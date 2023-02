Veja 4 receitas de pratos leves e gostosos para fazer e curtir no carnaval

folia

O tradicional bloco, Cordão Valu, comandou a festa neste sábado (18)

A maior festa do Brasil está de volta, sem restrições sanitárias após uma pausa de 2 anos, devido a crise do Covid-19 e os campo-grandenses já caíram na folia na Esplanada Ferroviária para curtir os dias embalados de muita música e brilho.

O tradicional bloco de rua, Cordão Valu, comandou a festa na região mais tradicional da Capital, neste sábado (18). Desde às 15 horas, os foliões já começaram a chegar para acompanhar o cortejo pelas ruas do Centro.

“Muita felicidade em poder voltar, depois de dois anos, poder voltar para a rua, encontrar as pessoas, estamos muito felizes. É difícil, não é fácil fazer essa festa desse tamanho, mas está tudo lindo e as expectativas são as melhores”, disse Silvana Valu, uma das fundadoras do Cordão Valu.

O dia começou com as temperaturas amenas, mas o sol quente, que refletia os brilhos e os acessórios cheios de cor e que trouxe o calor de volta, contrariou a previsão do tempo que marcava chuva em Campo Grande.

“Estamos amando a volta do carnaval, aqui em Campo Grande não tem muito o que fazer, então estamos aproveitando muito, criança, adulto, idoso, aproveita geral. Senti muita falta e estou muito animada, porque gosto da bagunça”, disse a foliã Éli.

E por falar em crianças, elas marcaram presença. De todas as idades, de bebês em carrinhos até os maiores já fantasiados. Os pais comemoraram a volta por conseguirem levar os filhos para a diversão.

“A gente quer dar oportunidade para eles, porque não tiveram essa experiência ainda, devido a pandemia, então quisemos proporcionar a alegria dessa festividade para eles”, disse Alexandre Maluf.

As ruas da Esplanada já estavam lotadas, antes mesmo do pôr-do-sol, foliões de todas as idades curtindo as tradicionais marchinhas de carnaval e comemorando a volta da festa.

“Você chega aqui, vê as pessoas, as famílias com as crianças, dá pra perceber que é um ambiente que as pessoas estão confortáveis”, comentou o folião Daniel Filho.

A estimativa dos organizadores é de reunir 20 mil pessoas em cada uma das cinco noites de festa na Esplanada Ferroviária.

O local está apenas com duas entradas: a primeira pela Avenida Calógeras com a Rua Antônio Maria Coelho e a segunda na Avenida Mato Grosso, entre as ruas 13 de Maio e 14 de Julho.

Segurança

Com o objetivo de prevenir acidentes no período de Carnaval, o Corpo de Bombeiros, em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil estarão de prontidão para fiscalizar locais onde ocorrerão festividades.

“Teremos equipes de prontidão, com apoio da PM e da Polícia Civil, para fiscalizar locais com aglomeração de pessoas. Esses locais precisam do Certificado do Corpo de Bombeiros Militar, comprovando que o estabelecimento está em dia quanto aos procedimentos e equipamentos de segurança que envolvem proteção contra incêndio”, destaca o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Frederico Reis Pouso Salas.

Nos eventos da Esplanada Ferroviária e desfile das escolas de samba na Capital, há a previsão do emprego de 170 policiais militares exclusivos para o policiamento, somados as viaturas que temos rodando na Capital. A festa na Esplanada vai acontece até terça-feira (21).

Interdições

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou alguns pontos no Centro de Campo Grande, para o folião curtir o carnaval com segurança.

Confira quais são as ruas e avenidas interditadas, das 15h às 23h, até a terça-feira (21):