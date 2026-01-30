Vem chamando atenção e, ao mesmo tempo, causando preocupação a "safra" de... Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

30/01/2026
Roberto Shinyashiki - escritor brasileiro

A grande verdade é que você é a pessoa que escolhe ser. Todos os dias você decide se continua do jeito que é ou muda. A grande glória do ser humano é poder participar de sua autocriação”.

Felpuda

Vem chamando atenção e, ao mesmo tempo, causando preocupação a “safra” de motoristas que trafegam tendo pets no colo, com direito a cafunés, só faltando colocar os bichinhos ao volante para conduzir os veículos. Esse é apenas um dos casos, pois motociclistas, na área central da cidade ou nos bairros, adotaram como “código de trânsito pessoal” fazer ultrapassagens pela direita, colocando em risco suas vidas e as de outras pessoas. O abuso é tão grande que muitos dessa galera fazem gestos obscenos ou gritam ofensas quando advertidos. Só falta colocarem melancia no pescoço...

Tudo igual

O rumo político que a ministra Simone Tebet (MDB) tomará não deverá afetar o projeto de seu esposo, Eduardo Rocha, ex-secretário da Casa Civil do governo de Riedel. Ele é considerado como uma das apostas de poderoso grupo.

Mais

O grupo é formado pelo governador Riedel, pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, para conquistar uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Paulo Machado e Maria Adelaide Noronha

 

Edison Ferreira de Araújo, que foi reeleito presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande para o período 2026-2030

Sedentos

Na primeira sessão ordinária deste ano na Câmara Municipal de Campo Grande, dois projetos pautados mostram que muitas das excelências estão ávidas para o confronto com a prefeita Adriane. O primeiro, de autoria de Marcos Trad, determina que o Poder Executivo mantenha em seu portal da Transparência a íntegra de contratos, convênios, acordos, termos de parceria e demais instrumentos, ainda que encerrados, pelo prazo mínimo de cinco anos após o término de sua vigência ou a prestação de contas final.

Lixo

Outra proposta polêmica a ser apreciada é o veto do Executivo ao projeto que impede o aumento da taxa de coleta de lixo. A votação impacta diretamente os valores dos carnês do IPTU, que têm causado indignação entre os contribuintes. A alta nos valores ocorreu em decorrência da majoração da taxa do lixo e da redução do desconto para pagamento à vista, medidas adotadas sem que a Câmara Municipal fosse consultada.

Na disputa

O Psol, partido de esquerda, terá candidato ao governo de MS nestas eleições. Será Lucien Rezende, ex-secretário de Desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo, apresentado pela assessoria como pequeno produtor rural. O partido anunciou ainda o seu pré-candidato ao Senado, que é conhecido como Beto do Movimento, um dos líderes do Movimento Popular de Luta (MPL).

SAÚDE

Especialista comenta benefícios dos exercícios físicos matinais

A prática de exercícios físicos matinais proporciona bom humor e aumenta a produtividade pessoal ao longo de todo o dia, melhora o ânimo, a concentração e a qualidade da rotina

29/01/2026 10h00

Começar o dia em movimento pode ser o primeiro passo para dias mais produtivos e equilibrados

Começar o dia em movimento pode ser o primeiro passo para dias mais produtivos e equilibrados Divulgação

Para quem busca mais disposição, foco e equilíbrio emocional ao longo do dia, a prática de exercícios físicos logo pela manhã pode ser uma aliada decisiva. Além de ajudar a organizar a rotina, o movimento nas primeiras horas do dia provoca respostas no corpo e no cérebro que impactam diretamente o humor, a concentração e a produtividade.

Segundo o preparador físico e professor Marcelo Carneiro, o exercício matinal influencia de forma significativa o funcionamento do organismo. “Do ponto de vista fisiológico, a atividade física pela manhã ativa o sistema nervoso central, estimula a circulação sanguínea e aumenta a oxigenação cerebral. Isso favorece maior estado de alerta, disposição e sensação de energia ao longo do dia”, explica Marcelo Carneiro, que é coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Estácio.

