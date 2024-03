Shows gratuitos embalam a Semana do Artesão na capital sul-mato-grossense

Com início amanhã, a programação da 16ª Semana do Artesão apresenta uma série de shows gratuitos no Bioparque Pantanal e na Esplanada Ferroviária. São oito atrações regionais que representam um diversificado painel de estilos musicais, do pop rock ao forró, passando pela MPB, pelo pagode e pela música instrumental, além de um repertório dedicado às crianças.

Na abertura da semana, nesta terça-feira, no Bioparque Pantanal, sobe ao palco o Bella Donna Trio, às 15h30min, e na sequência Ana Paula Ferreira & Matheus Violino, às 17h.

O Bella Donna Trio é um grupo formado por cantoras e instrumentistas – Ana Gee, Renata Sena e Livia Canela – que se apresenta em casamentos e outros eventos. As três têm carreiras solo ou participam de outros grupos musicais.

Com a grande aceitação do Bella Donna na cena local, o trio transforma, cada vez mais, o projeto em agenda principal, apresentando um repertório diversificado, que vai da canção brasileira e internacional às trilhas sonoras de sucessos do cinema.

Por sua vez, a dupla formada por Ana Paula (piano) e Matheus (violino) vão apresentar temas instrumentais, do erudito ao popular, e também algumas músicas com performance vocal.

MATU MIRANDA

Nesta quarta-feira é a vez do cantor Matu Miranda, às 19h30min, no Bioparque Pantanal. O cantor está em uma fase nômade, desde o início da pandemia de Covid-19, quando deixou o Ceará, onde morava, para se movimentar e se fixar mais no Rio de Janeiro. Para ele, compor é a maneira como se compreender no mundo.

“É a linguagem que me permite desaguar o que eu sinto dentro da minha existência. Compor é um refúgio, é uma cura também. A canção reúne a imagem, o som, e é muito completa a engenharia da canção nesse sentido, de conseguir traduzir coisas muito profundas e densas e comunicar com tanta gente”, afirma Miranda, que foi um dos destaques, no ano passado, do “The Voice Brasil”.

FLOR DE PEQUI

Nesta quinta-feira, a atração é o grupo Flor de Pequi, às 19h também no Bioparque Pantanal. A banda de Campo Grande traz em seu repertório o tradicional forró pé de serra, o xote, o xaxado e o baião, entre outros ritmos regionais.

Além de difundir o gênero em várias apresentações espalhadas por Mato Grosso do Sul,

o grupo se prepara para gravar um projeto de músicas autorais.

DIEGUINHO

Nesta sexta-feira, o show será na Esplanada Ferroviária. Na ocasião, quem subirá ao palco é o cantor Dieguinho, às 19h.

O músico nasceu e foi criado na Capital. O pagode e o samba entraram em sua vida aos 12 anos, durante uma roda de amigos. Entre suas maiores referências estão Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Só Pra Contrariar e Molejo.

Vivendo de sua arte, Dieguinho não se separa de seu fiel cavaquinho, que aprendeu

a tocar lendo revistas, nas apresentações.

ERIKA ESPÍNDOLA

Já neste sábado, durante o Café na Praça, na Morada dos Baís, a apresentação musical será performada por Erika Espíndola, às 10h.

Erika Espíndola começou sua carreira, em maio de 2011, com a banda Mr. Willie Blues Band. Em seguida, montou a banda Black Tie (posteriormente Black Di Boá), da qual foi vocalista por cinco anos.

Ainda no primeiro ano de apresentações na cidade, a cantora foi indicada na categoria Melhor Vocalista do prêmio Rock do Mato, blog do portal da MTV, e obteve o segundo lugar.

GRUPO TRADIÇÃO

Na Morada dos Baís, às 19h deste sábado, é a vez do Grupo Tradição. A banda iniciou suas atividades na Capital, em 1995, e lançou seu primeiro CD – “Tradição” (1997).

Conhecido por misturar estilos em sua busca por novidades no cenário musical brasileiro, o grupo garante que sua raiz sertaneja está intacta. Com suas duas sanfonas, violão, baixo, bateria e um vocal aprimorado, os integrantes conseguem mostrar o valor e a alegria da música brasileira, viajando de norte

a sul e de leste a oeste para valorizar todas as culturas do País.

BATUCANDO HISTÓRIAS

Para fechar a programação de shows da Semana do Artesão 2024, neste domingo, uma atração que promete animar a garotada e toda a família na Esplanada Ferroviária, às 17h:

o grupo Batucando Histórias.

“Desde 2017, a gente iniciou nossa trajetória com música, contação de histórias e brincadeiras musicais. A gente vem trazendo essa bagagem com muita música dentro da nossa história, e está sendo muito satisfatório”, afirma Wancleya Arce, integrante do grupo.

