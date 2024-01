SAÚDE

Posturas e exercícios estimulam o relaxamento e a recuperação pós-festas para encarar melhor 2024

O dia a dia tem se tornado cada vez mais agitado, com uma sobrecarga específica para a maioria das mulheres.

Com redes sociais, maior necessidade de produtividade, ansiedade, entre outros motivos de pressão e de cobrança, tanto o fim quanto o começo do ano podem ser momentos de estresse e de correria.

No entanto, cada vez mais mulheres estão encontrando refúgio na prática do yoga para equilibrar corpo e mente durante essa época.

De acordo com a professora de yoga Bruna Tiboni Kaiut, especializada no método Kaiut Yoga, a prática pode ajudar a desacelerar e a evitar a ansiedade típica de fim de ano.

“O yoga tem uma série de técnicas que ajudam a relaxar, a ter consciência do presente, maior qualidade de vida, cuidados com a saúde, e ajuda a afastar a ansiedade, que pode ser bastante comum nesta época do ano”, detalha.

Meditação

“O fim de ano pode ser o fim de um ciclo, um período com a tomada de decisões importantes, e torna-se necessária a prática de relaxamento para se recuperar de um ano que, muitas vezes, pode ter sido cansativo”, ressalta Bruna Kaiut.

A prática da meditação, afirma, deve ser feita sozinha ou guiada por um profissional, o que pode ser mais indicado para iniciantes.

“A meditação guiada é feita pelo aluno por meio de alguns comandos dados pelo instrutor, o que pode ser feito sozinho, conforme ganha-se prática. O foco da meditação é a busca de uma reconexão entre mente e corpo e a regulação do sistema nervoso, o que afasta a ansiedade e o estresse, que podem interferir na clareza de pensamento para a definição de metas para o ano novo, por exemplo”, pontua a especialista, que atua em Curitiba (PR).

“Para meditar, é preciso estar em um local calmo, preferencialmente sentar-se com a coluna relaxada e com uma respiração consciente, o que também pode-se aprender com os ensinamentos do yoga. Depois, é buscada uma autoconsciência por meio do relaxamento, sentir suas emoções e clarear a mente. Ela pode sofrer variações de acordo com o objetivo pelo qual se medita, podendo também ser associada às posições do yoga”, explica Bruna.

Para ela, a busca exclusiva por afastar pensamentos durante a meditação é o principal erro dos iniciantes na prática.

“É comum observarmos muitas pessoas que começam a meditar e, durante a prática, tentam manter a mente absolutamente limpa, afastando qualquer tipo de pensamento. Isso não traz tantos benefícios práticos”, afirma.

“O mais importante é saber lidar com seus pensamentos e decidir os que merecem maior atenção, isso permite, por exemplo, reprogramar seu padrão de pensamento e afastar reações negativas que surgem no dia a dia e podem desencadear situações de estresse, ansiedade, procrastinação, entre outras”, destaca. “A meditação tem um especial efeito quando se trata de redirecionamento dos hábitos de vida, mas nunca usada separadamente dos demais”, completa.

Corpo e mente

A prática do yoga pode ajudar, ainda, no fortalecimento da saúde física e mental, gerando um ambiente propício para mudanças de estilo de vida no novo ano, destaca a especialista.

“Além disso, as festas de fim de ano podem ser mais que um momento de confraternização, sendo também um momento de reflexão para a tomada de decisões importantes sobre a sua qualidade de vida, como, por exemplo, deixar de fumar, praticar mais atividade física, se alimentar melhor, passar a meditar, entre outros”, lista Bruna Tiboni.

“O yoga também ajuda nesse processo, por isso, muitas vezes é tido como o primeiro degrau para uma profunda mudança de estilo e de qualidade de vida. Então, por que não incluir o yoga na sua lista de objetivos no ano de 2024?”, indaga a especialista.

Confira três posições simples de yoga indicadas por Bruna Kaiut para reduzir a ansiedade no fim de ano.

Virasana

“Sente-se de joelhos e acomode o quadril em cima dos calcanhares. Relaxe a coluna e deixe a respiração fluir naturalmente. Se tiver dor nos joelhos, coloque um travesseiro ou uma almofada em cima dos pés para ficar mais adequado. Feche os olhos e fique nessa posição enquanto estiver confortável”.

Nadi Shodana

Consiste na respiração alternada pelas narinas. “Sente-se confortavelmente e bloqueie a narina direita com o polegar e inspire pela narina esquerda. Depois, bloqueie a narina esquerda com o dedo anelar e expire pela direita. Repita alternando as narinas. Essa técnica ajuda a relaxar rapidamente”.

Viparita Karani

“Deite-se perto de uma parede e coloque as pernas estendidas verticalmente ao longo da parede. Respire profundamente e relaxe enquanto acalma o corpo. Se ficar confortável, entrelace os dedos embaixo da cabeça. Mantenha de cinco a 20 minutos”.