Esse estímulo desencadeia a liberação de hormônios e neurotransmissores fundamentais para o bem-estar, como endorfina, dopamina e serotonina, que atuam na melhora do humor, na redução da ansiedade e no controle emocional.

Também entram em ação a adrenalina e a noradrenalina, responsáveis por aumentar a atenção e a prontidão motora, além do cortisol, que, naturalmente mais elevado pela manhã, quando associado ao exercício de forma equilibrada, contribui para o estado de alerta. “Além dos efeitos fisiológicos, iniciar o dia com uma prática corporal gera sensação de conquista e organização, o que reflete positivamente na motivação diária”, acrescenta o professor.

MAIS FOCO

Do ponto de vista cognitivo, o exercício pela manhã favorece a ativação do córtex pré-frontal, área do cérebro relacionada à atenção, ao planejamento e à tomada de decisão. De acordo com Marcelo Carneiro, esse processo ajuda a explicar por quê muitas pessoas relatam maior capacidade de concentração e rendimento intelectual após o treino matinal. “A prática regular tende a organizar a rotina e a melhorar o desempenho nas tarefas que exigem foco e raciocínio”, afirma.

Embora não exista um horário único ideal para todos, o educador ressalta que a manhã costuma ser estratégica para quem tem dificuldade de manter a regularidade. “O mais importante é a constância. Os benefícios físicos e mentais aparecem quando o exercício se torna hábito, independentemente do horário”, reforça.

Começar o dia em movimento pode ser o primeiro passo para dias mais produtivos e equilibrados“Escutar o corpo é indispensável. Dor não é sinônimo de evolução”

15 A 30 MIN

Mesmo com rotinas intensas, é possível colher os benefícios do exercício matinal. Segundo o professor, de 15 a 30 minutos de atividade física bem estruturada já são suficientes para promover ganhos fisiológicos e mentais. Caminhada rápida, corrida leve, treinos funcionais, exercícios com o peso do corpo, mobilidade articular e atividades aeróbias moderadas são algumas das opções mais indicadas para esse período do dia.

Nesse sentido, dados de pesquisa realizada em 2025 pelo Datafolha ajudam a contextualizar o cenário: a falta de tempo é apontada como o principal motivo para não praticar atividade física, mencionada por quase metade dos entrevistados. Ainda assim, o levantamento mostra que mais da metade dos brasileiros afirma praticar algum tipo de exercício, sobretudo modalidades simples e acessíveis.

A caminhada lidera as preferências, seguida por atividades como musculação e futebol, e a maioria das pessoas relata optar por exercícios ao ar livre. O recorte reforça que a prática não precisa ser complexa nem longa para acontecer, e que o exercício matinal pode, justamente, responder à principal queixa de quem não consegue se movimentar ao longo do dia.

Começar o dia em movimento pode ser o primeiro passo para dias mais produtivos e equilibradosUma pesquisa de 2025 mostra que mais da metade dos brasileiros afirma praticar algum tipo de exercício, sobretudo modalidades simples e acessíveis

ESCUTAR O CORPO

Apesar de ser seguro para a maioria das pessoas, o exercício pela manhã exige atenção em alguns casos. Marcelo Carneiro alerta que indivíduos com doenças cardiovasculares, hipertensão não controlada, arritmias, diabetes, em função do risco de hipoglicemia em jejum, além de pessoas com dores articulares ou histórico de lesões, devem buscar orientação profissional. Iniciantes sedentários também precisam respeitar progressões adequadas.

“O acompanhamento de um profissional de educação física é fundamental para ajustar intensidade, volume e tipo de exercício com segurança”, orienta.

Para que a prática matinal se mantenha ao longo do tempo, a recomendação é começar com metas realistas, priorizar a regularidade, preparar roupas e materiais na noite anterior, respeitar o aquecimento, essencial por conta da rigidez muscular matinal, e variar os estímulos. “Escutar o corpo é indispensável. Dor não é sinônimo de evolução”, destaca o professor.

