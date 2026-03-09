Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

DIÁLOGO

Tem gente que, munida até com o milenar ábaco além de estar "contando nos ...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (09)

Ester Gameiro

09/03/2026 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

John Kennedy estadista americano
"Às vezes é preciso parar e olhar para longe,  
para podermos enxergar o que está diante de nós”.

Felpuda

Tem gente que, munida até com o milenar ábaco, além de estar “contando nos dedos”, busca entender o cenário eleitoral, diante da aula magna de matemática política da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, principal liderança do Progressistas (PP), que “sabe das coisas”. O que está deixando algumas figuras “batendo a cabeça” para, digamos, “decifrar o conteúdo”. A parlamentar ensinou: “Na política, dois e dois não são exatamente quatro, podem ser 3,8 ou 4,2, portanto, nós temos que aguardar. Esse tabuleiro vai ser montado”. Como se vê.

Compromisso

Embora seja um nome considerado de bom potencial eleitoral, Walter Carneiro Júnior não deverá deixar a Casa Civil do governo de Riedel para disputar vaga na Câmara dos Deputados. Nos bastidores políticos, há comentários de que seu nome poderia integrar chapa para isso.

Mais

Mas, por enquanto, ele tem afirmado que existe o compromisso que fez com o governador Riedel para comandar o setor até o encerramento da atual administração. Seu trabalho político vai ao encontro das propostas do governo.

Dra. Rosana Giordano e Annelise Giordano de Barros
Dra Maryna Arroyo

Mala e cuia

O primeiro a arrumar as malas e deixar o PL, aproveitando a janela partidária, foi o deputado estadual João Henrique Catan. Ele anunciou que está deixando a atual sigla e buscará outro partido para tentar realizar seu sonho de governar MS. O parlamentar, considerado bolsonarista raiz, tentava se viabilizar nas hostes liberais para disputar o cargo e se tornou um crítico ferrenho da atual administração, mesmo com o partido tendo firmado apoio à reeleição de Eduardo Riedel (PP).

Sonho meu...

O Partido Novo, também da direita, deverá ser o endereço de Catan. Ele, que foi eleito em 2018, já disputou a prefeitura da Capital em 2020, ficando no sétimo lugar. Disputou a reeleição e teve êxito em 2022. Nas eleições de outubro, pretende ser candidato ao governo. O avô do deputado, Marcelo Miranda Soares, foi prefeito e governador do Estado por duas vezes, em uma delas, nomeado pelo regime militar, na outra, conquistou o cargo no voto. O deputado estaria tentando seguir a mesma trajetória.

Revoada

Outros parlamentares estaduais não se manifestaram sobre saída dos seus respectivos partidos. A janela partidária se encerra no dia 4 de abril, mas até lá muitas mudanças estão sendo esperadas. A maior parte dos seis deputados do PSDB deverá deixar o ninho e o caminho poderá ser em direção ao PL e ao PP, para integrar o grupo político formado pelos liberais e a Federação Frente Progressista. Dois integrantes da “bancada do eu sozinho” do PSB e do PSD estariam com as malas prontas.

