Veterinários alertam para cuidados com pets durante fogos no fim de ano

Entre as estratégias para os dias de festa e viagens de longa distância, profissionais indicam homeopatia e conforto

Alison Silva

Alison Silva

26/12/2025 - 15h30
Barulhos intensos dos fogos, viagens, mudanças na rotina e maior movimentação dentro de casa fazem do fim de ano um dos períodos mais estressantes para os animais de estimação.

Embora muitos tutores não percebam de imediato, cães, gatos e até outras espécies podem sofrer impactos fisiológicos importantes diante desses estímulos.

De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Petlove, 73% dos pets se escondem, 66% tremem, 46% ficam desorientados e 42% buscam colo durante os episódios de barulho intenso. Outros 38% tentam fugir, enquanto 27% choram e 26% latem excessivamente.

Veterinários especialistas, explicam o que acontece com os animais e como é possível oferecer suporte em situações de estresse como essas.

Segundo o médico veterinário, Luis Felipe Marques de Campos, o estresse causado pelo som dos fogos de artifício, desencadeia uma reação em cadeia no organismo.

“Qualquer situação estressante estimula uma resposta que começa no diencéfalo e termina com o aumento de secreção, de adrenalina e do cortisol”, explica o promotor técnico da Homeopet.

Ele ainda destaca que a resposta é natural, mas quando frequente ou intensa, pode levar a mudanças comportamentais significativas.

Durante o fim de ano, os gatilhos costumam se acumular: fogos de artifício, presença de visitas, sons incomuns, ausência do tutor ou viagens longas.

“Para os pets que ficam, é uma época diferente, com barulhos constantes e sem a presença do tutor para transmitir segurança. Para os que viajam, tudo muda: rotina, ambiente, pessoas e até o contato com outros animais”, completa Luis.

Nem sempre os sinais são óbvios. Alguns animais comem demais quando estão ansiosos; outros, passam a destruir móveis, objetos ou desenvolver comportamentos repetitivos, como lamber insistentemente as patas. Há ainda aqueles que chegam à automutilação.

“Essas alterações comportamentais são tentativas do organismo de lidar com o estresse e devem ser encaradas como alertas”, afirma o veterinário.

Um ponto importante, destacado pela médica veterinária, Cláudia Karolline Queiroz de Oliveira é que o medicamento não é calmante, nem sedativo.

“O Anizen não altera o estado de percepção nem a personalidade do animal. Ele apenas ajuda a lidar melhor com o estímulo estressante”.

O uso dessa homeopatia pode ser feito no dia a dia, inclusive em animais com distúrbios comportamentais como ansiedade e compulsão. O produto não apresenta contraindicações conhecidas e pode ser administrado desde filhotes até animais idosos. Ele também é aplicado com sucesso em diferentes espécies, como aves e primatas.

Apesar dos benefícios, a veterinária destaca que nenhuma estratégia atua sozinha. Preparar o ambiente é essencial, especialmente durante a queima de fogos.

Alternativas

Criar uma sala tranquila, com um local confortável e menor exposição ao barulho ajuda o animal a se sentir seguro. Em momentos mais críticos, a frequência do uso do medicamento pode ser intensificada conforme orientação profissional.

“Animais naturalmente medrosos ou ansiosos precisam de suporte antecipado. O ideal é iniciar o uso da homeopatia alguns dias antes das datas comemorativas ou viagens”, orienta. Para ela, o cuidado emocional é tão importante quanto o físico.

“Fogos, mudanças na rotina e maior movimentação podem causar muito estresse, mesmo em pets que parecem tranquilos. Cuidar do bem-estar emocional dos animais é uma forma de amor que faz toda a diferença”, finaliza.

A recomendação final é que os tutores estejam atentos antes que o estresse se manifeste de forma intensa.

Diálogo

Para tentar conquistar o distinto eleitor, alguns pré-candidatos estão noites sem dormir

Leia a coluna desta quinta-feira (25)

26/12/2025 00h01

Madre Teresa de Calcutá missionária católica
Tem sempre presente que a pele se enruga, que o cabelo se torna branco, que os dias se convertem em anos,
mas o mais importante não muda: tua força interior”.