Do ponto de vista pedagógico, criar significado para a prática é decisivo. “Quando o exercício está associado à saúde, ao bem-estar, à autonomia e à qualidade de vida, ele deixa de ser obrigação e passa a fazer parte do cotidiano”, conclui o coordenador. Em um cenário em que a falta de tempo ainda é um desafio, começar o dia em movimento pode ser o primeiro passo para dias mais produtivos e equilibrados.

Diálogo

Causou muita estranheza o fato de uma secretária, hoje demitida, ter sido... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (29)

29/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Cazuza - cantor e compositor brasileiro

Você está vivo. esse é o seu espetáculo. Só quem se mostra se encontra. Por mais que se perca no caminho”.

Felpuda

Causou muita estranheza o fato de uma secretária, hoje demitida, ter sido a versão local da estratégia do tal Careca do INSS, que resultou em desvio de dinheiro da conta de filiados a entidade e que são, veja só, delegados. Atuando com uma cúmplice, a acusada “pintou e bordou” nas contas de alguns associados e só restituía os valores quando havia reclamações de alguns deles. Isso, sem contar que a então secretária usava o serviço odontológico da associação para atendimento a seus familiares. Irônico leitor comentou: “Em casa de ferreiro, espeto é de pau...”

Amém

A escolha do futuro presidente da Assembleia Legislativa de MS, em 2027, entre os eleitos neste ano obrigatoriamente passará pelos crivos de Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja.

Mais

O fato de os Poderes serem harmônicos, porém independentes, nessas horas não funciona bem assim. É claro que a “costura” tem de ser muito bem-feita, para não f icar, digamos, pedras no caminho.

Diálogo

O jornalista ernesto Paglia estreia no programa “Roda Viva”, da TV Cultura, em fevereiro, após o Carnaval. Em sua bem-sucedida carreira, ele atuou por mais de 40 anos como repórter especial e correspondente internacional na rede Globo e teve passagens marcantes como correspondente em Londres. Ernesto Paglia celebra o novo desafio de sua carreira: “Tenho a honra de ser o novo apresentador do programa de entrevistas mais prestigiado e tradicional da TV brasileira, o ‘Roda Viva’. Estou muito feliz, e o meu compromisso com o público será manter o alto nível conquistado pelo programa nos seus 40 anos de história”.

DiálogoKeila Tulux, que hoje comemora idade nova

 

DiálogoAstrid Fontenelle

Revoada

Os deputados estaduais voltam às suas atividades, pós-recesso parlamentar, no dia 3 de fevereiro. As bancadas atuais reassumem, mas não durarão com a mesma configuração por muito tempo. Do dia 6 de março até o dia 5 de abril estará aberta a janela partidária, prazo para deputados se desfiliarem de suas siglas e rumarem para novo endereço sem perder o mandato. Na Assembleia Legislativa de MS está prevista uma debandada. A conferir.

Barco

Com relação à Câmara dos Deputados, a mudança deverá ser na bancada do PSDB, hoje com três integrantes. Um deles já estaria de mala pronta para cantar em outra freguesia. Os outros dois não manifestam desejo de pular do barco, mas, pelas articulações que vêm sendo feitas, é possível também que decidam mudar de endereço. Afinal, serão 30 dias para que muita água passe sob a ponte...

Clima

A Câmara Municipal da Capital reinicia as atividades no dia 2 de fevereiro, e em clima não muito amigável com a prefeita Adriane Lopes, em razão do imbróglio do aumento da taxa do lixo e, depois, do veto ao projeto dos vereadores que reduzia a tarifa. Já é voz corrente que a primeira medida por lá será derrubar o tal veto. Durante a solenidade, dois discursos estão sendo esperados, pelo teor: o do presidente do Legislativo, Epaminondas Neto, o Papy, e o da prefeita.

