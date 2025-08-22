Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

diálogo

Servidor federal, refestelado em seu escritório cá por essas bandas... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (21)

Ester Figueiredo

22/08/2025 - 00h02
Dalai Lama - monge budista tibetano

"Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres humanos são tão contraditórios que é impossível atender às suas demandas para satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro”.

FELPUDA

Servidor federal, refestelado em seu escritório cá por essas bandas, estaria disposto a começar aquecimento para entrar em time e jogar na lateral esquerda (ops!), não se preocupando sequer em bater ponto no órgão público onde teria de exercer suas atividades.

Seu “trabalho” é executado por videochamada. Enquanto está nesse dolce far niente, gasta tempo gravando vídeos e apontando dedo em cara alheia. O interessante é que equipe adversária, que está se aquecendo à direita (ops, novamente!) do campo, definiu estratégia de fazer marcação cerrada e ir com tudo para o ataque, sem dó nem piedade. Resta esperar para conferir.

Maioria

Depois de um período com apenas três conselheiros atuando no Tribunal de Contas de MS e com quatro conselheiros substitutos, a situação se modificou. Hoje são cinco titulares ocupando as cadeiras para as quais foram indicados.

Mais

Waldir Neves voltou a atuar já há alguns meses, e nesta segunda-feira foi a vez de Iran Coelho das Neves. O STF decidiu pelo retorno de ambos, enquanto outros dois continuam afastados: Ronaldo Chadid e Osmar Jeronymo.

Dr. Denner Mascarenhas com sua mãe, dra. Maria Silvia BarbosaDr. Denner Mascarenhas com sua mãe, dra. Maria Silvia Barbosa
Angelica BucciAngelica Bucci

Cadeiras

As atenções se voltam para as vagas ao Senado, depois que o governador Riedel e o ex-governador Azambuja definiram seus rumos partidários. São duas vagas que estarão em jogo e quatro nomes constam na lista: Azambuja; senador Nelson Trad Filho; deputado Gerson Claro; e Gianni Nogueira. Dois nomes serão escolhidos pelos seus partidos para fazer dobradinha e compor a chapa de Riedel em 2026.

Em dupla

Na avaliação de alguns políticos, a dobradinha poderá ocorrer com Azambuja e Trad Filho. O primeiro está muito bem cotado para uma das vagas, por ter apoio da maioria dos prefeitos, vices e vereadores eleitos pelo PSDB, o qual comandava, e deverá contar com grande base política. O segundo preside o PSD, que, aliado à chapa de Riedel, terá tempo de rádio e TV e “respeitável” Fundo Partidário.

Respaldos

Sobre os outros nomes para o Senado, o trunfo de Gerson Claro seria o provável apoio que teria de alguns dos seus colegas da Assembleia de MS, que poderão mobilizar as bases para respaldar sua eventual candidatura. O parlamentar tem também atuação considerada forte em diversos municípios. Ele teria ainda o apoio do PP, que conta com o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina, o que faz a diferença. Já a vice-prefeita Gianni Nogueira (PL), embora novata na política, tem seu nome aprovado por Bolsonaro. Não precisa dizer mais nada.

Literatura

Ex-deputado de MS, Sergio Cruz lança seu 10º livro no Festival de Inverno de Bonito

Obra aborda a participação de Bento Xavier, coronel participante da Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul, que, ao migrar para Mato Grosso, 'plantou a sementinha' dos ideais separatistas no Estado

20/08/2025 14h00

Sergio Cruz com seu novo livro

Sergio Cruz com seu novo livro Eduardo Miranda / Correio do Estado

Acontece amanhã (21) o lançamento do livro-reportagem histórico "As duas guerras de Bento Xavier, o Maragato", do escritor, jornalista, radialista, pesquisador e ex-deputado Sergio Cruz.

Publicada no ano passado e já disponível em lojas virtuais como a Amazon, a 10ª obra de Sergio terá seu lançamento oficial durante o Festival de Inverno de Bonito, na Praça da Liberdade, a partir das 10h desta quinta-feira.

A obra conta a história da divisão de Mato Grosso, sob outra perspectiva. O livro aborda a participação de Bento Xavier, coronel participante da Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul, que, ao migrar para Mato Grosso, 'plantou a sementinha' dos ideais separatistas no Estado.

