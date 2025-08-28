Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

COMEÇA HOJE

Semana do cinema começa hoje com ingressos a partir de R$10 e combos promocionais

Em Mato Grosso do Sul, os cinemas participantes são da rede Cinépolis, Cinemark, UCI e Cine Araújo e a promoção vai até o dia 3 de setembro

Karina Varjão

Karina Varjão

28/08/2025 - 15h00
Começa hoje (28) em todo o Brasil mais uma edição da Semana do Cinema, uma ação voltada ao estímulo de levar o público para as sessões.

Por isso, redes em todo o País se preparam para oferecer ingressos com preços fixos de R$10 nas salas normais, além de promoções exclusivas na sessão de ‘snacks’. 

Esta é a segunda edição do evento em 2025. Em fevereiro, a Semana resultou na venda de mais de 4,2 milhões de ingressos. Esse número reforça que, o que impede as pessoas de irem aos cinemas é a falta de acessibilidade financeira. 

A edição começa hoje e vai até o dia 3 de setembro em todas as regiões do Brasil. 

Os ingressos podem ser adquiridos de forma presencial nos cinemas ou pelo site Ingresso.com, que possui uma sessão especial dedicada à Semana do Cinema, permitindo verificar os cinemas participantes e os filmes em exibição. 

Em Mato Grosso do Sul, os cinemas participantes são da rede Cinemark, Cinépolis e UCI. A promoção veio em boa hora, já que os cinéfilos podem aproveitar de lançamentos 

Confira os filmes e promoções de cada cinema:

Cinemark Campo Grande

O cinemark está localizado no Shopping Campo Grande, na Avenida Afonso Pena. Os filmes em cartaz são:

  • Os caras malvados 2;

  • Quarteto Fantástico: Primeiros passos
  • Os Roses: Até que a morte os separe;
  • Ladrões;
  • A hora do mal;
  • Rosário;
  • Faça ela voltar;
  • Jurassic World: Recomeço;
  • Superman;
  • C.I.C - Central de Inteligência Cearense;
  • Uma sexta-feira mais louca ainda;
  • Premonição 6: Laços de sangue;
  • F1- O filme;
  • Como treinar o seu dragão;
  • Juntos;
  • Amores materialistas;
  • Atena;
  • Corra que a polícia vem aí!;
  • Uma mulher sem filtro;
  • Anônimo 2;
  • Interestelar.

Além dos descontos nos ingressos, o diferencial da rede são os descontos nos comboss com os ítens colecionáveis. Os valores variam de R$39 (combo individual) a R$99 (combo família). Todos eles contam com pipoca, bebida e de um a dois colecionáveis à escolha do cliente, como o balde de Superman, o copo do Quarteto Fantástico, o balde especial do Stitch e do Banguela, por exemplo.

  • Combo individual: 1 pipoca pequena + 1 bebida pequena + 1 colecionável elegível - R$ 39,00*
  • Combo grande: 1 pipoca grande + 1 bebida média + 1 colecionável elegível - R$ 59,00*
  • Combo para dividir: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 1 colecionável elegível - R$ 79,00*
  • Combo família: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 2 colecionáveis elegíveis - R$ 99,00*

*Membros Cinemark Club ganham até 15% a mais de desconto em cima do valor promocional destes combos.

Cinépolis

O Cinépolis está localizado dentro do Shopping Norte Sul, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande; e no Shopping Três Lagoas, na cidade com mesmo nome. Os filmes em cartaz são:

  • Rosário;
  • Quarteto Fantástico - Primeiros Passos;
  • C.I.C - Central de Inteligência Cearense;
  • Os caras malvados 2;
  • Corra que a polícia vem aí!;
  • Uma sexta-feira mais louca ainda;
  • Luiz Gonzaga - Légua Tirana;
  • Faça ela voltar;
  • Os Roses: até que a morte os separe;
  • Uma mulher sem filtro;
  • A hora do mal;
  • Ladrões;
  • Interestelar.

Além dos descontos no ingresso, estarão disponíveis, exclusivamente nas bombonieres físicas das salas tradicionais participantes, os seguintes combos:

  • Combos para Salas Tradicionais: Pipoca Pequena + Refrigerante 500ml – R$ 10,00; Pipoca Média + Refrigerante 500ml – R$ 13,00; Pipoca Grande + Refrigerante 700ml – R$ 17,00; Pipoca Balde + 2 Refrigerantes 500ml – R$ 24,00;
  • Refil Promocional (somente nas unidades participantes): Levando o seu próprio balde ou copo exclusivos Cinépolis o cliente poderá adquirir 1 balde de Pipoca (até 5 litros) no valor de R$10,00 (dez reais) ou 1 refrigerante (até 700ml) por R$10,00 (dez reais) cada. 
  • Nas bombonieres das salas VIPs dos cinemas participantes serão comercializados, neste período:  Combos para Salas VIP: Mozzarella Sticks – R$ 29,00; Crispy Gouda – R$ 29,00; Boneless Chicken – R$ 29,00; Bebida 500ml – R$ 10,00 

 
O cliente da sala VIP que quiser adquirir os combos de pipoca ou refil promocional acima especificados deverá comprar diretamente na bomboniere das salas tradicionais.

