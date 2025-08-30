Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Saúde B+: Qual o impacto dos encontros por aplicativos de relacionamento na saúde mental?

O uso excessivo de aplicativos de relacionamentos pode potencializar riscos de ansiedade, depressão, baixo auto estima entre outros espectros associações sintomas que requer tratamento psicológico e psiquiátricos. 

Flavia Viana

Flavia Viana

30/08/2025 - 19h00
O uso dos aplicativos de relacionamento está cada vez mais presente na rotina dos brasileiros, mas como será que essa escolha tem influenciado na percepção dos jovens sobre o namoro?

Segundo Tatiane Paula, Psicóloga Clínica, é importante enfatizar que desde que o mundo é mundo as pessoas desejam estar apaixonadas, encontrar alguém e amar, abraçar, estabelecer vínculos duradouros...  a paixão do ponto de vista cerebral está associada a demência temporária (Cortex pré frontal), afeta juízo que a pessoa faz da situação em que está vivenciando com aspectos hiperestimulação cognitiva, estresse e compulsão, ou seja, perpetua essa condição segundo estudos neurociência de duração de 12 a 18 meses.

A paixão desencadeia atividade aumentada, áreas subcorticais associadas a euforia, recompensa imediata e motivação, área tegmentar ventral, núcleo caudado, putâmen ricos de neurônios dopaminérgicos – dopamina neurotransmissor aumenta paixão.

“Antes da era das telas as pessoas precisavam ser mais ativas nas relações interpessoais e assim eram oportunidades de encontrar o par, o nível de cobrança social era menor em relação aos tempos de hoje em que as redes sociais tomaram espaço de importância e que de certa forma validam se é uma pessoa em potencial ou não diante do que se espera dos critérios que são facilmente definidos nos filtros em que os adeptos dos aplicativos de relacionamento encontram: musica favorita, hobby, profissão, preferências...”, explica Tatiane Paula.

Através de critérios característicos em que existe ideal a ser alcançado o nível de exigência em que a pessoa faz para si mesma e auto cobrança são enormes e ao mesmo tempo conforme as expectativas geradas dessa interação inicial leva a desenvolver sintomas, como: ansiedade, angústias, impotência, desregulação do sono, compulsões os impactos observados são compatíveis aos sintomas de ansiedade e depressão, aumento de níveis de desesperança, desvalor, desemparo, medos excessivos de rejeição,  quando não há aceitação.

“Já se fala de dating burnout, termo utilizado para classificar nível de esgotamento emocional desencadeado por uso excessivo de aplicativos de relacionamentos. Queixa muito comum dos pacientes é rejeição, ausência de curtidas, ausência de respostas, comprometimento e aumento de cobranças relacionadas a aparência (comparação excessiva a modelos de beleza padrão que recebem mais match) aumentando níveis de crenças distorcidas e confirmadas a partir de tentativas mal sucedidas, potencializando sentimento de ser dispensáveis e sem valor (ativa esquemas de comportamentos desamparo e desvalor)”, destaca a psicóloga.

O excesso de estímulos e informações no cérebro ficará tendencioso a entrar em sobrecarga e aumento altos níveis de estresse, as atividades cerebrais passam a ficar em estado constante de alerta, com uso excessivo de aplicativos de relacionamentos pode potencializar riscos de ansiedade, depressão, baixo auto estima entre outros espectros associações sintomas que requer tratamento psicológico e psiquiátricos. 

Nesse meio de relacionamento, também tem sido muito comum os golpes, por isso é preciso ficar atento (a) ao se nível de expectativas em relação a interação com outro; fornecer o mínimo de informações sobre a sua rotina, local que trabalha, endereço onde mora; se ocorrer primeiros encontros mandar e compartilhar sua localização com alguém da sua confiança; não partilhar sobre a sua vida financeira e jamais fornecer dados pessoais de cartões de credito; cuidados em levar pessoas que não estabelecer minimamente segurança para conhecer seus amigos e locais que você pode estar vulnerável; conhecer redes sociais, certificar se informações fornecidas pela pessoa são verídicas; jamais depositar no outro suas questões pessoais, vá com calma! Conhecer o máximo que puder e principalmente muito importante entender como era dinâmica de funcionamento dessa pessoa em relacionamentos anteriores.