FELPUDA

Para tentar conquistar o distinto eleitor, alguns pré-candidatos estão noites sem dormir imaginando historinhas que possam transformá-los em vítimas dos adversários. São versões novas das velhas e surradas estratégias de assim posar: “atentados” a tiros durante a madrugada, “sequestro e abandono” em lugares distantes depois de “ameaçados”, “espancamentos” e “abandonados desacordados” na zona rural, entre outros atos “violentos”.O tempo passa, o tempo voa e nada muda, pois tem gente por aí acreditando que essas “fantasias” ainda rendem votos. Afe!

Fica

Quem decidiu não deixar a administração estadual para disputar mandato em 2026 é o secretário de Governo, Ricardo Perez. Em entrevista ao Correio do Estado, quando questionado, ele afirmou que estava aberto a possibilidades se o seu grupo político quisesse.

Mais

Homem de confiança do governador Eduardo Riedel, Perez foi nomeado em janeiro de 2024, com a saída do deputado estadual licenciado Pedro Caravina, que voltou à sua cadeira na Assembleia Legislativa de MS.

 Liosmar Almeida, Dra. Lethicia Sorpresi, Elisangela Almeida e Licínio Almeida

 

Ana Paula Carneiro

Na mesma

O acordo para escolha do senador entre PL e PP continua mantido e estará nas mãos do trio governador Eduardo Riedel, senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, ambos do PP, e Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL. O trio fez o “combinado” com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, apesar de estar cumprindo pena por suposto golpe, continua sendo a mais expressiva liderança do PL.

Pesquisa

A variação de preços dos materiais escolares é grande em Campo Grande, mostra pesquisa do Procon-MS, realizada de 1º a 19 de dezembro. Os índices apurados chegam acima de 300%, com relação a alguns produtos. Oito empresas participaram do levantamento feito pelo órgão de defesa do consumidor. Detalhe: os dados estão sujeitos a alterações, em razão da disponibilidade de estoque ou da realização de promoções.

Redução

As maiores oscilações foram identificadas nos produtos: caneta Bic Cristal Fashion com quatro cores (326,5%); apontador Faber-Castell com depósito (317,5%); e lápis Bic HB Evolution nº 2, sem borracha (284,62%). Na comparação com 2024, determinados itens apresentaram redução na média de preços. Como no caso do caderno universitário de 10 matérias e 200 folhas, cuja média passou de R$ 25,79 para R$ 21,00.

Aniversariantes

Thiago Bichofe Capelli,
Maria Alzira Mandarano Cândia,
Lilian Maymone Coelho Netto,
Paula Gobbo Chaves,
Manoel Cerqueira Filho,
Andrea Vieira Valdez,
Aure Ribeiro Junior,
Dr. Ildeu de Souza Campos,
Serli dos Santos,
Tânia Alzira Scandola,
Marizete Akemi Numata,
Rodrigo Nascimento Sousa,
Wilson Urder de Andrade,
Edilene Rosa de Jesus,
Waldir Ferreira de Salvi,
Cristiano José Brito Felice,
Mauro Tome de Araujo,
Tatiane Fernandes Dodero,
João Batista dos Santos
(João Grandão),
Larissa de Jesus Souza Chaves,
Albino Fiori Adelaido,
Helena Garcia de Oliveira,
Dra. Estela Mari Sandini,
João Carlos de Salles Filho,
Adriana Araujo da Silva,
Ivanildo Sabino de Araujo,
Cézar Alpires Silva,
Raul Alves Barbosa,
Henriqueta Mongelle de Araújo,
Maria Júlia Falcão da Rocha,
Aracuhy Ramos de Araújo,
Duilio Ramires,
Élcio Macedo,
Altino de Almeida Santiago,
Sérgio Serra Baruki,
Carlos Antônio Costa,
Epitácio Pessoa do Nascimento,
Leonildo Alves Guimarães,
Danila Martinelli de Souza Reis,
Luiz Orro,
João Bosco Rodrigues Monteiro,
Albertina Luiza Horvath,
Francisco Ciro Martins,
Paulo Roberto Rossini,
Ana Cristina Araújo Dias Campos,
Carlos Francisco Monteiro Liberalli,
Maria Edna Barreto dos Santos,
Edilson Pereira da Silva,
Jociane Pulquéria França,
Cristian de Oliveira Camilo,
Rondina Rodrigues,
Dilza Delvizio Freire,
Nair Maria Silva,
Aguillera Gutierres Santos,
Dario do Amaral Trachta,
Solange Batista Rosa Costa,
José Sebastião de Andrade,
Nair Carril Fonseca,
Aldeir Gomes de Almeida,
Nivaldo da Costa Moreira,
Daniel de Azevedo Dias,
Wagner Centurião do Carmo,
Marivaldo Valkirio Aparecido
Silva Rocha,
Lidiane Azevedo de Souza,
Amélia Luiza de Figueiredo Vinagre,
Shirley Flores Zarpelon,
Renato Dal Ross,
Ana Cristina Cândia Solari
Neumann,
Eliete Maria Joerke,
Luciane Gutierre Gonçalves,
Regina Márcia Pinheiro Silva,
Hildebrando Barbosa de Souza
Neto,
Adriana Moreira Silveira Freitas,
José Roberto Camargo de Souza,
Atinoel Luiz Cardoso,
Greicielle Centurion Ojeda,
Rubens Moreira de Oliveira,
Juarez Muniz do Amaral,
Airton Horácio,
Deuzelita Ferreira Coutinho,
João Luiz Braga Vieira,
Maria José Alexandre Guerra Vidal,
Neucy Rospide Nunes,
Viviane de Souza Ferreira
Czerewuta,
Paulino Luiz Barros Filho,
Paulo Henrique Aristides
dos Santos,
Katiuscia Virginia Zocolaro,
André Luiz Foletto,
Cecília Maria Faustino Benevides,
Ênio Kuramoto,
Maira Lopes Junqueira,
Giscard Jose Ribeiro Machado,
Miriele Canalli Castilhos,
Leila Venâncio Aureswald,
José Afonso Machado Neto,
Thiago Azambuja de Abreu,
Elaine Picolli Alves,
Ondina Moreno Fiirst,
Regielly Crystiane Mattos da Silva,
Elizandra Arevalo Marques,
Magda dos Santos Martins,
Geisiane Franco de Oliveira,
Ana Luisa Monteiro Lima,
Liene Leonel de Freitas Carrilho,
Theodora Cação Zanchett,
Ana Maria Ribeiro Teixeira

Colaborou Tatyane Gameiro

BEBIDA SAUDÁVEL

Exagerou na ceia de Natal? Veja 10 receitas de suco detox para desintoxicar o organismo

Sucos detox são ricos em nutrientes e limpam o organismo, tirando o inchaço e desconforto ocasionado pelos excessos na alimentação

25/12/2025 13h00

Suco detox verde

Suco detox verde

Com tantas delícias postas a mesa, é difícil resistir aos pratos típicos natalinos nas festas de fim de ano. Por isso, é comum ter o "olho maior que a barriga" e exagerar nas garfadas.

Os sucos detox são uma boa opção para recuperar o equilíbrio corporal após esses exageros alimentares.

Feitos com frutas e alimentos funcionais, eles ajudam a eliminar as toxinas do corpo, limpando o organismo e tirando o inchaço e desconforto ocasionado pelos excessos na alimentação.

O detox tem como objetivo eliminar as toxinas que foram adquiridas, devido a ação diurética e anti-inflamatória que irão ajudar no processo de detoxificação. O ideal é que essas bebidas sejam consumidas uma vez ao dia, no lugar de uma refeição.

O Correio do Estado preparou 10 receitas de suco detox para desintoxicar seu organismo após a Ceia de Natal. Confira:

Suco detox de melão com gengibre

Ingredientes:

150 ml de água de coco;

1 fatia pequena de melão;

1 colher de café de gengibre descascado e ralado;

Folhas de hortelã frescas.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador, coe, adoce com adoçante de sua preferência e beba.

Suco detox de abacaxi

Ingredientes:

1 copo com abacaxi cortado em pedaços;

340 ml de água de coco natural;

Meio copo de água filtrada;

1 maçã verde descascada e sem sementes;

Suco de 2 limões;

Folhas de hortelã.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e consuma imediatamente. Não precisa coar!

Suco detox com água de coco

Ingredientes:

400 ml de água de coco;

2 folhas de couve (sem o talo);

2 xícaras (chá) de morangos cortados sem o talo;

Suco fresco de 3 laranjas.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba com gelo durante todo o dia.

Suco verde de couve, limão e pepino

Ingredientes:

1 folha de couve

suco de ½ limão

1/3 de pepino sem casca

1 maçã vermelha sem casca

150 ml de água de coco

Modo de preparo: 

Bater todos os ingredientes no liquidificador, coar e beber a seguir, de preferência sem açúcar. 

Suco detox cítrico com morango

Ingredientes:

1 xícara de abacaxi picado com casca

1 talo de capim-santo

1 1/2 xícara de morango limpo e picado

1 colher (sopa) de gengibre picado

1/2 unidade de limão espremido e coado

3 colheres (sopa) de mel de abelha

Modo de preparo:

Bata o abacaxi com o capim-santo no liquidificador e coe. Bata de novo com os demais ingredientes e 1 1/2 xícara de água e sirva.

Suco detox de melancia e capim santo

Ingredientes:

3 xícaras (chá) de melancia em pedaços

½ xícara (chá) de capim-santo em pedacinhos

½ xícara (chá) de folhas de clorofila (folhas do trigo germinado)

½ xícara (chá) de água mineral

Açúcar ou adoçante a gosto

Cubos de gelo

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador, exceto o gelo, por 2 minutos. Passe pela peneira e sirva com cubos de gelo.

Suco detox de cenoura com maça

Ingredientes:

1/2 cenoura

1 maçã

1/2 pepino

1 colher (sopa) de chia

200 ml de água de coco

1 folha de couve

hortelã a gosto

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador.

O ideal é que o suco seja consumido sem coar. Evite usar açúcar e adoçantes.

Consuma de imediato para não haver a perda de nutrientes.

Suco de mamão com limão e pimenta-rosa

Ingredientes:

1 fatia de mamão  (média)

2 colheres (sopa) de suco de limão Taiti

1xícara (chá) de suco de laranja-pera

1/2 colher (chá) de pimenta rosa

Cubos de gelo

açúcar ou adoçante

Modo de preparo:

Bata os 4 primeiros ingredientes no liquidificador por ½ minuto.

Passe pela peneira, adoce a gosto e sirva com cubos de gelo.

Suco de limão com casca  

Ingredientes:

750 ml de água

gelo à gosto

2 raminhos de hortelã

1 limão orgânico, com casca

Modo de preparo:

Bater os ingredientes no liquidificador no modo pulsar durante poucos segundos para não triturar completamente o limão. 

Coar e tomar a seguir. 

Adoçar à gosto, de preferência com uma pequena quantidade de mel, evitando o uso de açúcar branco, para que o corpo possa desintoxicar. 

Suco de laranja, acerola, gengibre e ervas

Ingredientes:

2 e ½ xícaras (chá) de suco de laranja-pera

½ xícara (chá) de acerola

1 pedaço de gengibre de 3 cm

2 colheres (sopa) de folhas de salsinha

2 colheres (sopa) de folhas de manjericão

1 colher (sopa) de mel

Cubos de gelo

Modo de Preparo:

Bata tudo no liquidificador, exceto o gelo, por 2 minutos. Passe pela peneira e sirva com cubos de gelo.

Dica: Além de rico em vitamina C, este suco leva gengibre fresco, uma raiz que tem efeito termogênico, ou seja, acelera o metabolismo, causando um gasto maior de calorias.

* Colaborou Glaucea Vaccari

