Saúde B+: Por que os homens perdem os fios? Entenda as causas e como lidar com a queda

De norte a sul do País, o crocante e macio pão francês conquista paladares e se firma como um verdadeiro símbolo da cultura nacional

Sexta-feira foi o Dia do Pão Francês, enquanto neste sábado é comemorado o Dia Mundial da Água. Já que o líquido é um dos ingredientes básicos do pão, inspire-se na dobradinha das datas para conhecer um pouco mais sobre o principal alimento à mesa no café da manhã dos brasileiros – e muitas vezes do jantar também.

O aroma irresistível do pão francês fresco invade padarias e lares por todo o Brasil. O Dia do Pão Francês não é apenas uma celebração de um alimento, mas uma homenagem a essa iguaria que, apesar do seu nome, é genuinamente brasileira. Presente na mesa de milhões de pessoas, o pão francês se tornou parte essencial da culinária nacional, merecendo um dia dedicado à sua celebração.

A história do pão francês no Brasil remonta ao início do século 20. Influenciados pela cultura francesa, padeiros e glutões da elite brasileira foram introduzindo a baguete no País.

Ocorre que, com o tempo, a baguete foi sendo adaptada aos ingredientes e paladares locais. Assim, o pão francês que conhecemos hoje ganhou características próprias, se tornando um alimento popular e acessível a todas as classes sociais.

Para entender melhor os diferentes tipos de pães consumidos no Brasil e suas características nutricionais, a nutricionista Cibele Câmara, que atua na rede de lojas Fort Atacadista, amplia a conversa.

Ela preparou uma breve aula para quem quiser saber mais sobre alguns tipos de pão. Cibele comenta, de modo bem objetivo, sobre as principais variações disponíveis nas prateleiras e suas respectivas propriedades. Confira a seguir.

BRANCO

O pão branco é elaborado a partir de farinha de trigo.

Essa variedade é uma fonte de energia rápida e contém vitaminas como ferro e ácido fólico. Na verdade, o chamado ácido fólico é uma das vitaminas do complexo B e ajuda no desenvolvimento e na manutenção de células e tecidos.

De modo geral, ele é essencial para a saúde do corpo e do feto.

PRETO

O pão preto tem açúcar em sua composição. Dessa forma, os diabéticos devem tomar cuidado. Ele tem essa coloração mais escura em função da caramelização do açúcar.

LIGHT

O pão light apresenta uma redução de pelo menos 25% em um de seus componentes, que pode ser calorias ou a quantidade de sal. Costuma ser recomendável para quem quer perder peso.

CENTEIO

Já o pão de centeio é recomendado para melhorar o metabolismo no processo da digestão. O farelo do centeio é fonte de fibra insolúvel, que colabora com o bom funcionamento do intestino e reduz o risco de câncer.

INTEGRAL

O pão integral é composto por parte ou 100% da farinha integral. Ele pode ser acrescido de grãos ricos em fibras e gorduras boas, promovendo maior saciedade, o que também favorece a perda de peso.

LINHAÇA

O pão com linhaça, naturalmente, apresenta as vantagens dessa semente oleaginosa que é rica em fibras, proteínas, vitaminas e minerais.

E mais: a linhaça é rica em ômega 3, uma gordura poli-insaturada – que o corpo não produz por si só – a qual oferece benefícios anti-inflamatórios e antioxidantes, além de auxiliar no bom funcionamento do coração.

AVEIA

A aveia é uma fibra beta-glucana (termo relacionado ao tipo de molécula) bastante nutritiva e que proporciona benefícios ao intestino. O pão com aveia, além de colaborar para a boa saúde intestinal, ajuda

a reduzir os níveis de colesterol e triglicérides (gorduras presentes no sangue que podem indicar risco para doenças cardiovasculares).

MULTIGRÃOS

O pão multigrão, como anuncia o seu próprio nome, é composto por uma variedade de grãos. Especialistas alertam: é importante destacar que a quantidade de grãos não significa necessariamente um teor maior de fibras, sendo recomendável verificar o rótulo para informações precisas.

AUSTRALIANO

O pão australiano também é uma boa fonte de fibras que contribuem para a saúde digestiva, promovendo a sensação de saciedade. Essa variedade contém nutrientes essenciais como ferro, magnésio e vitaminas do complexo B, desempenhando papéis fundamentais no funcionamento saudável do corpo.

ENGORDA MESMO?

Mas será que o pão engorda? Cibele destaca que o mais importante é observar o rótulo. Os consumidores devem estar atentos à quantidade de sódio, açúcar e calorias presentes. A melhor opção é sempre aquela com a menor quantidade de sódio e sem gordura trans. Além disso, para quem está preocupado com a balança, é essencial não exagerar nas porções e cuidar da forma como o pão é consumido.

FARINHA E ÁGUA

“O pão leva a culpa, mas os recheios também devem ser moderados, pois a manteiga, a margarina, o requeijão, os queijos amarelos e outros embutidos consumidos junto ao pão aumentam o valor calórico da refeição”, alerta a nutricionista.

A base de qualquer receita de pão é formada por dois ingredientes simples: farinha e água. A partir dessa base, outros ingredientes podem ser adicionados e diferentes métodos de fermentação podem ser utilizados, gerando uma rica diversidade de pães.

PÃO FRANCÊS

Ingredientes

½ kg de farinha de trigo;

15 g de sal;

1 colher de sopa de manteiga sem sal;

10 g de fermento para pão;

20 g de açúcar.

Modo de preparo

Dilua o fermento em um copo de água morna com o açúcar. Misture os outros ingredientes. Amasse e levante, empurrando a massa para frente com a palma da mão e, em seguida, dobrando-a sobre si mesma.

Se for necessário, coloque mais água e mais farinha. A massa não deverá grudar nas mãos, mas sim ficar com aspecto leve e esponjoso. Deixe descansar por duas horas. A seguir, amasse novamente e prepare o pão, dando-lhe o formato desejado. E então coloque no tabuleiro untado. Atenção: se a massa estiver pegajosa, espalhe mais farinha por cima e deixe que ela descanse mais uma hora. Aqueça o forno e pincele o pão com água antes de colocá-lo no forno. Deixe assando por mais ou menos 40 minutos. Fique de olho na coloração externa dos pães durante essa etapa. Ao retirar do forno, deixe esfriar por alguns minutos antes de servir. As medidas aqui informadas dão uma receita que gerará 20 porções.