“Normalmente golpistas são comportamentos muito similar a padrões de comportamentos de transtorno de personalidade narcisistas: grandiosidade, exibicionista, indiferente em relação as suas necessidades emocionais, manipulação (jogos perversidades) te faz pensar que você está distorcida mesmo correta na verdade te faz sentir dependente emocionalmente dele (a); incapacidade de empatia, cuidado com outro; trata-se de uma pessoa com senso inflado da própria importância, necessidade de aprovação e egocentrismo característico, se relaciona com outro sem empatia apenas para obter algo; usam de sua capacidade manipulativa de estratégias de convencimento para desestabilizar e manter a pessoa no relacionamento como  vítima dependente até conseguir atingir objetivo definido. São pessoas que descartam relações quando não lhe faz mais sentido, não existe empatia, envolvimento existe interesse. Mentem para validar e satisfazer as suas necessidades não se importando com sentimentos e consequências que podem destruir no outro que considera seu objeto”, alerta Tatiane Paula.

Para se blindar emocionalmente contra esse tipo de perfil, é importante trabalhar muito o relacionamento consigo mesma (o), método mais eficaz para entender o que realmente está buscando, principalmente esse processo de conhecer pessoas podem ocorrer ausências e isso é normal, evitar atribuir sentimentos de auto cobrança excessivos em relação a si mesmo!

Desenvolver-se de forma que entenda que da mesma forma que outro estará fazendo julgamento se combina com aspectos seus, você também estará fazendo essa avaliação, entender que no processo de conquista é normal fazer julgamentos, principalmente para tomadas de decisão se os encontros passam para relação mais profunda ou se ficara apenas no flerte inicial. Entender que assim como você, a pessoa que está te conhecendo, está fazendo o mesmo, e tudo bem!

“Ter auto eficácia e autoconfiança fortalecido suficiente entender as suas vulnerabilidades é fundamental para processo e reconhecimento é ter mais clareza das interações a partir do que você julga estar fazendo bem! Lembrar que amor romântico que vemos através de filmes e arte mostra visão total distorcida sobre o que é ser e se relacionar com outro alguém, citam as relações como encontrar a outra metade e não é!  Questionar sempre, o amor só é amor desde que eu desenvolva na pessoa apaixonada limites necessários para estabelecer relações com profundidade e mais seguras de si! Preservando aspectos da essência, personalidade!”, finaliza.

Cinema B+: Se você estiver se perguntando: Sim, Alien:Earth é imperdível

Série se desloca dos filmes criando um momento no futuro apavorante e nem é pelo alienígena xenomorfo...

30/08/2025 13h00

Cinema B+: Se você estiver se perguntando: Sim, Alien:Earth é imperdível

Cinema B+: Se você estiver se perguntando: Sim, Alien:Earth é imperdível Foto: Divulgação

Seria curioso olhar para mim, no passado, e imaginar que estaria aqui para recomendar um gênero que nunca foi meu favorito (sci fi) ou filme que eu tenha visto com os olhos abertos o tempo todo por causa de estar apavorada. Pois é, como tudo muda! Apreciei tanto Alien: Earth que quase entrei em uma crise existencial!

Mas há um diferencial que me faz encarar meus medos: Ridley Scott. O diretor britânico pode não acertar em todos seus filmes ou séries, mas é um gênio que deixou clássicos visualmente impactantes e histórias inesquecíveis, sejam de época, da atualidade ou de um futuro distópico. Lembrem, Alien, o Oitavo Passageiro tinha uma protagonista feminina, questionava o avanço da tecnologia, mostrava a ameaça da Inteligência Artificial, a ganância de grandes corporações e o perigo alienígena de sangue literalmente ácido, que caçava humanos para encubar seus ovos, explodi-los por dentro e ainda buscar mais hospedeiros.

