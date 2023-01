Oferta cresce e derruba preços do mercado de reposição do MS

Podcast Correio Rural

Vamos conhecer os currículos do pessoal que tomou posse no último dia primeiro vinculado a questão da agricultura e da pecuária.

Primeiro o ministro da agricultura, pecuária e abastecimento é o Carlos Fávaro nascido em dezenove e dez de mil novecentos e sessenta e nove, profissão agropecuarista formado em tecnologia em gestão pública ele é nascido em Bela Vista do Paraíso, ele é paranaense é representante Mato Grosso no Senado desde abril de dois mil e vinte.

Antes disso ele foi vice-governador de Mato Grosso entre janeiro de dois mil e quinze e abril de dois mil e dezoito na gestão de Pedro Taques em abril de dois mil e dezesseis foi nomeado secretário de estado de meio ambiente de Mato Grosso e ocupou esse cargo até dezembro de dois mil e dezessete nas eleições de dois mil e dezoito disputou uma das vagas no Senado, mas não conseguiu se eleger.

Em dois mil e dezenove foi nomeado chefe do escritório de representação de Mato Grosso em Brasília.

Em abril de dois mil e vinte depois da cassação do mandato da senadora Selma Arruda pelo Tribunal Superior eleitoral ele tomou posse do mandato como senador da república substituto na eleição suplementar foi o candidato mais votado no Senado foi membro do titular das comissões de meio ambiente, agricultura e reforma agrária e desenvolvimento regional e turismo.

Em novembro de dois mil e vinte e dois foi nomeado pelo vice-presidente da república eleito Geraldo Alckmin coordenador do grupo técnico do trabalho da agricultura, pecuária e abastecimento do gabinete de transição.

Atualmente ele cursa graduação de tecnologia em gestão pública no centro universitário da grande Dourados.



O Ministério da Agricultura foi desmembrado, né? Como a gente sabe foi desmembrado em Ministério da Agricultura e abastecimento e agropecuária, né vai ser o ministro e tem mais dois ministérios o Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar e o Ministério da Pesca.

No Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar ele será comandado pelo Paulo Teixeira que é do PT.

Nascido em cinco de maio de mil novecentos e sessenta e um. Ele é professor e advogado.



É formado em direito pela Universidade de São Paulo e tem mestrado em direito constitucional também pela Universidade de São Paulo.



Ele é irmão do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira e durante a transição do governo participou do grupo técnico de justiça e segurança pública, quer dizer, ele não é bem da área, né? Foi eleito deputado estadual paulista em mil novecentos e noventa e quatro e em mil novecentos e noventa e oito exerceu os cargos de secretário municipal de habitação e desenvolvimento urbano do município de São Paulo entre dois mil e um e dois mil e quatro e diretor presidente da companhia metropolitana de habitação de São Paulo a COHAB.



Em dois mil e quatro ele foi eleito vereador da cidade de São Paulo e desde dois mil e sete exerce o mandato de deputado federal pelo Estado de São Paulo, eleito em dois mil e seis, dois mil e dez, dois mil e quatorze, dois mil e dezoito na Câmara dos Deputados foi líder do PT em dois mil e onze foi reeleito em dois mil e vinte e dois com cento e vinte e dois vírgula oito mil votos é autor da PL que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos transformada na lei doze mil setecentos e trinta e sete, dois mil e doze.

Quer dizer, não é um quadro meio do da agricultura, né? Ele é um quadro do partido que vai comandar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar a partir desse ano.



E terminando aí os currículos do pessoal que vai ocupar cargos ministérios que tem a ver com a agricultura e a agropecuária no governo Lula nós temos o ministro da pesca e da aquicultura.

O André de Paula do PSD Pernambuco. Nascido em vinte e dois do sete de mil novecentos e sessenta e um. Advogado também, não é um quadro que entende aí de aquicultura e de pesca, né?

O André Carlos Alves de Paula Filho ele é deputado federal desde mil novecentos e noventa e nove

né? Foi vereador do Recife de mil novecentos e oitenta e nove era mil novecentos e noventa e um e deputado estadual de mil novecentos e noventa e um a mil novecentos e noventa e nove é formado em direito pela Universidade Federal de Pernambuco foi secretário estadual de produção rural, isso né?

E reforma agrária das cidades, é presidente do diretório estadual do seu partido antes do PSD foi do PSL.

Em dois mil e vinte e dois disputou o senado por Pernambuco, na chapa da candidata ao governo Marília Arraes, do Solidariedade, que acabou derrotada no segundo turno.

Ele é próximo do presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, que avalizou sua indicação pro primeiro escalão do governo Lula.