Saúde B+: A importância de manter os estofados limpos

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Henrique de Medeiros escritor brasileiro

Não existe fim. Não existe começo, mas, sim, enorme confusão, imensa festa louca para a qual todos foram convidados e ninguém sabe exatamente a taça que carrega”.

FELPUDA

Nos bastidores políticos, a conversa tem girado em torno dos modelitos que estariam sendo devidamente preparados, em guarda-roupas mais refinados, para serem usados quando chegarem as visitas antes do café ser colocado à mesa, pois é quase certeza que isso acontecerá.

É que os futuros alvos não querem deixar suas residências trajando pijamas. Afinal, o que os integrantes

da escolta poderiam pensar, né? Essa gente...

Foi no dia 28 de abril que aconteceu a celebração do batizado da pequena Olivia Toniasso Baldomar, na Igreja São Francisco de Assis. Na foto acima, Oscar Baldomar, Eline Toniasso Baldomar, Olivia, Frei Pedro Renato, José Romero Toniasso, Eliane Toniasso, Rodolfo Toniasso e Isabella Barreto.

Insaciável

Figurinha continua “fominha’’ por cargo público e ficou sorridente que só quando recebeu a informação de que deverão ser contratados mais de 100 servidores temporários para integrar determinado órgão que, por essas “coincidências da vida’’, está na cota de seu partido. Pelo jeito, as ameaças que andou fazendo acabaram surtindo efeito.

Próximo?

Há quem diga que com a saída do ex-deputado Rafael Tavares do páreo de pré-candidatos do PL à prefeitura da Capital, o próximo a procurar o mesmo caminho seria o deputado estadual João Henrique Catan. O parlamentar não seria tão chegado assim do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é quem comanda as articulações, e nem tem grandes aliados na sigla para caso queira medir forças na convenção.

Lugar

Além do mais, em 2020, o deputado João Henrique disputou a Prefeitura de Campo Grande, ficando em oitavo lugar entre 13 postulantes ao cargo, atrás dos candidatos do PSD, do Avante, do PT, do PSL (hoje União Brasil), do Podemos, do MDB e do PP. Ele ganhou apenas do PDT e de outros quatro partidos menores que nunca elegeram ninguém até hoje cá por essas bandas. Dizem que a estratégia “de lá’’ estaria começando a fazer efeito.

Lançamento

Acontecerá nesta segunda-feira, das 19h às 22h, a noite de autógrafos do lançamento do livro “Nadas em Busca dos Todos”, de Henrique Alberto de Medeiros Filho, da Editora LetraLivre. O evento terá como local a sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (18)

