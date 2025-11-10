Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Três lideranças nacionais do União Brasil e 1 do PP podem ser responsáveis... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (10)

Ester Figueiredo

10/11/2025 - 00h02
Millôr Fernandes - escritor brasileiro

"Com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando
compreender tudo e todos, um homem consegue, depois
de mais ou menos quarenta anos de vida, aprender a ficar calado”

Felpuda

Três lideranças nacionais do União Brasil e uma do Progressistas podem ser responsáveis pela federação União Progressista, fruto da união das duas siglas e que, se extinta antes da homologação, passará a ser conhecida como “aquela que foi sem nunca ter sido”. De um lado, Antonio Rueda (presidente do União Brasil) e, do outro, Ciro Nogueira (PP) estão levantando poeira e suando para impedir a implosão da ponte, que poderá deixar cada partido em margens diferentes. Enquanto isso, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, do União Brasil, vêm a galope do lado oposto, trazendo a dinamite para colocar tudo por água abaixo. Causa: interesses políticos diferentes. Ah, o poder!

Encruzilhada

Sempre em rabagésima posição nas pesquisas para a disputa ao Senado, o deputado federal Vander Loubet, do PT, poderá rever seus conceitos, segundo o que se ouve por aí, nas rodinhas de políticos

Mais

Dizem que Vander até já admitiu que não se importa de ser o primeiro-suplente da ministra Simone Tebet, do MDB, caso esta saia candidata em eventual aliança com o PT. É esperar para ver.

Túlia Bertoni e Jussara PalieraquiTúlia Bertoni e Jussara Palieraqui
Malu BorgesMalu Borges

Sem essa!

Por enquanto, a possibilidade de o conselheiro Waldir Neves se aposentar estaria fora de cogitação, segundo comentários pelos corredores dos Poderes. Isso significa que o “assanhamento” inicial diante da possibilidade de uma segunda vaga cai por terra. Empossado em 2009 no cargo, Neves tem 62 anos, e, se não houver, digamos assim, nenhum acidente de percurso, restam ainda 13 anos para sua aposentadoria compulsória, de acordo com a lei vigente. Assim sendo...

Na espera

Nos meios políticos, é grande a expectativa sobre a entrada em cena na disputa pelo Senado da ministra Simone Tebet (MDB). Se Lula decidir que ela disputará em Mato Grosso do Sul em vez de São Paulo, a mexida no tabuleiro das eleições 2026 será muito grande. Isso porque os pretensos candidatos às vagas passam a ter uma concorrente que virá com todo o apoio da máquina do governo federal e que ameaça a todos, sem exceção.

Guinada

O fator Simone Tebet teria outras implicações. Caso o MDB resista à sua candidatura ao Senado, em função de sua participação no governo petista, a direção nacional – com a qual ela está afinada – destituiria a executiva estadual e “entregaria de mão beijada” o comando da sigla à ministra. Desta forma, os emedebistas não mais fariam aliança com o grupo Azambuja, Tereza Cristina e Riedel, e sim com candidato do PT ao governo.

