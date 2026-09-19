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Toda mulher sentir cólica é normal? Até onde essa afirmação é verdadeira?

O cirurgião ginecológico explica quando a dor menstrual merece investigação e por que sintomas persistentes não devem ser normalizados

Flavia Viana

Flavia Viana

19/09/2026 - 16h30
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A cólica menstrual faz parte da vida de muitas mulheres. Desde a adolescência é comum ouvir que sentir dor durante a menstruação é normal e que basta aprender a conviver com ela. A intensidade do sintoma e o impacto que ele provoca na rotina podem indicar quando é necessário investigar a causa.

Para o cirurgião ginecológico e pesquisador Dr. Igor Chiminacio a dor menstrual não deve ser analisada apenas pela presença ou ausência de cólica, mas também pela sua intensidade, frequência e pelos efeitos que provoca no cotidiano.

“Nem toda mulher que sente cólica tem endometriose, mas uma dor intensa e recorrente não deve ser simplesmente normalizada. Sentir dor não é normal”, afirma.

Um dos obstáculos para o diagnóstico da endometriose é justamente a naturalização desses sintomas. Chiminacio relata atender pacientes que convivem durante anos com dores antes de descobrir a causa. Em alguns casos, segundo ele, o intervalo entre o surgimento dos sintomas e o diagnóstico chega a oito ou dez anos.

A localização da dor também pode dificultar o reconhecimento da doença. Além da região pélvica, pacientes com endometriose podem apresentar sintomas em áreas como lombar, virilha e pernas. A relação dessas manifestações com o período menstrual pode ser uma informação importante durante a investigação.

“Antes de olhar uma imagem, eu quero entender o que a paciente sente, quando sente e onde dói. Os sintomas podem dar pistas importantes sobre a localização da doença”, explica o médico.

A investigação da endometriose não depende exclusivamente dos exames de imagem. Embora ultrassonografia e ressonância magnética possam ajudar a identificar e localizar a doença, a avaliação clínica também é considerada importante.

A história da paciente, a descrição dos sintomas e o exame físico podem contribuir para levantar hipóteses sobre a localização dos focos e direcionar a investigação. Por isso, um exame sem alterações não deve ser interpretado isoladamente. A avaliação médica precisa considerar o conjunto de informações apresentado pela paciente.

Uma forma diferente de explicar a anatomia da dor

Para explicar por que a endometriose pode provocar dores em diferentes regiões, Dr. Igor Chiminacio desenvolveu o que chama de “Teoria do Polvo”.

A comparação parte da anatomia da pelve feminina. Nela o útero é representado como a cabeça de um polvo, enquanto os tecidos que dão sustentação ao órgão, conhecidos como paramétrios, são comparados aos tentáculos.

A proposta é facilitar a compreensão de como a localização da endometriose pode estar relacionada aos diferentes sintomas apresentados pelas pacientes. Segundo o médico, o comprometimento dessas estruturas pode envolver regiões próximas aos nervos e ajudar a explicar por que a dor nem sempre fica restrita à região pélvica.

O conceito foi apresentado por Dr. Igor Chiminacio no Congresso Global da AAGL, realizado em 2025, em Vancouver, em trabalho publicado no Journal of Minimally Invasive Gynecology.

Quando a cólica merece investigação?

Não existe uma única característica capaz de determinar se uma cólica está dentro do esperado ou se está relacionada à endometriose. A intensidade da dor, sua recorrência e o impacto na rotina são alguns dos aspectos que devem ser considerados.

Quando a mulher deixa de trabalhar, estudar, praticar atividades físicas ou realizar atividades do dia a dia por causa da dor menstrual, o sintoma merece atenção.

A recomendação é procurar avaliação médica diante de dores intensas ou persistentes, especialmente quando elas se repetem ao longo dos ciclos menstruais ou aparecem acompanhadas de outros sintomas.

A principal mensagem, segundo Dr. Igor Chiminacio, é que sentir dor não deve ser automaticamente considerado parte obrigatória da experiência de menstruar. A investigação adequada pode ajudar a diferenciar uma cólica menstrual comum de sintomas que merecem uma avaliação mais aprofundada, incluindo a possibilidade de endometriose.

Mais do que descobrir se toda mulher sente cólica, a questão é entender quando a dor deixa de ser apenas um desconforto menstrual e passa a exigir investigação.

Em tempo: Dr. Igor Chiminacio lança o livro A Endometriose, Deus e as Redes Sociais, obra que reúne experiências de sua trajetória profissional e pessoal, reflexões sobre diagnóstico e tratamento da endometriose, além de discutir o impacto das redes sociais na forma como mulheres acessam informações sobre a doença. Toda a renda obtida com a venda do livro será integralmente destinada ao WHR – Women’s Health Research, para fomentar pesquisas científicas em saúde feminina.

