Um pet shop de Campo Grande foi condenado pela Justiça após tentar vender... Leia na coluna de hoje

Rossine Benício - Poeta de ms
"Os homens não viajam introspectivamente. A distância nos faz nômades dentro de nós mesmos”.
FELPUDA
Um pet shop de Campo Grande foi condenado pela Justiça após tentar vender um verdadeiro “cão fake” como se fosse de raça pura. A consumidora pagou R$ 2 mil pelo filhote e até um pedigree foi cobrado à parte, mas continuou desconfiada. A perícia judicial confirmouque o animal não atendia aos padrões da raça. Para o juiz, a loja tentou vender gato por lebre e terá de devolver parte do valor pago e indenização de R$ 5 mil por danos morais. É cada uma!...
Os moradores do Asilo São João Bosco viveram um dia especial durante visita ao 3º Batalhão de Aviação do Exército (3º BAvEx), em Campo Grande. Recebidos pelos militares, conheceram a estrutura da unidade, visitaram hangares, observaram aeronaves e aprenderam um pouco sobre a rotina da Aviação do Exército. Para muitos, foi a primeira oportunidade de entrar em um quartel e conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela corporação. O passeio proporcionou momentos de integração, despertou lembranças e levou descontração aos idosos. A iniciativa faz parte das atividades promovidas pela instituição para estimular a convivência social, fortalecer vínculos e proporcionar novas experiências aos cerca de 90 residentes acolhidos pelo asilo.
Consenso
O conselheiro Flávio Kayatt caminha para ser reeleito presidente do TCE-MS. Sua chegada ao comando foi cercada de polêmica, após disputa com o então presidente Jerson Domingos, que tentou prorrogar sua permanência no cargo. Agora, Kayatt reúne amplo apoio entre os demais conselheiros, pois acelerou os trabalhos e mantém distância, como deve ser, das disputas político-partidárias.
Bolão
Campo Grande vai ganhar presente de peso nos seus 127 anos, dia 26 de agosto. O Sistema Comércio distribuirá um bolo de 840 quilos, suficiente para cerca de 2.500 pessoas, após o desfile cívico. A operação mobilizará equipes do Sesc e do Senac. Dependendo da disposição do público, o desafio não será assar o bolo gigante, mas fazê-lo durar alguns minutos.
Elas
A eleição do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de MS terá chapa única na eleição marcada para esse sábado (15). A única candidatura registrada é a Aurora – Vozes do Jornalismo, encabeçada por Suelen Souza Luiz Morales, com diretoria formada exclusivamente por mulheres. A eleição só será validada com quórum de 50% mais um dos associados aptos a votar.
ANIVERSARIANTES
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SÁBADO (15)
- Martha Barbosa dos Santos Pereira,
- Ariane Vanuire da Rocha Lovato,
- Marcos Antônio Silva
- de Souza (Marcão),
- Dr. Sérgio Fernandes Martins,
- Marlene Aparecida Rocha,
- Paulo Fernando Demeterco,
- Dr. Duizio Ferreira Marques,
- Waldeci Alves Batista,
- Itamira Assunta Bertuol,
- Dr. Márcio Cézar Toledo,
- Nair Rodrigues Savietto,
- Moacir Antônio de Carvalho,
- Maria Tereza Silva Oshiro,
- Edgar Rodrigues Pereira,
- Flávio Leandro da Silva,
- Luzia Fumiko Oshiro,
- José Tavares Sobrinho,
- Francisco Antonio Costa,
- Reinaldo José Sabadotto,
- Heyder Bartz,
- Airton Alves Bernardes,
- Luiz Angelo Negrisolli,
- Romeu Geraldo da Silva Lopes,
- Renata Clotilde Zanda Bodstein,
- Sandro de Lara Langaro,
- Dr. Ary Dittmar Raghiant Neto,
- Ariel Dittmar Raghiant,
- Nestor Pache Anache,
- Anisley Queiroz Barbosa,
- Marcelo Oliveira Provenzi,
- Euclides Archangelo Calça,
- Paulo Cesar de Arruda Cangussu,
- Maria Adelaide da Silva Curto do Nascimento,
- Tuany Rezende Salgado,
- Valmir da Silva Ajala,
- Diva Elena Duarte,
- Ary de Souza Vasco,
- Ruth de Souza Salviano,
- Wilson Mariano,
- Tadahisa Nagato,
- Dione Santos,
- Maria Novaes Guimarães,
- Hugo César Zapatta,
- Cavalheiro,
- Maria Regina Rizzati Ferreira,
- Calixto Felipe Hueb,
- Maria das Graças Militão,
- Antônio Jorge Salomão,
- Agnes Pereira do Vale,
- José Angelo Bianhessi,
- Líbia Azambuja,
- Arnaldo Villarinho,
- Flávio Sasdelli,
- Marcelo Miglioli,
- Dr. Alcides Trentin,
- Déa Maria Jacques Costa,
- Carlos Zanin de Almeida,
- Carolina Martins Pithan,
- Clotilde Romero Paré,
- Sílvia Emiko Higa Yamazake,
- Takeshi Matsubara,
- Cláudio Mario Decarli Cantelli,
- Takako Okada Natsuneda,
- João Yoshinori Suyama,
- Adalto Cézar Fregadolli,
- Zilene Maris Mazzucco,
- José da Silva Curto,
- Fábio Teruya,
- Giovana Kremmer Ramires,
- Fábio de Souza Zanella,
- Luciane Dainez Sozzi,
- Flávia Maria Assis de Rezende Bortoluzzi,
- Adriana Paula Braghin Serenario Tadano,
- Helkis Clark Ghizzi,
- Samira Kalache,
- Miryan Saddi Lacerda Stochiero,
- Massaomi Suguimoto,
- Tiago do Amaral Laurêncio Munholi,
- Mariana Rabelo Batoni.
