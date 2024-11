Sirenes policiais ecoando, câmera escondida em gabinete, imóveis em praias... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Rubenio Marcelo - poeta de MS

Invente-me em invernos longos de partidas, sem inventários

nem heranças codificadas de sangue e alma.

Invente-me quando os meus olhos forem apenas invencionices”.

Felpuda

Sirenes policiais ecoando, câmera escondida em gabinete, imóveis em praias, avião particular e gado de raça correndo por pastos verdejantes, geralmente, são temas de filmes. Porém, todos esses “ingredientes” de enredos de grandes produções do cinema estão ocorrendo, na real, em Mato Grosso do Sul. E tudo isso com uma sequência estonteante, que deixaria qualquer cinéfilo juramentado sem sair do sofá para esticar a perna. É cada uma!...

No dia 13, a advogada Ana Paula Maia lançará o livro “Para Depois que Eu Partir”, às 19h, no Recanto Ratier, em Campo Grande. Em 15 capítulos, a obra trata do planejamento sucessório e é destinada ao público não especializado em Direito. O livro aborda

desde a oficialização de um falecimento e o sepultamento até a transmissão dos bens, passando pela preparação da sucessão (no sentido patrimonial e afetivo). O tema testamento também está presente, trazendo variadas possibilidades e mostrando diferentes soluções às realidades diversas. O regime de bens no casamento é tratado no sétimo capítulo da obra, chamando atenção para seus efeitos na sucessão.

Clara Kohl, que vai “quarentar” neste domingo

Gabriel Piva

Com pressa

A eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul será no dia 13. A decisão foi tomada em votação simbólica, na quinta-feira, para antecipar o pleito interno. Pelos corredores, o que se fala é que os atuais integrantes poderão ser reconduzidos aos cargos, muito embora se saiba que há interesse de parlamentares na primeira-secretaria, hoje nas mãos do PSDB, a maior bancada, com seis parlamentares.

Interesseiros

Em conversa com amigos, irônico que só, cidadão contou que depois de quatro anos ele foi “descoberto” por velhos conhecidos, que pediram votos para candidatos à prefeitura e à Câmara Municipal. Disse que depois do primeiro turno, eleitos ou derrotados,

voltaram a desaparecer. “Está sendo mais fácil encontrar uma mula sem cabeça’’, afirmou.

Bons resultados

Pesquisa realizada pela Embrapa Meio Ambiente (SP) e pela Universidade Estadual de MS revelou resultados promissores no uso do ácido cítrico como aditivo alimentar na dieta da tilápia. A suplementação aumentou o aproveitamento de fósforo em mais de 42% e de cálcio em mais de 47%.

*Colaborou Tatyane Gameiro