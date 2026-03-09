Tem gente que, munida até com o milenar ábaco além de estar "contando nos ...Leia na coluna de hoje

John Kennedy estadista americano
"Às vezes é preciso parar e olhar para longe,
para podermos enxergar o que está diante de nós”.
Felpuda
Tem gente que, munida até com o milenar ábaco, além de estar “contando nos dedos”, busca entender o cenário eleitoral, diante da aula magna de matemática política da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, principal liderança do Progressistas (PP), que “sabe das coisas”. O que está deixando algumas figuras “batendo a cabeça” para, digamos, “decifrar o conteúdo”. A parlamentar ensinou: “Na política, dois e dois não são exatamente quatro, podem ser 3,8 ou 4,2, portanto, nós temos que aguardar. Esse tabuleiro vai ser montado”. Como se vê.
Compromisso
Embora seja um nome considerado de bom potencial eleitoral, Walter Carneiro Júnior não deverá deixar a Casa Civil do governo de Riedel para disputar vaga na Câmara dos Deputados. Nos bastidores políticos, há comentários de que seu nome poderia integrar chapa para isso.
Mais
Mas, por enquanto, ele tem afirmado que existe o compromisso que fez com o governador Riedel para comandar o setor até o encerramento da atual administração. Seu trabalho político vai ao encontro das propostas do governo.Dra. Rosana Giordano e Annelise Giordano de BarrosDra Maryna Arroyo
Mala e cuia
O primeiro a arrumar as malas e deixar o PL, aproveitando a janela partidária, foi o deputado estadual João Henrique Catan. Ele anunciou que está deixando a atual sigla e buscará outro partido para tentar realizar seu sonho de governar MS. O parlamentar, considerado bolsonarista raiz, tentava se viabilizar nas hostes liberais para disputar o cargo e se tornou um crítico ferrenho da atual administração, mesmo com o partido tendo firmado apoio à reeleição de Eduardo Riedel (PP).
Sonho meu...
O Partido Novo, também da direita, deverá ser o endereço de Catan. Ele, que foi eleito em 2018, já disputou a prefeitura da Capital em 2020, ficando no sétimo lugar. Disputou a reeleição e teve êxito em 2022. Nas eleições de outubro, pretende ser candidato ao governo. O avô do deputado, Marcelo Miranda Soares, foi prefeito e governador do Estado por duas vezes, em uma delas, nomeado pelo regime militar, na outra, conquistou o cargo no voto. O deputado estaria tentando seguir a mesma trajetória.
Revoada
Outros parlamentares estaduais não se manifestaram sobre saída dos seus respectivos partidos. A janela partidária se encerra no dia 4 de abril, mas até lá muitas mudanças estão sendo esperadas. A maior parte dos seis deputados do PSDB deverá deixar o ninho e o caminho poderá ser em direção ao PL e ao PP, para integrar o grupo político formado pelos liberais e a Federação Frente Progressista. Dois integrantes da “bancada do eu sozinho” do PSB e do PSD estariam com as malas prontas.