Aniversariantes

  • Andrea Elkhoury Rezende Moretto,
  • Mônica Maria Buainain Khouri,
  • Dr. Günter Hans Filho,
  • Danielle Cinti do Valle,
  • Sirlene Sifuentes,
  • Lazaro Dias Garcia,
  • Romualdo Rodrigues da Silva,
  • Valdomiro Alves Gonçalves,
  • Alessandra Ferlin Testoni,
  • Dr. Humberto Isaac Puccinelli,
  • Lemirio Alves Vilela,
  • Adroaldo Guzzela,
  • Valpirio Tomazoni,
  • Dinamérico Ramos Próspero,
  • Aparecida Coelho da Cunha,
  • Elo Ramiro Loeff,
  • Ademar do Amaral,
  • Valter Colombo,
  • Cícero Martins Castro,
  • Mário Ferreira Cândido Júnior,
  • Leandro Luiz Belon,
  • Baldomero Girbal Cortada Neto,
  • Mauricio Falcão Monteiro,
  • Mirian Stella de Barros Wanderley,
  • Sérgio Wanderlau Buff Perotto,
  • Dr. Mauro Lopes Queiroz Filho,
  • Tânia Mara Cerveira de Castro,
  • Igor Sotoma Arguelo,
  • Dr. Mauro Moura,
  • Dulce Abadia Menezes de Arruda,
  • Franciele Ketlyn de Souza Santos,
  • Dr. Cláudio Wanderley Luz Saab,
  • Clarinda Borges de Oliveira,
  • Antônio Gobo,
  • Lourdes Corrêa da Costa,
  • Waldecy Ribeiro Soares,
  • Simone Figueiró Rando,
  • Maria Pereira dos Santos,
  • Josemar Odete Andrade,
  • Déa Marques Soares,
  • Belonízia Ferreira da Silva,
  • Zeferino Pires Almeida,
  • Márcia Lourdes Calixto Mendes,
  • Claudinei Simioli de Brito,
  • Nilma Aparecida Frutuoso,
  • Tatiana Maria Scatena,
  • Ana Francisca Corrêa da Silva,
  • Dra. Viviane Vasconcelos Galvão Gimenez,
  • Carlos Francisco Mendonça de Mello,
  • Henrique Moreira Avis,
  • Maria Margareth Assunção Ortiz,
  • Guilherme Corrêa da Silva,
  • Thiago Lucas da Silva,
  • Valéria Maria de Souza,
  • Ricardo Nascimento de Araújo,
  • Aldahyr Villalba,
  • Ronaldo Araujo Figueiredo,
  • Omilton José da Silva,
  • João Francisco Rodrigues,
  • Ladi Sergio Bogdan,
  • Pedro Paulo Menezes,
  • Antônio Carlos Barbosa Lopes,
  • Renan Pedreira,
  • Jacira Gomes de Almeida,
  • Sônia Vieira da Silva,
  • José Antônio Pires de Souza,
  • Sílvia Santos Corrêa,
  • Dr. Fabio Ceschin Fioravante,
  • Renilde Alves,
  • Janette Florêncio,
  • Aparecida Lemes Braz,
  • Hélio Gomes Diniz,
  • Maria Aparecida Forin,
  • Odenir Camilo Guimarães,
  • Michelle Marcelino Meura,
  • Ana Amélia Trindade Botelho,
  • José Leomar Gonçalves,
  • Maria Eunice Frutuoso,
  • Juarez Gomes de Oliveira,
  • Sérgio Ramão Pavão,
  • Vanda Chicol Gonçalves,
  • Myrna Wolff dos Santos,
  • Luis Claudio Brandão de Souza,
  • Luciene Vilas Boas,
  • Manoel dos Santos Morgado,
  • Paulo Ademir Vicente,
  • Claudinei Luis Goi,
  • José Cícero de Oliveira,
  • Vanderlei Viega Tessari,
  • Marco Antônio Carstens Mendonça,
  • Dra. Márcia Cristina Tezeli,
  • Vanderlei Almeida Turini,
  • Karina Kiyoko Nagao,
  • Guilherme Carvalho Scarcelli,
  • Márcia Cristina Kirchesch,
  • Daniela de Oliveira Castanheira,
  • Marcos Loureiro Camponez,
  • Eduardo Cassiano Garay Silva,
  • Marcelo Goularte Martini,
  • Danielle Kohara Melchior,
  • Sueli Cali,
  • Elaid Donat,
  • Maria de Fátima Lopes Macedo,
  • Sônia Cristovão Dias Cabral,
  • Anahi Ortale Zogaib,
  • Beatriz Helena Teixeira Conceição,
  • Bruna de Leão Figueiredo,
  • Marilda Lechuga do Amaral,
  • Jaime Petinari dos Reis,
  • Marco Antonio Calazans Brito.

* Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 10 e 16 de novembro. Semana de equilíbrio emocional

Intenções ao que realmente deseja manifestar. A Rainha de Copas como carta da semana convida você a cultivar a inteligência emocional, a compaixão e a intuição para guiar suas decisões nos próximos dias.