A parte do alienígena, que os iniciados e especialistas sabem que é um xenomorfo, pode ser metáfora, mas 46 anos depois – sim, Scott colocou isso tudo nas telas em 1979 – o resto é assustadoramente atual. E com a série Alien: Earth, o showrunner Noah Hawley conseguiu elevar toda equação para algo extremamente profundo, assustador e brilhante.

Para os fãs da franquia Alien, a série é respeitosa e detalhista. Para os que não conhecem nada, ainda é incrível. O investimento de produção é de nos deixar envolvidos a tal ponto que é difícil lembrar que não estamos no cinema. Só outra série alcançou o mesmo feito também em 2025: Andor (absolutamente a minha favorita do ano). Isso porque com esse spin-off que funciona como prequela para o filme de 1979 – a ação se passa três anos antes do filme de Scott, produtor da série – e traz todos os questionamentos humanos que estavam nos filmes anteriores, com a diferença de que muita coisa ali é hoje atual.

Em 2120, a Terra é controlada por corporações em vez de governos, e elas disputam entre si o avanço tecnológico a qualquer custo, para, entre outras possibilidades, encontrar a fórmula da imortalidade. Assim, uma nave de pesquisa no espaço passa por problemas (sim, uma citação do filme original) e despenca no planeta, mas em uma área da competição e isso detona vários problemas: de negociação, medo e domínio.

Sim, a nave trazia em si o apavorante Xenomorfo que extinguiu toda forma humana usada como hospedeiros. Uma vez na Terra, sua ameaça é tratada de forma distinta pelas corporações que não se importam em sacrificar humanos.

Para falta de sorte do alienígena, a terra do próximo século convive com vários tipos de “cyborgs” — humanos alterados com tecnologia. Tem os “synths”, que são robôs completos, como o androide Ash (interpretado por Ian Holm no filme original) e uma nova categoria que são os “híbridos”, nesse caso, mentes humanas transferidas para um corpo sintético. São eles a melhor arma para tentar deter o predador que cospe ácido.

Nesse cenário, temos um Peter Pan do mal, um que é aficionado pelo clássico e um exemplo clássico de narcisista maligno, o vilão sem remorso e trilionário irritante, Boy Kavalier (Samuel Blenkin). Seu maior projeto é experimentar com híbridos, transferindo cérebros de crianças para corpos adultos. São seus “lost boys”. A líder e original é Wendy (Sydney Chandler).

Cinema B+: Se você estiver se perguntando: Sim, Alien:Earth é imperdívelCinema B+: Se você estiver se perguntando: Sim, Alien:Earth é imperdível - Divulgação

Ela parece ter poderes físicos e cibernéticos ilimitados que só ficam mais fortes. Quando Wendy descobre que seu irmão Hermit (Alex Lawther) é um socorrista que está investigando o acidente da espaçonave contaminada, consegue se infiltrar, junto com seus companheiros synths, em uma missão de busca e resgate.

Mesclada por clássicos do rock pesado (o primeiro episódio usa Mob Rules, do Black Sabbath), Alien: Earth navega pelo medo – real ou imaginado – num embate científico, econômico e psicológico que é fácil de acompanhar e ainda assim incrível. Basicamente humanos insensíveis querem o que está na espaçonave, seja por lucro, descoberta ou para matar e proteger outros. E o Xenomorfo só quer procriar e destuir.