UCI

O UCI está localizado dentro do Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande. Os filmes em cartaz são:

  • Os caras malvados 2; 
  • Quarteto Fantástico: Primeiros Passos;
  • Uma mulher sem filtro;
  • Ladrões;
  • C.I.C - Central de Inteligência Cearense;
  • Faça ela voltar;
  • Caçadores do fim do mundo;
  • Interestelar;
  • Os Roses: Até que a morte os separe;
  • Anônimo 2;
  • Rosário;
  • A hora do mal.

Além do desconto nos ingressos, também entra na promoção o combo:

  • Combo - Pipoca média salgada + 2 refrigerantes 500ml por R$30;
  • Ítens colecionáveis avulsos por R$15

Cine Araújo

O Cine Araújo Dourados está localizado dentro do Shopping Avenida Center, na Avenida Marcelino Pires em Dourados. Os filmes em cartaz são:

  • Os caras malvados 2;
  • Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
  • Rosario;
  • Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil;
  • Uma mulher sem filtro;
  • Jurassic World: Recomeço;
  • Superman;
  • Faça ela voltar;
  • A hora do mal; 
  • Interestelar.

Além do desconto nos ingressos, entra na promoção o combo com 1 pipoca média + 2 refrigerantes de 500/600ml por apenas R$29. 
 

diálogo

O PL nacional bateu o martelo com relação à entrada do ex-governador... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (28)

28/08/2025 00h02

Compartilhar

Zica Assis - empresária brasileira

"Orgulho é saber de onde você veio e aonde chegou
com honestidade. E entusiasmo é acordar todo dia
com vontade de fazer ainda melhor, sem perder a humildade”.

Felpuda

O PL nacional bateu o martelo com relação à entrada do ex-governador Azambuja para comandar o partido em MS e anunciou apoio à reeleição do governador Riedel, segundo o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, na entrevista exclusiva ao Correio do Estado. Isso significa que os rebeldes do partido podem espernear, atacar e até ameaçar sair.

Neste último caso, vai prevalecer o velho ditado: “A porta da rua é a serventia da casa”. Embora o PL tenha doutrina conservadora, não está fechado para parlamentares e prefeitos do centro ou do centro-direita que desejem se filiar à sigla. Agora, dizem, a calmaria deverá reinar.

Regulamentada

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto que regulamenta a atuação de informante. A proposta define tal pessoa como o particular que repassa informações.

Mais

Tais informações devem ser dadas a órgãos de investigação ou inteligência para auxiliar na elucidação de crimes, especialmente os ligados às facções organizadas.

Em sua 15ª edição, a festa promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, o Porco no Rolete da Colônia de Férias, será no dia 7 de setembro. O evento terá início às 8h e a programação vai até às 17h. As atividades também incluem música ao vivo, com repertório de sertanejo e sucessos populares, além de acesso completo à estrutura de lazer do clube, que conta com parque aquático, quadras esportivas, sala de jogos e áreas ao ar livre para recreação. Realizado anualmente, o evento já se tornou tradição entre associados e população. Mais detalhes e reservas podem ser obtidos pelos telefones (67) 3312-5043 e (67) 99820-9584.

Lucimar Lescano
Silvia Braz

Tudo

O ex-governador Reinaldo Azambuja está disposto a fazer “cabelo, barba e bigode” nas eleições de 2026. Desta forma, tem dito que o projeto do seu grupo político é a reeleição do governador Eduardo Riedel, conquistar as duas cadeiras no Senado, e a maioria das 24 vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e das 8 na Câmara dos Deputados

Escolha

Outro ponto que Azambuja faz questão de frisar é que será o seu grupo a definir quem serão os nomes para disputar as vagas ao Senado. Segundo ele, se for o indicado, assumirá mais essa missão na política. Como é o líder do grupo, é difícil acreditar que alguém possa, internamente nesse “colegiado”, ser contra sua indicação. É aguardar para ver...

