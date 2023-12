"Cadê meu Chapéu?"

Com 62 alunos em cena, espetáculo do Sesc Lageado, a ser apresentado nesta quinta-feira, às 19h, no Teatro Dom Bosco, celebra o centenário do mais popular estúdio de animação do mundo

“A sensação de poder subir em um palco é inexplicável de tão boa”, afirma a bailarina Maria Clara de Oliveira Lopes, de 16 anos. Além do balé, ela faz parte das turmas de canto coral e teclado do Sesc Lageado.

E a emoção tem a ver com a apresentação de hoje à noite, a partir das 19h, que reunirá, em cena, 62 alunos da unidade cultural, entre cantores, músicos da orquestra e bailarinos.

O espetáculo “Cadê Meu Chapéu?”, no Teatro Dom Bosco (Av. Mato Grosso, nº 225, Centro), combina a expressão musical, a dança e a arte digital dos alunos em homenagem aos 100 anos da Disney.

A companhia, que surgiu como produtora de filmes de animação, foi fundada em 16 de outubro de 1923. A entrada é franca e está sujeita à lotação do espaço (600 lugares).

“Vou interpretar o Chapeleiro Maluco, que vai estar procurando o seu chapéu. A sensação é de muito nervosismo e, por ser o protagonista, de muita pressão também. Mas é uma sensação muito gostosa você estar participando de uma coisa tão legal e poder mostrar isso para outras pessoas”, diz Maria Clara.

Ao longo da noite, o programa terá 17 esquetes, entre peças musicais e de dança, tudo ambientado em um cenário digital que adapta os clássicos da Disney à cultura e à natureza de Mato Grosso do Sul, propondo uma “fusão mágica”.

O elenco é composto por alunos e alunas de várias turmas do Sesc Lageado: balé intermediário e avançado, canto, percussão, saxofone, flauta, clarinete, violino, violoncelo, violão, bateria, teclado e arte digital.

SINOPSE

Confira a sinopse da montagem: “Embarque em uma jornada mágica por um universo encantado como nunca visto antes! O Chapeleiro Maluco, um personagem querido e excêntrico, perdeu seu chapéu mágico, desencadeando uma busca que o levará a explorar os mais icônicos mundos dos filmes da Disney.

A narrativa leva uma reviravolta inesperada quando os vilões das histórias decidem unir forças para se apoderar dos poderes do bem, e os heróis entram em ação para detê-los.

Nesta emocionante aventura, prepare-se para momentos de comédia, suspense, ação, romance e, é claro, muita magia Disney! A rivalidade entre os personagens proporcionará desafios inimagináveis, mas o amor, a amizade e a magia prevalecerão.

Uma jornada épica e emocionante através dos clássicos que todos nós amamos, ‘Cadê Meu Chapéu?’ é um espetáculo musical que vai encantar crianças e adultos, transportando-os para um mundo de sonhos e encantamento como só a Disney e os alunos do Sesc Lageado sabem fazer.

Neste espetáculo revolucionário, os cenários digitais ganham vida com adaptações encantadoras dos clássicos Disney à atmosfera de Campo Grande e de outros municípios de Mato Grosso do Sul.

Elementos inspirados na rica cultura indígena, juntamente com representações da natureza local, como rios, cachoeiras e o característico pôr do sol, proporcionam uma experiência visual única.

A presença sutil de animais regionais e de detalhes que homenageiam a arte e a cultura sul-mato-grossense integram-se de forma harmoniosa, criando uma fusão mágica entre a magia Disney e a identidade única da região. Prepare-se para uma experiência que celebra 100 anos de magia, música e contos de fadas”.

ROTEIRISTA

“Para a criança interior vai ser um momento muito mágico. Esse espetáculo está representando muito além do que apenas um musical, está representando uma região e uma expressão artística de todos esses jovens que vão estar participando. E, para mim, que ajudei a escrever o roteiro, é realmente significativo perceber que o roteiro está funcionando e que está dando tudo certo. E que o pessoal está se empenhando para ficar superlegal. Os convidados vão adorar, eu tenho certeza disso”.

