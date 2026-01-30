Vem chamando atenção e, ao mesmo tempo, causando preocupação a "safra" de... Leia na coluna de hoje

Roberto Shinyashiki - escritor brasileiro
A grande verdade é que você é a pessoa que escolhe ser. Todos os dias você decide se continua do jeito que é ou muda. A grande glória do ser humano é poder participar de sua autocriação”.
Felpuda
Vem chamando atenção e, ao mesmo tempo, causando preocupação a “safra” de motoristas que trafegam tendo pets no colo, com direito a cafunés, só faltando colocar os bichinhos ao volante para conduzir os veículos. Esse é apenas um dos casos, pois motociclistas, na área central da cidade ou nos bairros, adotaram como “código de trânsito pessoal” fazer ultrapassagens pela direita, colocando em risco suas vidas e as de outras pessoas. O abuso é tão grande que muitos dessa galera fazem gestos obscenos ou gritam ofensas quando advertidos. Só falta colocarem melancia no pescoço...
Tudo igual
O rumo político que a ministra Simone Tebet (MDB) tomará não deverá afetar o projeto de seu esposo, Eduardo Rocha, ex-secretário da Casa Civil do governo de Riedel. Ele é considerado como uma das apostas de poderoso grupo.
Mais
O grupo é formado pelo governador Riedel, pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, para conquistar uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Sedentos
Na primeira sessão ordinária deste ano na Câmara Municipal de Campo Grande, dois projetos pautados mostram que muitas das excelências estão ávidas para o confronto com a prefeita Adriane. O primeiro, de autoria de Marcos Trad, determina que o Poder Executivo mantenha em seu portal da Transparência a íntegra de contratos, convênios, acordos, termos de parceria e demais instrumentos, ainda que encerrados, pelo prazo mínimo de cinco anos após o término de sua vigência ou a prestação de contas final.
Lixo
Outra proposta polêmica a ser apreciada é o veto do Executivo ao projeto que impede o aumento da taxa de coleta de lixo. A votação impacta diretamente os valores dos carnês do IPTU, que têm causado indignação entre os contribuintes. A alta nos valores ocorreu em decorrência da majoração da taxa do lixo e da redução do desconto para pagamento à vista, medidas adotadas sem que a Câmara Municipal fosse consultada.
Na disputa
O Psol, partido de esquerda, terá candidato ao governo de MS nestas eleições. Será Lucien Rezende, ex-secretário de Desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo, apresentado pela assessoria como pequeno produtor rural. O partido anunciou ainda o seu pré-candidato ao Senado, que é conhecido como Beto do Movimento, um dos líderes do Movimento Popular de Luta (MPL).
*Colaborou Tatyane Gameiro