PREFÁCIO

O coronel Bento Xavier da Silva é um desses personagens que teve sua trajetória maculada pelos historiadores oficiais, com os quais eu, como humilde estudioso e amador da história do sul do Mato Grosso, nunca concordei.

Egresso da revolução federalista de 1893, no Rio Grande do Sul, onde lutou contra o despotismo e desmandos de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, Bento chega ao sul do Mato Grosso no auge da migração de milhares de famílias gaúchas para a exploração de erva mate, na esteira da Companhia Matte Larangeira. Trabalhador, prospera independente da erva mate, mas se envolve no drama das famílias gaúchas, na luta pela posse definitiva das áreas exploradas por elas, e se revolta com a postura do governo do Estado, atrelado aos interesses da Companhia e dos irmãos Murtinhos, sócios da Matte Larangeira. Ainda, por trazer consigo os ideais de liberdade e justiça de suas lutas na revolução federalista, onde teve papel destacado, Bento Xavier se vê em constante conflito com os coronéis de Mato Grosso, qualquer que seja a época ou o mandatário de plantão, sempre em defesa das famílias assentadas na área de Matte Larangeira e dos interesses do sul de Mato Grosso. Em  'O Maragato', o jornalista Sérgio Cruz resgata a imagem e a importância de Bento Xavier para a história do Mato Grosso do Sul através de uma criteriosa pesquisa de sua trajetória, desde sua participação na revolução federalista no Rio Grande do Sul até o desfecho inglório da Revolução da Paz, no início do século XX. Sergio Cruz se dedica a pesquisar e divulgar a história de Mato Grosso do Sul há mais de 30 anos, tendo lançado vários livros sobre o tema. Em 'O Maragato', além da profunda e assertiva pesquisa histórica, o jornalista acrescenta um estilo literário que se assemelha ao dos grandes biógrafos brasileiros, prendendo o leitor durante toda a leitura do livro. Outro mérito de 'O Maragato' é traçar um perfil político dos turbulentos primeiros anos do período republicano, relatando com muita clareza as lutas pelo poder nos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e o surgimento dos primeiros coronéis da República, como aconteceu, aliás, em todos os Estados brasileiros.

'O Maragato' é um livro que deve ser lido por todos que queiram entender os antecedentes do surgimento do Estado de Mato Grosso do Sul, pois aluta de Bento Xavier e seus companheiros, que teve o clímax na Revolução da Paz, serviu de semente para o movimento divisionista que se acentuaria nos anos posteriores.

Por tudo isso, 'O Maragato' é leitura obrigatória para aficcionados por História, professores, alunos de escolas públicas e privadas e amantes da boa literatura.

O AUTOR

Sergio Manoel da Cruz é escritor, comunicador social, pesquisador, historiador e analista político. Bacharel em Ciências Econômicas e em Ciências Políticas, graduou-se pelas Universidades de Marília (SP) e Uninter (PR). Também é associado do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul – IHGMS, filiado à ANPUH, Associação Nacional de História e à ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política.

Natural de Salgueiro-PE, reside em Campo Grande desde 1963.

Filho de um índio e uma negra, que se conheceram por morarem em uma aldeia e um quilombo vizinhos, Sérgio Cruz foi deputado federal por Mato Grosso durante uma legislatura e ainda deputado estadual (uma legislatura) e deputado federal (uma legislatura) por Mato Grosso do Sul.

Durante esses sessenta anos na região, por seus trabalhos recebeu os títulos de cidadão sul-mato-grossense, cidadão campo-grandense, além de cidadão douradense pela sua atuação político-educativa apresentando o primeiro projeto para a criação da Universidade Federal da Grande Dourados, na Câmara dos Deputados e cidadão Novo Horizontino do Sul pela sua luta em defesa dos brasiguaios.

