Último fim de semana do ano tem show solidário, cinema e muito agito na Rua 14 de Julho

Da Redação

Da Redação

26/12/2025 - 09h00
O rock ‘n’ roll hoje abraça o espírito natalino, a partir das 20h, no Sunset Growler Station, com o Festival Solidário A Arca de Noel. Com participação das bandas A Arca, Arredia, Foogha e Herezia, toda a renda obtida e os alimentos arrecadados serão integralmente revertidos para a Casa Lar Ação Humanitária.
O couvert antecipado pode ser adquirido pelo Sympla por R$ 35 ou R$ 20 (meia-entrada solidária), mediante a apresentação de 1 kg de alimento não perecível.

DE CRIANÇAS

No domingo, às 16h, as crianças do Grupo Casinha sobem ao palco do Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, para um momento para lá de especial.

Tudo começou com um monte de ideias, imaginação a mil e uma vontade enorme de compartilhar suas criações com o mundo. Elas criaram suas próprias histórias, imaginaram cenários, escolheram figurinos e colocaram a mão na massa. Agora, essas cenas curtas autorais ganham luz, som e plateia. A entrada é franca e os ingressos podem ser reservados pelo Sympla. 

PARA CRIANÇAS

Hoje e amanhã, às 16h, acontece o espetáculo Grandes “Miudezas do Pantanal”, com o Grupo Casa, no Sesc Teatro Prosa.

Com classificação livre, as crianças poderão se aventurar pelo Pantanal com Tito, Teca e Tintim, desvendando os mistérios do nosso território com muita música e poesia.

PROGRAMAÇÃO

Na rua 14 de julho

Má Donna
Hoje, às 18h, DJ Bibbia;
Amanhã, às 18h, DJ Gaiezza;
Domingo, às 16h, Pagode na Pele.

Mistura Bar
Hoje, às 20h30min, Grupo Simboraí;
Amanhã, às 19h30min, Grupo Entre Amigos;
Domingo, às 20h30min, Grupo Boa Vibe.

67 Bar
Hoje, às 21h, DJ Gutto e participações especiais;
Amanhã, às 21h, DJ Barretinho;
Domingo, às 19h, playlist da casa.

Rolê da 14
Hoje, a partir das 17h30min, Grupo Entre Amigos;
Amanhã, a partir das 17h30min, Projeto Lado B;
Domingo, a partir das 17h30min, Grupo SDI.

Cinema

“A Empregada”
Classificação indicativa: 16 anos. Direção: Paul Feig. Roteiro: Rebecca Sonnenshine. Elenco: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar.
Em “A Empregada”, uma jovem começa a trabalhar na casa de um casal muito rico, mas tanto ela quanto os patrões escondem segredos sombrios.
 
“Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada”
Classificação indicativa: livre. Direção: Derek Drymon. Roteiro: Pam Brady, Matt Lieberman. Elenco: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown.
Bob Esponja segue o misterioso navio fantasma Holandês Voador para provar que já é um cara grandinho com coragem suficiente para embarcar numa aventura pelas profundezas marítimas.

“Anaconda”
Classificação indicativa: 14 anos. Direção: Tom Gormican. Roteiro: Kevin Etten, Tom Gormican. Elenco: Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn.
Um grupo de amigos em crise de meia-idade decide refazer o filme favorito de sua juventude e viaja para uma floresta tropical. O que começa como uma aventura nostálgica logo se torna um pesadelo. Enfrentando desastres naturais, criminosos perigosos e cobras gigantes, eles percebem que a realidade é muito mais assustadora do que a ficção. Entre ação e suspense, “Anaconda” resgata a essência da franquia de 1997, trazendo novos desafios e explorando os limites da amizade e da sobrevivência.

“Avatar: Fogo e Cinzas”
Classificação indicativa: 14 anos. Direção: James Cameron. Roteiro: James Cameron, Rick Jaffa. Elenco: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver.
Diante de novas ameaças, humanas e de uma misteriosa tribo Na’vi, a família de Jake Sully e Neytiri deve lutar pelo futuro de Pandora.

“Zootopia 2”
Classificação indicativa: 6 anos. Direção: Byron Howard, Jared Bush. Roteiro: Jared Bush. Elenco: Monica Iozzi, Ginnifer Goodwin, Rodrigo Lombardi.
Os parceiros Judy e Nick embarcam numa missão sinuosa para desvendar um mistério ligado a um novo cidadão da cidade, a cobra Gary De’Snake.

“Five Nights At Freddy’s 2”
Classificação indicativa: 14 anos. Direção: Emma Tammi. Roteiro: Emma Tammi, Scott Cawthon. Elenco: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard.
Um ano se passou desde o pesadelo trágico no restaurante Freddy Fazbear’s Pizza. Enquanto o vigia noturno Mike e a policial Vanessa escondem a verdade da irmã de 11 anos de Mike sobre o destino dos animatrônicos, a jovem Abby recebe um chamado dos terríveis brinquedos. 

“Ainbo – A Guerreira da Amazônia”
Classificação indicativa: livre. Direção: Richard Claus. Roteiro: Richard Claus, Larry Wilson. Elenco: Lola Raie, Bernardo De Paula, Thom Hoffman.
Ainbo é uma jovem indígena que precisa lutar contra a maldade das pessoas que querem destruir sua aldeia.

receitas

Sobrou? Confira receitas para reaproveitar a ceia de Natal em outros pratos

Rabanada de panetone e torta de peru estão entre as receitas para o fim de ano

25/12/2025 08h45

Bolinho de arroz frito

Bolinho de arroz frito Foto: Reprodução/Sabor do Brasil

Geralmente, a mesa da ceia de Natal é repleta de pratos salgados e doces: peru, carne assada, salpicão, arroz com uva passa, patê, pavê, tortas, panetone, pudim e mousses. 

