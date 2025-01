Mercado do Boi Gordo em MS: Alta nas cotações e impactos climáticos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O mercado do boi gordo em Mato Grosso do Sul apresentou movimentação significativa na última semana, com oscilações que refletem tanto as condições climáticas quanto as dinâmicas comerciais.

Na segunda e terça-feira, as cotações registraram alta, atingindo valores entre R$ 310 e R$ 315 por arroba. Contudo, com o avanço da semana e o ajuste das escalas de abate pelos frigoríficos, os preços apresentaram estabilidade.

Vale destacar que o Boi China não registrou ágio, evidenciando um mercado com menor interesse de compradores devido ao ritmo lento do escoamento de carne.

Pressões Regionais e Impactos Climáticos

A região sul do estado tem sofrido maior pressão de vendas em comparação com outras áreas pecuárias. Esse cenário se repete nos estados vizinhos, como Paraná e Rio Grande do Sul, devido à falta de chuvas, clima seco e ataques de pragas, como lagartas e cigarrinhas, que afetam as pastagens.

Mercado de Reposição em Queda

O mercado de reposição também foi impactado, registrando um volume de negócios reduzido. A principal causa segue sendo a escassez de chuvas, que desestimula os compradores. Todas as categorias de bovinos para reposição apresentaram queda nos preços:

Garrote: redução de 8%.

Bezerro: queda de 6%.

Desmama: baixa de 4,7%.

Boi magro: decréscimo de 2,2%.

Nas fêmeas, a cotação da novilha caiu 5%, a desmama bezerra reduziu 2,3% e a bezerra de ano registrou queda de 2,2%, enquanto a vaca boiadeira permaneceu estável.

Relação de Troca e Impactos Econômicos

Com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, é possível adquirir 2,24 bezerros de desmama, 2 bezerros de ano, 1,7 garrote ou 1,5 boi magro. Entretanto, na comparação mês a mês, a relação de troca piorou para recriadores, especialmente nas categorias de boi magro e garrote.

A conjuntura atual reflete a combinação de fatores climáticos adversos e desafios comerciais, exigindo estratégias cautelosas por parte dos pecuaristas para mitigar os impactos no setor.

Bons negócios e até a próxima!