Servidor federal, refestelado em seu escritório cá por essas bandas... Leia na coluna de hoje

Dalai Lama - monge budista tibetano
"Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres humanos são tão contraditórios que é impossível atender às suas demandas para satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro”.
FELPUDA
Servidor federal, refestelado em seu escritório cá por essas bandas, estaria disposto a começar aquecimento para entrar em time e jogar na lateral esquerda (ops!), não se preocupando sequer em bater ponto no órgão público onde teria de exercer suas atividades.
Seu “trabalho” é executado por videochamada. Enquanto está nesse dolce far niente, gasta tempo gravando vídeos e apontando dedo em cara alheia. O interessante é que equipe adversária, que está se aquecendo à direita (ops, novamente!) do campo, definiu estratégia de fazer marcação cerrada e ir com tudo para o ataque, sem dó nem piedade. Resta esperar para conferir.
Maioria
Depois de um período com apenas três conselheiros atuando no Tribunal de Contas de MS e com quatro conselheiros substitutos, a situação se modificou. Hoje são cinco titulares ocupando as cadeiras para as quais foram indicados.
Mais
Waldir Neves voltou a atuar já há alguns meses, e nesta segunda-feira foi a vez de Iran Coelho das Neves. O STF decidiu pelo retorno de ambos, enquanto outros dois continuam afastados: Ronaldo Chadid e Osmar Jeronymo.
Cadeiras
As atenções se voltam para as vagas ao Senado, depois que o governador Riedel e o ex-governador Azambuja definiram seus rumos partidários. São duas vagas que estarão em jogo e quatro nomes constam na lista: Azambuja; senador Nelson Trad Filho; deputado Gerson Claro; e Gianni Nogueira. Dois nomes serão escolhidos pelos seus partidos para fazer dobradinha e compor a chapa de Riedel em 2026.
Em dupla
Na avaliação de alguns políticos, a dobradinha poderá ocorrer com Azambuja e Trad Filho. O primeiro está muito bem cotado para uma das vagas, por ter apoio da maioria dos prefeitos, vices e vereadores eleitos pelo PSDB, o qual comandava, e deverá contar com grande base política. O segundo preside o PSD, que, aliado à chapa de Riedel, terá tempo de rádio e TV e “respeitável” Fundo Partidário.
Respaldos
Sobre os outros nomes para o Senado, o trunfo de Gerson Claro seria o provável apoio que teria de alguns dos seus colegas da Assembleia de MS, que poderão mobilizar as bases para respaldar sua eventual candidatura. O parlamentar tem também atuação considerada forte em diversos municípios. Ele teria ainda o apoio do PP, que conta com o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina, o que faz a diferença. Já a vice-prefeita Gianni Nogueira (PL), embora novata na política, tem seu nome aprovado por Bolsonaro. Não precisa dizer mais nada.
