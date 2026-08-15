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Correio B

Diálogo

Um pet shop de Campo Grande foi condenado pela Justiça após tentar vender... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (15)

Ester Figueiredo

15/08/2026 - 00h02
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 Rossine Benício - Poeta de ms

"Os homens não viajam introspectivamente. A distância nos faz nômades dentro de nós mesmos”.

FELPUDA

Um pet shop de Campo Grande foi condenado pela Justiça após tentar vender um verdadeiro “cão fake” como se fosse de raça pura. A consumidora pagou R$ 2 mil pelo filhote e até um pedigree foi cobrado à parte, mas continuou desconfiada. A perícia judicial confirmouque o animal não atendia aos padrões da raça. Para o juiz, a loja tentou vender gato por lebre e terá de devolver parte do valor pago e indenização de R$ 5 mil por danos morais. É cada uma!...

Foto: Divulgação

Os moradores do Asilo São João Bosco viveram um dia especial durante visita ao 3º Batalhão de Aviação do Exército (3º BAvEx), em Campo Grande. Recebidos pelos militares, conheceram a estrutura da unidade, visitaram hangares, observaram aeronaves e aprenderam um pouco sobre a rotina da Aviação do Exército. Para muitos, foi a primeira oportunidade de entrar em um quartel e conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela corporação. O passeio proporcionou momentos de integração, despertou lembranças e levou descontração aos idosos. A iniciativa faz parte das atividades promovidas pela instituição para estimular a convivência social, fortalecer vínculos e proporcionar novas experiências aos cerca de 90 residentes acolhidos pelo asilo.

Martha dos Santos Pereira, comemorando idade nova neste sábado Martha dos Santos Pereira, comemorando idade nova neste sábado - Foto: Arquivo Pessoal

 

Reis Rodrigues Reis Rodrigues - Foto: Divulgação

Consenso

O conselheiro Flávio Kayatt caminha para ser reeleito presidente do TCE-MS. Sua chegada ao comando foi cercada de polêmica, após disputa com o então presidente Jerson Domingos, que tentou prorrogar sua permanência no cargo. Agora, Kayatt reúne amplo apoio entre os demais conselheiros, pois acelerou os trabalhos e mantém distância, como deve ser, das disputas político-partidárias.

Bolão

Campo Grande vai ganhar presente de peso nos seus 127 anos, dia 26 de agosto. O Sistema Comércio distribuirá um bolo de 840 quilos, suficiente para cerca de 2.500 pessoas, após o desfile cívico. A operação mobilizará equipes do Sesc e do Senac. Dependendo da disposição do público, o desafio não será assar o bolo gigante, mas fazê-lo durar alguns minutos.

Elas

A eleição do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de MS terá chapa única na eleição marcada para esse sábado (15). A única candidatura registrada é a Aurora – Vozes do Jornalismo, encabeçada por Suelen Souza Luiz Morales, com diretoria formada exclusivamente por mulheres. A eleição só será validada com quórum de 50% mais um dos associados aptos a votar.

ANIVERSARIANTES 

x

SÁBADO (15)

