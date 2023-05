Drones povoam os céus das fazendas

Quem foi ao Agrishow deve ter ficado impressionado com as possibilidades da era digital, novos sensores remotos embarcados em satélites, nano satélites, drones, máquinas autônomas, tinha de tudo lá pra monitorar áreas agrícolas de forma cada vez mais precisa e rápida.

Os drones hoje permitem pulverização localizada por meio de georreferenciamento é possível você ter que tentar o local exato da infestação da praga e fazer a aplicação.



Antigamente o produtor tinha que fazer a pulverização na área total, ele não sabia a extensão do foco, da praga ou da doença.

Hoje ele solta o drone com GPS, faz a pulverização e liquida o problema com economia de defensivo

meio ambiente agradece, os drones povoaram os céus da Agrishow mas os destaque dessa vigésima oitava versão foi o monitoramento das máquinas agrícolas a distância, painéis e controle remoto dentro das concessionárias permite hoje monitorar as máquinas.

Se houver algum problema acenda um sinal de alerta.

A New Holland apresentou na Agrishow serviços conectados, uma solução oferecida pela central de inteligência os clientes podem personalizar o serviço de acordo com a sua necessidade e terão acesso ao monitoramento da frota, suporte remoto via aplicativo, treinamento pra máquinas e equipamentos de agricultura de precisão, presenciais ou online, calibração e regulagem das máquinas.



O objetivo dessa central de inteligência é aumentar a disponibilidade da máquina em campo, evitando problemas que poderiam ocorrer se a máquina não estivesse conectada e sendo acompanhada o envio dos alertas e dados gerados em campo fornece informação sobre a saúde e a performance de cada máquina, que ajuda o produtor rural e o especialista da central de inteligência na rápida tomada de decisão.



Quem explica isso é Flávio Mazetto, diretor de marketing de produto da New Holland para América Latina. Falando na Agrishow, né? E da possibilidade aí desses dessa tecnologia digital para o produtor rural, né

todo esse mundo digital que já está à disposição dos produtores permite prever com precisão, tempo, controlar as condições de plantio, de colheita e muito mais, né?

Consertar máquinas à distância, são inúmeras possibilidades, mas há uma limitação, né? A conectividade. Sem ela, nada funciona. Hoje em dia, setenta por cento das propriedades agrícolas no país ainda não têm acesso à internet sem acesso de nada adianta se você tem um trator de última geração, uma colheitadeira com um monte de computador a bordo.

A conectar agro auxiliou a promover a conectividade via banda larga 4G pra mais de quatro vírgula quatro milhões de hectares de áreas rurais e remotas no Brasil, beneficiando cerca de um vírgula um milhão de pessoas, noventa mil propriedades rurais cobertas, quinhentos e vinte e cinco cidades, treze estados

sessenta e cinco unidades básicas de saúde e duzentos e vinte e uma escolas públicas em áreas rurais.

O objetivo é a solução de conectividade aberta, simples e acessível através do 4GLTE, na frequência de seticentos megahertz.



Associação Conectar AGO foi responsável pela cobertura de mais de vinte e dois vírgula dois milhões de hectares e soluções de internet das coisas, que é necessário pra você conectar máquinas e sensores

ferramentas importantes para o desenvolvimento do agronegócio, podendo ampliar em mais de quarenta por cento cobertura em relação ao uso dos smartphones, além de você consumir menos baterias.

E a Agrishow tem seu campeão. A Massey Ferguson foi a grande vencedora do prêmio ator do ano dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro. Com o MF8S esse mesmo modelo foi escolhido na categoria tratores acima de duzentos CV, a marca também ganhou entre as máquinas até cem CVs com seus tratores EMF quatro, sete, zero, zero, cabinado pelo segundo ano consecutivo.



O MF8S dois meia cinco é equipado com motor AGCO de sete vírgula quatro litros e seis cilindros, o mais inovador em tecnologia de motores ele atinge potência máxima, mesmo em rotações baixas, como a mil e quinhentas RPM, oferecendo excelente economia e uma operação silenciosa.

A nova transmissão automática proporciona uma operação fácil e eficiente, com um total de vinte e oito velocidades à frente e vinte e oito AE em quatro grupos e sete marchas ininterruptas.

O design é exclusivo, o trator tem vinte e quatro centímetros de espaço entre a cabine e o motor isolando o ambiente interno de ruídos, calor, vibrações indesejáveis. Com ruídos, níveis de ruídos apenas sessenta e oito decibéis é uma das cabines mais silenciosas do mercado além de mais confectável, com um volume interior de três vírgula quatro metros cúbicos.

O MF4, sete, zero, sete, cabinado, foi projetado para ampliar o rendimento e a cidade de Campos equipado com motor AGCO power um motor com gerenciamento eletrônico turbo e intercooler promove uma queima inteligente que proporciona uma economia de até dez por cento combustível por hectare.



Outro ponto positivo desse trator cabinado é a versatilidade de sua transmissão doze por doze, a única do mercado nessa categoria segundo os fabricantes reversão mecânica ou eletro-hidráulica a transmissão é a mais moderna e possui ótima geração, custo benefício.