Aniversariantes

  • Dr. Estevom Molica Neto

  • Ticiana Contis

  • Dr. Alexandre Bastos

  • Jussara Gadir Vollkopf

  • Dr. Gustavo Gottardi

  • Francisco Elivaldo de Sousa

  • Gaspar Gomes Nogueira

  • Silvio Ferreira Neto

  • José Ramão Marinho

  • Marcus Vinicius Tedesco

  • Lucas Gameiro de Sena

  • Simone Chaves Ouriveis

  • Andre Anderson Brito da Silva

  • Cilmara Aparecida Antunes Ricart

  • Marcelo Christiano da França

  • Rogério Bataglin Kerkhoff

  • Cleusa de Oliveira Mira

  • Marcelo Silva Garcia

  • Thaís Pontim Gomes

  • Zuleide de Arruda Ferreira

  • André Luiz Gonçalves

  • Norma Helen Medina

  • Antônio Carlos Biffi

  • Tânia Gonçalves Martins Neder

  • Dr. Carlos Alberto Matsuda

  • Dr. Ricardo Assed Bezerra da Silva

  • Welington Cavallaro

  • Edna Maria Bojukian Sarubbi

  • Maria Rosane Borges Fook

  • Wilson Simões Pessoa

  • Nelvio de Almeida Matsuda

  • Maria Helena Nobrega

  • Aidee Alcântara de Matos

  • Ana Ferreira de Melo

  • José Augusto Bittar

  • Euflávio Alves de Souza

  • Jaime Alves Sandim

  • Otávio Ferreira Neves Neto

  • Edirce França

  • Nara Maria Oliveira

  • Milton Enes

  • Edina Ferreira de Mello

  • Benedito Roberto Nascimento de Araujo

  • Celina Arakaki

  • Isadora Macedo Moraes

  • Rodrigo Torres Corrêa

  • Glaucia Coldibelli Francisco

  • Teotônio Monteiro da Silva Neto

  • Limírio Taveira de Rezende

  • Syuzi Ajiki

  • Ronaldo Furtado Borges

  • Lázaro Borges de Oliveira Filho

  • Rodrigo Silva Destro

  • Idalina Pereira Alves

  • Luiza Carmem de Oliveira Gattass

  • José Paulo de Macedo

  • Revelino Ayala Samaniego

  • Rogério Ayala Samaniego

  • Diniz Garcia Azuaga

  • Rafaela Adriana Pelissari

  • Nancy Angélica Costa de Oliveira

  • Osmundo Pereira Dantas

  • Sandra Maria Alves da Cruz

  • Neuisller Cosmos Lopes dos Santos

  • Rose Emily Pippus Rosso

  • Karina Barbiere Rodrigues

  • Ilidio Teixeira de Souza Filho

  • Rodrigo Correa Amarilla

  • José Eduardo Amâncio da Motta

  • Marco Antonio dos Santos Braga

  • Ecio Luis Menoncin

  • Ricardo Amaro Costa

  • Edson Luis Schmeiske

  • Natalícia Martins Campos

  • Eliane Araujo e Silva Félix

  • Adauto Rosa Bilaia

  • Guilherme Antonio Batistoti

  • Flávio Fabrão Moraes

  • Angela Maria dos Santos Zulim

  • Osny Peres Silva

  • Ilda Almirão

  • Dimas Bezerra da Silva

  • Sheila Regina Lopes Dutra

  • Mário Gilson de Oliveira Pereira

  • Vanderson Matricardi

  • Danilo Jorge da Silva

  • Marli Sarat Sanguina

  • Aurea Machado Vidal

  • Diego Negreto Catan da Silva

  • Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho

  • Ana Regina Almeida Serra

  • Gisele Peixoto Lima

  • Natalia Aletéia Rodrigues Chaise

  • José Eduardo Malheiros

  • Miliana Keila Ferreira

  • Júlio Dias de Almeida

  • Claudia de Araújo Melo

  • Larissa de Andrade Viana

  • Vivianne Macedo Alves

  • Mário Sérgio Mesquita Lima

  • Beatriz Nantes Torres

  • Tânia Mara Correia da Silva

  • Silmara Pereira de Oliveira

  • Olivia Barbosa Campos

  • Carolina Maria Pontes

  • Geraldo dos Santos Moraes

  • Marinho da Silva Costa

  • Izaias Nascimento Neves

  • Nídia Borges de Matos

  • José Henrique Maciel

 

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 09 e 15 de março. Coragem para superar a estagnação.

A energia do Oito de Copas fala da coragem de se deixar o passado para trás e abandonar situações que não servem mais. É um convite para superar a estagnação, agindo com maturidade emocional para controlar seu próprio caminho e seguir em direção a novos.

