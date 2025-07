Será o Benedito? Sim, era Jonir.

Correio B+

Hackathon mobiliza estudantes da periferia para criar soluções reais para um dos maiores problemas urbanos do país

A SoulCode Academy, edtech brasileira voltada à democratização da educação digital e ao impacto social, realizou o HackaPet, um hackathon que reuniu alunos de tecnologia de três organizações não governamentais de São Paulo. O objetivo foi estimular a consciência social dos jovens, desafiando-os a desenvolver soluções tecnológicas voltadas ao bem-estar e aos cuidados de animais em situação de rua.

Durante duas semanas, 52 estudantes das ONGs Casa do Zezinho, Instituto Resgatando Vidas e Fundação Crescer Criança foram divididos em quatro equipes. O desafio foi criar ideias inovadoras e sistemas funcionais com potencial de impacto real, como plataformas de mapeamento de animais abandonados, sistemas de arrecadação de doações, e soluções para castração e vacinação.

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), existem mais de 30 milhões de animais em situação de rua no Brasil, sendo cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, dados de 2013 já indicavam mais de dois milhões de pets vivendo em vulnerabilidade.

“Hoje é menos comum ver animais abandonados nos bairros centrais e mais ricos da capital, mas essa realidade ainda é gritante nas periferias. Por isso escolhemos esse tema para o nosso Hackathon 2025 com as ONGs. Queríamos que os jovens olhassem para suas realidades e pensassem em como a tecnologia pode transformar o ambiente onde vivem”, afirmou Carmela Borst, CEO e cofundadora da SoulCode Academy.

A SoulCode é uma das pioneiras em parcerias com ONGs na área de tecnologia e iniciou esse trabalho no início de 2022. Desde então, mais de 600 pessoas foram capacitadas por meio do modelo híbrido da edtech, com aulas presenciais e online, sempre com apoio pedagógico e acompanhamento próximo das organizações parceiras. O foco é garantir que os alunos possam aplicar os conhecimentos adquiridos em situações práticas e reais do seu cotidiano, além de gerar oportunidades de empregabilidade e renda.

Os alunos, divididos entre os grupos “Pata Amiga”, “Patinhas Unidas”, “Adote com Amor” e “Pet Feliz”, apresentaram seus projetos a uma banca composta por profissionais da SoulCode e convidados, executivos do mercado, e representantes das ONGs parceiras. As equipes vencedoras foram premiadas com bolsas de estudo exclusivas para outras trilhas de formação oferecidas pela edtech, além de outros benefícios.