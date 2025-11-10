Três lideranças nacionais do União Brasil e 1 do PP podem ser responsáveis... Leia na coluna de hoje

Millôr Fernandes - escritor brasileiro
"Com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando
compreender tudo e todos, um homem consegue, depois
de mais ou menos quarenta anos de vida, aprender a ficar calado”
Felpuda
"Com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando
compreender tudo e todos, um homem consegue, depois
de mais ou menos quarenta anos de vida, aprender a ficar calado”
Três lideranças nacionais do União Brasil e uma do Progressistas podem ser responsáveis pela federação União Progressista, fruto da união das duas siglas e que, se extinta antes da homologação, passará a ser conhecida como “aquela que foi sem nunca ter sido”. De um lado, Antonio Rueda (presidente do União Brasil) e, do outro, Ciro Nogueira (PP) estão levantando poeira e suando para impedir a implosão da ponte, que poderá deixar cada partido em margens diferentes. Enquanto isso, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, do União Brasil, vêm a galope do lado oposto, trazendo a dinamite para colocar tudo por água abaixo. Causa: interesses políticos diferentes. Ah, o poder!
Encruzilhada
Sempre em rabagésima posição nas pesquisas para a disputa ao Senado, o deputado federal Vander Loubet, do PT, poderá rever seus conceitos, segundo o que se ouve por aí, nas rodinhas de políticos
Mais
Dizem que Vander até já admitiu que não se importa de ser o primeiro-suplente da ministra Simone Tebet, do MDB, caso esta saia candidata em eventual aliança com o PT. É esperar para ver.
Sem essa!
Por enquanto, a possibilidade de o conselheiro Waldir Neves se aposentar estaria fora de cogitação, segundo comentários pelos corredores dos Poderes. Isso significa que o “assanhamento” inicial diante da possibilidade de uma segunda vaga cai por terra. Empossado em 2009 no cargo, Neves tem 62 anos, e, se não houver, digamos assim, nenhum acidente de percurso, restam ainda 13 anos para sua aposentadoria compulsória, de acordo com a lei vigente. Assim sendo...
Na espera
Nos meios políticos, é grande a expectativa sobre a entrada em cena na disputa pelo Senado da ministra Simone Tebet (MDB). Se Lula decidir que ela disputará em Mato Grosso do Sul em vez de São Paulo, a mexida no tabuleiro das eleições 2026 será muito grande. Isso porque os pretensos candidatos às vagas passam a ter uma concorrente que virá com todo o apoio da máquina do governo federal e que ameaça a todos, sem exceção.
Guinada
O fator Simone Tebet teria outras implicações. Caso o MDB resista à sua candidatura ao Senado, em função de sua participação no governo petista, a direção nacional – com a qual ela está afinada – destituiria a executiva estadual e “entregaria de mão beijada” o comando da sigla à ministra. Desta forma, os emedebistas não mais fariam aliança com o grupo Azambuja, Tereza Cristina e Riedel, e sim com candidato do PT ao governo.
Aniversariantes
- Andrea Elkhoury Rezende Moretto,
- Mônica Maria Buainain Khouri,
- Dr. Günter Hans Filho,
- Danielle Cinti do Valle,
- Sirlene Sifuentes,
- Lazaro Dias Garcia,
- Romualdo Rodrigues da Silva,
- Valdomiro Alves Gonçalves,
- Alessandra Ferlin Testoni,
- Dr. Humberto Isaac Puccinelli,
- Lemirio Alves Vilela,
- Adroaldo Guzzela,
- Valpirio Tomazoni,
- Dinamérico Ramos Próspero,
- Aparecida Coelho da Cunha,
- Elo Ramiro Loeff,
- Ademar do Amaral,
- Valter Colombo,
- Cícero Martins Castro,
- Mário Ferreira Cândido Júnior,
- Leandro Luiz Belon,
- Baldomero Girbal Cortada Neto,
- Mauricio Falcão Monteiro,
- Mirian Stella de Barros Wanderley,
- Sérgio Wanderlau Buff Perotto,
- Dr. Mauro Lopes Queiroz Filho,
- Tânia Mara Cerveira de Castro,
- Igor Sotoma Arguelo,
- Dr. Mauro Moura,
- Dulce Abadia Menezes de Arruda,
- Franciele Ketlyn de Souza Santos,
- Dr. Cláudio Wanderley Luz Saab,
- Clarinda Borges de Oliveira,
- Antônio Gobo,
- Lourdes Corrêa da Costa,
- Waldecy Ribeiro Soares,
- Simone Figueiró Rando,
- Maria Pereira dos Santos,
- Josemar Odete Andrade,
- Déa Marques Soares,
- Belonízia Ferreira da Silva,
- Zeferino Pires Almeida,
- Márcia Lourdes Calixto Mendes,
- Claudinei Simioli de Brito,
- Nilma Aparecida Frutuoso,
- Tatiana Maria Scatena,
- Ana Francisca Corrêa da Silva,
- Dra. Viviane Vasconcelos Galvão Gimenez,
- Carlos Francisco Mendonça de Mello,
- Henrique Moreira Avis,
- Maria Margareth Assunção Ortiz,
- Guilherme Corrêa da Silva,
- Thiago Lucas da Silva,
- Valéria Maria de Souza,
- Ricardo Nascimento de Araújo,
- Aldahyr Villalba,
- Ronaldo Araujo Figueiredo,
- Omilton José da Silva,
- João Francisco Rodrigues,
- Ladi Sergio Bogdan,
- Pedro Paulo Menezes,
- Antônio Carlos Barbosa Lopes,
- Renan Pedreira,
- Jacira Gomes de Almeida,
- Sônia Vieira da Silva,
- José Antônio Pires de Souza,
- Sílvia Santos Corrêa,
- Dr. Fabio Ceschin Fioravante,
- Renilde Alves,
- Janette Florêncio,
- Aparecida Lemes Braz,
- Hélio Gomes Diniz,
- Maria Aparecida Forin,
- Odenir Camilo Guimarães,
- Michelle Marcelino Meura,
- Ana Amélia Trindade Botelho,
- José Leomar Gonçalves,
- Maria Eunice Frutuoso,
- Juarez Gomes de Oliveira,
- Sérgio Ramão Pavão,
- Vanda Chicol Gonçalves,
- Myrna Wolff dos Santos,
- Luis Claudio Brandão de Souza,
- Luciene Vilas Boas,
- Manoel dos Santos Morgado,
- Paulo Ademir Vicente,
- Claudinei Luis Goi,
- José Cícero de Oliveira,
- Vanderlei Viega Tessari,
- Marco Antônio Carstens Mendonça,
- Dra. Márcia Cristina Tezeli,
- Vanderlei Almeida Turini,
- Karina Kiyoko Nagao,
- Guilherme Carvalho Scarcelli,
- Márcia Cristina Kirchesch,
- Daniela de Oliveira Castanheira,
- Marcos Loureiro Camponez,
- Eduardo Cassiano Garay Silva,
- Marcelo Goularte Martini,
- Danielle Kohara Melchior,
- Sueli Cali,
- Elaid Donat,
- Maria de Fátima Lopes Macedo,
- Sônia Cristovão Dias Cabral,
- Anahi Ortale Zogaib,
- Beatriz Helena Teixeira Conceição,
- Bruna de Leão Figueiredo,
- Marilda Lechuga do Amaral,
- Jaime Petinari dos Reis,
- Marco Antonio Calazans Brito.
* Colaborou Tatyane Gameiro