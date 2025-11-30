Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Saúde B+: Dores crônicas: Fisioterapeuta ensina 5 dicas baseadas em evidência para aliviar a dor

Criador do "Lombar Sem Dor" e dono da clínica "Mover Mais" ajuda pessoas a recuperarem a sua qualidade de vida em atendimentos realizados do interior de SP para todo o Brasil

Flavia Viana

Flavia Viana

30/11/2025 - 18h00
O fisioterapeuta Eduardo Maltez atua há mais de 15 anos no tratamento da dor. A sua primeira graduação foi em Educação Física. Por meio de suas experiências como atleta sofreu diversas lesões, cirurgias e dores crônicas que o fizeram querer aprofundar os seus estudos na sua segunda graduação, em Fisioterapia. Hoje, é fundador da clínica “Mover Mais” @movermais e criador do programa 100% on-line “Lombar Sem Dor”, que promove o alívio da dor na lombar em oito semanas por meio do “Fator M4P” que já impacta positivamente na qualidade de vida de milhares de pessoas em todo o Brasil.

“Como profissional de Educação Física, atendia muitos alunos com dores crônicas e limitações que não sabia como conduzir de forma eficaz. E junto às lesões que sofri, senti a necessidade de transformar a minha missão em ajudar pessoas em sofrimento a recuperarem a sua autonomia e qualidade de vida” conta o fisioterapeuta Eduardo Maltez que já tem uma média de 2 mil atendimentos por ano. “Acredito que a dor não deve ser vista como sentença, mas como um sinal de transformação possível. Minha missão é democratizar o acesso a tratamentos eficazes baseados em evidências, tornando-os acessíveis tanto no digital quanto no presencial”, complementa.

Fator M4P do Lombar Sem Dor é uma metodologia exclusiva criada por Eduardo Maltez baseada em quatro pilares: liberação miofascial, exercícios terapêuticos funcionais, educação em dor e transformação de hábitos, mentalidade e espiritualidade. “Em apenas um ano, já conquistamos mais de 30 mil seguidores nas redes sociais”, afirma o fisioterapeuta que estima a expansão do programa contemplando outros tipos de dores crônicas como cervical, joelho e quadril etc.

 “Já ajudei milhares de pessoas a se libertarem da dor, e cada história de superação reafirma o meu compromisso em levar conhecimento, acolhimento e ferramentas práticas para que qualquer pessoa possa reconquistar a autonomia da sua saúde e viver com plenitude”, diz o fisioterapeuta.

Eduardo dá 5 dicas práticas e baseadas em evidência para aliviar a dor lombar crônica

1. Entenda o que causa a dor

Nos casos crônicos, a dor lombar costuma estar mais relacionada ao funcionamento do sistema nervoso e aos hábitos de vida do que a lesões estruturais isoladas. Hoje sabemos que o cérebro pode aumentar a sensibilidade à dor quando estamos sob estresse, medo de movimento ou sedentarismo.

Dica prática: Não interprete a dor como sinal de lesão. Em grande parte dos casos, ela é um aviso do corpo para ajustar a rotina e não para interrompê-la.

2. Movimento regular reduz a dor

A ciência é clara: pessoas fisicamente ativas têm menos dor e menos crises. O movimento melhora circulação, reduz rigidez e ajuda na modulação da dor.

Dica prática: Busque uma atividade física ou esporte que você goste — caminhada, musculação, pilates, ciclismo ou treinamento funcional. Academia é uma excelente opção, desde que com orientação adequada.

3. Exercícios globais e funcionais são fundamentais

Além do fortalecimento da região lombar, exercícios que trabalham o corpo de forma global são essenciais. Movimentos que envolvem pernas, quadril, tronco e equilíbrio melhoram a estabilidade e preparam o corpo para as atividades do dia a dia.

Exemplos: agachamento, exercícios em pé, movimentos com elásticos, ponte e prancha.

O mais importante é começar de forma progressiva e constante.

4. Varie posturas e evite longos períodos sentado

Ficar longos períodos na mesma posição aumenta a tensão e a sensibilidade dolorosa. O segredo não é manter a postura perfeita, e sim alternar posições.

Dica prática: levante a cada 45–60 minutos, caminhe, alongue e ajuste o ambiente de trabalho. Pequenas pausas reduzem significativamente a dor.

