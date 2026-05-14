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Diversão

Troca de figurinhas da Copa e novo parque viram atração na Capital

Shopping Campo Grande estreia Arena Park e inaugura espaço oficial para troca de figurinhas do Mundial de 2026

Welyson Lucas

14/05/2026 - 18h37
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O clima de diversão e Copa do Mundo vai tomar conta do Shopping Campo Grande neste fim de semana. O empreendimento lançou novas atrações voltadas ao público infantil e aos apaixonados pelo álbum oficial do Mundial de 2026, reunindo parques temáticos, ponto de troca de figurinhas, novidades no cinema e campanhas promocionais para os consumidores.

Com a chegada da Copa do Mundo, o shopping entrou oficialmente no clima do Mundial de 2026. Em parceria com Visa e Banco do Brasil, o empreendimento inaugurou um ponto oficial de troca de figurinhas do álbum da competição.

O espaço foi instalado no segundo piso, próximo à loja Claro, e deve reunir colecionadores, crianças e torcedores em busca das figurinhas mais difíceis do álbum.

A ação integra a campanha promocional “Torcida BB Colecione Momentooos”, criada para aproximar os fãs do universo da Copa do Mundo da FIFA 2026™. A iniciativa prevê promoções, sorteios e experiências exclusivas para clientes que utilizam cartões BB Visa.

Na primeira fase da campanha, consumidores concorrem a pacotes de viagem para assistir aos jogos do Mundial, incluindo semifinal e final. Já a segunda etapa, que segue até 31 de julho, prevê premiações de até R$ 300 mil.

Para quem deseja comprar novos envelopes, a Livraria Leitura também disponibilizou um ponto oficial de venda de figurinhas no segundo piso do shopping. Cada envelope está sendo comercializado ao valor de R$ 1.

Novo Parque

Uma grande novidade é o Arena Park, parque indoor instalado na Praça de Eventos do shopping, que promete transformar o local em um grande espaço de aventura para crianças e famílias. A atração reúne brinquedos interativos, desafios radicais e atividades recreativas voltadas para crianças de até 13 anos.

O espaço conta com percursos de obstáculos, áreas de escalada, passarelas elevadas, escorregadores iluminados, torres elásticas e brinquedos infláveis.

Entre os destaques está o chamado “Rolo Maluco”, além de uma área temática com tobogãs iluminados e um circuito de atividades que mistura adrenalina e entretenimento.

Para os menores, o parque oferece uma piscina gigante de bolinhas e espaços lúdicos com minicozinhas, brinquedos educativos, blocos de montar e painéis sensoriais voltados ao estímulo da criatividade e interação infantil.

Segundo a organização, crianças menores de quatro anos devem permanecer acompanhadas por um responsável durante toda a permanência no parque. Já crianças com necessidades especiais têm direito a desconto de 50% no valor do ingresso, mediante comprovação.

Os ingressos variam conforme o tempo de permanência e o formato escolhido pelo cliente. Há opções de pacotes com livros físicos e e-books, com valores entre R$ 59,99 e R$ 79,99. Após o período contratado, é cobrada taxa adicional de R$ 5 a cada cinco minutos excedentes.

Outra atração que segue movimentando o shopping é o Yuup Experience, parque indoor com mais de 1,2 mil metros quadrados e 22 brinquedos espalhados pelo espaço.

O ambiente reúne trampolins, arenas esportivas, jogos eletrônicos, infláveis, carrinhos temáticos, motos elétricas e áreas exclusivas para crianças pequenas.

Estreias no cinema

A programação da Cinemark também ganhou novidades nesta semana. Entre os destaques está o filme “Na Zona Cinzenta”, estrelado por Henry Cavill, Jake Gyllenhaal e Eiza González.

O longa acompanha especialistas em extração envolvidos em uma missão de alto risco para recuperar uma fortuna roubada, em meio a perseguições, traições e confrontos armados.

Já para os fãs de terror, a estreia é “Obcessão”, filme que aborda as consequências de paixões obsessivas e desejos não correspondidos.

O público infantil também ganha espaço com “Gênio do Crime”, aventura inspirada no universo das figurinhas da Copa do Mundo.