Preju

Força-tarefa da Receita Federal causou estragos no crime organizado em Corumbá, na fronteira com a Bolívia. O órgão realizou, nas últimas semanas, a Operação Cérberus. A ação recebeu o nome inspirado na figura mitológica que representa a vigilância constante. Ao longo de 14 dias de atividades, o trabalho resultou em prejuízo estimado superior a R$ 6 milhões às organizações criminosas. Entre os resultados, destacam-se a apreensão de 27 kg de pasta base de cocaína, 21 kg de cocaína refinada, 40 kg de skunk e cerca de 15 toneladas de mercadorias irregulares.

Aniversariantes

  • Gaetano Ganci,
  • Dra. Fabiana Orondjian Verardo,
  • Dr. Carlos Stephanini,
  • Kátia Regina Marques Florencio,
  • Ricardo de Souza Carrelo,
  • Dr. Décio Teixeira,
  • Jesuíno da Silva Neto (Barbosinha),
  • Manoel Alves de Arruda Filho,
  • João Fremiot Lopes,
  • Marlene Prado Severo dos Santos,
  • Antônio Segato,
  • Onofre Rodrigues de Santana,
  • Julio Souichi Shimabuco,
  • Rivaldo Correa de Carvalho,
  • Jussara Silveira Pael Andrekowisk,
  • Ligia Recalde,
  • Laudelina Valdez,
  • Odelar João Oliveira Ferreira,
  • Augusto Nogueira de Mattos,
  • Erondina dos Santos Holsback,
  • Felisbino de Souza,
  • Dr. Eduardo Seiko Okama,
  • Cristian Perondi,
  • Bruno de Macedo Barbato,
  • Sandra Regina Bonini Renosto,
  • Reynaldo Santomo Filho,
  • Ademar Chagas da Cruz,
  • Paulo Catanante Júnior,
  • Edimar Jacinto Fernandes,
  • Celso José Costa Preza,
  • Andre Igor Aguirre Rocha,
  • Jackelyne Gutierres de Almeida,
  • Carlos Alberto Fagundes,
  • Nahara Tatiana Serejo de Carvalho,
  • Paulo Sérgio Leite Arruda,
  • Hermes Córdoba,
  • Neide Maria de Souza,
  • Valdinei Pereira Avelino,
  • Carlos Gomes Leite da Silva,
  • Alexandre Borges dos Santos,
  • Aroldo Calixto,
  • Egidio Francisco Lewandowski,
  • José Menezes de Lima,
  • José Antônio Moreira,
  • Aline Saddi Chaves,
  • Darci Agostinho Boff,
  • Dra. Ana Helena de Sampaio
  • Mattos Castelo Branco,
  • Geraldo Mafeta Reis,
  • Vera Lúcia Faria da Costa,
  • Alfredo Lemos Abdala,
  • Valdinei Lopes,
  • Paulo Rodrigues dos Santos,
  • José Aparecido da Silva,
  • Elizeu dos Santos,
  • Paulo César de Souza Bexiga,
  • Antônio de Pádua Diogo,
  • Maria Elisa de Almeida,
  • Carolina Menezes Gomes,
  • Humberto Carlos da Silva,
  • Antônio Éder Chagas Coene Leite,
  • Márcia Maria Couto Lima,
  • Lenice Flôres de Arruda,
  • Mário Sérgio Nunes Braga,
  • Roberval de Souza,
  • Sebastião Alves Vieira,
  • Otto Roberto Mendonça de Alencar,
  • Elizaneth Inacia de Araújo,
  • Nádia Ferreira,
  • Dra. Cristiane Müller Dantas,
  • Sandra Mara Oselane,
  • Noêmia Araújo da Rocha,
  • Wilma Barbosa Lima,
  • Mário Luiz Ferreira,
  • Vivianne Bueno,
  • Anesa Nereti,
  • Euzébio Arguelho de Queiroz,
  • Mário Edson Cardoso Mendonça,
  • Emerson Marcos Carrilho Almoas,
  • Marlyse Badeca da Costa,
  • Neivã Alves Garcia,
  • Rosângela de Oliveira Fernandes,
  • Marco Antonio Rocha,
  • Noemi Fernandes de Campos,
  • Joilson Alves do Amaral,
  • Anésio Mérito Ferreira,
  • Roberto Albertini,
  • Abigail Moreira,
  • Roberto Pereira de Arantes,
  • Edson José da Silva,
  • Márcio Ramos Gimenez,
  • Patrícia Marques,
  • Cleusa Fialho Canale,
  • Karina Foizer,
  • Claudio Amantini,
  • Desimara Guilhen,
  • Leonice Oliveira Hirakawa,
  • Guilherme João Zanella,
  • Diorande Garcia Leal,
  • Cilene Regina Muller Muchon,
  • Elis Regina Cardeal Nogueira,
  • Helen Fernandes Amorim,
  • Doracy Tosta de Freitas,
  • Martinho Gasparetto,
  • Carina Souza Cardoso,
  • Marcelo Sampaio Rodrigues,
  • Alberto Ferreira Cação,
  • Cristiane de Lima Vargas,
  • Marcos Marcelo Trad,
  • Wagner de Mattos Olmedo,
  • Ieda Maria Aiko Shirado,
  • Cristiano Zortea.

