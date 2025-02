Indicador do Boi datagro já monitora mais de 60% do abate brasileiro - Reprodução IA

A Datagro, consultoria agrícola com atuação em mais de 50 países, realiza pelo segundo ano consecutivo a comitiva do Indicador do Boi Datagro. A iniciativa, que percorrerá nove estados brasileiros, reforça a transparência e a confiabilidade no monitoramento do mercado pecuário nacional.

Novo Índice Oficial da B3

Em fevereiro, o Indicador do Boi Datagro passou a ser o índice oficial de referência para a liquidação de contratos futuros de pecuária na B3, a Bolsa do Brasil. A mudança, anunciada ao mercado em novembro do ano passado, fortalece o papel da ferramenta como referência para pecuaristas e investidores.

A comitiva deste ano conta com o apoio da Nova Futura Investimentos e da Nutron Cargill, além da parceria com a B3. Segundo João Otávio Figueiredo, responsável pelo setor de pecuária da Datagro, a jornada do Indicador do Boi reforça o compromisso da consultoria com princípios como auditoria de dados, coleta segura e distribuição transparente.

Monitoramento Atinge Mais de 60% do Abate Nacional

Criado em 2019, o Indicador do Boi Datagro já acompanha mais de 60% do abate nacional. O percentual é alcançado por meio da coleta de dados de mais de 5 mil pecuaristas, abrangendo 1.300 municípios e 120 plantas frigoríficas.

O aplicativo da Datagro, ferramenta essencial para a coleta e análise dessas informações, conta atualmente com mais de 9 mil usuários cadastrados.

Crescimento dos Contratos Futuros

A integração do Indicador do Boi com a B3 fortalece o mercado de contratos futuros da pecuária.

De acordo com Maria Marielle Brugnari, responsável pelos produtos de commodities da B3, o volume de negócios na área tem crescido desde 2018, sendo que quase metade dos investidores são pessoas físicas.

"O mercado pecuário tem um enorme potencial de expansão, e vemos um espaço significativo para aumentar ainda mais a participação dos pecuaristas e investidores no setor", destaca Brugnari.

Percurso da Comitiva Pelo Brasil

Nos próximos meses, a Datagro e a B3 percorrerão mais de 9 mil quilômetros, promovendo visitas a fazendas, indústrias frigoríficas, jantares e encontros com pecuaristas.

O roteiro teve início em Presidente Prudente (SP), com a primeira parada em janeiro.

Em seguida, a comitiva passará pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Rondônia, Goiás, Bahia e Pará.

Em 2024, a iniciativa já percorreu mais de 50 propriedades e visitou 15 indústrias frigoríficas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil.

O projeto reforça a importância da transparência e da modernização do setor pecuário, consolidando o Indicador do Boi Datagro como referência essencial para produtores e investidores do segmento.