  • Martha Barbosa dos Santos Pereira, 
  • Ariane Vanuire da Rocha Lovato,
  • Marcos Antônio Silva 
  • de Souza (Marcão),
  • Dr. Sérgio Fernandes Martins, 
  • Marlene Aparecida Rocha,
  • Paulo Fernando Demeterco,
  • Dr. Duizio Ferreira Marques, 
  • Waldeci Alves Batista,
  • Itamira Assunta Bertuol,
  • Dr. Márcio Cézar Toledo,
  • Nair  Rodrigues Savietto,
  • Moacir Antônio de Carvalho, 
  • Maria Tereza Silva Oshiro, 
  • Edgar Rodrigues Pereira, 
  • Flávio Leandro da Silva,
  • Luzia Fumiko Oshiro,
  • José Tavares Sobrinho,
  • Francisco Antonio Costa,
  • Reinaldo José Sabadotto,
  • Heyder Bartz, 
  • Airton Alves Bernardes,
  • Luiz Angelo Negrisolli, 
  • Romeu Geraldo da Silva Lopes,
  • Renata Clotilde Zanda Bodstein,
  • Sandro de Lara Langaro, 
  • Dr. Ary Dittmar Raghiant Neto, 
  • Ariel Dittmar Raghiant,
  • Nestor Pache Anache,
  • Anisley Queiroz Barbosa,
  • Marcelo Oliveira Provenzi,
  • Euclides Archangelo Calça,
  • Paulo Cesar de Arruda Cangussu,
  • Maria Adelaide da Silva Curto do Nascimento, 
  • Tuany Rezende Salgado,
  • Valmir da Silva Ajala,
  • Diva Elena Duarte,
  • Ary de Souza Vasco,
  • Ruth de Souza Salviano,
  • Wilson Mariano,
  • Tadahisa Nagato,
  • Dione Santos,
  • Maria Novaes Guimarães,
  • Hugo César Zapatta,
  • Cavalheiro,
  • Maria Regina Rizzati Ferreira,
  • Calixto Felipe Hueb,
  • Maria das Graças Militão,
  • Antônio Jorge Salomão,
  • Agnes Pereira do Vale,
  • José Angelo Bianhessi,
  • Líbia Azambuja,
  • Arnaldo Villarinho,
  • Flávio Sasdelli,
  • Marcelo Miglioli, 
  • Dr. Alcides Trentin, 
  • Déa Maria Jacques Costa, 
  • Carlos Zanin de Almeida,
  • Carolina Martins Pithan,
  • Clotilde Romero Paré,
  • Sílvia Emiko Higa Yamazake,
  • Takeshi Matsubara,
  • Cláudio Mario Decarli Cantelli,
  • Takako Okada Natsuneda,
  • João Yoshinori Suyama,
  • Adalto Cézar Fregadolli,          
  • Zilene Maris Mazzucco,            
  • José da Silva Curto,
  • Fábio Teruya, 
  • Giovana Kremmer Ramires,  
  • Fábio de Souza Zanella,
  • Luciane Dainez Sozzi,
  • Flávia Maria Assis de Rezende Bortoluzzi,
  • Adriana Paula Braghin Serenario Tadano,
  • Helkis Clark Ghizzi,
  • Samira Kalache, 
  • Miryan Saddi Lacerda Stochiero, 
  • Massaomi Suguimoto,
  • Tiago do Amaral Laurêncio Munholi,
  • Mariana Rabelo Batoni.

DOMINGO (16)