5. Estilo de vida influencia diretamente a dor

Sono, alimentação, estresse e sedentarismo interferem no controle da dor. Pequenas mudanças geram grandes resultados.

Comece por:

  • Priorizar alimentação natural e menos industrializados
  • Melhorar a rotina de sono
  • Beber mais água
  • Manter a prática regular de atividade física

- Quando buscar ajuda especializada

Para quem sofre há meses com dor lombar recorrente, a avaliação de um profissional especializado em dor crônica faz diferença. A abordagem correta evita tratamentos inadequados e acelera o retorno à rotina.

Profissionais especializados enxergam a dor de forma global, prescrevem exercícios adequados e acompanham o paciente no processo de recuperação.

- Mensagem final

A maioria dos casos de dor lombar crônica tem solução quando combinamos educação sobre dor, exercícios funcionais, fortalecimento e acompanhamento especializado. Com a estratégia certa, é possível reduzir crises e recuperar a qualidade de vida.

Nutrição B+: Congelar sem errar: dicas para preservar sabor, textura e nutrição dos alimentos

Nutricionista explica como armazenar alimentos com mais praticidade e menos desperdício

30/11/2025 10h30

Nutrição B+: Congelar sem errar: dicas para preservar sabor, textura e nutrição dos alimentos

Nutrição B+: Congelar sem errar: dicas para preservar sabor, textura e nutrição dos alimentos Imagem gerada por Inteligência Artificial

Para acompanhar a rotina corrida, o congelamento dos alimentos é um processo muito eficiente de conservação dos ingredientes. Além de proporcionar praticidade, a técnica permite uma alimentação equilibrada durante toda a semana.

Pensando em quem está na fase de se aventurar na cozinha e deseja deixar o dia a dia mais prático e saudável, Jéssica Benazzi, nutricionista do Divino Fogão, dá dicas sobre quais alimentos podem ser congelados e como realizar o processo da forma correta e sem desperdícios.

Alimentos que não congelam bem
Para garantir a qualidade dos alimentos, evite congelar verduras de folhas cruas, como alface, rúcula e agrião, elas murcham e perdem a textura. Os ovos inteiros também não devem ser congelados, já que podem estourar, caso desejar facilitar o uso posterior, bata e congele em potes. Outro ingrediente que não reage bem ao congelamento é a batata, que tende a ficar com uma textura esponjosa após o processo. Por fim, molhos com amido, como maionese ou creme de leite fresco, também não devem passar por este processo, já que eles separam e talham.

Como congelar carnes, peixes e aves
No caso das proteínas, como carne bovina e suína, peixes e aves, os ingredientes podem ser congelados crus ou cozidos. Uma boa dica é dividir em porções pequenas para facilitar no descongelamento. Retire o excesso de ar nas embalagens, que podem ser de plástico filme ou sacos próprios para freezer, e coloque a data de congelamento, para evitar o desperdício. As carnes cruas podem durar até 12 meses, enquanto as cozidas podem permanecer por dois a três meses. Os peixes podem ser mantidos congelados por três a seis meses.

Legumes e verduras
Entre os alimentos mais fáceis de congelar, os legumes e as verduras apresentam uma textura e características nutricionais favoráveis para o congelamento. Podem ser congelados brócolis, cenoura, vagem, couve-flor, espinafre, abobrinha e pimentão. Antes de armazenar, é necessário branquear os ingredientes: ferva os vegetais por dois a cinco minutos e depois mergulhe-os na água com gelo e escorra bem antes de armazenar em porções pequenas. Assim, é possível manter no freezer por até oito meses. Temperos cortados, como salsinha e cebolinha, também são uma dica para quem busca praticidade para cozinhar.

Frutas
Apresentando um desempenho melhor nos sucos e nas sobremesas quando estão congeladas, as frutas, como morango, banana, mangas, abacaxi, uva, mamão e goiaba, podem ser congeladas. Uma boa dica é sempre lavar e secar bem os ingredientes, em seguida colocá-los em uma assadeira separados, para não grudarem, e depois armazenar nos sacos plásticos próprios para freezer. Assim, podem durar por até 12 meses.

