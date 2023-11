E quem tem medo? dos transgênicos durante muitos anos a biotecnologia foi demonizada como uma tecnologia que provoca danos ao meio ambiente e a saúde humana, a safra 2022 2023 de grãos, colhida esse ano, marcou 25 anos desde a data de aprovação do primeiro cultivo transgênico no Brasil e nesse período, a biotecnologia gerou uma receita adicional de R$143,5 Bilhões de reais ao setor agrícola repito, 143,5 bilhões. de reais ao setor agrícola, conforme estudo da COP Life Brasil em parceria com a consultoria Agroconsult, o valor foi calculado considerando o ganho de produtividade, o preço das commodities e a área plantada a cada ano desde a safra 1998/1999.

E até o momento pelo que se sabe, nenhuma pesquisa comprovou danos ao meio ambiente e à saúde manda provocada pelos transgênicos.

A FAMASUL informa que houve um atraso no plantio de soja nessa safra marcado pela falta de chuva na. região norte, com apenas 54% da área plantada até o dia 3 de novembro de comparação com 78%.

No mesmo período do ano passado está bem atrasado, esse atraso pode ter várias implicações segundo a FAMASUL, incluindo a possibilidade de impactar a janela de plantio do milho de segunda a safra.

Embora atraso no plantio da soja possa ter impacto ainda há um potencial para uma safra de milho bem sucedida.

Historicamente plantio se encerra na primeira semana de dezembro o plantio da soja para minimizar o impacto negativo desse atraso no plantio os produtores devem estar atentos ao monitoramento das condições climáticas e realizar ajustes nas estratégias, esses detalhes devem ser ajustados porque minimizam o impacto negativo do atraso, são informações da Famasul.

