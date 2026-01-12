Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Wagner Moura: depois do Globo de Ouro, prêmios e entrevistas, 5 projetos já em produção

O ator chega a 2026 com cinco projetos já confirmados, dois deles em pós-produção 

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

12/01/2026 - 17h54
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Até março, a vida pública de Wagner Moura é um desfile quase coreografado: prêmios, tapetes vermelhos, entrevistas em cadeia, campanhas de estúdios e aquela liturgia da temporada de premiações que transforma o artista em narrativa.

Mas, por trás da imagem de consagração, o que se impõe é algo menos glamouroso e mais revelador: muito trabalho. Não um hiato celebrado, não uma pausa de “estrela internacional”, mas uma fase de produção intensa, planejada, quase industrial na sua disciplina.

O momento é raro porque não é apenas simbólico. Wagner chega a 2026 com cinco projetos já confirmados, dois deles em pós-produção — ou seja, prontos para entrar no mundo — e outros três em estágios iniciais, que desenham o próximo arco de sua carreira.

O reconhecimento não o colocou em modo de espera; ao contrário, funciona como alavanca para uma fase de expansão autoral e política.

O título mais avançado é 11817, em pós-produção, com estreia prevista para 2026. Dirigido por Louis Leterrier, trata-se de um projeto de grande escala, de ficção científica com contornos de horror, pensado para o circuito global.

No elenco, Wagner divide a cena com Greta Lee. É o Wagner de vitrine internacional, inserido no cinema de estúdio, dialogando com gêneros populares e com uma lógica industrial clara. Não é um filme “menor” dentro de sua trajetória; é a prova de que ele ocupa hoje um espaço raro: o de ator autoral que também é nome de mercado.

Também em pós-produção está The Last Day, no qual interpreta um personagem chamado Peter. O projeto mantém perfil mais reservado, mas aponta para um registro contido e dramático, com potencial de circuito de festivais antes do lançamento comercial. (Até o momento, os detalhes de elenco além de Wagner não foram amplamente divulgados.)

É o outro polo da sua fase atual: menos espetáculo, mais densidade emocional. A coexistência desses dois filmes — um de escala global, outro de perfil mais intimista — já diz muito sobre a maneira como Wagner organiza sua carreira: não por categorias de prestígio, mas por equilíbrio de linguagem e impacto.

Na outra ponta da linha do tempo está Last Night at the Lobster, em pré-produção, e talvez o projeto mais significativo em termos de identidade artística. Aqui, Wagner não apenas atua: ele dirige e produz, assumindo controle criativo total.

A adaptação do romance de Stewart O’Nan, produzida pela Killer Films (Christine Vachon), é um drama sobre trabalho, esgotamento e dignidade, um último turno antes do fechamento de um restaurante. O elenco inclui suas duas co-estrelas em séreis da Apple TV Plus, Elizabeth Moss e Brian Tyree Henry, o que reforça o caráter de projeto autoral em construção.

Não há espetáculo, não há pirotecnia: há humanidade sob pressão. É um gesto claro de maturidade: usar o capital simbólico conquistado para viabilizar um cinema de observação, político na forma e no tema, sem slogans.

Também em pré-produção está Angicos, projeto brasileiro cujo título carrega peso histórico. A referência ao episódio que marcou a morte de Lampião sugere um filme de memória, poder e violência de Estado: um território que Wagner conhece e, mais do que isso, escolhe habitar.

Até agora, o elenco completo não foi divulgado publicamente, mas a presença de Moura sinaliza um projeto de ambição artística e densidade política. Depois de O Agente Secreto, o retorno a uma narrativa ligada à história brasileira não soa como acaso, mas como coerência: não se trata de “voltar às origens”, e sim de reafirmar um eixo.

Por fim, Say Her Name, também em pré-produção, amplia esse mesmo compromisso para um contexto internacional. O título, carregado de significado dentro dos movimentos por justiça racial nos Estados Unidos, aponta para um projeto de forte densidade social.

Aqui ele trabalha com Alicia Vikander, Victoria Pedretti, Sinclair Daniel, Ezra Barnes e Conrad Ricamora. O enquadramento do projeto o insere com precisão na linha de trabalhos que interrogam violência, trauma coletivo e responsabilidade institucional, temas que atravessam a filmografia recente de Wagner com consistência rara.

O que une esses cinco projetos não é o gênero, a escala ou o mercado, mas uma escolha de fundo: não se afastar do trabalho enquanto o mundo o aplaude.

