Saúde B+: Novos parâmetros estabelecem 12 por 8 como pressão alta; Veja aqui o que muda

Novas diretrizes foram anunciadas em congresso e reforçam a prevenção; médico detalha os impactos

Flavia Viana

Flavia Viana

11/10/2025 - 15h00
A partir de agora, quem tem pressão arterial de 12 por 8 é considerado como pré-hipertenso. Isso porque novas diretrizes, chanceladas por três sociedades médicas, com novos parâmetros de classificação, foram divulgadas durante o 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizado neste mês, em São Paulo. O médico cardiologista do Imot de Mogi das Cruzes, Roberto Secomandi, participou do evento e explica a importância da reclassificação: reforçar a prevenção e evitar riscos de complicações como infarto, insuficiência renal e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Mudanças

A mudança abre a discussão sobre estilo de vida, hábitos alimentares e a saúde mental do brasileiro. Secomandi integra a equipe do Imot Care e é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), uma das entidades que colaboraram com o documento que estabeleceu as novas diretrizes da condição de pré-hipertensão. Com o novo patamar de 12 por 8, como destaca o cardiologista, uma boa parcela das pessoas que estavam fora do radar de risco passa agora a englobar o grupo considerado de atenção:

“A intenção, com esse novo patamar, é alcançar pessoas com risco maior de desenvolver a hipertensão e fazer o acompanhamento. Não de forma farmacológica (com uso de medicamentos), pelo contrário, a indicação é iniciar uma mudança no hábito de vida, como perda de peso, redução do uso do sal, começar a praticar atividade física e diminuir o álcool”, orienta. 

Entretanto, Secomandi traz informações relevantes sobre o diagnóstico. O primeiro deles refere-se ao autodiagnóstico. Isso porque a aferição de pressão arterial deve ser feita por profissionais que disponham de equipamentos calibrados e façam a medição na postura correta.

Além disso, frente a questões de estresse, também é comum que o corpo reaja e tenha os chamados “picos de pressão”. Para isso, Secomandi explica:

“O corpo sempre vai reagir em uma situação de estresse. O que temos que ver é se é uma resposta fisiológica, hiper-reativa ou é uma pessoa hipertensa não diagnosticada. Esse é um dos motivos que sempre recomendamos o acompanhamento médico”, destaca.

Estudo

As novas diretrizes foram elaboradas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) e apresentadas no Congresso realizado entre os dias 18 e 20 de setembro em São Paulo.

Silenciosa, a hipertensão é responsável pela maioria dos casos de infartos e AVC no Brasil. A Sociedade Brasileira de Hipertensão estima que 27,9% dos adultos brasileiros convivam com a doença.

FELPUDA

Alguns ex-prefeitos poderão enfrentar problemas dentro de seus partidos...

Leia a coluna deste sábado (11) e domingo (12)

11/10/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Rafael Belo - poeta de MS

"Entre sonhos e memórias a visão revela o que a rotina tenta apagar".

 

FELPUDA

Alguns ex-prefeitos poderão enfrentar problemas dentro de seus partidos, pois representam mais dor de cabeça do que solução em termos de participação nas eleições do próximo ano. Motivo: são alvos de investigações por supostos malfeitos quando eram gestores de municípios. Lideranças partidárias deverão ser acionadas para que desestimulem tais figuras a querer encarar as urnas. Há quem diga que as listas com nomes dos indesejáveis são grandes que só.

DiálogoA Academia de Ópera e a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, em São Paulo, apresentarão, na temporada lírica deste ano, a ópera Candinho, Inspirada nos primeiros anos do artista plástico Cândido Portinari em Brodowski, no interior paulista. Com direção musical de Priscila Bomfim e direção cênica de Ana Vanessa, a produção propõe uma leitura afetiva da trajetória de Portinari, retratando momentos simples como a vida em família, a escola, a igreja e os primeiros amores. A ópera Candinho, de João Guilherme Ripper, nasceu do encontro entre dois universos criativos: a música e a pintura. Inspirado no legado de Portinari, o compositor mergulhou em seus escritos, desenhos e pinturas para construir uma obra delicada e emocionante, pensada especialmente para o público jovem. No elenco, nomes como o ator Rogério Bandeira, a soprano Fernanda França, o barítono Julián Lisnichuk e a mezzo-soprano Paula Uzeda. A estreia acontecerá na quinta-feira, com apresentações na sexta-feira, além dos dias 18 e 19 deste mês.

