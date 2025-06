Tomar creatina faz sentido para quem não treina pesado?

Correio B+

"Acho que a novela fala sobre liberdade, sobre ser quem você é num mundo que tenta o tempo todo te moldar. Mesmo sendo ambientada no passado, ela toca em feridas que ainda estão abertas".

Capa B+: Entrevista exclusiva com a protagonista de "Garota do Momento" da TV Globo, Duda Santos Foto: Maria Magalhães

Carioca da Vila da Penha, com apenas 23 anos, Duda Santos tem apenas cinco anos de carreira e já coleciona grandes destaques na TV. Aos 15 começou a fotografar para as lojas da comunidade onde vivia e, aos 18, recebeu o convite para fazer um teste para a novela Malhação.

Hoje, Duda é protagonista de “Garota do Momento”, a novela das seis da Globo que chega na reta final, sendo um dos maiores sucessos do horário. A atriz possui quatro folhetins no canal, incluindo a tão sonhada Maria Santa, do remake de "Renascer".

Em 2021, ganhou ainda mais o mundo, quando passou para fazer o primeiro filme “Pronto, Falei”, e mudou-se para São Paulo.

Ainda este ano, após a novela, Duda estará em "Funk", longa no qual interpreta a funkeira de sucesso Sabrina, além de uma personagem em "Guerreiros do Sol", nova novela exclusiva do Globoplay, com estreia em 11 junho.



Duda é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em conversa com o Caderno ela fala sobre seus destaques na carreira, sua protagonista na TV Globo e novos projetos após o fim do folhetim.

A atriz Duda Santos é Capa exclusiva do Correio B+ - Foto: Maria Magalhães - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Duda, como tá sendo viver sua primeira protagonista de uma novela das seis de tanto sucesso? Rolou muito frio na barriga no começo? Esperava esse sucesso todo?

DS - Está sendo um sonho, de verdade. Eu sabia que seria um desafio enorme, mas não imaginava que o público ia abraçar tanto a história e a personagem. No começo rolou um frio na barriga, sim! Não verdade, não só no começo, risos. A Beatriz vive surpreendendo. Acho que é inevitável essa sensação, né? Mas fui com o coração aberto, e estou muito feliz com tudo que a gente tá vivendo.

CE - Você teve alguma preparação especial pra encarar essa personagem? Alguma coisa que te tirou da zona de conforto?

DS - Tive, sim! Fiz bastante laboratório, mergulhei no contexto da época e trabalhei muito o corpo e a voz. Foi uma imersão mesmo. A parte que mais me tirou da zona de conforto foi entender esse universo mais antigo, onde as mulheres viviam outras realidades, mas ainda assim tão conectadas com questões de hoje. Foi intenso e muito enriquecedor.

CE - Tem alguma coisa da Duda na sua personagem? Ou são completamente diferentes?

DS - Tem sim! Acho que é possível e acontece sim de ter uma personagem que carregue um pouquinho da gente, né? Ela tem uma força e uma coragem que me inspiram muito, mas também tem uma leveza, uma alegria de viver, que eu acho que são muito minhas. Então, em muitos momentos, a gente se encontra. E isso enche o meu coração de alegria.

CE - O clima nos bastidores parece super leve. É isso mesmo? Tem alguma história divertida que já rolou nas gravações?

DS - É leve demais! A gente dá muita risada. É uma equipe muito generosa, todo mundo muito parceiro. Acho que dali seguirão amizades para toda a vida, mesmo sabendo que a convivência vai diminuir naturalmente. É muito comum a gente trazer para o bastidor algo da trama, uma brincadeira, uma forma de falar, uma expressão de época.

CE - Embora se passe em outra época, a novela fala de temas atuais e importantes. Como você enxerga a mensagem que “Garota do Momento” quer passar pra quem tá assistindo?

DS - Acho que a novela fala sobre liberdade, sobre ser quem você é num mundo que tenta o tempo todo te moldar. Mesmo sendo ambientada no passado, ela toca em feridas que ainda estão abertas. E acho lindo isso: usar o entretenimento pra provocar reflexão. E Beatriz sempre teve sua força, sua vontade de mudar as coisas ao seu redor, mudar para melhor!

CE - Você começou nova na carreira e já passou por vários papéis legais. O que essa personagem tem de diferente das outras que você já fez?

DS - Essa personagem trouxe um amadurecimento como atriz e como profissional. Estudo, disciplina, dedicação... Está sendo uma jornada intensa, mas muito saborosa pela qual tenho gratidão e orgulho. Beatriz também é muito complexa, tem várias camadas, evolui bastante ao longo da história. E ela vai se encontrando comigo, através do texto, em muitos momentos. E isso tem me modificado como atriz e como mulher preta.

A atriz Duda Santos é Capa exclusiva do Correio B+ - Foto: Maria Magalhães - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Com tanta correria nas gravações, como você faz pra manter o equilíbrio e cuidar de você mesma?

DS - Eu tento manter uma rotina mínima de autocuidado: me alimentar bem, dormir o suficiente (quando dá, né? risos), e separar um tempinho para fazer alguma atividade física. E também me cerco de pessoas que me fazem bem. Isso ajuda muito!

CE - Como é a Duda longe da telinha? O que gosta de fazer nos momentos de lazer?

DS - Eu tenho um lado bem caseira, porque eu adoro ficar com minha família, cozinhar, ver filme.… ou fazer nada! Mas também amo estar na natureza, colocar o pé na areia, tomar um sol. São momentos simples, mas que me recarregam. Mas tem meu lado mais sociável, de estar cercada de amigos, ir a shows, cinema.

CE - E sem dar spoiler, claro… mas o que o público pode esperar da sua personagem nos próximos capítulos? Vem bomba por aí?

DS - Vem sim! (risos) Ela vai enfrentar situações bem intensas que vão mexer com todo mundo. Vai ter muita reviravolta, momentos emocionantes… Podem esperar emoção, força e, claro, umas boas surpresas!

CE - Quais seus planos profissionais após o fim da novela?

DS - Ainda tô muito focada nesse trabalho, mas claro que já penso nos próximos passos. Quero continuar me desafiando como atriz. Vou emendar em um longa e lançar outro que já está pronto. Se sobrar um tempinho, viajar para descansar.