Até março, ele estará nos holofotes, fazendo história como o primeiro ator brasileiro a vencer em Cannes e o Golden Globes, e, ao mesmo tempo, em sets, salas de montagem, reuniões de pré-produção. Prêmios e campanhas constroem a narrativa pública; os filmes constroem a trajetória real.

Wagner Moura atravessa um daqueles momentos em que a carreira poderia se tornar confortável. Ele escolhe o oposto. Entre o espetáculo da consagração e a disciplina da criação, fica claro qual dos dois realmente o define.

COMPORTAMENTO

Saúde e bem-estar serão as prioridades da população para este ano

Levantamento realizado em dezembro de 2025 mostra que 72% dos brasileiros elegem a saúde e o bem-estar como prioridades para 2026; 41% planejam viajar mais de uma vez, 57% querem aumento de renda e 35% planejam reformar a casa

12/01/2026 09h30

Compartilhar

Pixabay

Continue Lendo...

O Brasil encerrou 2025 com o olhar fixo no horizonte da superação. Após um ano classificado como “desafiador” por 13% da população, o sentimento que impera para a virada de ciclo é de reconstrução.

Diferente de períodos anteriores, o brasileiro entra em 2026 com um planejamento pragmático: o foco saiu das grandes promessas externas e voltou-se para o controle individual, em que o autocuidado e a qualificação profissional aparecem como as principais ferramentas para garantir um ano “melhor” (11%) e com “esperança” (11%).

É o que aponta o novo levantamento do Hibou, instituto especializado em monitoramento e “insights” de consumo, que ouviu 1.501 pessoas em todo o País para traçar o DNA das expectativas nacionais.

SAÚDE E AMOR

A busca por uma vida mais equilibrada é o grande motor deste ano. Sessenta e oito por cento dos brasileiros afirmam que vão exercitar corpo e mente em busca de qualidade de vida, enquanto 72% pretendem manter atividades físicas regulares como principal forma de lazer.

O desejo de emagrecer (45%) e manter o amor que possui (31%) também figuram no topo da lista de resoluções. Para 17%, o ano será marcado pelo maior consumo de produtos orgânicos e 25% planejam se engajar em atividades sociais.

O MUNDO E A CASA

Mesmo com o orçamento vigiado, o lazer é inegociável. Para o brasileiro, viajar é sinônimo de “libertação” (10%) e “descanso” (6%). Quarenta e um por cento planejam realizar várias viagens ao longo do ano e 18% pretendem viajar em vários fins de semana.

O destino internacional é o sonho de 47%, seguido pela tranquilidade das praias desertas (41%) e o charme das cidades históricas (38%). Dentro de casa, o otimismo se traduz em melhorias: 35% querem reformar o lar e 21% já planejam essa reforma para os próximos 18 meses.

“O brasileiro resgatou a viagem como uma necessidade básica de saúde mental. Após anos de incertezas, o planejamento para 2026 mostra que o lazer não é mais visto como gasto supérfluo, mas como o combustível para a resiliência. O foco agora é viver o presente, seja descobrindo novos destinos ou melhorando o conforto do próprio lar”, analisa a publicitária Ligia Mello.

SEM COPA

O cotidiano deste ano será marcado pela convivência familiar. No verão, 30% sentem-se mais dispostos e 42% querem sair para se divertir. Entre os 16% que têm filhos, a estratégia para as férias é caseira: 52% farão atividades em casa e 44% em parques abertos.

O momento econômico do País mostra que 90% dos brasileiros não pretendem viajar para a Copa do Mundo da Fifa. No consumo de bens duráveis, o foco se mantém em carros (28%) e imóveis (23%), mostrando que, mesmo sob pressão, o brasileiro não desiste de consolidar seu patrimônio.

FORMAÇÃO E TRABALHO

No campo do trabalho, a qualificação é a estratégia para driblar a crise. Para enfrentar um mercado competitivo, 28% dos brasileiros pretendem estudar on-line e 21% querem finalizar cursos como idiomas, pós ou graduação.

O empreendedorismo e a gestão também ganham força, com 17% buscando cursos para gerir melhor negócios e equipes. Além disso, 19% estão abertos a novos desafios e pretendem mudar de área de atuação, enquanto 11% estão ativamente procurando emprego.

DÍVIDAS

Apesar do entusiasmo pessoal, a realidade financeira impõe um freio severo. O desejo número um para este ano é “ganhar mais dinheiro” (57%), uma necessidade urgente para os 39% que começam o ano endividados. 

