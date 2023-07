Shows gratuitos, documentário sobre Zé Celso, videoclipe e mais

Parece que foi ontem, mas já faz cinco anos que o El Trio deu largada à sua missão de manter acesa a chama do mais autêntico jazz em Campo Grande. Isso mesmo. Só vendo – e ouvindo – para crer do que são capazes Adriel Santos (bateria), Gabriel Basso (contrabaixo) e Gabriel de Andrade (guitarra) quando à frente de seus instrumentos para executar standards – “Oleo” e “Take the A Train”, por exemplo – ou temas autorais, de composição própria, como “Orbital”, “Oração de Maria” e “Coffee Hunter”.

Dos stomps iniciais ao estabelecimento do tema de cada peça, passando pelo refrão e pela divagação dos improvisos, até o arremate final, a música surge e se desenrola ao sabor de construções espertas, com uma vibrante presença em cena, capaz de capturar tanto os apreciadores de primeira hora quanto os já mais chegados nas jams pilotadas pelo trio desde o início dos trabalhos, em 2018.

O Genuíno Bar, na esquina da Rua Aporé com a Paissandu (Bairro Amambaí), o Laricas Espaço Cultural (Rua Antônio Maria Coelho) e o gramado às margens da Lagoa Itatiaia, onde promoviam, no ano passado, o Jazz na Lagoa, aos domingos, são alguns dos endereços mais recorrentes que o grupo fez de palco de sua química sonora.

Os festivais de MS, dos pequenos aos de grande porte, a exemplo do Campão Cultural, são outro circuito muito frequentado pela banda. Em junho, eles foram a atração de abertura do 10º Bonito Blues & Jazz Festival.

Chama atenção o equilíbrio apresentado pelo El Trio em suas performances. O diálogo, individual e coletivo, de Adriel e dos Gabriels com a música que alimenta a sua arte rende uma combustão que segue sempre uma têmpera sagaz, ao mesmo tempo consciente e desenvolta na lida com toda uma tradição; do jazz dos EUA, sem dúvida, mas também da música instrumental e popular brasileira (e pantaneira).

Os três virtuoses são bastante requisitados para colaborações em outras frentes musicais – como, aliás, costuma ser a agenda de qualquer músico de jazz – e também não deixam de convidar um time de feras para subir no palco em muitos de seus shows. Como o público pode conferir hoje e amanhã, no Sesc Cultura (Av. Afonso Pena, nº 2.270), onde o El Trio celebra seus cinco anos com duas jams gratuitas, ambas às 19h.

Nesta sexta-feira, quem se junta ao trio é o saxofonista Jota P (SP), que integra, entre outras formações, a banda de Hermeto Pascoal. Amanhã será a vez da prata da casa reluzir. Apresentam-se ao lado do El Trio os multi-instrumentistas Otávio Neto e Toninho Porto, o crooner Leo Cavallini, Gilson Espíndola e o saxofonista Júnior Negretti Matos.

O elenco de convidados é formado por “amigos e artistas que fazem parte da nossa trajetória até aqui”, celebra Adriel. “Eles sempre iam dar uma canja onde a gente tocava, sempre prestigiavam e contribuíam com o nosso som”, diz o baterista de 39 anos.

“Não é fácil, envolve uma luta. A gente vem há tempos tentando. Começamos despretensiosamente, querendo tocar só os standards do jazz, e foi pegando aos poucos, com insistência. Tem que fazer um público”, repassa o baixista Gabriel Basso, 40 anos. Ele e Adriel são autodidatas em seus instrumentos. Já o guitarrista Gabriel de Andrade, de 32 anos, estudou Música na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Parte da trajetória do grupo é contada no documentário “Improvisando Caminhos”, lançado em 2021, mesmo ano do primeiro e até agora único EP oficial do El Trio. Curta o show, veja o doc (no YouTube), ouça o disco (no Spotify) e seja feliz.

LECA HARPER

Falando em YouTube, Leca Harper anuncia nova fase em sua carreira, com o lançamento do videoclipe “Sem Lados” hoje, em seu canal oficial na plataforma de música. O single traz a marca do selo Akasha Records e conta com arranjos do maestro Rodrigo Faleiros, além da colaboração da compositora Karina Marques.

Já o videoclipe é uma produção independente, com imagens do videomaker Alexandre Artioli, da 4x4 Marketing Digital. “Somos todos únicos, mas podemos viver em harmonia, respeitando nossas divergências e compartilhando compaixão”, diz Leca sobre a mensagem que quer passar com “Sem Lados”.

ZÉ CELSO

No Tributo a Zé Celso, também nesta sexta-feira, às 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo (R. Barão de Melgaço, nº 177, Centro), será projetado “Evoé! – Retrato de um Antropófago” (2010). A iniciativa é da deputada federal Camila Jara (PT-MS).

O filme de Tadeu Jungle e Elaine César põe foco no encenador teatral José Celso Martinez (1937-2023), falecido no início do mês em decorrência de um incêndio em seu apartamento, em São Paulo.

Confira a sinopse: “Uma articulação labiríntica entre depoimentos recentes e imagens históricas da carreira do diretor, ator e dramaturgo do Teatro Oficina. O filme adquiriu o seu verbo principal em quatro viagens a pontos-chave da trajetória de Zé Celso: Sertão da Bahia; Praia de Cururipe, em Alagoas; Epidaurus e Atenas, na Grécia; e em sua casa, em São Paulo. Um olhar particular e multifacetado de uma das maiores personalidades das artes do Brasil de todos os tempos”.

CINEMA

No circuito comercial, “O Convento”, de Christopher Smith, “Missão de Sobrevivência”, de Ric Roman Waugh, e “Loucas em Apuros”, de Adele Lim, são os filmes em destaque entre as estreias. “Barbie”, “Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte 1” e “Oppenheimer” seguem em cartaz.