Mas, e quando é muita comida para pouco espaço no estômago? Como reaproveitar os pratos sem desperdício?

O Correio do Estado separou algumas dicas e receitas. Confira:

Rabanada de panetone

Ingredientes

  • 2 gemas;
  • 1/2 xícara de açúcar;
  • 2 colheres de sopa de maisena;
  • 3 xícaras de leite;
  • 2 colheres de chá de essência de baunilha;
  • 500 g de panetone;
  • 4 ovos;
  • 1 xícara de leite;
  • 1/4 de xícara de farinha de trigo;
  • 1 colher de sopa de manteiga.

Modo de preparo

Em uma panela média, junte as gemas, o açúcar e a maisena.

Acrescente o leite e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar (cerca de 10 minutos).

Adicione a essência de baunilha e misture. Retire do fogo e deixe amornar.

Cubra com filme plástico em contato direto com o creme para não formar película. Espere esfriar.

Corte o panetone em oito fatias de 2 cm de espessura no sentido horizontal. Corte cada fatia em quatro gomos e reserve.

Em uma tigela média, misture os ovos com o leite e a farinha. Reserve.

Pincele uma frigideira antiaderente grande com um pouco de manteiga e aqueça em fogo médio.

Banhe as fatias de panetone na mistura de ovos e frite-as na manteiga até dourar dos dois lados (cerca de um minuto e meio de cada lado). Reserve em uma travessa.

Pincele a frigideira com mais manteiga à medida que for fritando os outros pedaços ou quando a rabanada começar a grudar no fundo.

Sirva a rabanada morna com o creme frio à parte.

Torta de liquidificador de peru

Bolinho de arroz fritoTorta de peito de peru

Ingredientes  

  • Massa
  • 3 xícaras de chá de água;
  • 2 cubos de caldo de galinha;
  • 1 xícara de óleo;
  • 3 ovos;
  • 3 xícaras de farinha;
  • 50 g de queijo parmesão ralado;
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Recheio

  • 2 colheres de sopa de óleo;
  • 1/2 cebola picada;
  • 2 tomates picados;
  • 2 xícaras de sobras de peru desfiado;
  • 1/2 xícara de azeitonas picadas;
  • 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado.

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180ºC. Unte uma forma média com óleo. Reserve.

Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador, colocando o fermento por último. Reserve.

Para o recheio, esquente o óleo e refogue a cebola.

Junte o tomate e refogue até secar a maior parte do líquido da panela. Junte o restante dos ingredientes e misture.

Despeje metade da massa na forma, espalhe o recheio e cubra com o restante da massa.

Leve para assar por meia hora, ou até dourar.

Bolinho de arroz

Bolinho de arroz fritoBolinho de arroz

Ingredientes  

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido;
  • 2 ovos;
  • 1 xícara de chá de queijo tipo parmesão ralado;
  • ½ xícara de chá de cheiro-verde picado;
  • ½ xícara de chá de cebola picada e refogada;
  • Sal e pimenta a gosto;
  • Óleo, o suficiente para fritar.

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem o arroz, os ovos, o queijo, o cheiro-verde, a cebola, o sal e a pimenta. Se necessário, coloque uma colher de trigo para dar o ponto de enrolar.

Molde os bolinhos e frite-os no óleo quente até que fiquem dourados.

Coloque-os sobre papel absorvente para escorrer o excesso de gordura e sirva.

* Colaborou Glaucea Vaccari

FESTIVIDADES

Evite climão: política, fofoca e problemas pessoais são temas proibidos na ceia de Natal

Assuntos favoritos para serem comentados são viagens, histórias de família, metas para o próximo ano, piadas/memes e receitas culinárias

24/12/2025 11h00

Ceia de Natal recheada de gostosuras

Ceia de Natal recheada de gostosuras DIVULGAÇÃO

Alguns assuntos são delicados de serem comentados em família nas reuniões de fim de ano.

Política, problemas pessoais, fofocas sobre conhecidos e religião são temas proibidos de serem falados na ceia de Natal.

Para evitar que as famosas “tortas de climão” sejam o prato principal da ceia, é recomendado que os assuntos sejam evitados na noite desta quarta-feira (24), véspera de Natal.

Além disso, nada de ficar comentando sobre o término de namoro/casamento, demissão na empresa, carro batido, morte de parentes/amigos/familiares, cachorro/gato que fugiu, doenças ou eleições 2026. 

É hora de festejar e falar coisas boas! Os assuntos favoritos para serem comentados durante a ceia de Natal são viagens, histórias de família, metas para o próximo ano, piadas/memes e receitas culinárias.

Para manter o clima festivo da data, assuntos como “qual o próximo destino?” e boas e velhas histórias de família estão liberados.

Comentar sobre memes, receitas e metas durante a ceia também é uma boa ideia: vale dar uma conferida no que viralizou na internet nos últimos, trazer para a mesa seus segredos na cozinha e, porque não, ir selecionando, da lista das metas para 2026, aquelas que merecem ser divididas com as outras pessoas?

Feliz Natal!

