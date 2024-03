Saúde B+: Além da moda: navegando pelas tendências e armadilhas fitness

Programação

A programação se estende aos municípios de Mato Grosso do Sul com OttoBeerFest em Dourados e a dupla Henrique e Diego em Corumbá

Este fim de semana no estado reserva uma ampla variedade de eventos culturais para todos aproveitarem. Em Ribas do Rio Pardo, as comemorações pelo aniversário da cidade incluem shows de Ana Nóbrega, Atitude 67, Trio Violada e Alma Serrana. Já em Costa Rica, o 3º Festival de Música Encanta Costa Rica promete animar os espectadores com diversas apresentações musicais.

Além disso, a Mostra Sul-Mato-Grossense de Dança do Ventre, na Concha Acústica Helena Meirelles, e a Feira das Índias, no Shopping Campo Grande, oferecem experiências culturais únicas. Para quem prefere um programa mais tranquilo, as Feiras Bosque da Paz e Comercial do Parque Alvorada, em diferentes cidades, são ótimas opções para desfrutar de produtos locais e atividades comunitárias.

E não podemos esquecer do cinema, que traz estreias imperdíveis nos cinemas locais, garantindo diversão para toda a família. Aproveite o fim de semana para mergulhar na cultura e na arte de Mato Grosso do Sul!

Este fim de semana promete ser repleto de eventos culturais em Mato Grosso do Sul. Confira as diversas atividades programadas para os próximos dias:

Sexta-feira (15 de março):

A 11ª edição do Drive-Thru da Reciclagem visa conscientizar sobre o descarte adequado de resíduos, aceitando uma variedade de materiais. Uma iniciativa importante para a preservação do meio ambiente.

Drive-Thru da Reciclagem:

- Horário:9h às 18h

- Local: Estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal - Altos da Av. Afonso Pena, Campo Grande - MS

Olhares do Lageado: Exposição visual do Bairro Parque do Lageado e arredores, capturada pelas lentes dos alunos do Sesc Lageado, uma oportunidade para conhecer a identidade cultural da região.



- Horário: 10h às 22h

- Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, Campo Grande - MS

Feira das Índias: Uma variedade de produtos típicos de diversas nações estará disponível para compra, proporcionando uma experiência cultural enriquecedora.



- Horário:10h às 22h

- Local:Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, Campo Grande - MS

Sábado (16 de março):

O sábado reserva uma série de eventos diversificados para todos os gostos, como a 15ª Mostra Sul-Mato-Grossense de Dança do Ventre traz uma apresentação especial da bailarina internacional Lurdiana Bellydancer, diretamente do Egito. Um espetáculo envolvente com coreografias vibrantes e figurinos deslumbrantes.

- Horário: 17h30

- Local: Concha Acústica Helena Meirelles - Parque das Nações Indígenas, Campo Grande - MS



Feira Inclusiva:

- Horário: 9h às 11h

- Local:Sintel - R. José Antônio, Centro, Campo Grande - MS

- Descrição: Destacando empreendedores com deficiência, a Feira Inclusiva oferece uma variedade de produtos únicos e de alta qualidade, promovendo o empreendedorismo inclusivo.

Aproveite o sábado para se envolver nessas atividades culturais e sociais!

Domingo (17 de março):

O domingo traz mais oportunidades para explorar a cultura e se divertir como a edição especial da Feira Bosque da Paz em celebração à Páscoa, com barracas de produtos locais e uma oficina sobre vermicompostagem doméstica. Música ao vivo com o cantor Luiz Acosta e banda Vozmecê.

- Horário:9h às 15h

- Local: R. Kame Takaiassu, Carandá Bosque, Campo Grande - MS

Estreias nos Cinemas

Além das atividades culturais, o fim de semana também traz ótimas opções para os amantes do cinema:

Cinemark Campo Grande:

- Filmes em Cartaz: "Imaginário", "Uma Vida", "Desespero Profundo", "Farrofeiros 2", "Duna Parte 2", "Pacto com Demônio", "O Reino Gelado", "Demon Slayer", "O Menino e a Garça", "Pobres Criaturas", "Zona de Interesse", "Anatomia de uma Queda"

Uci Bosque dos Ipês e Cinepólis:

- Filmes em Cartaz: "Imaginário", "Farrofeiros 2", "Duna Parte 2"

Confira também o agendão no interior de MS

Costa Rica

3º Festival de Música Encanta Costa Rica

- Data e Horário:Sexta-feira (15) a partir das 18h30 e sábado (16)

- Local: Praça da Feira Livre, Costa Rica

- Entrada:Gratuita

Ribas do Rio Pardo

Ribas 80 anos - Shows com Ana Nóbrega, Atitude 67, Trio Violada e Alma Serrana

- Data e Horário: Sexta-feira (15) a partir das 22h, sábado (16) às 23h45 e domingo (17) às 21h

- Local:Parque dos Ipês - R. Edelmiro Lopes, 839-637 - Jardim Ouro Verde, Ribas do Rio Pardo

- Entrada: Gratuita

Piraputanga, Aquidauana

Sarau no Trilho com Rangel Castilho

- Data e Horário:Sábado (16) a partir das 18h

- Local: Estação Ferroviária de Piraputanga, distrito de Aquidauana

- Entrada:Gratuita

Dourados

Feira Comercial do Parque Alvorada

- Data e Horário:Sábado (16) das 16h às 22h e domingo (17)

- Local: R. Amael Pompeu Filho, 360 - Parque Alvorada, Dourados

- Entrada:Gratuita

OttoBeerFest - Circuito de chope em comemoração ao Dia de São Patrício

- Data e Horário:Domingo (17) a partir das 19h

- Local:B Bar - Av. Weimar Gonçalves Torres, 816 - Centro, Dourados

- Entrada: R$ 120