José Márcio Martins Oliveira,

Dr. Rafael Silva de Almeida,

José da Cruz Bandeira,

Dra. Maria Isabel de Matos Rocha,

Katsumi Iceri,

Milton Satoshi Ishibashi,

Nelson José Ribeiro Gonçalves,

Nilo Nacao,

Raulino dos Santos,

Bruna Bianca Larucy,

Tereza Goulart Lima,

Deoclécio Fernando Tonini,

Josefina Marinete Martins,

Thiago Arantes,

Platão Capurro dos Santos,

Alessandra Lemes Bezerra Machado,

Ana Cristina Jacobowski,

Decio Pessota Martins,

Arani Silveira de Barcelos Sobrinho,

Pedro Antonio Pegolo Filho,

Dra. Ana Carolina Carli

de Freitas,

Sergio Alves de Rezende,

Júlio César de Albuquerque Setti,

Mariana Pereira Zanella,

Dra. Beatriz Helena Martins Korndorfer Maymone,

João Francisco Volpe,

Dra. Judith Amaral Lageano,

Dr. Melki Bortotto Garcia,

Berenice Camillo Pedroso,

Anna Laura Ramos

de Arruda,

Mirela Jafar,

Gleysi Petroceli Arguelo,

Adriano Aparecido

dos Santos,

Eliezer Gonçalves,

Ricardo Stefanello Vieira,

Paula Medeiros Maksoud,

Araci Zorzo,

Lilian Blanco Rodrigues,

Marilu Fernandes,

Judit Maria Grossal Chadid,

Márcia Andréia Cordeiro,

Janete Mara Martinho,

Erico Pereira da Silva,

Carmen Lúcia Dutra

de Queiroz,

Edson de Oliveira Santos,

Lela Almeida Carneiro Monteiro,

Eucinda de Souza,

Mercedes Thomaz,

Osni Antônio Butzhy Andrade Netto,

Dr. Edson Tognini,

Elias Gadia Filho,

Dra. Lilian dos Santos Lins,

Dr. Olavo Gignon Guimarães,

Cinira Rondon Rosa,

Zacarias Duarte Passos,

Nadir Ferreira Matos,

Guilherme Riquelme Filho,

Ana Claudia Pitanga da Silva Barbosa,

Maria Lúcia Ferreira,

José Maria Teófilo,

Alci dos Santos Satiro,

Maria Alzira de Souza,

Zenir de Castro Cabral,

Cleisy Maira Paes de Souza,

Mário Massao Kobayashi,

Dra. Elisa Noliko Tamazato,

Maria Alice Albuquerque,

Débora Souza de Lucena,

Elaine Ramos Albuquerque,

Maiza Silva Santos,

Roberta Marie Masuko Alvarenga,

Mariana de Barros Jallad,

Luiz Fernando Tadano Miguita,

Luciene Marina Militão

dos Santos,

Marlene Albiero Lolli Ghetti,

Venâncio Morais de Souza.

DOMINGO (19)

José Paulo Delmondes,

Nanci Nishiyama Balardin,

Helton Verão Lopes,

Elza Souza Lima Mansano,

Dr. Anízio Bispo dos Santos,

Daniele Paes de Abreu Raghiant,

Adão Gonçalves Lemes Filho,

Carlos Roberto Ferreira

de Moraes,

Ivair Pedro do Amaral,

Ferdinando José Urizar,

José Ferreira de Carvalho Filho,

Nilson Gonçalves de Oliveira,

Roberto Mitio Harada,

Luiz de Matos Carvalho

da Cunha,

José Roberto de Almeida,

Luís Fernando de Barros Fontolan,

Adelma Coelho Koyama,

Vilma Areco Gonçalves,

Milton Higashi,

Adriana Oliveira dos Santos de Queiroz,

Valdir Caramalac de Almeida,

Oscar Higa,

Jussara Kurrle Feller,

Ivo Fidêncio Maia,

Dra. Ana Cristina Wanderley Xavier Giacomini,

Werther Catarinelli,

Francisca Felisbela (Bela)

de Barros,

Ruane Gomes,

Maria Rebeca de Morais Abdala,

Laura Cavalieri,

Valdete Xarão Jorge,

Tânia Elizabete Vinholi Gonçalves,

Dr. Ovídio Pereira,

Francisco Aguado,

Meire Mary Okabayashi,

Sônia Arantes,

Márcio de Souza Gualberto,

Dr. Erton Reis Fonseca,

Ana Maria Rios

de Figueiredo,

Valdemir Pacheco,

Miyashiro Kaná,

Felipe Kenji Alves Kurose,

Karla Roa,

Lenir Garcia Gonçalves,

João Pedro Mendes Fontoura,

Flávio Salomão Cândia,

Antônio de Pádua Vasconcelos,

Marcelo Campos Belo,

Dr. Eduardo Machado Rocha,

Mônica Aparecida Anchieta Curado Both,

Christiane Possik Salamene,

Dr. Reinaldo Oshiro,

Roberto Albuquerque Bertoni,

Karen Marcela Silva Legnaro Leone,

Mari Suse Finotti Ono,

Adhemar Kendi Kashiyama,

Luiz Henrique Almeida Zanin,

José Boris Davidoff Neto, Edna Dias Pompeu,

Ismael José Nogueira,

Renato Jorge Ferreira,

Maria Raquel Gomes,

Eny de Godoy Alves,

Altamiro de Oliveira Dias,

Aurea Rodrigues,

Pedro Liberato da Rocha,

Marta Mariani de Macedo Monteiro,

Rubens Medeiros,

Aidê Santos Rosa,

Gissele Mougenot Pontes,

Carlos Alberto Spinelli Júnior,

Ivo Gaspar Racker Bueno.

*Colaborou Tatyane Gameiro