DiálogoMarcela Riedel

 

DiálogoAle Espirito Santo, Patricia Quentel e Eduardo Macedo

Cenário

Análise de experiente político sobre a ministra Simone Tebet (MDB) é que ela teria três opções para 2026. Uma delas é tentar ser senadora por São Paulo; a outra alternativa seria entrar na disputa pelo mesmo cargo em Mato Grosso do Sul e, por fim, encarar o desafio de integrar eventual chapa de reeleição de Lula como vice. Até o momento, garante ele, "esse é o cenário que se apresenta à ministra", porém fez também observações. 

Complicado

Prosseguindo, esse observador político afirma que tais opções apresentam algumas implicações. Caso Simone Tebet decida disputar como vice de Lula, causaria problemas para seu marido Eduardo Rocha (MDB), atual secretário da Casa Civil do governo de MS, que deverá concorrer a deputado estadual. Como seu partido quer estar no palanque à reeleição de Riedel, que tem apoio do PL do ex-presidente Bolsonaro, isso seria um complicador para Rocha.

"Transferência"

O Senado aprovou projeto de lei que transfere simbolicamente a capital do Brasil para Belém durante a COP 30, entre 11 e 21 de novembro. O projeto segue para a sanção de Lula. A COP 30 é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento reunirá líderes de vários países.

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem shows, cinema, feiras e muito mais

Além da farta programação que embala os últimos dias da Bienal Pantanal, incluindo o espetáculo "Crianceiras", o fim de semana tem "Sertanejinho do Teló" celebrando o aniversário de MS, Praça Bolívia, Rockers Sound System, dança no Sesc Prosa

10/10/2025 09h30

Com direção de Rodrigo Rezende, o curta-metragem protagonizado por Giulia Agnes e Tero Queiroz apresenta, com delicadeza e envolvimento, uma narrativa sobre o resgate dos vínculos entre pai e filha; hoje, grátis, em quatro horários, na Bienal Pantanal

Com direção de Rodrigo Rezende, o curta-metragem protagonizado por Giulia Agnes e Tero Queiroz apresenta, com delicadeza e envolvimento, uma narrativa sobre o resgate dos vínculos entre pai e filha; hoje, grátis, em quatro horários, na Bienal Pantanal Divulgação

No fim de semana do Dia das Crianças e do aniversário de Mato Grosso do Sul, tem festa gratuita para celebrar as duas datas. No Parque das Nações Indígenas, neste domingo, a partir das 17h, com entrada franca, o MS Ao Vivo contará com três atrações musicais para comemorar os 48 anos de criação de Mato Grosso do Sul. O projeto musical é uma iniciativa do governo do Estado e apresenta como atração principal o sertanejo pop de Michel Teló.

Isso mesmo. O novo projeto do cantor e instrumentista que, embora nascido no Paraná, tem o coração sul-mato-grossense passeia por um repertório de canções consagradas do pop rock brasileiro, sem abandonar sucessos do modão.

O “Sertanejinho do Teló”, que o músico inclusive gravou ao vivo em Campo Grande, em março, em formato bem intimista e descontraído, vai de Raul Seixas a Los Hermanos, passando por Cazuza, Lulu Santos, com direito a derivações pela música baiana de Ivete Sangalo e outras surpresas.

“Garçom Amigo”, “Vaneira das Meninas Carinhosas” e “Fundo da Grota”, dos tempos do Tradição, antigo grupo de Teló, também estão no repertório do projeto e não devem faltar na apresentação deste domingo.

Aliás, o Tradição também faz parte da festa no show programado por ex-integrantes do grupo, que adotou o nome de Lendas 67, reforçando o simbolismo com as origens do estado e do artista.

O Lendas – com Gerson Douglas, Anderson Nogueira, Vagner Pekois, Carlos Targino e Arapiraca – sobe ao palco do parque logo após o aquecimento no gramado com o set list do DJ Jackson Seballo.