09/11/2025 13h00

Compartilhar
Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 10 e 16 de novembro. Semana de equilíbrio emocional

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 10 e 16 de novembro. Semana de equilíbrio emocional Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Sob a regência da Rainha de Copas, mergulhamos nas águas profundas do sentir. Esta é uma semana voltada para o equilíbrio emocional e para a escuta interior. Um período favorável à empatia e às decisões guiadas pela intuição. Aproveite a energia do portal 11:11 para renovar suas vibrações e direcionar intenções ao que realmente deseja manifestar.

A Rainha de Copas como carta da semana convida você a cultivar a inteligência emocional, a compaixão e a intuição para guiar suas decisões nos próximos dias. Ela sugere priorizar o autocuidado e nutrir seus relacionamentos, criando um ambiente de harmonia e acolhimento. Use sua sensibilidade como uma força — ela pode ser sua maior aliada. Preste atenção à sua intuição e ao seu bem-estar emocional, e procure ser uma presença de apoio e empatia para quem está ao seu redor.

Abrace e honre Suas Emoções

A Rainha de Copas vê os sentimentos como algo sagrado — são eles que revelam a vida em suas cores mais vivas.

Ela é afetuosa, acolhedora e nos ensina a reconhecer o valor das nossas próprias emoções. Para ela, a sensibilidade não é fraqueza, é força. São os sentimentos que nos permitem experimentar a alegria, o encantamento, o amor, o êxtase. A Rainha de Copas nos lembra de sermos gratos até pelas emoções que doem, pois são elas que dão à vida profundidade, cor e dimensão.

Vivemos tempos em que sentir parece perigoso. Desde cedo, ouvimos frases como “não seja tão sensível” ou “seja forte”, como se sentir fosse sinônimo de fraqueza. O problema é que todos nós temos sentimentos — negá-los gera desequilíbrio interno e desconexão com o mundo ao redor. Quanto mais tentamos reprimir ou anestesiar as emoções, mais deixamos de viver plenamente.

No Tarô, as copas e o elemento água simbolizam o domínio das emoções.
A Rainha de Copas guarda seus sentimentos em um cálice precioso — o mais sagrado de todo o Tarô. Apenas contemplar a beleza desse cálice já a preenche de alegria. Isso simboliza o quanto ela honra as emoções como algo divino.

Para experimentar a vitalidade da existência, siga o exemplo da Rainha: procure a beleza. A beleza desperta respostas emocionais que nos fazem bem. A ciência confirma: a percepção do belo libera prazer no cérebro e no corpo. Compre flores, admire uma obra de arte, aprecie a natureza à sua volta. A beleza está em toda parte.

A Rainha de Copas tem uma energia protetora e profundamente amorosa. Ela acolhe crianças, amigos, e todos que buscam um coração compassivo. Ela nos ensina a olhar para o que parece comum — as coisas corriqueiras do cotidiano — e enxergar nelas a vida pulsando, em nuances invisíveis aos olhos apressados.

A Rainha não foge dos sentimentos: ela os recebe a todos — os bons e os difíceis, o amor e a dor, a esperança e o luto, a alegria e a saudade. Coloca cada um em seu cálice sagrado e os honra igualmente.

Sensibilidade, Intuição e Compaixão

A Rainha de Copas costuma representar uma energia feminina — presente em sua vida, alguém que demonstra apoio, cuidado e empatia genuína. Essa carta do Arcano Menor também é um lembrete para observar como você trata a si mesmo e aos outros: aja com bondade, compreensão e compaixão.

Essa carta também fala de uma imaginação fértil e de uma tendência a sonhar acordado — o que pode ser uma bênção criativa, desde que não te afaste da realidade.

A Rainha de Copas nos ensina que a verdadeira força está na ternura, e que compreender o coração humano é uma forma de sabedoria tão poderosa quanto qualquer outra.

Suas emoções são o que dá profundidade, riqueza, cor e sentido à vida. Portanto, honre-as.