LIVROS

  1. “Guerra ao Contrabando – depoimento de um sobrevivente”, Editora Thesaurus, 1983
  2. “Pantanal – Estado das Águas”, Editora Primeira Hora, 1999
  3. “Por que mataram o doutor Ari?”, Funcesp, 2001
  4. “Sangue de Herói – Vida agitada e morte trágica de Amando de Oliveira”, Funcesp, 2002
  5. “Datas e fatos históricos do Sul de Mato Grosso ao Estado do Pantanal”, Editora Pantaneira, 2004
  6. “Sangue no Oeste – Mortes e crimes violentos na história de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul”, Editora Uiclap, 2022
  7. “Campo Grande, 150 anos de história”, Via Morena, 2022
  8. “História da Fundação de Mato Grosso do Sul”, Via Morena, 2023
  9. “Campo Grande, força e luz”, Via Morena, 2023
  10. “As duas guerras de Bento Xavier, o Maragato”, Via Morena, 2024

Pesquisador da história do Oeste Brasileiro (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul),  Sergio também é autor do Calendário Histórico (12 e-books com efemérides da história regional) publicados digitalmente.

SAÚDE

Especialista explica a fisiologia e os cuidados necessários para a região pélvica do corpo

O períneo desempenha papel relevante no controle esfincteriano, na sustentação dos órgãos pélvicos e, entre outras funções, contribui para uma resposta sexual mais satisfatória, ajudando na lubrificação e no orgasmo

20/08/2025 10h00

Telma Chiarapa, fisioterapeuta:

Telma Chiarapa, fisioterapeuta: "Períneo saudável é sinônimo de longevidade, de qualidade de vida e de autoestima" Foto/ Divulgação

A Fisioterapia Pélvica é a especialidade da fisioterapeuta dedicada ao cuidado de pacientes mulheres, crianças e homens que apresentam disfunções nas regiões da pelve (quadril) e períneo (assoalho pélvico). O períneo é a pequena área que fica entre os genitais (abertura vaginal ou escroto) e o ânus.

E envolve, ainda, a região inferior da cavidade pélvica, também chamada de assoalho pélvico. Buscando superar tabus, a fisioterapeuta Telma Chiarapa propõe um entendimento mais aprofundado sobre essa região do corpo.

Os benefícios são de várias ordens. Toda esta estrutura é composta pelos órgãos internos como bexiga, útero, reto, ovários e músculos, que promovem a sustentação desses órgãos.

“Lembrando que o períneo é perfurado por três canais, vagina, uretra e reto, atuando então durante relações sexuais, partos e no controle de saída da urina, das fezes e dos gases”, diz a profissional, que é mestre e autora de livros nessa especialidade da fisioterapia, atuando em várias frentes, desde o ensino ao atendimento clínico.

ORGASMO

“Esta região em questão desempenha papel relevante no controle esfincteriano, capacidade de conter urina e fezes, sem o qual ocorre incontinência urinária, e na sustentação dos órgãos pélvicos, que com os músculos de suspensão e ligamentos são capazes de manter o adequado posicionamento e a manutenção do organismo especialmente relacionada aos movimentos e cargas dessas estruturas”, afirma Telma.

Outra função perineal, não menos importante, segundo a fisioterapeuta, é o desempenho muscular do assoalho pélvico na contribuição para a resposta sexual, especialmente melhorando na lubrificação e no orgasmo.

“Vale a pena dividir com os leitores que algumas situações podem comprometer o funcionamento fisiológico do períneo, como: lacerações durante o parto, que afetam a função dos músculos e tecidos da região; dor, que se mostra com diversas causas, incluindo lacerações, tensões musculares, infecções. Outra situação que acomete esta região é o prolapso de órgãos pélvicos, que, quando não tratado adequadamente, se exterioriza pelo canal vaginal, provocando, por exemplo, ‘bexiga caída’”, afirma.

INCONTINÊNCIA

“Faço questão de reiterar sobre a incontinência urinária, porque hoje temos um aumento na procura no consultório para esse tratamento. Tem ocorrido com pacientes cada vez mais jovens que, entre algumas situações que podem causar essa perda urinária, praticam esportes de impacto, fazem muito exercício abdominal sem a devida orientação e, assim, acabam por enfraquecer os músculos do períneo, no qual aqueles mecanismos de sustentação e suspensão falham”, prossegue a fisioterapeuta.

A especialista diz que nesses casos pode ocorrer a perda urinária durante as atividades mais simples de uma rotina de vida, como tossir, espirrar, fazer atividades físicas como esteira, manter relação sexual, entre outras diversas situações.

