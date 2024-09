Saúde B+: Poluição: o vilão oculto que acelera o envelhecimento da pele

Sabadou

Ainda não sabe onde curtir neste sábado? Confira os rolês na Capital, que vão de piquenique em celebração à diversidade até apresentações teatrais

Mesmo com dinheiro ‘curto’ no final do mês, eventos gratuitos neste sábado (28) movimentam a cena com opções para todos os gostos e públicos em Campo Grande.

No início da tarde, os amantes de espaços abertos têm a opção de participar do primeiro Bi-quenique, evento em alusão ao Dia da Visibilidade Bissexual, celebrado no dia 23 de setembro.

Em celebração ao Dia da Visibilidade Bissexual, a ação promovida pelo Centro Estadual de Cidadania LGBT+ visa promover o diálogo e estreitar laços entre os participantes. Leve seu lanche e não esqueça o protetor solar!

Horário: 15h

Local: Parque das Nações Indígenas - Entrada pelo portão Kadiwéu, próximo ao lago

Imagem Divulgação

Visita Temática: Conheça Sofrência

Com entrada limitada a 25 pessoas, durante a visita, educadores irão acompanhar o desdobrar da exposição “Sofrência”, que envolve musicalidade com enfoque no ‘feminejo’.

Horário: 15h às 16h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Divulgação Fundação de Cultura

Feira Mixturô

Amantes de gastronomia encontrarão expositores de economia criativa e outras atrações.

Horário: 17h às 21h

Local: Praça do Peixe - Av. Bom Pastor, 700 - Vila Vilas Boas

Entrada: gratuita

Divulgação: Fundação de Cultura / Foto: Ricardo Gomes

Sorteio das Escolas de Samba

Como diria a música “sempre bom da cabeça, nunca doente do pé”, o sábado ainda reserva o sorteio para definição dos desfiles das escolas de samba. Com direito a prévia do Carnaval com o sambista Cristian Oliver e o grupo Ginga Brasil. Haverá também brechó e praça de alimentação.

Horário: 17h

Local: Armazém Cultural - Av. Calógeras, 3065 - Centro

Entrada: gratuita

Espetáculo “A Casa da Defunta”

A CIA Pão Doce, do Rio Grande do Norte, traz ao campo-grandense amante do teatro uma apresentação descontraída e recheada de emoções que retrata uma história de amor no submundo.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 - Centro

Entrada: gratuita, com reserva pelo link https://www.sympla.com.br/evento/programacao-sesc-teatro-prosa-23-09-a-28-09/2598015?referrer=www.google.com

Cinema com: “A Lenda Ubuntu e a Lenda dos Tambores”

No final da tarde, a opção fica por conta da II Edição do Cine Memória, que traz a animação baseada em lendas da cultura africana, explorando o conceito de cooperação, igualdade e respeito.

Horário: 18h

Local: Escola de Capoeira Grupo Memória – R. Barão de Campinas, 1944 - Pioneiros

Entrada: gratuita

Imagem Divulgação

Espetáculo “Goeh – Batidas que Conectam”

A comunidade acadêmica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul estará reunida durante o Festival Mais Cultura UFMS, que promete desde apresentações de arte até apresentações musicais. A animação fica por conta dos tambores do grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko, com apresentação de dança tradicional da cultura okinawana.

Horário: 18h

Local: Teatro Glauce Rocha - no campus Cidade Universitária da UFMS - R. Ufms, S/N - Universitário

Entrada: gratuita

