Oito filmes que se passam no Carnaval para curtir a folia do sofá

Para quem ama o Carnaval, mas prefere curtir a folia sem sair de casa, o cinema pode ser uma ótima opção. De comédias irreverentes a dramas ambientados na festa mais popular do Brasil, há filmes que capturam toda a energia e a magia desse período.

Se você quer entrar no clima carnavalesco sem enfrentar bloquinhos ou desfiles, preparamos uma lista de filmes que trazem o espírito da festa para a tela.

A maioria são produções nacionais, já que o Carnaval é uma festa tradicional brasileira, mas há também opções que se passam no Carnaval de Veneza ou no Mardi Gras, celebração carnavalesca popular nos Estados Unidos.

Confira dicas de filmes que se passam no Carnaval:

Um ano inesquecível verão

Inha é uma jovem do interior que sonha em estudar moda em Paris, mas para isso, ela precisa de um currículo impressionante. A garota tem apenas até o final do verão para comprovar que tem alguma experiência prática em moda. Assim, ela vai ao Rio de Janeiro para trabalhar como costureira da Portela, lugar onde também trabalha a estilista internacionalmente conhecida Carrie Catherine. Ao frequentar os bastidores da escola de samba, Inha se apaixona por Guima, um escultor de alegorias.



Onde assistir: Prime Vídeo

Ó Paí, Ó

Em um animado cortiço do centro histórico do Pelourinho, em Salvador, tudo é compartilhado pelos seus moradores, especialmente a paixão pelo Carnaval e a antipatia pela síndica do prédio, Dona Joana. Todos tentam encontrar um lugar nos últimos dias do Carnaval, seja trabalhando ou brincando. Incomodada com a farra dos condôminos, Dona Joana decide puní-los, cortando o fornecimento de água do prédio.



Onde assistir: Globoplay, Prime Vídeo

Rio

Capturada por contrabandistas de animais quando tinha acabado de nascer, a arara Blu nunca aprendeu a voar e vive uma vida domesticada feliz em Minnesota, nos Estados Unidos, com sua dona, Linda. Blu pensa que é a última arara de sua espécie. Mas quando descobrem que Jewel, uma fêmea, vive no Rio de Janeiro, Blu e Linda vão ao seu encontro. Os contrabandistas capturam Blu e Jewel, mas as aves escapam e começam uma aventura arriscada rumo à liberdade. O filme é ambientado durante o Carnaval carioca.

Onde assistir: Disney+

Quando o Carnaval chegar

O empresário de um grupo de cantores organiza um espetáculo em homenagem a um rei que chegará à cidade para o carnaval. Discussões internas e romances inesperados quase impedem que o show se realize.

Dirigido por Cacá Diegues, este musical estrelado por Nara Leão, Chico Buarque e Maria Bethânia conta com trilha sonora marcante e é um clássico da cultura carnavalesca.

Onde assistir: Globoplay

Estou me guardando para quando o Carnaval chegar

Na cidade de Toritama, a capital do jeans no agreste pernambucano e considerada um centro ativo do capitalismo local, mais de 20 milhões de jeans são produzidos anualmente em fábricas caseiras. Orgulhosos de serem os próprios chefes, os proprietários dessas fábricas trabalham sem parar em todas as épocas do ano, exceto o Carnaval. Quando chega a semana de folga, eles vendem tudo que acumularam e partem para praias paradisíacas.

O filme é brasileiro do gênero documentário.

Onde assistir: Youtube

Carnaval

A influenciadora digital Nina descobre a traição de seu namorado através de um vídeo que viralizou na internet e termina o relacionamento. Ela, então, decide usar seus contatos para conseguir uma viagem com tudo pago para Salvador e curtir o carnaval com suas amigas na cidade. Neste período, elas ganham mais seguidores e aprendem o verdadeiro significado da amizade. Lá, ela percebe que a vida real pode ser melhor que imaginava.

Onde assistir: Netflix

Casanova

O Carnaval de Veneza aparece em cenas deslumbrantes, com máscaras e festas extravagantes no filme Casanova. Para escapar da Inquisição romana e das acusações de perversão e imoralidade, o infame sedutor Casanova precisa encontrar uma mulher ou sofrer nas mãos dos investigadores locais. Com a reputação de seduzir os membros do sexo oposto sem se importar com o estado civil delas, o mulherengo conhece uma linda jovem que parece não estar atraída pelos seus encantos. Mas ele começa a se apaixonar por ela enquanto tenta conquistá-la.

Onde assistir: Disney+

Loucuras de Carnaval

Três amigos Mike, Bump e Scottie estão no último ano da faculdade e buscam muita farra e diversão. Para isso, decidem festejar o Mardi Gras, famoso carnaval de Nova Orleans, e se entregam a uma viagem repleta de confusões, muitas bebidas e mulheres que topam tudo para se divertir.

Onde assistir: Prime Vídeo