08/03/2026 13h30

Compartilhar
A energia do Tarô da semana entre 09 e 15 de março. Coragem para superar a estagnação.

A energia do Tarô da semana entre 09 e 15 de março. Coragem para superar a estagnação. Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O Oito de Copas e a Arte de Desapegar

Quando você fica em silêncio, consegue ouvir o chamado do seu verdadeiro eu? Já teve a sensação de atravessar períodos de confusão, tristeza ou até a impressão de estar vivendo uma fase de “azar”?

O Oito de Copas é uma carta de movimento e crescimento. Ela fala sobre deixar para trás lugares de “tédio”, “desânimo” ou “vazio” emocional para seguir em direção a um futuro mais gratificante. Como disse Joseph Campbell: “Devemos estar dispostos a abrir mão da vida que planejamos para podermos viver a vida que nos espera.”

Em certos momentos da vida, precisamos parar e reavaliar com honestidade o que realmente nos traz satisfação e alegria. O Oito de Copas significa justamente esse instante de pausa, convidando-nos a reconhecer o que, em nossa situação atual, já não funciona. Não há necessidade de continuar investindo energia no que se esgotou. É simplesmente hora de seguir em frente, sem pressão, sem imposição.

Essa carta é como um bilhete para a próxima etapa da jornada, uma permissão simbólica para atravessar um novo portal. Ela nos lembra, com suavidade: você já deu o suficiente.

Este arcano simboliza o desapego, a necessidade de abandonar situações, relacionamentos ou emoções que não trazem mais realização, partindo em busca de algo superior. É uma carta de transição, mudança e coragem, representando a decisão de deixar para trás o familiar para encontrar maior propósito pessoal, mesmo com dor e com o coração apertado. 

Pode indicar a decisão de encerrar um relacionamento emocionalmente esgotado, lidar com uma decepção ou reconhecer a necessidade de se afastar para se curar. O Oito de Copas também sugere a transição para novas fontes de renda, a reavaliação de projetos que não prosperam e a importância de não permanecer apegado ao que já não traz retorno.

Nem sempre sabemos o que vem a seguir e, muitas vezes, o futuro permanece incerto. O que se pede é fé: a confiança de que, ao final da jornada, as experiências vividas terão trazido lições valiosas e conduzido você a um lugar melhor.

Mudar de direção nem sempre é fácil. O caminho à frente pode parecer desafiador e, às vezes, seguimos sem saber exatamente o que esperar. Se soubéssemos de antemão o tamanho das dificuldades, talvez nem tivéssemos coragem de começar.

Ainda assim, os desafios não existem para nos paralisar, mas para nos fortalecer. Eles não devem ser barreiras, e sim parte do processo que nos impulsiona a dar o próximo passo em direção a uma vida mais autêntica.

Não há como negar: o Oito de Copas frequentemente aponta para perdas ou despedidas, mas nem sempre com um significado negativo. Em sua essência, essa carta também carrega um forte impulso de transformação. Por isso, pode indicar a necessidade de deixar algo do passado para trás, abrindo espaço para um novo direcionamento na situação ou no momento que você está vivendo.

Às vezes, é preciso aceitar o fim de um ciclo. Em outras, a carta simboliza o início de uma jornada mais íntima, marcada pelo autoconhecimento e pela possibilidade de recomeçar.

O conselho é manter o coração aberto para essa renovação. Mesmo que haja tristeza ou sensação de solidão no processo, é importante erguer a cabeça e seguir em frente com confiança. O Oito de Copas convida a soltar mágoas e decepções, para que você possa concentrar sua energia naquilo que realmente tem valor e pode trazer novos significados para sua vida.

O Oito de Copas fala sobre o momento em que percebemos que algo já não faz mais sentido e, por isso, decidimos nos afastar. A carta carrega um tom melancólico, pois geralmente surge após uma perda ou decepção que provoca distanciamento emocional. Ainda assim, sua energia está ligada ao movimento e à necessidade de seguir adiante.

