Saúde B+: Dores crônicas: Fisioterapeuta ensina 5 dicas baseadas em evidência para aliviar a dor

O fisioterapeuta Eduardo Maltez atua há mais de 15 anos no tratamento da dor. A sua primeira graduação foi em Educação Física. Por meio de suas experiências como atleta sofreu diversas lesões, cirurgias e dores crônicas que o fizeram querer aprofundar os seus estudos na sua segunda graduação, em Fisioterapia. Hoje, é fundador da clínica “Mover Mais” @movermais e criador do programa 100% on-line “Lombar Sem Dor”, que promove o alívio da dor na lombar em oito semanas por meio do “Fator M4P” que já impacta positivamente na qualidade de vida de milhares de pessoas em todo o Brasil.

“Como profissional de Educação Física, atendia muitos alunos com dores crônicas e limitações que não sabia como conduzir de forma eficaz. E junto às lesões que sofri, senti a necessidade de transformar a minha missão em ajudar pessoas em sofrimento a recuperarem a sua autonomia e qualidade de vida” conta o fisioterapeuta Eduardo Maltez que já tem uma média de 2 mil atendimentos por ano. “Acredito que a dor não deve ser vista como sentença, mas como um sinal de transformação possível. Minha missão é democratizar o acesso a tratamentos eficazes baseados em evidências, tornando-os acessíveis tanto no digital quanto no presencial”, complementa.

Fator M4P do Lombar Sem Dor é uma metodologia exclusiva criada por Eduardo Maltez baseada em quatro pilares: liberação miofascial, exercícios terapêuticos funcionais, educação em dor e transformação de hábitos, mentalidade e espiritualidade. “Em apenas um ano, já conquistamos mais de 30 mil seguidores nas redes sociais”, afirma o fisioterapeuta que estima a expansão do programa contemplando outros tipos de dores crônicas como cervical, joelho e quadril etc.

“Já ajudei milhares de pessoas a se libertarem da dor, e cada história de superação reafirma o meu compromisso em levar conhecimento, acolhimento e ferramentas práticas para que qualquer pessoa possa reconquistar a autonomia da sua saúde e viver com plenitude”, diz o fisioterapeuta.

Eduardo dá 5 dicas práticas e baseadas em evidência para aliviar a dor lombar crônica

1. Entenda o que causa a dor

Nos casos crônicos, a dor lombar costuma estar mais relacionada ao funcionamento do sistema nervoso e aos hábitos de vida do que a lesões estruturais isoladas. Hoje sabemos que o cérebro pode aumentar a sensibilidade à dor quando estamos sob estresse, medo de movimento ou sedentarismo.

Dica prática: Não interprete a dor como sinal de lesão. Em grande parte dos casos, ela é um aviso do corpo para ajustar a rotina e não para interrompê-la.

2. Movimento regular reduz a dor

A ciência é clara: pessoas fisicamente ativas têm menos dor e menos crises. O movimento melhora circulação, reduz rigidez e ajuda na modulação da dor.

Dica prática: Busque uma atividade física ou esporte que você goste — caminhada, musculação, pilates, ciclismo ou treinamento funcional. Academia é uma excelente opção, desde que com orientação adequada.

3. Exercícios globais e funcionais são fundamentais

Além do fortalecimento da região lombar, exercícios que trabalham o corpo de forma global são essenciais. Movimentos que envolvem pernas, quadril, tronco e equilíbrio melhoram a estabilidade e preparam o corpo para as atividades do dia a dia.

Exemplos: agachamento, exercícios em pé, movimentos com elásticos, ponte e prancha.

O mais importante é começar de forma progressiva e constante.

4. Varie posturas e evite longos períodos sentado

Ficar longos períodos na mesma posição aumenta a tensão e a sensibilidade dolorosa. O segredo não é manter a postura perfeita, e sim alternar posições.

Dica prática: levante a cada 45–60 minutos, caminhe, alongue e ajuste o ambiente de trabalho. Pequenas pausas reduzem significativamente a dor.

5. Estilo de vida influencia diretamente a dor

Sono, alimentação, estresse e sedentarismo interferem no controle da dor. Pequenas mudanças geram grandes resultados.

Comece por:

Priorizar alimentação natural e menos industrializados

Melhorar a rotina de sono

Beber mais água

Manter a prática regular de atividade física

- Quando buscar ajuda especializada

Para quem sofre há meses com dor lombar recorrente, a avaliação de um profissional especializado em dor crônica faz diferença. A abordagem correta evita tratamentos inadequados e acelera o retorno à rotina.

Profissionais especializados enxergam a dor de forma global, prescrevem exercícios adequados e acompanham o paciente no processo de recuperação.

- Mensagem final

A maioria dos casos de dor lombar crônica tem solução quando combinamos educação sobre dor, exercícios funcionais, fortalecimento e acompanhamento especializado. Com a estratégia certa, é possível reduzir crises e recuperar a qualidade de vida.