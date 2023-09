Correio B+

Na gastronomia do B+ desta semana, chefs preparam um dos peixes mais saborosos na churrasqueira

O chef churrasqueiro José Almiro do Churrasqueadas, nos visita aqui na gastronomia do Correio B+ para nos ensinar uma receita deliciosa (na churrasqueira, claro!)... Uma tilápia mexicana preparada pelo chef Amon. Falando assim parece algo difícil, mas anota tudo aí e se programa para fazer durante a semana ou no próximo feriado porque vale muito a pena!

Churrasco de Tilápia Mexicana

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 10 porções

Execução: fácil

INGREDIENTES:

1kg de filé de tilápia com couro

Azeite

Sal

Limão



GUACAMOLE

½ cebola roxa

1 tomate

½ pimentão vermelho e amarelo

1 pimenta dedo de moça

1 colher de sopa de coentro picado

1 abacate

2 limões

Alface americana

200g de tortillas de milho pré-pronta

MODO DE FAZER:

1 – Passe um fio de azeite na tilápia e leve para a grelha para assar no braseiro médio (40 cm da brasa);

2 – Pegue a tortilla e coloque na frigideira com óleo rapidamente;

3 – Em um cumbuca, coloque a cebola bem fina e moída com uma pitada de sal, misture bem, o tomate bem picado, os pimentões picados, a pimenta dedo de moça picada, coentro picado, suco de 2 limões, mexa e corrija o sal. Abra o abacate, faça pequenos quadrados com a faca, retire a casca dos dois pedaços, misture bem e reserve;

4 – Se o couro da tilápia estiver assado, é sinal que o peixe cozinhou, a gordura está derretida, vire o peixe e deixe assar só por mais uns dois minutos no braseiro forte (20 cm da brasa);

5 – Retire a tilápia da churrasqueira, tempere com sal, limão e pimenta-do-reino. Sirva no prato com a tortilla, guacamole e alface americana.