Na imagem tradicional da carta, uma figura se afasta das taças que ficaram para trás. Há mágoa e desapontamento nesse gesto, mas também uma escolha consciente: em vez de permanecer preso ao que já não o satisfaz, ele decide seguir adiante e enfrentar o caminho desconhecido. Sua busca é pela nona taça — o Nove de Copas, arcano associado aos desejos realizados, à satisfação e à realização emocional.

Esse gesto de deixar para trás as oito taças simboliza a coragem de sair da zona de conforto em busca de algo que tenha mais significado. Assim, o Oito de Copas também representa uma jornada interior, um processo de amadurecimento e expansão da consciência, no qual a pessoa se permite buscar novos sentidos para a própria vida.

Em essência, o Oito de Copas está associado ao ato de seguir em frente. Ele surge quando percebemos que algo que antes nos preenchia já não possui o mesmo significado. Mesmo que tenha havido momentos bons, chega o momento de se afastar e abrir espaço para novas possibilidades.

Por isso, essa carta fala de mudança de rumo. Ela marca um período de transição, em que é necessário soltar o que ficou para trás para caminhar em direção a novas experiências, aprendizados e caminhos mais alinhados com o momento presente.

Quando o Oito de Copas surge como carta regente, costuma indicar que é hora de ampliar os horizontes. Ele convida a reconhecer quando uma situação, relação ou caminho já não corresponde mais ao que você busca no fundo do coração. Nesse sentido, incentiva a coragem de mudar de direção e buscar algo que traga mais significado à sua jornada.

Esse movimento, porém, pede reflexão. Muitas vezes, o afastamento vem acompanhado de silêncio interior e de um período mais introspectivo, necessário para compreender melhor os próprios desejos e favorecer o crescimento pessoal.

Ainda assim, essa escolha nem sempre é simples. Deixar algo conhecido para trás pode despertar dúvidas, insegurança ou até a sensação de estar abrindo mão de algo importante. Por isso, o Oito de Copas também lembra da importância de agir com consciência, refletindo sobre as razões dessa decisão e sobre o que realmente se deseja construir adiante.

No fundo, a carta fala sobre enfrentar o desconhecido com maturidade, aceitando que todo recomeço pode envolver algum grau de desapego, mas também a possibilidade de encontrar caminhos mais verdadeiros.

O Oito de Copas fala sobre a decisão de se afastar de algo que já não faz mais sentido, seja um relacionamento, trabalho, amizade ou fase da vida. A carta costuma surgir em momentos de emoções intensas e indica a necessidade de desapego e mudança, podendo até apontar para viagens ou novos caminhos.

Ela nos lembra que resistir às transformações apenas torna o processo mais difícil. Às vezes, aceitar o fim de um ciclo é o primeiro passo para algo mais saudável e mais alinhado com quem você realmente é.

De tempos em tempos, é necessário mergulhar profundamente em si mesmo para ouvir a própria essência e resgatar forças e habilidades que talvez tenham sido esquecidas. Embora essa jornada seja extremamente valiosa, raramente é simples enquanto acontece. Muitas vezes, ela vem acompanhada de momentos de tristeza, confusão ou até da sensação de atravessar uma fase difícil.

Por isso, é preciso coragem para deixar para trás situações que já não promovem crescimento, mesmo quando esse movimento traz consigo sentimentos de perda.

Relacionamentos

No amor, o Oito de Copas costuma falar de distanciamento emocional e busca por algo mais profundo. Essa carta aparece quando uma relação já não preenche da mesma forma que antes, levando a pessoa a refletir se ainda vale a pena permanecer ou se é hora de seguir outro caminho.

Muitas vezes, ela indica desgaste afetivo, decepção ou a sensação de que algo essencial está faltando na relação. Não significa necessariamente falta de amor, mas sim a percepção de que os sentimentos ou expectativas já não estão alinhados. Nesses casos, o Oito de Copas pode apontar para a decisão de se afastar, encerrar um ciclo ou buscar um espaço para compreender melhor o que o coração realmente deseja.