Quando a Rainha de Copas surge como carta regente, é sinal de que você está expressando uma energia cuidadora. Você possui a rara capacidade de sentir o que o outro precisa sem que precise dizer uma palavra. Sua intuição é sua bússola, e por meio dela você cria um espaço seguro para que os outros expressem suas emoções e se mostrem como realmente são. Você aprendeu a fazer isso de forma sábia: acolhe os sentimentos alheios sem absorvê-los, mantendo-se centrado e protegido, com limites saudáveis entre o que é seu e o que pertence ao outro.

A Rainha de Copas indica que você está altamente intuitivo, criativo e em harmonia com as energias ao seu redor. Em suas relações, percebe com facilidade o que o outro sente, o que o torna um comunicador sensível e profundo — alguém que sabe ouvir e fazer o outro se sentir compreendido.

Nos seus projetos e criações, você segue o coração, confiando na sua intuição e deixando que ela mostre o caminho. Quando algo “não vibra bem”, você sente — e respeita esse sinal, mesmo que não haja explicação lógica. É possível que esteja sintonizado com os ciclos da Lua e da natureza, usando essa conexão para manifestar sonhos e dar forma às suas intenções.

Quando a Rainha de Copas aparece, ela traz um chamado claro: confie na sua intuição e nas mensagens do seu coração. Permita-se sentir, mesmo quando as emoções forem desafiadoras. É através delas que você se fortalece.

Lidere com o coração — não com a cabeça. Acolha as mensagens sutis que chegam por meio dos sonhos, da meditação ou dos pressentimentos. E lembre-se: você é mais forte do que imagina.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 10 e 16 de novembro. Semana de equilíbrio emocional

Portal 11:11 — O Coração como Bússola

Nesta semana, o céu abre um portal de consciência: o 11:11, sob a influência de Júpiter retrógrado em Câncer e da conjunção Mercúrio–Marte em Escorpião. Um alinhamento que pede mergulho interior, escuta sensível e coragem para agir a partir do que é verdadeiro — não do que é urgente.

Quando o portal 11:11 se abre na terça-feira, uma poderosa corrente cósmica se forma, trazendo a chance de definir intenções, manifestar desejos e ganhar clareza sobre o próprio caminho de crescimento. É um momento em que o universo parece respirar junto conosco — e cada pensamento, emoção e escolha ganha força criadora.

O portal 11:11 é considerado um ponto de expansão espiritual, um alinhamento que intensifica o poder da manifestação. Nesse dia, as energias favorecem o contato com o eu superior, a clareza de propósito e a coragem para agir em direção aos sonhos. É o momento ideal para perguntar: “O que minha alma deseja criar agora?”

A Rainha de Copas é a guardiã desse movimento. Ela governa o reino das emoções com sabedoria e compaixão, lembrando que sentir não é fraqueza — é poder. Sob o olhar dela, a expansão jupiteriana não acontece no mundo externo, mas nas águas do coração. Júpiter retrógrado em Câncer nos convida a rever onde depositamos nossa fé e como nutrimos a nós mesmos.

Ao mesmo tempo, Mercúrio e Marte em Escorpião unem mente e instinto, revelando o que estava reprimido. Mas a Rainha sussurra: “Não reaja, compreenda.” O segredo é transformar o impulso em insight, e o desconforto em cura.

O portal 11:11 potencializa essa alquimia. É o código do despertar, um convite para alinhar pensamento, palavra e emoção. Quando atravessamos esse portal com a serenidade da Rainha, transformamos vulnerabilidade em intuição e presença.

Esta semana, silencie antes de agir. Respire antes de responder. Olhe para dentro antes de buscar fora.