O perfil da dívida é alarmante: 30% devem mais de R$ 15 mil e 21% possuem débitos entre R$ 5 mil e R$ 15 mil.

Por outro lado, 49% conseguem manter as contas em dia e apenas 12% iniciam o ano com dinheiro sobrando. Para equilibrar as contas, 48% planejam economizar tudo o que podem e 44% buscarão promoções.

“Enquanto o brasileiro se sente capaz de cuidar da própria saúde e estudar, ele olha para o País com apreensão. O pessimismo com a economia obriga o consumidor a adotar um comportamento de ‘caçador de ofertas’, onde cupons (19%) e compras planejadas são as regras para manter os planos de consumo vivos”, explica Ligia Mello.

SEGURANÇA E CLIMA

Ao olhar para fora de casa, o otimismo diminui drasticamente. Apenas 25% acreditam em melhora na economia, contra 50% que preveem piora. 

O cenário ambiental também assusta: 48% acham que o meio ambiente vai piorar em 2026. A segurança pública é outra ferida aberta, com 45% esperando um agravamento da situação.

Na educação e saúde, a sensação majoritária é de estagnação, com 43% e 47%, respectivamente, acreditando que tudo permanecerá igual.

METODOLOGIA

A pesquisa do Instituto Hibou, que recebeu o nome de Expectativas 2026, foi realizada entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2025.

O levantamento contou com uma amostra de 1.501 participantes que responderam os questionários. Os respondentes têm mais de 18 anos, pertencem às classes ABCDE e colaboraram via painel digital, cobrindo todo o território nacional. A margem de erro é de 2,5%.

Assine o Correio do Estado

BRASIL NAS TELONAS

Com 2 Globos de Ouro, 'O Agente Secreto' têm sessões até quarta (14) em Campo Grande

Filme de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura no elenco será exibido entre hoje (12) e quarta (14), sempre às 19h10

12/01/2026 09h06

Compartilhar

Reprodução/Globo de Ouro

Continue Lendo...

Filme premiado com dois globos de ouro durante a 83ª edição realizada ontem (11) em Los Angeles, de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura no elenco, "O Agente Secreto" têm sessões diárias agendadas até a próxima quarta-feira (14) no cinema disponível para o público campo-grandense. 

Depois de Fernanda Torres conquistar o Globo de Ouro de Melhor Atriz pela performance em "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles, que levou ainda o Oscar de Melhor Filme Internacional, Wagner Moura foi escolhido ontem (11) como o melhor ator em filme de drama. 

Além disso, "O Agente Secreto" bateu candidatos importantes, como o norueguês "Valor Sentimental", de Joachim Trier, e "Foi Apenas um Acidente", de Jafar Panahi, trazendo para o Brasil a estatueta de melhor filme em língua não inglesa no Globo de Ouro.

Mais quente do que nunca entre a votação para os indicados ao Oscar 2026, o filme brasileiro ambientado num Brasil de 1977, em pleno período da ditadura militar, ainda está disponível nas telonas inclusive em Campo Grande. 

Das três grandes redes na Cidade Morena, apenas o Cinemark que fica localizado no Shopping Campo Grande traz "O Agente Secreto" ainda em cartaz (CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A PÁGINA DO FILME), com sessões entre hoje (12) e quarta (14)

Seja nesta segunda (12), terça (13) ou na quarta-feira (14) o horário da única sessão que acontece diariamente, por menos de quarenta reais, é o mesmo: às 19h10 (pelo fuso de Mato Grosso do Sul). 

'O Agente Secreto'

Conforme a sinopse da obra, o filme que acompanha o professor especializado em tecnologia Marcelo na sua fuga do próprio passado violento, em um Brasil de 77, se passa na capital de Pernambuco, Recife. 

Em plena semana de Carnaval, Marcelo pecebe que só atraiu o caos do qual sempre buscava fugir e, para piorar, passa a ser até mesmo espionado pelos seus vizinhos. 

Importante lembrar que essa obraz traz a classificação indicativa para maiores de 16 anos, pois podem possuir cenas com violência, linguagem imprópria e conteúdo sexual. 

"O Agente Secreto", lançado no Brasil em 06 de novembro de 2025, teve participação de destaque no Festival de Cannes, já que o thriller político recebeu dois prêmios na Riviera Francesa: Melhor Ator, concedido a Wagner Moura, e Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho. 

Essa recepção do filme em Cannes impulsionou sua circulação internacional e fortaleceu sua posição na temporada de premiações.

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio

3

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)
Economia

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2958, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2958, sábado (10/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026