Cinema Correio B+

Slow Horses está voltando e é a série imperdível do mês

A série de espionagem deixou de ser um segredo e chega à sexta temporada consagrada pelo Emmy

19/09/2026 13h00

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Slow Horses está voltando e é a série imperdível do mês

Slow Horses está voltando e é a série imperdível do mês Foto: Divulgação

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Durante muito tempo, Slow Horses foi uma das melhores séries que pouca gente parecia assistir. Quem descobria se apaixonava, indicava para os amigos e passava a esperar ansiosamente pela temporada seguinte, mas ela ainda permanecia em uma espécie de excelente nicho.

Isso mudou. A produção britânica foi crescendo a cada ano, conquistou espaço no Emmy e chega à sexta temporada como uma das séries mais respeitadas da televisão.

Os novos episódios estreiam em 16 de setembro na Apple TV, com lançamento semanal até 21 de outubro. Serão apenas seis, como já virou tradição, mas Slow Horses nunca precisou de muito tempo para contar suas histórias. O roteiro é econômico, os diálogos são brilhantes e cada temporada funciona quase como um filme de espionagem dividido em capítulos.

Baseada nos livros de Mick Herron, a série acompanha um grupo de agentes do serviço secreto britânico enviados para a Slough House, o departamento para onde o MI5 manda aqueles que cometeram erros graves e não podem ser oficialmente demitidos.

São espiões humilhados, esquecidos e tratados como inúteis, liderados pelo malvestido, grosseiro, aparentemente bêbado e invariavelmente brilhante Jackson Lamb, interpretado por Gary Oldman.

É praticamente uma série anti-James Bond. Não há glamour, carros luxuosos ou agentes impecáveis pedindo martíni. Há escritórios imundos, documentos burocráticos, operações que dão errado e profissionais que carregam traumas, ressentimentos e fracassos.

Mesmo assim, ou justamente por isso, quando o perigo aparece são aqueles rejeitados que quase sempre precisam salvar o dia.

A sexta temporada adapta Joe Country e Slough House, sexto e sétimo livros da série literária. Desta vez, Diana Taverner, vivida por Kristin Scott Thomas, envolve os cavalos lentos em um jogo de retaliação e vingança que coloca toda a equipe em fuga.

A grande surpresa é o retorno de Sid Baker, personagem de Olivia Cooke, cuja história ficou em aberto desde o início da série. No universo de Mick Herron, aliás, ninguém está realmente protegido. Personagens importantes morrem, desaparecem ou retornam quando menos esperamos, e essa permanente sensação de risco é parte de sua força.

O crescimento de Slow Horses também pode ser medido pelo Emmy. Depois de passar quase despercebida em suas primeiras temporadas, recebeu nove indicações em 2024, venceu pelo roteiro de Will Smith e entrou pela primeira vez na disputa de Melhor Série Dramática.

Em 2025, voltou à categoria principal e ganhou o prêmio de direção com Adam Randall. Neste ano, chegou novamente a nove indicações, completando três nomeações consecutivas como Melhor Drama, além de reconhecer Gary Oldman, Jack Lowden e Jonathan Pryce.

É significativo porque o Emmy finalmente alcançou uma série que o público vinha descobrindo sozinho. Oldman é extraordinário como Lamb, mas Jack Lowden cresceu diante dos nossos olhos como River Cartwright e hoje consegue trabalhar ombro a ombro com ele, o que não é pouca coisa. Em torno dos dois, há um dos melhores elencos da televisão, sem personagens decorativos ou atuações no automático.

Com humor britânico, suspense, política, traições e uma completa falta de reverência pelo mundo dos espiões, Slow Horses consegue melhorar sem abandonar a própria identidade.

É inteligente sem ser pedante, engraçada sem virar comédia e tensa sem depender apenas de explosões. Se você ainda não entrou na Slough House, setembro é o momento perfeito. Para quem já faz parte dessa crescente nação de fãs, a melhor série de espionagem da televisão está finalmente voltando.

RECEITA

Frutas e hortaliças fornecem compostos importantes para o corpo, mas não substituem cuidados

Com dias mais quentes e maior exposição à radiação solar, a alimentação pode ser uma aliada na manutenção da saúde da pele

19/09/2026 10h00

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Com a chegada da primavera, alimentos da estação podem ser aliados nos cuidados com a pele

Com a chegada da primavera, alimentos da estação podem ser aliados nos cuidados com a pele Foto: Pexels

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A chegada da primavera muda não apenas a paisagem, mas também a oferta de frutas, verduras e legumes. Com dias mais quentes e maior exposição à radiação solar, a alimentação pode ser uma aliada na manutenção da saúde da pele, desde que seja entendida como parte de um conjunto de cuidados. Entre os alimentos que podem compor esse cardápio estão jabuticaba, abobrinha, mamão, morango e cenoura, fontes de vitaminas, fibras, carotenoides e outros compostos bioativos.

A jabuticaba ganha destaque neste período por estar no pico da safra. A fruta de casca escura é rica em antocianinas, pigmentos responsáveis por sua coloração e associados à ação antioxidante. Segundo a professora Roseane Leandra da Rosa, coordenadora do curso de Nutrição da Uniasselvi, esses compostos ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo.