A Rainha de Copas ensina que a verdadeira força é ser oceano — profunda, calma e imensamente viva. Afirmação da semana: “Eu confio nas marés do meu coração. O que é verdadeiro permanece; o que é medo, se dissolve.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Empreendedorismo B+: Quer aumentar o faturamento da sua padaria? Leia aqui

5 estratégias para alavancar o faturamento do seu negócio e conquistar mais clientes

08/11/2025 18h30

Compartilhar
Empreendedorismo B+: Quer aumentar o faturamento da sua padaria? Leia aqui

Empreendedorismo B+: Quer aumentar o faturamento da sua padaria? Leia aqui Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O setor de panificação no Brasil segue aquecido e cheio de oportunidades. De janeiro a abril deste ano, foram abertas mais de 26 mil novas padarias, o que representa uma média de 220 novos estabelecimentos por dia, segundo dados do Poder360. O faturamento do setor chegou a R$ 153,3 bilhões em 2024, e deve ultrapassar os R$ 160 bilhões em 2025, conforme projeção da Associação Brasileira da Indústria de Panificação (ABIP). Mesmo com o crescimento, a concorrência e o aumento de custos desafiam os empresários a inovar para garantir a fidelização dos clientes e o aumento da rentabilidade.

De acordo com Ângelo Souza, Diretor de Panificação da Prática, o sucesso de uma padaria está diretamente ligado à soma de gestão eficiente, qualidade dos produtos e experiência de consumo. “Hoje o cliente busca mais do que um pão quente. Ele quer acolhimento, variedade e praticidade. O segredo está em oferecer tudo isso com consistência e excelência”, afirma o executivo.

A seguir, confira cinco passos essenciais para alavancar sua padaria e conquistar mais clientes.

1. Invista na experiência do cliente
O primeiro passo é garantir um atendimento de excelência desde o momento em que o cliente entra na loja. O ambiente deve ser agradável, limpo e bem iluminado, e o balcão precisa estar abastecido já na abertura. Treinar a equipe para ser ágil e acolhedora faz toda a diferença, especialmente nos horários de pico. “O atendimento eficiente é o que faz o cliente voltar e recomendar a sua padaria”, reforça Souza.

2. Amplie o portfólio de produtos
A diversificação é fundamental para atrair diferentes perfis de consumidores. Além do tradicional pão francês, vale apostar em pães de fermentação natural, integrais, doces artesanais e opções saudáveis. Produtos sazonais e combos promocionais também ajudam a impulsionar o ticket médio. Itens práticos, como lanches prontos, saladas e cafés especiais, transformam a padaria em um ponto de conveniência para diferentes momentos do dia.

3. Modernize o espaço e os equipamentos
O layout da padaria influencia diretamente na produtividade e na percepção de valor. Espaços bem planejados garantem fluxo ágil entre produção e atendimento, além de transmitir organização ao cliente. Investir em equipamentos modernos e versáteis, como fornos inteligentes e câmaras de fermentação controlada, melhora o padrão de qualidade e reduz perdas. “Tecnologia é sinônimo de padronização e eficiência. O panificador moderno precisa aliar o toque artesanal à precisão industrial”, destaca o diretor da Prática.

4. Aposte na inovação e no marketing sensorial
O cheiro do pão saindo do forno continua sendo um dos melhores atrativos para qualquer padaria, mas hoje é possível ir além. Aromas, vitrines bem montadas e comunicação visual caprichada criam uma experiência completa. A presença digital também é indispensável: perfis ativos nas redes sociais e serviços de entrega ampliam o alcance da marca. Outro diferencial é o uso de tecnologias como ultracongelamento e automação, que aumentam a produtividade e permitem oferecer produtos frescos o dia todo.

5. Faça uma gestão inteligente e controle de custos
Por fim, é essencial ter uma gestão de custos eficiente. Monitorar desperdícios, controlar o estoque e precificar corretamente garantem sustentabilidade financeira. Conhecer o público e a concorrência local ajuda a identificar oportunidades e ajustar o mix de produtos conforme a demanda. “Gestão é o coração da padaria. Quando o empresário tem controle dos números e clareza de propósito, o resultado aparece no caixa e na satisfação do cliente”, conclui Souza.

“Mais do que um negócio tradicional, a padaria moderna se tornou um ponto de convivência, conforto e conveniência. Com planejamento, tecnologia e foco no consumidor, o setor continua sendo um dos mais promissores do varejo alimentar brasileiro”, finaliza o especialista.