Grãos, massas e arroz
Podem ser congelados já cozidos: arroz, feijão, lentilha, grão de bico e até mesmo o macarrão cozido al dente. Para isso, o ideal é esperar que os alimentos esfriem completamente antes de armazená-los em porções pequenas. Outra boa dica é colocar um fio de azeite no macarrão, para evitar que ele grude durante o congelamento. Dessa forma, os ingredientes podem durar de dois a três meses.

Laticínios
Com alguns cuidados, os laticínios também podem ser congelados quando não forem consumidos totalmente. Para o leite o indicado é optar por uma garrafa de vidro ou plástico e preencher até ¾ do recipiente, para evitar que ele estoure com a pressão. Ao descongelar o leite, agite e use imediatamente, para preservar a textura e o sabor. Já os queijos duros, como o parmesão, podem ser armazenados em um saco plástico fechado a vácuo e descongelados na geladeira.

Pães e massas
Para preservar a textura e o sabor, os pães simples, como o francês ou caseiros, bolos, tortas e massa de pizza podem ser congelados. O ideal é esperar as massas esfriarem completamente antes de embalar. Para a massa de pizza, depois de sovar e abrir os discos, asse levemente por cinco minutos, deixe esfriar e embale os discos com plástico filme, depois leve ao freezer. As massas permanecem por até três meses armazenadas.

Pratos prontos
Os pratos já preparados, como lasanhas, sopas, carnes ensopadas e purês, podem ser congelados em potes herméticos ou sacos próprios para freezer. Para garantir que o prato dure dois a três meses, evite congelar os alimentos ainda quentes.

Café
O mais diferente da lista, o café pode ser congelado em forminhas de gelo, para usar em bebidas geladas e sobremesas, como tiramissu e caldas. Assim, o café que sobrou não é desperdiçado e pode permanecer armazenado por até dois meses. 

Saúde B+: Natação e saúde da pele: veja dicas de como evitar ressecamento

Especialista explica como o cloro afeta a pele e dá dica de cuidados simples para manter a hidratação

29/11/2025 18h00

Saúde B+: Natação e saúde da pele: saiba como evitar ressecamento

Saúde B+: Natação e saúde da pele: saiba como evitar ressecamento Foto: Divulgação

A natação está entre as atividades físicas mais completas e recomendadas para todas as idades. Além de melhorar o condicionamento físico, a prática contribui para o bem-estar geral. Mas, apesar de tantos benefícios, quem passa muito tempo na piscina precisa redobrar a atenção com a saúde da pele.

O contato frequente com a água, especialmente a tratada com cloro, pode remover a barreira natural de proteção, provocar ressecamento, coceira, irritações e até deixar a pele com aspecto esbranquiçado ou acinzentado por conta da perda de lipídios.

De acordo com o médico dermatologista Raul Cartagena Rossi¹, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e consultor da TheraSkin®, o cloro usado nas piscinas pode comprometer a barreira cutânea. “O cloro altera o manto lipídico da pele, que é responsável por manter a hidratação e a proteção natural. Crianças e pessoas com pele seca ou sensível são ainda mais vulneráveis a esse efeito”, explica o especialista.

É possível manter a pele saudável e protegida e praticar natação. Para isso, o médico recomenda cuidados simples que fazem toda a diferença:

Aplicar um hidratante leve antes do treino, criando uma barreira protetora contra a perda de água. Prefira produtos com ativos emolientes e calmantes, especialmente para peles sensíveis.

Enxaguar o corpo imediatamente após sair da piscina com água corrente e sabonete suave para remover os resíduos de cloro, que podem irritar, ressecar e deixar a pele opaca. No caso das crianças, utilizar sabonetes neutros e hipoalergênicos.

Hidratar profundamente a pele ainda levemente úmida, ajudando a reter a água e a restaurar a barreira cutânea. Dê preferência a cremes ou loções com ativos calmantes, que aliviam as irritações e prolongam a sensação de maciez.

Outras medidas complementares também potencializam a proteção: manter a ingestão adequada de água para hidratar o organismo de dentro para fora, usar protetor solar no caso de treinos ao ar livre — mesmo em dias nublados — e optar por piscinas bem tratadas, já que o excesso de cloro pode acentuar o ressecamento.

 

 