  • Dra. Rita de Cassia Severino da Silva Tavares,
  • José Marques,
  • Dra. Bianca Rahal Paraguassú,
  • Marcos Fabiano Mariano, 
  • Ronilço Cruz de Oliveira (Ronilço Guerreiro), 
  • Honorio Suguita,
  • João Uehara,
  • Mauro Cabral,
  • Nelson Nassar Rios,
  • Neuda Roque Mangini Marques,
  • Regina Lúcia Rodrigues 
  • de Silva,
  • Vanda Maria de Oliveira,
  • Jefferson Kenshi Oikawa,
  • Enoir Martins Adorno, 
  • Ramão Duarte,
  • José Cassiano Silva Junior,
  • Maria Ester Kuhn Cardoso,
  • Celso Yokoyama,
  • Paulo Damião 
  • do Nascimento,
  • Lúcia Santos Fonseca, 
  • Ricardo Puccio, 
  • Dra. Kátia Cristina de Paiva Pinto, 
  • Sebastião Carlos Teixeira, 
  • Beatriz Simioli Corrêa Brock,
  • Dra. Mônica Maria de Salvo Fontoura,
  • Selma Lins,
  • Juraci Ferreira Abdo,
  • Vera Lucia de Brito Martins,
  • José Carlos Leite,
  • Saddy Ruiz Barros,
  • Luiz Hidenoi Moroto,
  • Valdo Batista de Souza,
  • Stephanie Lima Maluf,
  • Orivaldo Moreira Oliveira,
  • Maria Aparecida Neri Leite,
  • Antonio Luiz Agostinho,
  • Beatriz de Medeiros,
  • Sônia Mari Monteiro,
  • Maria Lúcia da Silva,
  • Carlos Roberto de Carvalho,
  • Leda Maria Ribeiro,
  • Sêmia Raslan Pettengill,
  • Antônio Ferreira Vital,
  • Vanda Rita dos Santos,
  • Ronilson Nogueira Escobar,
  • Caroline Sendy Alves 
  • da Silva,
  • Mizalene Ribeiro dos Santos,
  • Elizabete Teruzzo Bellizone,
  • Teresa Cristina Buermeister,
  • Glauce Ferreira Lopes,
  • Cícero Schmidt,
  • Bisar Barbosa de Assis,
  • Dr. André Luis Oshiro, 
  • Fernanda Manica Nunes,
  • Leila Gabro Karmouche,
  • Hermenegildo Sanchik Túlio,
  • Elaine das Graças Laport Tranzillo de Freitas,
  • Eduardo Henrique Higa,
  • Yassue Hara,
  • Neusa Jordão Costa,
  • Idalina da Luz Pereira,
  • João Nery Fragoso Fagundes,
  • Celestina Molina Cohrs,
  • Marcos Roberto Soliani,
  • Sueli Kakazu,
  • Carlos Alberto Pasquali,
  • Luiz Geha Pecci de Oliveira,
  • Maria Heloisa Mendes,
  • Diego Willians,
  • Jacqueline Dourado Ferreira,
  • Ricardo de Freitas Medina,
  • Ana Alice Licht Thiry,
  • Armando Veronese,       
  • Janete Facioni Bonacina,
  • Jane Marques Alem,
  • Inês Luiz da Silva Makis,
  • Marcelo Kayatt Lacoski,
  • Fellippo Ramos Verri,
  • Dr. Paulo Alfeu Puccinelli.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Campo Grande

Samuel Rosa faz show gratuito no Parque das Nações Indígenas em setembro

Apresentação faz parte das comemorações do aniversário de 80 anos do Sesc

13/08/2026 18h30

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Foto: Divulgação

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Vocalista do Skunk por três décadas, Samuel Rosa se apresenta gratuitamente no dia 13 de setembro na programação especial dos 80 anos do Sesc, evento que acontece  no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. 

A apresentação marca a nova fase da carreir do cantor. Depois da temporada de 2025, o artista voltou a percorrer o país com a “Samuel Rosa Tour”, espetáculo que combina músicas de seu primeiro álbum solo com composições que marcaram seus mais de 30 anos de trajetória à frente da banda encerrada em 2023. 

No repertório estão faixas do álbum “Rosa”, entre elas “Segue o Jogo” e “Rio Dentro do Mar”, além de canções conhecidas pelo público e músicas que Samuel gravou ao lado de outros artistas ao longo da carreira.

Samuel define o espetáculo como híbrido, com espaço para as levadas, beats e o lado mais suingado presentes no novo trabalho, sem deixar de lado as baladas e as músicas que se tornaram conhecidas ao longo das últimas décadas.

“Estou ansioso para ganhar a estrada e encontrar o público de todo o Brasil que se interessa pelo meu trabalho e, obviamente, aqueles fãs que querem ouvir as canções que eu fiz durante toda a minha carreira. Como diria Sting, é um show para fazer as pessoas se sentirem, naquele momento, no melhor lugar do mundo”, afirmou Samuel Rosa.

Em vez de interromper a agenda após décadas de apresentações frequentes, Samuel optou por continuar na estrada e consolidar essa nova formação. 

Presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer destaca a importância da celebração, "o Sesc completa 80 anos com atuação em cultura, educação e bem-estar em todo o Brasil. Trazer Samuel Rosa para Campo Grande é uma forma de marcar essa data e oferecer à população um grande evento gratuito no Parque das Nações Indígenas, celebrando a trajetória da instituição e o acesso à cultura."

Desde 2019, Samuel já realizava apresentações com parte dos músicos que hoje o acompanham, escolha que permitiu construir o entrosamento levado para a atual turnê. A banda reúne Doca Rolim, Alexandre Mourão, Pedro Kremer, conhecido como Pelotas, e Marcelo Dai. 

