UFMS lança especialização inédita em Dança de Salão em MS

AGENDA CULTURAL

Os blocos de rua mantêm a contagem regressiva para o Carnaval em alta vibração neste fim de semana, com eventos na Rua Barão do Rio Branco, na Esplanada Ferroviária e na Feira Borogodó

O Cordão Valu é um dos 13 blocos que marcam presença no encontro que o Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC) promove amanhã Divulgação

A vibração pré-carnavalesca segue em alta em Campo Grande, com eventos dos blocos de rua animando diferentes regiões da cidade, além dos ensaios técnicos das escolas de samba. O baticum já começa amanhã de manhã, quando os 13 blocos que integram o Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC) se reúnem, a partir das 9h, no Bar do Zé, na Rua Barão do Rio Branco, nº 1.213.

A proposta do evento é marcar “simbolicamente o início da folia”, com o lançamento oficial do calendário do carnaval de rua da entidade. Cordão Valu, Capivara Blasé, Farofolia, Farofa com Dendê, Forrozeiros MS, IPA Lê Lê, Bloco do Reggae, Nada Sobre Nós Sem Nós, Só Love, Bloco As Depravadas, Calcinha Molhada, Bloco Eita e Subaquera são os blocos atualmente filiados ao ABC, que foi criado em julho de 2024.

Ou seja, do forró (Forrozeiros MS) ao reggae (Bloco Reggae), naturalmente passando pelo samba, as marchinhas e o axé baiano, um mosaico bem diversificado da música de Carnaval deve ressoar na calçada do Bar do Zé, dando partida à festança.

“O Carnaval é diverso por natureza. Blocos grandes só fazem sentido se caminharem junto com os menores, que trazem inovação, identidade e resistência cultural. Essa convivência garante um Carnaval plural, democrático e verdadeiramente popular”, diz Silvana Valu, idealizadora do Cordão Valu.

BLOCO REGGAE

Também neste sábado, o Bloco Reggae marca presença na Plataforma Cultural (Esplanada Ferroviária), das 16h às 22h, recebendo dois sound systems – o Rockers e o Radiola Reggae. As duas atrações prometem embalar o público presente com clássicos e novidades do gênero, do roots reggae ao raggamuffin e o dancehall, vertente consagrada por nomes como os jamaicanos Shabba Ranks e Shaggy. O último esquenta do bloco tem uma feirinha com arte, artesanato e moda e a tradicional campanha para doação de alimentos não perecíveis.

BOROGODÓ

Já a 20ª edição da Feira Borogodó, neste domingo, das 9h às 15h, na Praça Coophafé (Rua das Garças), promove mais um encontro dos blocos de rua, com a participação de passistas da escola de samba Igrejinha, roda de samba do grupo SambaCaos e do Samba do Borogodó, a pipoca do cantor Silveira, aula de axé com Roberto Coutinho e matinê infantil, além feira de expositores de economia criativa, envolvendo, arte, artesanato, colecionismo, antiguidades e moda.

BÊBADOS

No lineup rocker da Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, nº 99, Chácara Cachoeira), tem duas bandas fazendo covers hoje – Dona Zica e Rock de Garagem (R$ 15 + R$ 3,99 de taxa via Sympla) – e mais dois shows gratuitos – Brothers Jam, amanhã, e Bêbados Habilidosos, no domingo. Sempre a partir das 19h.

CINEMA

Na trama de “Socorro!”, novo longa do diretor Sam Raimi (“Homem-Aranha”, “Uma Noite Alucinante”, “Oz: Mágico e Poderoso”, “Rápida e Mortal”), dois colegas, interpretados por Rachel McAdams e Dylan O’Brien, vão parar em uma ilha deserta e são os únicos sobreviventes de um acidente de avião. Eles devem superar ressentimentos passados e trabalhar juntos para sobreviver, mas, em última análise, é uma batalha de vontades e inteligência para sair de lá vivos.

Com Kate Hudson e Hugh Jackman nos papéis principais, “Song Sung Blue”, do diretor Craig Brewer (do remake de “Footloose” e de “Um Príncipe em Nova York 2”), mostra dois artistas da música cheios de azar que acabam formando uma banda tributo a Neil Diamond, “provando que nunca é tarde demais para encontrar o amor e seguir seus sonhos”.

E em “O Primata”, de Johannes Roberts (“Medo Profundo”, “Do Outro Lado da Porta”), um chimpanzé em fúria persegue a estudante universitária Lucy (Johnny Sequoyah) e seus amigos.