É o que diz Jhemerson Edmundo Alonso Alves. Além de estudar violão, o jovem de 18 anos é monitor de percussão e teclado, integra a Orquestra Jovem de MS, o Coral do Sesc Lageado e a Banda Ecoar. Todos os projetos são desenvolvidos na unidade do Sesc da Rua João Selingardi, nº 483, no Parque do Lageado.

“Vou atuar na percussão da orquestra, mas, nas músicas em que haverá formação de banda, eu vou estar também. Além disso, como disse, eu ajudei também a escrever o roteiro junto com a professora Keyla [Brito]. Então, para mim, esse espetáculo significa muito na vida artística e na minha realização pessoal também, por ver esses jovens atuando, se dedicando, tocando muito as muitas músicas maravilhosas da Disney de Orlando”, exalta o multi-instrumentista.

PRINCESA

Quem também é só empolgação com a estreia de “Cadê Meu Chapéu?” é Iasmin Lorayne Gonçalves Prates da Silva. Ela tem 15 anos de idade e há oito anos é aluna do Sesc Lageado, onde estuda canto coral, violino e teclado. “Já fiz aula de balé e flauta doce também, e hoje permaneço nesses três cursos”, conta a jovem artista. “A sensação de poder estar participando desse musical é de ansiedade, muita ansiedade”, declara.

“Mas de gratidão também, porque é muito gratificante ver o trabalho que a gente construiu o ano inteiro sendo desenvolvido nesse musical. É um sentimento de gratidão, felicidade, e é muito bom poder fazer parte disso”, diz Iasmin, que é quase xará de uma das personagens a quem vai dar vida no palco do Dom Bosco.

“Vou fazer o papel da [Princesa] Jasmine com o Aladdin. Vou fazer também o papel da Elsa [de ‘Frozen’].

Vou atuar e cantar também nos papéis de que eu gosto e vai ser incrível. Já participei de outros musicais também no Sesc e acredito que o deste ano vai ser um dos melhores. A sensação e o sentimento com que estou hoje é de gratidão e felicidade, porque sei que todos os alunos trabalharam bastante para que esse musical aconteça. Vai ser muito bom”, afirma a veterana das turmas de arte do Sesc.

EXPECTATIVA

Com 20 anos de idade, e há sete participando das turmas do espaço cultural, Herickson Moacyr Rodrigues Festi estuda atualmente violão, contrabaixo acústico e canto avançado. “Participo também do LabMais, faço parte do projeto de monitoria”, afirma Herickson, que também fala sobre a ansiedade ante a estreia da nova montagem.

“Estou com uma grande expectativa, porque, diferente da maioria dos outros espetáculos que nós já tivemos no Sesc, esse vai ser basicamente quase um espetáculo por inteiro criado por alunos, com a ajuda dos professores e tudo mais. Em cena, vou estar participando da orquestra. Eu toco contrabaixo acústico e estarei, tanto com o contrabaixo acústico quanto com o contrabaixo elétrico, nas músicas cantadas e nas que serão somente instrumentais”, diz.

SINTONIA

“O Sesc Lageado se mantém sintonizado com as tendências culturais e tecnológicas ao incorporar performances audiovisuais, arte digital e sound design em seu espetáculo anual. Essa fusão de tecnologia e arte é uma maneira de responder à demanda por experiências inovadoras e cativantes, ao mesmo tempo que oferece aos alunos a oportunidade de explorar novas formas de expressão”, afirma a diretora do Sesc Lageado, Cirlene Cruz.

A diretora regional do Sesc-MS, Regina Ferro, ressalta que, para além da arte, o espetáculo anual do Sesc Lageado alinha-se diretamente com vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Segundo Regina, a unidade proporciona empoderamento dos jovens por meio de cursos e treinamentos, contribuindo para a educação de qualidade e para a redução das desigualdades.

“Além disso, ao promover uma cultura inclusiva e participativa, a unidade apoia as metas de cidades e comunidades sustentáveis”, completa.