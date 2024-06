Veja ideias de maquiagem simples para festa junina

A temporada de festas juninas já está aberta e segue a todo vapor, com arraiás que devem ser realizados, pelo menos, até o fim do mês de julho.

Além das comidas e bebidas típicas da época, a temática caipira também é bastante marcante.

Para além dos trajes que incluem os vestidos e roupas xadrez ou as calças com remendos, e penteados, a maquiagem também faz o diferencial, seja das tradicionais pintinhas na bochecha aos mais ousados, com delineados e desenhos que remetem a época e dão um toque especial.

O Correio do Estado traz algumas dicas de maquiagem simples de festa junina para você arrasar nos festejos.

Veja ideias de maquiagem simples de festa junina

Pintinhas na bochecha

Para quem deseja ficar no básico, as tradicionais pintinhas já dão um charme. Para dar o toque especial, basta usar e abusar do blush, deixando o rosto bem marcado.

Um dos truques é aplicar o blush em formato de círculo e, em seguida, desenhar várias pintinhas, com uso de delineador ou lápis de olho.

Para quem deseja um visual mais sóbrio, é só abrir mão do blush marcado e fazer apenas as pintinhas.

Bandeirinhas

Para dar um ar mais criativo, as tradicionais bandeirinhas podem compor a maquiagem, seja no delineado ou na sombra.

Usando delineadores ou lápis colorido, basta desenhar as bandeirinhas na pálpebra ou no canto do olho, puxando o delineado. O desenho pode ser feito menor ou maior, assim como de várias cores ou apenas uma para combinar com o look.

Balões

Assim como na maquiagem com bandeirinhas, outra aposta é trazer os balões, que também são tradicionais da época, para a make. Para isto, basta desenhar a alegoria com lápis colorido no rosto. A sugestão é no delineado, mas o desenho pode ser feito onde a pessoa achar melhor.

Boca de boneca

A maquiagem que ficou famosa devido ao personagem Emília, uma boneca de pano, é um ícone quando o assunto é maquiagem junina.

Para reproduzir esta maquiagem simples, um segredo é cobrir os lábios com base e, com um batom, fazer um desenho de coração no meio da boca. Basta aplicar o batom apenas no centro da boca e no arco do cupido, formando um coração.

Para facilitar, é recomendado fazer o contorno labial antes de preencher com o batom.

Corações

Na mesma proposta das pintinhas nas bochechas, outra sugestão é substituí-las por pequenos corações. É uma maquiagem mais romântica, combinando com as tradições do correio elegante.

Maquiagem de espantalho

As maquiagens artísticas podem ser feitas com os mais variados temas. Uma das ideias é a de espantalho, que se encaixa no tema.

Para fazer, basta desenhar os traços com um delineador, com desenhos simbolizando a costura do boneco, e preencher com sombra ou blush. Para finalizar, um batom com cor da sua preferência.

Noiva da quadrilha

Para as noivinhas da quadrilha, a dica é caprichar no brilho. Desde a sombra até o batom mais metálico já dá o tom do glamour, mas uma outra opção é fazer as famosas pintinhas na bochecha com muito brilho ou até com adesivos de ponto de luz, geralmente usados no Carnaval.

Para as mais tradicionais, as demais maquiagens listadas acima também cabem perfeitamente.

Dicas gerais