O filme acompanha um grupo de jovens que tenta desvendar um esquema de falsificação de figurinhas, em uma trama repleta de investigações e humor, com participação do ator Marcos Veras.

Campanhas e promoções

Além das atrações de lazer, o shopping mantém ativa a Campanha do Agasalho 2026, promovida em parceria com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) da Prefeitura de Campo Grande.

O ponto oficial de arrecadação está localizado próximo ao balcão do SAC, em frente à loja Renner. Estão sendo arrecadados cobertores, roupas e calçados novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação.

O empreendimento também segue com ações promocionais voltadas ao Mês das Mães. Clientes cadastrados no Clube de Benefícios podem concorrer a um veículo elétrico GWM Ora 03 BEV58, avaliado em R$ 169 mil.

A campanha ocorre por meio do aplicativo oficial do shopping e contempla diferentes categorias de clientes, conforme o número de estrelas acumuladas no programa de fidelidade.

Outra promoção em andamento é o “Compre, Doe e Ganhe FARM”, que oferece bolsas exclusivas da marca FARM Rio ETC para clientes que cadastrarem notas fiscais e realizarem doações de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Diálogo

Os conselheiros do TCE-MS estão debruçados sobre... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (14)

14/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Adélia Prado - escritora brasileira

"Sofro por causa do meu espírito de colecionador-arqueólogo. Quero pôr o bonito numa caixa com chave para abrir de vez em quando e olhar”.

FELPUDA 

Os conselheiros do TCE-MS estão debruçados sobre denúncias de suspeita em licitações “estranhas”,   de contratação de empresas para realização de serviços que não constam legalmente como suas atividades, de contas de prefeitura e câmaras municipais que “não batem”, de liberação de diárias “astronômicas” para vereadores. Esses são alguns dos “pecados” da lista de afronta aos princípios éticos e morais de qualquer gestão. Imagine se o Tribunal não estivesse promovendo ações, orientando agentes públicos para que não aconteçam tantas “derrapadas”. Essa gente...

Cautela

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio caiu para 92,2 pontos em abril, recuo de 2,4% sobre março  e abaixo da linha dos 100 pontos, considerada pessimista.

Mais

O levantamento da CNC, analisado pelo IPF/MS, aponta piora nas expectativas dos empresários em relação à economia e ao desempenho do setor nos próximos meses.

DiálogoReprodução do Livro “Furacão Elis”

O álbum que Elis Regina lançou em 1973 pela Phonogram, aos 27 anos, em um dos momentos mais introspectivos da carreira, acaba de ganhar uma nova mixagem assinada pelo produtor João Marcello Bôscoli, filho da cantora, e pelo engenheiro de som Ricardo Camera, vencedor de três Grammys em 2025. O relançamento, com suporte da Universal Music Brasil, chega com tecnologia Dolby Atmos e oferece a escuta mais próxima do que seria um álbum de Elis Regina gravado hoje. O trabalho levou quase dois anos para ser concluído, em razão dos problemas que Bôscoli e Camera encontraram ao abrir as faixas originais. Até o final de 2026, o relançamento também chegará em LP. 

Diálogo Carlos Bonatto e Simone Flores Bonatto - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoAne Gurgell - Foto: Arquivo Pessoal 

É que...

Para prestar esclarecimentos sobre o contrato entre o governo do estado e a Federação das Indústrias de MS,  destinado a estudos na área de desenvolvimento, o titular da Semadesc, Artur Falcette, irá a Assembleia dia 20, às 8h30min. A parceria custará R$ 7 milhões e foi alvo de muitas críticas por parte da bancada do PT, que chegou a apresentar requerimento pedindo informações a respeito, mas a iniciativa não foi aprovada.

Quase

Quem está a um passo de sair “leve e solta” da investigação do Conselho de Ética e Decoro da Câmara Municipal de Dourados é a vereadora Isa Marcondes. Isto porque, em tese, o grupo teria perdido o prazo para concluir os trabalhos. Com mandato marcado por fiscalização em unidades de saúde, ela foi acusada de ter invadido o local de descanso dos profissionais, fazendo filmagens e causando constrangimentos. A possibilidade da vereadora ser cassada está mais distante.   

Demora

Levantamento da CDL e do SPC Brasil aponta que 63% dos usuários do transporte coletivo em Campo Grande perdem, em média, quatro horas por dia em deslocamentos. A pesquisa mostra que, ao longo de um ano, o tempo gasto equivale a 44 dias inteiros dedicados apenas ao trajeto entre casa e trabalho. O estudo  percorreu as sete regiões urbanas da Capital e ouviu 280 trabalhadores e consumidores sobre os impactos na produtividade e na qualidade de vida.

ANIVERSARIANTES 

Dr. Carlos Roberto Tognini (Bebeto);
Alexis Prappas Salles;
Viviane Rodrigues Feitosa Bigatão;
Alexandre Rodrigues Pinheiro;
Marcelo Simioli;
Willian Cezar Haberland;
Ana Maria Rita da Costa Faria;
Cleuber Gonçalves Linares;
Zenildo Pereira Dantas;
Ladenir Zanela;
Nedio Rodrigues Machado;
Pedro Cesco;
Clovis Teixeira Marques;
Janete Oshiro;
Rosana Aparecida de Lima;
Justo Alcides Cuellar;
José Luiz Alves;
Orestes Costa Júnior;
Marco Antônio de Freitas Nantes;
Lucelia Vieira e Sales;
Maria Neci Ferreira Rocha;
Alison Gordo Pedroso;
Francimar Correia Crelis;
Maria Clara Scardini Duarte;
Bruno Kuninari;
Dr. Leandro Consalter Kauche;
João Ricardo Azevedo Pegolo;
Dalva Brum de Mattos;
Valter Dermidjian;
Dr. Rômulo Augusto Sugihara Miranda;
Paulo Renato Coelho Netto;
Michael Cavalcante Vieira;
Cheline Vincessi;
Leda Nogueira Marçal;
Thaise Duarte dos Santos;
Henrique Callejas Oliveira Lima;
Patrícia Ribas da Silva;
Vanessa Corrêa Faustino Nasser de Mello;
Ana Luiza Bandeira;
Valmir da Silva;
Roberto Barros de Oliveira;
Eraldo Graciano;
Renato da Silva Marques;
Waldir Peres Filho;
Dr. Paulo César Tabosa dos Santos;
Dr. Sérgio Bruno Camarim;
Alfredo dos Reis;
Jalcione Nazareno Nunes Diniz;
Claudia Quadros;
Erika Gutierrez Jacob;
Romilda Leal Irabi;
Andrés Fernandez Robles;
Silvani Vicente;
Mônica Borges;
Raquel Borges;
Cecília Pereira Ribeiro;
Alci de Souza Araújo;
Juliete da Silva;
Domingos Sávio de Souza Mariúba;
Marcelo Augusto da Silva Teixeira;
Arlindo Bittencourt da Silva;
Vanir Rodrigues;
Stela Ramos Felix;
Justina Leite;
Luiz Alberto Rodrigues;
Mara Lucia Regonato;
Maria José de Andrade;
Heloisa Helena Medina;
Elias de Andrade Brito;
André de Oliveira Menezes;
Larissa Orro Abdo;
Hélio de Albuquerque Chaves;
Arthur Judiel de Carvalho;
Bonifácio Tsunetame Higa;
Celso Rosa de Oliveira;
José Aparecido de Carvalho;
Olga Pedro Rabello;
Maria Gomes da Silva;
Lina Maria de Oliveira;
Maria Aparecida Sousa Garcia;
Helen Caroline Rocha de Souza;
Eunice Brito Santana;
Alzemira Rosana Alcione dos Santos;
Renato Shimabukuru;
Maria Cristina da Costa Santos Silva;
Durval Rabelo Guimarães Filho;
Rosa Izabel Câmara;
Ester Marques da Silva;
Iara Marin;
Cauê Bueno;
Raufi Antonio Jaccoud Marques;
Dra. Claudia Anelise de Souza Osório;
Edson Ney Galico Marroni;
Aldo Luis Olmedo;
Gaya Lehn Schneider;
Alonso Droppa;
Júlio Yassuo Aoki;
Ronilde Langhi Pellin;
Felix Alberto Leite Romero;
Marcos Sandoval Leonardo;
Roberto Cezar de Oliveira;
Mauricio Benedito de Oliveira;
Tarcizio Murilo Viana Adami;
Nelson Issamu Kanomata Junior;
Mark Anthony Duailibi;
Ayrton Roberto Geishofer;
Cleber Cleitom Chiodelli;
Adilson Silva Tabarini. 

Colaborou com Tatyane Gameiro

Lazer

Semana S traz show gratuito de Michel Teló a Campo Grande

Evento nacional do Sistema Comércio terá atrações gratuitas, corrida, ações de saúde e show de Michel Teló no Parque das Nações Indígenas

13/05/2026 16h52

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Evento nacional do Sistema Comércio terá atrações gratuitas, corrida, ações de saúde e show de Michel Teló no Parque das Nações Indígenas

Evento nacional do Sistema Comércio terá atrações gratuitas, corrida, ações de saúde e show de Michel Teló no Parque das Nações Indígenas Divulgação

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A programação da Semana S 2026 promete movimentar Campo Grande e diversas cidades do país nos dias 16 e 17 de maio, com atrações culturais, atividades esportivas, ações de saúde, lazer e cidadania promovidas pelo Sistema Comércio.

O evento nacional é realizado pelo Sesc e Senac, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), e contará com apresentações musicais, espetáculos teatrais e circuito de corridas.

Em Mato Grosso do Sul, uma das principais atrações será o show do cantor Michel Teló, marcado para o dia 16 de maio, das 19h às 21h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Os ingressos são gratuitos e já podem ser retirados pela plataforma Sympla desde o dia 8 de maio.

A programação cultural também inclui o espetáculo teatral “Esperando Beltrano”, da companhia Etc e Tal, do Rio de Janeiro, que será apresentado nesta terça-feira (13), no Teatro do Sesc. A peça utiliza humor, gestos e silêncio para abordar o universo do teatro contemporâneo.

Outra atração confirmada é o show da cantora paraguaia Karla Coronel, que se apresenta no Sesc Teatro Prosa com repertório voltado à MPB e música pop nacional e internacional.

Além das atrações culturais, a Semana S contará com o Circuito Sesc de Corridas, em comemoração aos 80 anos da instituição. As provas terão percursos entre 5 km e 15 km, além de caminhada de 3 km e corridas infantis, reunindo milhares de participantes em todo o país.

Segundo o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, o objetivo da iniciativa é promover qualidade de vida, lazer e capacitação aos trabalhadores e empresários. “A missão do Sesc e do Senac é fazer com que o trabalhador tenha cada vez mais condições de produzir em segurança, com seu devido momento de descanso e lazer”, afirmou.

Sesc 80 anos

O Sesc celebra, em 2026, seus 80 anos de atuação no Brasil com uma programação especial ao longo de todo o ano, reunindo ações nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Criado pelo empresariado do comércio de bens, serviços e turismo, o Sesc é uma instituição privada de caráter social que atua em todo o país, promovendo qualidade de vida e bem-estar para trabalhadores do setor, seus dependentes e para a sociedade em geral.

A atuação da instituição na Semana S tem como foco levar ao público uma mostra do trabalho que contribui para a qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus familiares e o público em geral. São milhares de pessoas impactadas diariamente nas diversas ações desenvolvidas nas mais de 650 unidades da Instituições, em todo o país, além dos serviços itinerantes, promovidos por meio de uma frota de 169 unidades móveis.

Edição de 2025

Na edição de 2025, a Semana S reuniu mais de 1 milhão de participantes em atividades culturais, esportivas e sociais em todo o Brasil, além de arrecadar mais de 120 toneladas de alimentos para o programa Sesc Mesa Brasil. A expectativa da organização é superar os números neste ano, ampliando o alcance das ações e os pontos de atendimento ao público.

A programação completa da semana S pode ser conferida no site oficial do evento. (http://semana-s.portaldocomercio.org.br/).
 

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