Correio B

Travou na dieta? Saiba evitar flacidez e queda de cabelo

A Dra.Mariana Vilela, especializada em tratamento de Obesidade explica que vários podem ser os fatores que dificultam a perda de peso.

27/08/2025 16h15

Compartilhar

Continue Lendo...

É muito comum ouvir pessoas dizendo que faz de tudo, tenta estratégias mirabolantes, dietas da moda e mesmo assim não consegue emagrecer, desiste no meio do processo pelos colaterais como excesso fome, compulsão alimentar ou ainda quem até emagrece mas volta a engordar, conhecido como efeito sanfona.

O Temido efeito platô: 

A Dra.Mariana Vilela, especializada em tratamento de Obesidade explica que vários podem ser os fatores que dificultam a perda de peso.

“A partir dos 40 anos de idade, homens e mulheres experimentam de uma redução da sua taxa metabólica, isto é, começam a ficar com o metabolismo lento e isso propicia o ganho de peso”, ressalta ainda “mas, isso pode acontecer até mesmo em jovens com distúrbios hormonais, déficits vitamínicos, e inflamação crônica. É preciso acompanhar e corrigir as causas uma a uma de acordo com os exames, isso é Medicina de Precisão aliada ao Emagrecimento”.

Estratégias para Superar o Platô:

  • aumentar a frequência de exercício físico;
  • consumir mais proteínas;
  • suplementação personalizada;
  • higiene do sono e prática regular de musculação;
Dra. Mariana Vilela

Beleza em Risco? Como cuidar da pele e do cabelo: 

Um receio que muitos tem é da queda capilar e da flacidez após o Emagrecimento. A queda de cabelo ocorre devido ao aumento do estresse oxidativo que o próprio processo de perda de gordura causa, além de uma possível deficiência nutricional, que somados culminam na perda dos fios.

De acordo com a Dra.Mariana Vilela alguns nutrientes são indispensáveis ...

“sempre suplemento meus pacientes que já possuem tendência para calvice, preventivamente. Vitaminas como B7 Biotina, B5 Acido Pantotenico e o Silício são importantíssimos para a saúde tanto da raiz quanto da haste capilar, bem como para prevenção da queda de cabelo. Por isso é indispensável o check-up pré-tratamento e o acompanhamento médico para a perda de peso” reforça.

Já a Flacidez, é temida com o avançar da idade devido a perda da capacidade de produção de colágeno e elastina pela pele. Oque muitas vezes é acelerado pelo emagrecimento sem acompanhamento médico.

“Dentro da clínica, isso também é uma preocupação nossa, porque cuidar do nosso paciente e zelar pelo bem-estar dele é o nosso principal objetivo”.

Se você quer prevenir a Flacidez, a Dra. Mariana deixou aqui 3 dicas que devem estar alinhadas na sua rotina: 

  • Ingesta proteica: pelo menos 2g/kg/dia 
  • Homeostase hormonal – níveis adequados dos hormônios
  • Exercício de força como a Musculação por exemplo.

“O mais importante de tudo é o paciente entender que não está sozinho e que existe acompanhamento multidisciplinar para essas questões”, reforça Dra.Mariana. 

Desafios irão surgir, porém são plenamente resolvidos com a orientação e o respaldo profissional correto. Faça seus check-ups com regularidade, cuide dos seus níveis hormonais, de vitaminas e de nutrientes e esteja em dia com a sua rotina de treinos e dieta.

As dificuldade irão surgir mas uma equipe alinhada é capaz de retomar os seus resultados e garantir o seu sucesso de tratamento.
 

Dra. Mariana Por-Deus Vilela, CRM 12830 - MS é a médica responsável pela sua mudança de vida. Especialista em emagracimento saudável e perfomance, coleciona cursos e intermináveis horas de aprendizado para poder trazer o que há de melhor para Campo Grande. Seu profundo conhecimento em implantes de reposição hormonal e terapias com injetáveis, torna a Dra. Mariana uma referência em emagrecimento saudável em Campo Grande. Agenda agora mesmo uma consulta.

 