“Esses compostos ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo, processo que está relacionado ao envelhecimento celular e que também pode ser agravado por fatores como exposição à radiação ultravioleta, poluição e hábitos alimentares inadequados”, afirma.

A casca concentra uma quantidade significativa desses compostos e, por isso, pode ser aproveitada na alimentação. Estudos indicam que a atividade antioxidante da casca é superior à da polpa. A recomendação, nesse caso, é consumir a fruta integralmente quando possível, depois de realizar uma higienização adequada.

“Quando a descartamos, perdemos boa parte dos nutrientes”, explica a nutricionista.

A fruta pode aparecer em preparações diferentes das tradicionais. Além de ser consumida in natura, a jabuticaba pode ser utilizada em vitaminas, geleias com pouco açúcar, sobremesas e até molhos para acompanhar saladas.

PRATO COLORIDO

Embora a jabuticaba seja uma das estrelas da estação, a alimentação não precisa se concentrar em um único alimento. A variedade é um dos principais pontos para garantir uma oferta mais ampla de nutrientes.

A abobrinha, por exemplo, apresenta alto teor de água e também fornece fibras, vitaminas e carotenoides. Em dias quentes, pode integrar preparações mais leves, como saladas, acompanhamentos e pratos grelhados.

“A abobrinha é um ótimo exemplo de que alimentos cotidianos também podem contribuir para uma alimentação protetora”, ressalta Roseane.

A forma de preparo também pode fazer diferença. Grelhar, saltear ou cozinhar no vapor são alternativas que reduzem o tempo de exposição ao calor e à água. A casca, quando bem higienizada, também pode ser consumida.

“De maneira geral, quanto menor o tempo de cocção e menor a exposição à água, melhor tende a ser a preservação de alguns nutrientes e compostos sensíveis”, destaca a professora.

Mamão, morango e cenoura completam a lista de alimentos que podem aparecer no cardápio da primavera. Eles oferecem diferentes vitaminas e compostos bioativos, incluindo vitamina C e carotenoides.

“O segredo está na variedade. Quanto mais cores no prato, maior a diversidade de vitaminas e minerais”, orienta Roseane.

CUIDADO ESSENCIAL

A relação entre alimentação e saúde da pele, no entanto, não deve ser interpretada como uma espécie de proteção solar interna. Os antioxidantes presentes nos alimentos participam de processos importantes do organismo, mas não formam uma barreira capaz de substituir o uso de protetor solar.

A alimentação também não deve ser tratada como solução isolada para prevenir os efeitos da exposição ao sol. A proteção adequada envolve medidas como uso de filtro solar, atenção aos horários de maior radiação, roupas e acessórios de proteção e acompanhamento dermatológico quando necessário.

A chamada nutrição funcional pode contribuir para uma alimentação que priorize variedade e qualidade nutricional, mas seus efeitos precisam ser compreendidos dentro do contexto geral da dieta. Não há um alimento único capaz de compensar uma alimentação desequilibrada ou substituir outros cuidados de saúde.
Para Roseane, o cuidado com a saúde e a aparência passa por diferentes aspectos da rotina.

“A beleza e a saúde também são construídas de dentro para fora, mas isso não significa que a alimentação substitua cuidados dermatológicos. Sono, hidratação, atividade física e proteção solar fazem parte de uma abordagem mais completa”, afirma.

Salada refrescante com molho de jabuticaba

Ingredientes 

Para a salada:

  • 1 abobrinha média;
  • 1 cenoura média;
  • 1 xícara (chá) de mamão mais firme em cubos;
  • 1 xícara (chá) de morangos fatiados.

Para o molho:

  • 1 xícara (chá) de jabuticabas frescas;
  • 3 colheres (sopa) de azeite de oliva;
  • 1 colher (sopa) de suco de limão;
  • sal a gosto;
  • pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

Comece pelo molho. Coloque as jabuticabas em uma panela pequena e pressione levemente as frutas para que liberem o suco. Acrescente duas colheres (sopa) de água e cozinhe em fogo baixo por cerca de cinco minutos, até que as frutas murchem.

Coe a mistura e reserve apenas o líquido. Espere esfriar e misture com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino.

Para montar a salada, corte a abobrinha em fitas finas com o auxílio de um descascador de legumes. Corte a cenoura em fitas ou rale. Distribua as duas em uma travessa e acrescente o mamão em cubos e os morangos fatiados.

Finalize com o molho de jabuticaba frio imediatamente antes de servir.

Smoothie de morango e mamão

Ingredientes

  • 1 xícara (chá) de morangos, preferencialmente congelados;
  • 1 xícara (chá) de mamão em cubos;
  • 200 ml de água ou água de coco gelada;
  • gelo a gosto.

Modo de Preparo

Coloque os morangos, o mamão, a água ou água de coco e o gelo no liquidificador. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Sirva imediatamente.

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