O grupo é completado pelo naipe de metais formado por Pedro Aristides, no trombone, Vinícius Augusto, no saxofone, e Pedro Mota, no trompete. Os músicos também participaram das gravações do álbum “Rosa”.

O espetáculo que preserva uma característica já conhecida de suas apresentações: energia no palco, repertório marcado pelo ritmo e espaço para as baladas que acompanharam diferentes fases de sua carreira. 

Serviço 

  • Data: 13 de Setembro
  • Local: Parque das Nações Indígenas
  • Horário: A partir das 18h 

Diálogo

O ator Paulo Betti esteve em Bonito e descobriu placa proibindo a entrada... Leia na coluna hoje

Leia na coluna desta quinta-feira (13)

13/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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José Saramago - escritor português

"Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos”.

FELPUDA 

O ator Paulo Betti esteve em Bonito e descobriu placa proibindo a entrada de petistas, experiência que, segundo ele, mostrou que “nós corremos risco”. A preocupação é legítima, mas Betti esqueceu que quem levou uma facada durante a campanha eleitoral foi Jair Bolsonaro. Naquele episódio, o risco era real. Agora, placa de comércio particular virou, para o ator, quase um tratado sobre democracia em perigo. Faltou apenas combinar com a realidade e talvez lembrar que polarização também tem fatos, não apenas versões.Dá licença, vai!

DiálogoFoto: Divulgação

As mudanças climáticas e o avanço dos eventos extremos pautaram a edição da Sala de Guerra, realizada em Campo Grande. O encontro reuniu especialistas para discutir os possíveis impactos do El Niño em Mato Grosso do Sul e a necessidade de fortalecer ações de prevenção. A palestra foi ministrada pela meteorologista do Pará Ana Paula Paes, doutora e pós-doutora em Eletricidade Atmosférica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que alertou para riscos como secas prolongadas, ondas de calor, tempestades severas e alterações no regime de chuvas. O debate ganhou relevância diante de tragédias recentes, como as enchentes históricas no Rio Grande do Sul, os incêndios no Pantanal, a longa estiagem no Nordeste e os desastres provocados pelos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho. O diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis destacou que antecipar cenários climáticos é fundamental para ampliar a capacidade de resposta do poder público e reduzir os impactos sobre a população e os serviços essenciais. O consenso entre os participantes foi de que planejamento e conhecimento científico são ferramentas indispensáveis para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças no clima.

DiálogoKlisangela Vendramin - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoAlle Nascimento - Foto: Arquivo Pessoal

Bufunfa

Os candidatos ao Governo poderão movimentar até R$ 9,3 milhões cada durante a campanha eleitoral de 2026, considerando primeiro e segundo turnos. O valor representa o limite máximo estabelecido pela Justiça Eleitoral para as despesas de campanha. Isso não significa, porém, que todos terão ou pretendam gastar essa quantia. Eduardo Riedel, por exemplo, terá teto de R$ 6,22 milhões no primeiro turno e poderá acrescentar R$ 3,11 milhões caso avance para o segundo. Os demais candidatos também estarão submetidos aos mesmos limites, definidos pela legislação eleitoral.

Apagão

A Assembleia Legislativa de MS ficou sem energia elétrica dia11, provocando o cancelamento da sessão ordinária prevista para o dia. O apagão atingiu as dependências do Palácio Guaicurus e interrompeu o seu funcionamento normal. Sem luz, deputados, servidores e visitantes tiveram de lidar com uma situação pouco comum no Legislativo. A falta de energia também deixou o plenário sem condições para a realização dos trabalhos.

Do bem

A Noite de Massas do Asilo São João Bosco será realizada no sábado (15), a partir das 20h, em um evento beneficente com gastronomia, música e solidariedade. O jantar terá buffet livre e toda a renda será destinada à manutenção da instituição. Mais informações pelos telefones (67) 3345-0500 e (67) 98402-7626, também disponível pelo WhatsApp.