Para quem está solteiro, a carta pode representar um período de recolhimento emocional. Depois de experiências amorosas marcantes, a pessoa sente necessidade de se afastar temporariamente para curar feridas, refletir e amadurecer antes de se abrir novamente para um novo vínculo.

Apesar de sua associação com despedidas, o Oito de Copas também traz um sentido de evolução emocional. Ele lembra que, às vezes, é preciso deixar para trás o que já não nutre a alma para abrir espaço a relações mais verdadeiras e satisfatórias.

Finanças/Carreira

No trabalho e nas finanças, o Oito de Copas costuma indicar a necessidade de reavaliar caminhos. Ele surge quando uma atividade, projeto ou ambiente profissional já não traz a mesma satisfação ou perspectiva de crescimento.

A carta pode apontar para a decisão de deixar um emprego, mudar de área ou abandonar iniciativas que não estão dando retorno. Mais do que perda, esse movimento representa a busca por algo que ofereça mais propósito, realização ou estabilidade.

No campo financeiro, o Oito de Copas sugere cautela e reflexão: pode ser o momento de repensar investimentos, fontes de renda ou estratégias que já não estão funcionando, abrindo espaço para novas possibilidades.

A coragem de seguir em frente

É da natureza do ego humano cultivar apegos. Por isso, mudar raramente é um processo fácil. Ainda assim, seguir em frente é caminhar em sintonia com o fluxo da vida. Quando aceitamos esse movimento, permitimos que o universo conspire a favor daquilo que habita o nosso coração e abrimos espaço para experiências mais significativas, gratificantes e, por que não, mágicas.

Como lembra Alan Watts: “Despertar para quem você é exige que você se desapegue de quem você imagina ser.”

Uma ótima semana e muita luz,
Ana Cristina Paixão

Gastronomia Correio B+

Para começar o dia bem os seus dias, aposte no suco Reset Natural

Nada melhor que começar a semana de forma saudável e refrescante

08/03/2026 12h00

Compartilhar
Para começar o dia bem os seus dias, aposte no suco Reset Natural

Para começar o dia bem os seus dias, aposte no suco Reset Natural Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Com uma rotina equilibrada e bem-organizada, além de instituição de hábitos saudáveis no cotidiano, você aumenta as suas chances de ter mais qualidade de vida e viver com conforto e alegria. Um dos hábitos saudáveis mais importantes é, sem dúvidas, a prática regular de exercícios físicos com uma boa alimentação.
A Água Doce Sabores do Brasil dividiu com a gente a receita saudável e refrescante para o nosso dia a dia. Confira!

RESET NATURAL

Ingredientes:

  • 200 ml de água de coco
  • 50ml de suco de limão
  • 5 gramas ou 1 fatia fina de gengibre
  • 5 gramas de salsinha
  • 1 maçã pequena
  • 6 pedras de gelo

Modo de preparo:

Comece batendo a água de coco, o suco de limão, o gengibre, a salsinha e os pedaços da maça em um liquidificador. Acrescente as pedras de gelo e sirva imediatamente.

  • Tempo de preparo: 10 minutos
  • Grau de dificuldade: Fácil
  • Rendimento: 1 porção

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal 6047-0 de hoje, sábado (07/03)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6047-0 de hoje, sábado (07/03)

4

Judiciário de MS ignora decisões do Supremo e mantém supersalários
dias contados

/ 1 dia

Judiciário de MS ignora decisões do Supremo e mantém supersalários

5

MPF investiga usina de MT por supostos impactos sociais à comunidade de MS
OFENSIVA

/ 1 dia

MPF investiga usina de MT por supostos impactos sociais à comunidade de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 3 dias

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 4 dias

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 27/02/2026

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário