OPORTUNIDADE

UFMS lança especialização inédita em Dança de Salão em MS

Com 44 vagas, curso de especialização terá início em março e inscrições abertas até 23 de fevereiro

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

31/01/2026 - 09h32
Pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) passa a ofertar uma especialização em Dança de Salão. O curso será oferecido pela Faculdade de Educação (Faed) e tem como proposta aprofundar conhecimentos teóricos e práticos de profissionais e interessados na área.

As inscrições seguem abertas até 23 de fevereiro, por meio de edital disponível no site da UFMS. Ao todo, são ofertadas 44 vagas para ingresso em 2026, distribuídas entre ampla concorrência, ações afirmativas e candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Coordenador da especialização, o professor da Faed Marcelo Rosa destaca o fato inédito da iniciativa no Estado. Segundo ele, cursos de pós-graduação voltados à dança ainda são raros no país, especialmente fora dos grandes centros.

“É a primeira vez que essa especialização é realizada em Mato Grosso do Sul. Especializações em dança não são tão comuns, tivemos poucas experiências nesse formato. A ideia é oferecer um espaço para quem gosta, estuda ou trabalha com dança de salão ampliar seus conhecimentos e vivências”, explica.

Além do aprimoramento técnico, o curso propõe uma formação ampla, que envolve questões pedagógicas, artísticas e sociais da dança. A grade curricular inclui disciplinas sobre elementos cênicos, coreográficos e metodológicos, com foco em como ensinar a dança de salão em diferentes contextos.

Entre os conteúdos, também está a dança de salão queer, que aborda discussões sobre gênero e sexualidade.

“Nós temos disciplinas ligadas aos elementos cênicos, coreográficos e metodológicos da abordagem pedagógica, de como se ensina a dança de salão. Na dança de salão queer, por exemplo, temos uma discussão de gênero muito forte e da sexualidade, buscando desconstruir os papéis rígidos de dama e cavalheiro e proporcionar novos horizontes”, ressalta o coordenador.

No eixo prático, os alunos terão contato com diferentes estilos, como tango, forró, samba, lindy hop, west coast swing e forró roots. O curso ainda prevê um aprofundamento nas relações entre psicologia e dança, com ênfase nos impactos positivos da prática para a saúde mental.

“Vivemos em um contexto marcado por ansiedade e depressão. A dança de salão é uma ferramenta importante para trabalhar afetividade, vínculo e bem-estar emocional”, pontua Rosa.

Podem participar do processo seletivo candidatos com diploma de graduação ou curso sequencial de formação, em qualquer área, reconhecido no Brasil ou revalidado quando obtido no exterior. Também serão aceitos diplomas estrangeiros em processo de revalidação, sendo essa etapa obrigatória para a emissão do certificado de especialista.

A taxa de inscrição é de R$ 60. O curso terá 18 mensalidades de R$ 255. Candidatos com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, comprovada pelo Cadastro Único do Governo Federal, podem solicitar isenção da taxa de matrícula e gratuidade das mensalidades.

As aulas começam no dia 13 de março e serão realizadas de forma presencial, no Laboratório de Dança do curso de Educação Física, no bloco 8 da UFMS, em frente ao portão 20 do Estádio Morenão, em Campo Grande.

Mais informações sobre critérios, cronograma e documentação exigida estão disponíveis no edital da especialização.

AGENDA CULTURAL

Blocos de rua mantêm a contagem regressiva para o Carnaval neste fim de semana

Os blocos de rua mantêm a contagem regressiva para o Carnaval em alta vibração neste fim de semana, com eventos na Rua Barão do Rio Branco, na Esplanada Ferroviária e na Feira Borogodó

30/01/2026 10h00

O Cordão Valu é um dos 13 blocos que marcam presença no encontro que o Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC) promove amanhã

O Cordão Valu é um dos 13 blocos que marcam presença no encontro que o Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC) promove amanhã Divulgação

A vibração pré-carnavalesca segue em alta em Campo Grande, com eventos dos blocos de rua animando diferentes regiões da cidade, além dos ensaios técnicos das escolas de samba. O baticum já começa amanhã de manhã, quando os 13 blocos que integram o Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC) se reúnem, a partir das 9h, no Bar do Zé, na Rua Barão do Rio Branco, nº 1.213.

A proposta do evento é marcar “simbolicamente o início da folia”, com o lançamento oficial do calendário do carnaval de rua da entidade. Cordão Valu, Capivara Blasé, Farofolia, Farofa com Dendê, Forrozeiros MS, IPA Lê Lê, Bloco do Reggae, Nada Sobre Nós Sem Nós, Só Love, Bloco As Depravadas, Calcinha Molhada, Bloco Eita e Subaquera são os blocos atualmente filiados ao ABC, que foi criado em julho de 2024.

Ou seja, do forró (Forrozeiros MS) ao reggae (Bloco Reggae), naturalmente passando pelo samba, as marchinhas e o axé baiano, um mosaico bem diversificado da música de Carnaval deve ressoar na calçada do Bar do Zé, dando partida à festança.

“O Carnaval é diverso por natureza. Blocos grandes só fazem sentido se caminharem junto com os menores, que trazem inovação, identidade e resistência cultural. Essa convivência garante um Carnaval plural, democrático e verdadeiramente popular”, diz Silvana Valu, idealizadora do Cordão Valu.

BLOCO REGGAE

Também neste sábado, o Bloco Reggae marca presença na Plataforma Cultural (Esplanada Ferroviária), das 16h às 22h, recebendo dois sound systems – o Rockers e o Radiola Reggae. As duas atrações prometem embalar o público presente com clássicos e novidades do gênero, do roots reggae ao raggamuffin e o dancehall, vertente consagrada por nomes como os jamaicanos Shabba Ranks e Shaggy. O último esquenta do bloco tem uma feirinha com arte, artesanato e moda e a tradicional campanha para doação de alimentos não perecíveis.

BOROGODÓ

Já a 20ª edição da Feira Borogodó, neste domingo, das 9h às 15h, na Praça Coophafé (Rua das Garças), promove mais um encontro dos blocos de rua, com a participação de passistas da escola de samba Igrejinha, roda de samba do grupo SambaCaos e do Samba do Borogodó, a pipoca do cantor Silveira, aula de axé com Roberto Coutinho e matinê infantil, além feira de expositores de economia criativa, envolvendo, arte, artesanato, colecionismo, antiguidades e moda.

BÊBADOS

No lineup rocker da Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, nº 99, Chácara Cachoeira), tem duas bandas fazendo covers hoje – Dona Zica e Rock de Garagem (R$ 15 + R$ 3,99 de taxa via Sympla) – e mais dois shows gratuitos – Brothers Jam, amanhã, e Bêbados Habilidosos, no domingo. Sempre a partir das 19h.

CINEMA

Na trama de “Socorro!”, novo longa do diretor Sam Raimi (“Homem-Aranha”, “Uma Noite Alucinante”, “Oz: Mágico e Poderoso”, “Rápida e Mortal”), dois colegas, interpretados por Rachel McAdams e Dylan O’Brien, vão parar em uma ilha deserta e são os únicos sobreviventes de um acidente de avião. Eles devem superar ressentimentos passados e trabalhar juntos para sobreviver, mas, em última análise, é uma batalha de vontades e inteligência para sair de lá vivos.

Com Kate Hudson e Hugh Jackman nos papéis principais, “Song Sung Blue”, do diretor Craig Brewer (do remake de “Footloose” e de “Um Príncipe em Nova York 2”), mostra dois artistas da música cheios de azar que acabam formando uma banda tributo a Neil Diamond, “provando que nunca é tarde demais para encontrar o amor e seguir seus sonhos”.

E em “O Primata”, de Johannes Roberts (“Medo Profundo”, “Do Outro Lado da Porta”), um chimpanzé em fúria persegue a estudante universitária Lucy (Johnny Sequoyah) e seus amigos.

Diálogo

Vem chamando atenção e, ao mesmo tempo, causando preocupação a "safra" de... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (30)

30/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Roberto Shinyashiki - escritor brasileiro

A grande verdade é que você é a pessoa que escolhe ser. Todos os dias você decide se continua do jeito que é ou muda. A grande glória do ser humano é poder participar de sua autocriação".

Felpuda

Vem chamando atenção e, ao mesmo tempo, causando preocupação a "safra" de motoristas que trafegam tendo pets no colo, com direito a cafunés, só faltando colocar os bichinhos ao volante para conduzir os veículos. Esse é apenas um dos casos, pois motociclistas, na área central da cidade ou nos bairros, adotaram como "código de trânsito pessoal" fazer ultrapassagens pela direita, colocando em risco suas vidas e as de outras pessoas. O abuso é tão grande que muitos dessa galera fazem gestos obscenos ou gritam ofensas quando advertidos. Só falta colocarem melancia no pescoço...

Diálogo

Tudo igual

O rumo político que a ministra Simone Tebet (MDB) tomará não deverá afetar o projeto de seu esposo, Eduardo Rocha, ex-secretário da Casa Civil do governo de Riedel. Ele é considerado como uma das apostas de poderoso grupo.

Mais

O grupo é formado pelo governador Riedel, pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, para conquistar uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

DiálogoPaulo Machado e Maria Adelaide Noronha

 

DiálogoEdison Ferreira de Araújo, que foi reeleito presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande para o período 2026-2030

Sedentos

Na primeira sessão ordinária deste ano na Câmara Municipal de Campo Grande, dois projetos pautados mostram que muitas das excelências estão ávidas para o confronto com a prefeita Adriane. O primeiro, de autoria de Marcos Trad, determina que o Poder Executivo mantenha em seu portal da Transparência a íntegra de contratos, convênios, acordos, termos de parceria e demais instrumentos, ainda que encerrados, pelo prazo mínimo de cinco anos após o término de sua vigência ou a prestação de contas final.

Lixo

Outra proposta polêmica a ser apreciada é o veto do Executivo ao projeto que impede o aumento da taxa de coleta de lixo. A votação impacta diretamente os valores dos carnês do IPTU, que têm causado indignação entre os contribuintes. A alta nos valores ocorreu em decorrência da majoração da taxa do lixo e da redução do desconto para pagamento à vista, medidas adotadas sem que a Câmara Municipal fosse consultada.

Na disputa

O Psol, partido de esquerda, terá candidato ao governo de MS nestas eleições. Será Lucien Rezende, ex-secretário de Desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo, apresentado pela assessoria como pequeno produtor rural. O partido anunciou ainda o seu pré-candidato ao Senado, que é conhecido como Beto do Movimento, um dos líderes do Movimento Popular de Luta (MPL).

*Colaborou Tatyane Gameiro