ANIVERSARIANTES 

Rodrigo do Amaral Gameiro,
Maria Celeste Correa Curado,
Rafael Nunes da Cunha Maia de Souza,
Neli Marlene Monteiro Tomari,
Elizabeth Maria de Fátima Buainain Abuhassan (Babeth),
Maria Eduarda Gregório dos Santos,
Adão Jorge Moraes Castilho,
Shirley Gennari Martins,
Celeste Molina Cors,
Eduardo Coelho Leal Jardim,
Nolasco Ribeiro dos Reis,
Gilson Benedito de Oliveira,
Elba Corrêa da Cunha,
Dr. James Celso Higa,
Hiroshi Kokubu,
Nathalie Oshiro Adania,
Márcia Perez,
Tiago Ferreira de Souza,
Benedito da Silva,
Maximo Ribeiro Fernandes,
Ricardo Augusto Pereira,
Mariana Soares e Jurgielewicz Medeiros,
Sarah Cristina Mesquita Barros,
Catarina Gomes de Oliveira,
Mariana Guimarães Sortica,
Isaias Patrocínio,
Ângela Araújo de Oliveira,
Wilson Minari,
Dr. Odair Garcia de Freitas,
Bianca Atala Machado,
Kennedi Mitrioni Forgiarini,
Claise Kleemann,
Aroldo Fonzar Toledo,
Edson Medeiros Costa Junior,
Ricardo do Nascimento,
Elson Carlos Benitez,
Paulino Straliotto,
Eliane Nobre de Miranda,
Mirandolina Barbosa,
Valdessi Neves da Rocha,
Tereza Carneiro da Costa e Oliveira,
Carmem Cinira Garcia,
Luiz Cláudio de Oliveira Lima,
Márcia Sueli Assis Andreasi,
Elizabeth Souza Freitas,
Miguel Antonio Perez Lima,
Zely Paes de Barros Gonçalves,
Ana Lúcia Morello Pacheco,
Wanderley Galvão Vasconcelos,
Nelly Lopes da Silva,
Aparecido Roberto Galdino,
Manoel Gomes dos Santos Filho,
Giuliano Cassio de Souza Rosa,
Nelson Luiz de Souza,
Cristovão de Albuquerque Filho,
Neuza Echeverria,
Raimundo Girelli,
Anete da Silva Melo,
Helena Yoshie Matsuo Dias,
Guido Dal’Acqua Neto,
Kátia Ferreira Garcia,
Rose de Andrade Kratz,
Neuza Aparecida Pompiniges,
Jean Phierre da Silva Vargas,
Frei Miguel Loffler,
Aníbal Vicente Ferreira,
Dra. Claudia Roberta Miola Canale,
Helena Pitta Sassioto,
Eli Mercedes Gheller Parzianello,
André Luis Modesto Campos,
Nilson Tamotsu Aguena,
Carlos Erildo da Silva,
Elisabeth Sydow,
Evilásio Alexandre Sobrinho,
Maria Helena Rosa Balbe,
Laura Pereira da Silva,
Elena Maria Gasques Chaves,
Carla Eleonora Sguissardi,
Gilson Ferreira Gomes,
Munir Mauad,
Luzanidia Martins Miranda,
Alício Garcez Chaves,
Cláudia Cabral Ferreira Morel,
Roberto Valentim Cieslak,
Aparecido Donizete Carrasco,
Sinthia Elena Alves de Souza,
Maria do Carmo Borges Lino,
Daniel Lucas Tiago de Souza,
Adriana Helam Corrêa,
Carlos Theodoro Andrade e Jurgielewicz,
André Heikiti Koyanagui,
Dirceu Rodrigues Junior,
André Fabiano dos Santos,
Enivaldo Pinto Polvora,
Graziela Barbosa,
Antônio Joaquim Junior,
Igor Sanches Caniatti Biudes,
Tânia Mofreita Bruno Szochalewicz Ribeiro Dantas,
Elza Corrêa da Cunha,
Márcia Maria Rodrigues Rangel,
Thalita Maria Souza Taques,
Edson Hideo Mitani,
Murillo Ferreira Barbosa,
Ilibio Amaral Nogueira Pinto,
Isa Maria Formaggio Marques,
Demétrio Salomão Abud,
José Aparecido de Oliveira.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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