“Não apenas a perda urinária ou fecal podem acontecer no decorrer de uma vida, no caso das disfunções sexuais”, pontua Telma Chiarapa. 

“Dores ou diminuição da sensibilidade durante a relação sexual podem estar relacionadas à saúde do períneo. No caso da dor crônica, muitas mulheres, principalmente, sofrem com dores crônicas na região pélvica, que envolve o períneo, e as causas são as mais diversas, desde uma endometriose, constipação crônica e, até mesmo, fatores psicológicos, como estresse e ansiedade”, descreve.

COMO PREVENIR

A fisioterapeuta compartilha orientações sobre como prevenir possíveis acometimentos relacionados à pelve e ao períneo.

“A contração muscular da região do assoalho pélvico é um recurso bastante eficaz e muito utilizado também no tratamento. Contrair o períneo é simples, você precisa apertar dentro do canal, e percebe-se esse movimento bem na região entre o ânus e o início da vagina, sempre fazendo movimento em direção ao seu umbigo, o movimento de segurar gases também aperta o períneo”.

“Caso em algum momento da sua vida qualquer pessoa ou mesmo profissional de saúde tenha lhe ensinado a interromper o fluxo de urina durante a micção, ato de urinar, pare agora mesmo. Esta atitude pode provocar lesões nervosas que, na maioria das vezes, são irreversíveis”.

“O norte-americano Arnold Henry Kegel foi o primeiro cientista a descrever e sugerir as contrações voluntárias do períneo. Contraia – aperte – os músculos da região entre o ânus e a vagina – no caso das mulheres – ou entre o ânus e a bolsa escrotal – no caso dos homens –, como se estivesse puxando para dentro e para cima em direção ao seu umbigo. Mantenha a contração por aproximadamente três segundos e relaxe. Repita 30 contrações pela manhã e à tarde. Três vezes de 10 contrações, com um intervalo de descanso entre cada vez, de aproximadamente dois segundos. Inclua esses exercícios na sua rotina, afinal, durante esses movimentos, você não precisa trocar de roupa, não causa dor e ninguém nota que você está contraindo os músculos perineais. Se conseguir realizar o agachamento, a prancha e a elevação pélvica, vai ajudar bastante. Capricha”.

RECURSOS

Telma Chiarapa diz que os recursos fisioterápicos para assistir uma pessoa com disfunções pélvico e perineais são bastante ricos. “São equipamentos de última geração, o biofeedback fornece dados precisos do funcionamento perineal, incluindo hipótese diagnóstica, técnicas manuais do profissional para percepção e alinhamento das estruturas, massoterapia, alongamentos, exercícios, tapping, entre outros”, apresenta.

DICAS

A fisioterapeuta fornece dicas para a sua saúde pélvica perineal:

  • Tome bastante água (evite a concentração de urina e assim, a infecção);
  • Evite consumo excessivo de cafeína, bebidas gaseificadas, alimentos apimentados e álcool, todos esses produtos provocam irritação na bexiga;
  • Mantenha seu peso saudável para que alivie a pressão sobre a bexiga e diminua o risco de incontinência urinária;
  • Se sua bexiga tem uma capacidade de armazenamento pequeno, tente, no desejo de urinar, prolongar um pouco sua micção, esta atitude pode ajudar na sua reabilitação.

DIAGNÓSTICO

“Caso você tenha dúvidas para fortalecer seu períneo, buscando a prevenção da fraqueza muscular perineal para minimizar possíveis comprometimentos na gravidez, parto ou pós-parto, no climatério ou menopausa, ou mesmo em lesões nervosas em acidentes ou síndromes genéticas em homens, mulheres ou crianças, consulte um médico ou um fisioterapeuta capacitado para que seja avaliado e fornecido um diagnóstico, assim como uma proposta de tratamento”, aconselha Telma.

AUTOESTIMA

“Períneo saudável é sinônimo de longevidade, de qualidade de vida e de autoestima. Uma mulher com períneo forte ao se levantar de uma cadeira percebe a área que ele ocupa, percebe a força dos músculos e essa situação faz uma mulher se sentir mais poderosa e pronta para alguma função que pudesse estar deixando ela insegura. Aproveite todos os benefícios que sua saúde perineal pode lhe proporcionar”, reforça a fisioterapeuta, que atua na área há 30 anos.