DOMINGO (16)
- Dra. Rita de Cassia Severino da Silva Tavares,
- José Marques,
- Dra. Bianca Rahal Paraguassú,
- Marcos Fabiano Mariano,
- Ronilço Cruz de Oliveira (Ronilço Guerreiro),
- Honorio Suguita,
- João Uehara,
- Mauro Cabral,
- Nelson Nassar Rios,
- Neuda Roque Mangini Marques,
- Regina Lúcia Rodrigues
- de Silva,
- Vanda Maria de Oliveira,
- Jefferson Kenshi Oikawa,
- Enoir Martins Adorno,
- Ramão Duarte,
- José Cassiano Silva Junior,
- Maria Ester Kuhn Cardoso,
- Celso Yokoyama,
- Paulo Damião
- do Nascimento,
- Lúcia Santos Fonseca,
- Ricardo Puccio,
- Dra. Kátia Cristina de Paiva Pinto,
- Sebastião Carlos Teixeira,
- Beatriz Simioli Corrêa Brock,
- Dra. Mônica Maria de Salvo Fontoura,
- Selma Lins,
- Juraci Ferreira Abdo,
- Vera Lucia de Brito Martins,
- José Carlos Leite,
- Saddy Ruiz Barros,
- Luiz Hidenoi Moroto,
- Valdo Batista de Souza,
- Stephanie Lima Maluf,
- Orivaldo Moreira Oliveira,
- Maria Aparecida Neri Leite,
- Antonio Luiz Agostinho,
- Beatriz de Medeiros,
- Sônia Mari Monteiro,
- Maria Lúcia da Silva,
- Carlos Roberto de Carvalho,
- Leda Maria Ribeiro,
- Sêmia Raslan Pettengill,
- Antônio Ferreira Vital,
- Vanda Rita dos Santos,
- Ronilson Nogueira Escobar,
- Caroline Sendy Alves
- da Silva,
- Mizalene Ribeiro dos Santos,
- Elizabete Teruzzo Bellizone,
- Teresa Cristina Buermeister,
- Glauce Ferreira Lopes,
- Cícero Schmidt,
- Bisar Barbosa de Assis,
- Dr. André Luis Oshiro,
- Fernanda Manica Nunes,
- Leila Gabro Karmouche,
- Hermenegildo Sanchik Túlio,
- Elaine das Graças Laport Tranzillo de Freitas,
- Eduardo Henrique Higa,
- Yassue Hara,
- Neusa Jordão Costa,
- Idalina da Luz Pereira,
- João Nery Fragoso Fagundes,
- Celestina Molina Cohrs,
- Marcos Roberto Soliani,
- Sueli Kakazu,
- Carlos Alberto Pasquali,
- Luiz Geha Pecci de Oliveira,
- Maria Heloisa Mendes,
- Diego Willians,
- Jacqueline Dourado Ferreira,
- Ricardo de Freitas Medina,
- Ana Alice Licht Thiry,
- Armando Veronese,
- Janete Facioni Bonacina,
- Jane Marques Alem,
- Inês Luiz da Silva Makis,
- Marcelo Kayatt Lacoski,
- Fellippo Ramos Verri,
- Dr. Paulo Alfeu Puccinelli.
Colaborou com Tatyane Gameiro