumlai. Para explorar os sabores de forma organizada, o evento contará com um circuito gastronômico completo, permitindo ao público percorrer todas as estações, conhecendo diferentes cortes, temperos e modos de preparo.

A maratona do sabor não fica por aí, com uma diversidade de opções que amplia a oferta gastronômica e intensifica o mergulho sensorial de sabores de ponta a ponta nas refeições ou apetitosas beliscadas, desde as entradas ao derradeiro abocanhar. Haverá áreas de sobremesas criativas e espaços diferenciados, como o Chalé Grill, com ambiente de conforto e música intimista, e o Churras Concept, um espaço premium para experiências gastronômicas exclusivas para convidados pelo anfitrião Corpal.

E tudo isso para toda a família. O festival não foi concebido somente para o público adulto. Durante os três dias, a Fazendinha garante diversão educativa para as crianças. E a Expoequestre apresenta provas equestres e exposição de cavalos. No sábado, os melhores assadores disputam a 3ª Etapa do Circuito de Churrasco – Edição Campo Grande, em estilo fogo de chão, concorrendo a prêmios em dinheiro e brindes exclusivos.

Além da intensa experiência gastronômica, o 3º Festival Internacional da Carne movimenta a cadeia criativa local, gerando aproximadamente 500 empregos diretos e indiretos, além de promover negócios na gastronomia, artesanato e bebidas. Fora a agenda musical, ainda mais eclética, com um número maior de atrações, mobilizando mais artistas, técnicos e outros profissionais que mandam ver no som.

MÚSICA

A programação musical é diversificada, com apresentações de sertanejo, blues e country, incluindo artistas como João Haroldo e Betinho, João Paulo e Fiapo, Bêbados Habilidosos, Cassino Boogie, Banda Fernando Morreu e DJ sets. 

O evento ainda conta com o famoso Tendél AgroPlay, que promete agitar as noites de sexta-feira a domingo. Confira no box a programação completa, com o horário das apresentações de cada dia.

Cortes nobres e exóticos, como jacaré, avestruz, búfalo e peixe pirarucu, além de suínos e das carnes mais tradicionais, que fazem da degustação uma experiência rica, envolvente e, sim, uma deliciosa imersão cultural a partir do paladar

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana
virada no tempo

/ 1 dia

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana

2

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

3

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda
TEMPORAIS

/ 12 horas

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda

4

Advogado acusa Agetran de 'extorquir campo-grandenses' após multa por insulfilm
CIDADE MORENA

/ 11 horas

Advogado acusa Agetran de 'extorquir campo-grandenses' após multa por insulfilm

5

Riedel confirma mais R$ 2,36 bilhões de investimentos em bioenergia para MS
Carbono Neutro

/ 19 horas

Riedel confirma mais R$ 2,36 bilhões de investimentos em bioenergia para MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?