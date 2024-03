Super Chef Merendeira agitará rotina das escolas públicas; veja receitas da vencedora de 2023

Este ano, a emocionante competição Super Chef Merendeira promete agitar a rotina das escolas públicas em seis cidades do Estado. Com 135 habilidosas profissionais da cozinha, o evento, organizado pelo Sebrae-MS, faz parte do programa Cidade Empreendedora e destaca a importância das merendeiras na alimentação escolar.

As cidades participantes, Aparecida do Taboado, São Gabriel do Oeste, Brasilândia, Ladário, Deodápolis e Miranda, compartilham a experiência do programa Cidade Empreendedora, que fortalece pequenos negócios em parceria com as prefeituras municipais.

Marcus Rodrigo de Faria, coordenador de Compras Públicas do Sebrae-MS, revela a inspiração por trás do Super Chef Merendeira, destacando o papel vital dessas profissionais na preparação de alimentos saudáveis e saborosos. A competição integra técnicas culinárias e receitas dos alunos, proporcionando uma experiência única.

A iniciativa surgiu “a partir da nossa percepção de trabalhar os municípios, as compras públicas e a importância da figura das merendeiras neste processo. Então, foi um casamento, um casamento em que não só olhávamos a importância da figura da merendeira e sua função de preparar alimentos nutritivos, saborosos, que despertam nas crianças o interesse de comer na merenda escolar um alimento saudável, colorido, mas também trazer para esse contexto os produtos da agricultura familiar”, explica.

O concurso, dividido em duas etapas – municipal e estadual –, começa com workshops envolvendo os chefs de cozinha e as merendeiras em uma jornada interativa. As receitas apresentadas serão avaliadas por um comitê julgador, com destaque para a utilização de alimentos da agricultura familiar adquiridos localmente.

Marcus enfatiza a relevância das parcerias para valorizar a agricultura familiar, promovendo não apenas a qualidade dos produtos, mas também cores e sabores diversificados nas merendas escolares. O evento termina em maio, em Campo Grande, com as vencedoras municipais competindo na etapa final.

Culinária escolar e a agricultura familiar

Em um esforço para fortalecer os pequenos negócios, o programa Cidade Empreendedora, conduzido pelo Sebrae-MS em colaboração com as prefeituras municipais, oferece suporte aos empreendimentos locais.

O Super Chef Merendeira complementa essa iniciativa, estimulando o poder público a adquirir produtos da agricultura familiar para enriquecer as refeições escolares.

Essa competição gastronômica não apenas reconhece as habilidades culinárias das merendeiras, mas destaca a importância da agricultura familiar na oferta de alimentos frescos e de qualidade nas escolas.

A competição, além de premiar os talentos locais, é um reflexo do compromisso de fortalecer comunidades e negócios regionais.