O MS Ao Vivo é um projeto musical promovido pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com a Energisa e o Sesc-MS.

CURTA BIENAL

Na Bienal Pantanal, além da presença de dezenas de autores locais, nacionais e internacionais (Naya, Marina Duarte, André Alvez, Henrique Medeiros, Sandra Menezes, Rodrigo Teixeira, Bosco Martins, Ana Suy, Milly Lacombe, Damián Cabrera, etc.), há sets de poesia, shows musicais – por exemplo, Maria Alice (MS) e Nestor Ló Y Los Caminantes (Paraguai) no sábado – e uma programação especial dedicada à criançada, de cinema a espetáculos ao vivo, e, naturalmente, muita literatura.

Tudo com acesso gratuito no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Basta conferir a programação no site www.bienalpantanal.com.br/ ou nas redes sociais do evento.

Um dos destaques é a mostra Curta Bienal, que, hoje, apresenta quatro sessões – às 10h, às 10h30min, às 14h e às 14h30min – do curta-metragem “A Última Porteira” (MS, 2025), uma delicada e envolvente narrativa, com direção de Rodrigo Rezende, sobre paternidade.

“Tiago é um trabalhador solteiro que precisa aprender a ser pai após descobrir que tem uma filha com 10 anos”, diz a sinopse do filme, que tem 20 minutos de duração e classificação indicativa livre.

Sábado e domingo, também tem mais sessões da mostra Curta Bienal, com curadoria de Andréa Freire, sempre no Auditório Pedro de Medeiros. Tero Queiroz (Tiago, o pai) e Giulia Agnes (Alice, a filha) encabeçam o afiado elenco, um dos pontos altos do curta, que é um dos pontas de lança da atual produção audiovisual de MS.

“CRIANCEIRAS”

Outro destaque, em dois horários – às 16h e às 18h – deste domingo, último dia da Bienal, o espetáculo cênico-musical “Crianceiras” proporciona uma viagem, para crianças e adultos, ao universo infantil da poesia de Manoel de Barros (1916-2014).

Concebido pelo músico Márcio de Camillo a partir da obra do poeta, o projeto é inspirado nas iluminuras da artista plástica Martha Barros, sob a direção de Luiz André Cherubini, e tem como referência estética o Grupo Sobrevento de Teatro de Animação.

Unindo teatro, cinema de animação, música, tecnologia digital e literatura, a cena em “Crianceiras” é construída a partir do brincar dos intérpretes com a palavra do poeta musicada em interação com imagens físicas e projetadas que, delicadamente, “no desenrolar das intrigas caçam jeitos inesperados para a liberdade dos curiosos personagens Bernardo, Sabastião, Caranguejo Se Achante e Sombra-Boa, entre outros.

PRAÇA BOLÍVIA

Neste domingo, das 9h às 14h, a feira cultural Praça Bolívia – na Rua das Garças com a Rua Aníbal de Medeiros, Bairro Santa Fé – também se enfeita para receber a gurizada, com uma programação recheada de atrações: capoterapia (capoeira), Lisa Lima (dança do ventre) e o Palhaço Gabinete, além de artesanato, moda, comidas típicas, arte e antiguidades, campanha de adoção de pets e jogo de xadrez. O Renato Mendes Trio e as bandas Bar Ganhas, Filhos Fortes e Skuderia estão entre as atrações musicais.

DANÇA

Hoje, a partir das 19h, tem o espetáculo de dança “Efêmera Prece”, com o performer Irineu Júnior, no Sesc Teatro Prosa. Os ingressos são gratuitos mediante reserva pela plataforma Sympla. Classificação indicativa: livre. Endereço: Rua Anhanduí, nº 200, Centro.

Confira a sinopse: “Um corpo ora em movimento. Entre pausas, fluxos e rupturas, tece sua prece no breve – no que nasce, no que se desfaz, no que resiste. Na travessia entre presença e ausência, molda silêncios, convoca fôlego e se lança. Porque há algo que insiste em permanecer, mesmo quando tudo é passageiro.

“Efêmera Prece” é rito, travessia e respiro, pois seguir em frente é também habitar o instante – reconhecer a beleza do que é passageiro e transformar o efêmero em presença”.