Hawley, que já foi brilhante em sua criação de Fargo, entre outras, é mais do que um fã da franquia, ele consegue criar tensão constante em cada episódio, com cenas gráficas e violentas que têm seu contexto. Ele entendeu como explorar o fato cruel de que os humanos são apenas alimento (literal) e que, predadores podem vir do Espaço, mas os piores são mesmo os que estão por aqui. Ele traz mais personagens idiossincráticos e surpreendentes, com alma e profundidade.  

Eu vi oito dos dez episódios para poder fazer a resenha e fiquei impactada profundamente com o resultado. O elo mais fraco pode ser sua estrela, a atriz Sydney Chandler, mas ela está cercada por um elenco que é tão elevado que consegue equilibrar o perigo. O fato é que Alien: Earth promete agradar à gregos e troianos e isso sem fugir do conteúdo canônico de Alien, trazendo novidade e novo fôlego para a franquia. Sensacional.

Gastronomia

Descubra os sabores e benefícios à saúde da culinária mediterrânea

30/08/2025 10h00

Dieta mediterrânica é património cultural imaterial da humanidade desde 2010

Dieta mediterrânica é património cultural imaterial da humanidade desde 2010 Reprodução

Em um mundo de fronteiras e conflitos, existe um território em que a história se entrelaça harmoniosamente: a mesa mediterrânea. Mais do que um conjunto de receitas, a culinária desta região banhada pelo Mare Nostrum é um testemunho vivo de milênios de trocas culturais, conquistas, migrações e comércio. Dos fenícios que disseminaram a oliveira aos romanos que expandiram o cultivo da vinha, dos árabes que introduziram as alcachofras, açúcar e especiarias até o descobrimento do Novo Mundo, que trouxe o tomate e o pimentão para se tornarem pilares da dieta local, cada garfada carrega um capítulo da história ocidental.

A dieta mediterrânea, reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade, vai além do alimento. É um estilo de vida. É o prazer de compartilhar uma refeição com familiares e amigos, é o respeito pelo território e pela biodiversidade, é a celebração dos produtos da estação e o conhecimento transmitido de geração em geração. É socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável. Num momento em que a busca por uma alimentação saudável e consciente nunca foi tão urgente, os princípios à mesa dos povos do Mediterrâneo oferecem um modelo atemporal de bem-estar e comunidade.

Abaixo, apresentamos um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, para trazer um pedaço deste legado para a sua casa.

Entrada: salada grega clássica (horiatiki)

Ingredientes

  • 3 tomates médios, maduros e firmes, cortados em gomos grandes;
  • 1 pepino japonês ou comum (se comum, descascado), fatiado grosseiramente;
  • 1 cebola roxa média, cortada em rodelas finas;
  • 1 pimentão verde, fatiado; 
  • 200 g de queijo feta de boa qualidade;
  • 50 g de azeitonas kalamata;
  • 2 colheres de chá de orégano seco;
  • Sal marinho grosso a gosto;
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem;
  • 1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto (opcional).

Modo de preparo

Em uma tigela grande, combine os tomates, o pepino, a cebola e o pimentão.

Tempere com o orégano e um pouco de sal. Adicione o azeite de oliva e o vinagre (se usar) e misture delicadamente.

Transfira a salada para uma travessa de servir. 

Coloque o bloco de queijo feta inteiro por cima, rodeie com as azeitonas kalamata e polvilhe com um pouco mais de orégano.

Sirva imediatamente, permitindo que cada convidado quebre um pedaço do queijo feta com a colher. 

O pão caseiro é essencial para aproveitar todo o azeite e os sucos da salada no fim.

Prato principal: moussaka grega

Ingredientes

Para o molho de carne:

3 berinjelas médias, fatiadas em rodelas de 1 cm de espessura;
Sal para salgar as berinjelas;
3 colheres de sopa de azeite de oliva;
1 cebola grande, picada; 
2 dentes de alho, amassados;
500 g de carne moída;
1 xícara de vinho tinto seco;
1 lata de polpa de tomate (400g);
1 colher de chá de canela em pó;
½ colher de chá de noz-moscada, ralada na hora;
1 folha de louro; 
Sal e pimenta-do-reino preta a gosto.

