Último fim de semana do ano tem show solidário, cinema e muito agito na Rua 14 de Julho

Banda A Arca encabeça o show solidário "A Arca de Noel", com participação das bandas Herezia, Foogha e Arredia

O rock ‘n’ roll hoje abraça o espírito natalino, a partir das 20h, no Sunset Growler Station, com o Festival Solidário A Arca de Noel. Com participação das bandas A Arca, Arredia, Foogha e Herezia, toda a renda obtida e os alimentos arrecadados serão integralmente revertidos para a Casa Lar Ação Humanitária.

O couvert antecipado pode ser adquirido pelo Sympla por R$ 35 ou R$ 20 (meia-entrada solidária), mediante a apresentação de 1 kg de alimento não perecível.

DE CRIANÇAS

No domingo, às 16h, as crianças do Grupo Casinha sobem ao palco do Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, para um momento para lá de especial.

Tudo começou com um monte de ideias, imaginação a mil e uma vontade enorme de compartilhar suas criações com o mundo. Elas criaram suas próprias histórias, imaginaram cenários, escolheram figurinos e colocaram a mão na massa. Agora, essas cenas curtas autorais ganham luz, som e plateia. A entrada é franca e os ingressos podem ser reservados pelo Sympla.

PARA CRIANÇAS

Hoje e amanhã, às 16h, acontece o espetáculo Grandes “Miudezas do Pantanal”, com o Grupo Casa, no Sesc Teatro Prosa.

Com classificação livre, as crianças poderão se aventurar pelo Pantanal com Tito, Teca e Tintim, desvendando os mistérios do nosso território com muita música e poesia.

PROGRAMAÇÃO

Na rua 14 de julho

Má Donna

Hoje, às 18h, DJ Bibbia;

Amanhã, às 18h, DJ Gaiezza;

Domingo, às 16h, Pagode na Pele.

Mistura Bar

Hoje, às 20h30min, Grupo Simboraí;

Amanhã, às 19h30min, Grupo Entre Amigos;

Domingo, às 20h30min, Grupo Boa Vibe.

67 Bar

Hoje, às 21h, DJ Gutto e participações especiais;

Amanhã, às 21h, DJ Barretinho;

Domingo, às 19h, playlist da casa.

Rolê da 14

Hoje, a partir das 17h30min, Grupo Entre Amigos;

Amanhã, a partir das 17h30min, Projeto Lado B;

Domingo, a partir das 17h30min, Grupo SDI.

Cinema

“A Empregada”

Classificação indicativa: 16 anos. Direção: Paul Feig. Roteiro: Rebecca Sonnenshine. Elenco: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar.

Em “A Empregada”, uma jovem começa a trabalhar na casa de um casal muito rico, mas tanto ela quanto os patrões escondem segredos sombrios.



“Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada”

Classificação indicativa: livre. Direção: Derek Drymon. Roteiro: Pam Brady, Matt Lieberman. Elenco: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown.

Bob Esponja segue o misterioso navio fantasma Holandês Voador para provar que já é um cara grandinho com coragem suficiente para embarcar numa aventura pelas profundezas marítimas.

“Anaconda”

Classificação indicativa: 14 anos. Direção: Tom Gormican. Roteiro: Kevin Etten, Tom Gormican. Elenco: Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn.

Um grupo de amigos em crise de meia-idade decide refazer o filme favorito de sua juventude e viaja para uma floresta tropical. O que começa como uma aventura nostálgica logo se torna um pesadelo. Enfrentando desastres naturais, criminosos perigosos e cobras gigantes, eles percebem que a realidade é muito mais assustadora do que a ficção. Entre ação e suspense, “Anaconda” resgata a essência da franquia de 1997, trazendo novos desafios e explorando os limites da amizade e da sobrevivência.

“Avatar: Fogo e Cinzas”

Classificação indicativa: 14 anos. Direção: James Cameron. Roteiro: James Cameron, Rick Jaffa. Elenco: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver.

Diante de novas ameaças, humanas e de uma misteriosa tribo Na’vi, a família de Jake Sully e Neytiri deve lutar pelo futuro de Pandora.

“Zootopia 2”

Classificação indicativa: 6 anos. Direção: Byron Howard, Jared Bush. Roteiro: Jared Bush. Elenco: Monica Iozzi, Ginnifer Goodwin, Rodrigo Lombardi.

Os parceiros Judy e Nick embarcam numa missão sinuosa para desvendar um mistério ligado a um novo cidadão da cidade, a cobra Gary De’Snake.

“Five Nights At Freddy’s 2”

Classificação indicativa: 14 anos. Direção: Emma Tammi. Roteiro: Emma Tammi, Scott Cawthon. Elenco: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard.

Um ano se passou desde o pesadelo trágico no restaurante Freddy Fazbear’s Pizza. Enquanto o vigia noturno Mike e a policial Vanessa escondem a verdade da irmã de 11 anos de Mike sobre o destino dos animatrônicos, a jovem Abby recebe um chamado dos terríveis brinquedos.

“Ainbo – A Guerreira da Amazônia”

Classificação indicativa: livre. Direção: Richard Claus. Roteiro: Richard Claus, Larry Wilson. Elenco: Lola Raie, Bernardo De Paula, Thom Hoffman.

Ainbo é uma jovem indígena que precisa lutar contra a maldade das pessoas que querem destruir sua aldeia.