Para o molho bechamél:

100 g de manteiga sem sal;
100 g de farinha de trigo;
1 litro de leite integral, morno;
Sal, pimenta-do-reino branca e noz-moscada a gosto;
2 gemas;
100 g de queijo parmesão ralado.

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 200°C. 

Salgue as fatias de berinjela e deixe-as descansar por 30 minutos para liberar a água amarga. 

Enxágue bem e seque com um pano de prato.

Coloque as berinjelas em assadeiras, pincele com azeite e asse por 20-25 minutos, até ficarem douradas e macias. 

Reserve.

Para o molho de carne: aqueça o azeite em uma panela grande. 

Refogue a cebola até ficar transparente. 

Adicione o alho e a carne moída, cozinhando até dourar. Acrescente o vinho e deixe reduzir pela metade.

Junte a polpa de tomate, a canela, a noz-moscada, o louro, sal e pimenta. 

Cozinhe em fogo baixo por 30-40 minutos, até o molho espessar. 

Retire a folha de louro.

Para o molho béchamel: derreta a manteiga em uma panela. 

Adicione a farinha e mexa por 2 minutos para cozinhar o glúten (é o roux). 

Adicione o leite morno gradualmente, batendo com um fouet para não formar grumos. 

Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. 

Tempere com sal, pimenta branca e noz-moscada. Retire do fogo e incorpore as gemas e metade do queijo parmesão.

Montagem:

Em um refratário grande (20cmx30cm), monte camadas: espalhe metade das berinjelas no fundo, cubra com todo o molho de carne, coloque o restante das berinjelas. 

Despeje o molho bechamel por cima, alisando com uma espátula. 

Polvilhe com o queijo parmesão restante.

Asse em forno preaquecido a 180°C por 40-50 minutos, até a superfície ficar dourada e borbulhante.

Deixe a Moussaka repousar por pelo menos 30 minutos antes de cortar e servir. 

Ela é ainda melhor no dia seguinte.

Sobremesa: baklava

Ingredientes

  • 1 pacote de massa filo (cerca de 20 folhas), descongelada conforme instruções;
  • 300 g de uma mistura de nozes e pistaches (ou apenas nozes), picados grosseiramente;
  • 1 colher de chá de canela em pó;
  • 250 g de manteiga clarificada (ou manteiga sem sal derretida).

Para a calda: 

  • 1 xícara de água;
  • 1 xícara de açúcar;
  • ½ xícara de mel;
  • 1 colher de sopa de suco de limão;
  • 1 colher de chá de água de flor de laranjeira.

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte uma assadeira retangular.

Misture as nozes picadas com a canela.

Pincele a assadeira com manteiga derretida. Coloque uma folha de filo, pincele com manteiga. Repita o processo, sobrepondo 8 folhas, uma a uma, sempre untando entre elas.

Espalhe uniformemente metade da mistura de nozes.

Adicione mais 4 folhas de filo, untando cada uma com manteiga.

Espalhe o restante das nozes.

Finalize com as 8 folhas de filo restantes, untando cada uma generosamente. Certifique-se de que a última folha esteja bem untada.

Com uma faca muito afiada, corte o baklava em losangos ou quadrados antes de levar ao forno.

Asse por 40-50 minutos, até ficar dourado e crocante.

Enquanto assa, faça a calda: em uma panela, ferva a água com o açúcar até dissolver. Adicione o mel e o suco de limão e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, sem mexer. 

Retire do fogo e adicione a água de flor de laranjeira.

Assim que retirar o baklava do forno, despeje a calda morna por cima, concentrando-a nos cortes. 

Deixe esfriar completamente para que a calda seja totalmente absorvida e as folhas fiquem perfeitamente crocantes. 

Sirva em pedaços pequenos, acompanhado de um café grego forte.

