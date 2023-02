Prejuízos e benefícios do La ñina

Pelo terceiro ano consecutivo o La Ninã visitou o verão brasileiro. A avaliação da equipe da revista Hortifruti Brasil publicação do CEPEA Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da ESALQ USA e que indica que hortifrútis foram beneficiados e outros tiveram prejuízos por conta do do fenômeno climático. O La Nini interfere no clima com mais indecisa mais intensidade nos extremos do país.



Resultado em excesso de chuva no Nordeste baixo volume de especifitação por tempo seco no sul como a gente viu nessa safra um grande volume de chuva no Nordeste danificou a produção de frutas principalmente

aquela voltada a exportação.

Já no sul do Brasil, o tempo mais seco acabou beneficiando a produção de batata e de tomate principalmente no Rio Grande do Sul.

O sudeste registrou nesse verão dois mil e vinte e dois e dois mil e vinte e três chuvas acima da média por conta da passagem de umidade pela porção central do Brasil conforme indicações da Rural Clima.



Tudo indica que o La Ninã perderá a força em março e o clima deverá se normalizar entre outono e o inverno de dois mil e vinte e três. Já no segundo semestre há indícios que o El Ninho volta ao Brasil que resulta em clima contrário ao observado atualmente, ou seja, chuvas escassas no Nordeste e acima da média no Sul.

Clima quente e úmido é sinal de perigo pro futuro sugericultor eh brasileiro é uma condição favorável pra ocorrência de ferrugem asiática do doença causada por um fungo que pode reduzir a produção de soja em até noventa por cento o consórcio anti-ferrugem de Mato Grosso do Sul contabilizou treze ocorrências do Patógeno distribuídas nos seguintes municípios Amambaí um Aral Moreira um Bonito um Caarapó dois Chapadão do Sul dois, Dourados um e Ivinhema um, Laguna, Carapã um, Maracaju um e Sidrolândia dois.

Segundo o presidente da associação de produtores de soja de Mato Grosso do Sul o André Dobache a doença num é uma novidade pro produtor de soja, que ano a ano vem melhorando a tecnologia e os manejos em sua fazenda.

Pra evitar os danos causados pelo fungo. Contudo, sempre é válido alertarmos, dizerem quanto a necessidade de monitoramento e práticas assertivas para um controle eficiente.

Dobachi explica ainda que as boas práticas para o enfrentamento da ferrugem iniciam na entressafra

com controle de plantas voluntárias no vazio sanitário.

A semeadura antecipada quando permitida pelas condições climáticas é uma boa alternativa pra reduzir os riscos já que a presença do patógeno aumenta conforme o andamento dos do ciclo de cultivo.

Em janeiro o Brasil exportou cento e oitenta e três vírgula oitocentos e dezessete mil toneladas de carne bovina in natura e industrializada, um aumento de dezessete por cento em comparação com o mesmo mês de dois mil e vinte e dois.

A receita dos exportadores foi de oitocentos e cinquenta e um ele a dois milhões de dólares

alta de sete por cento na mesma comparação janeiro a janeiro.

A informação é da Associação Brasileira de Frigoríficos, a ABRAFRIGO no total cinquenta e cinco países aumentaram suas importações enquanto que outros sessenta e quatro reduziram a demanda pelo produto brasileiro.

A China manteve-se na liderança como principal destino.

Segundo a ABRAFIGO, o país asiático respondeu por cinquenta e sete por cento o volume total, tendo comprado cem mil toneladas de carne bovina nem ter quatrocentos e oitenta e cinco vírgula três milhões de dólares.



Aí no segundo lugar no ranking das exportações brasileira fica nos Estados Unidos.

Em janeiro de dois mil e vinte e três a receita foi de setenta e nove vírgula sete milhões menos dezoito por cento para uma movimentação de quinze vírgula quinze mil duzentos e noventa e seis toneladas, menos onze por cento.

Terceiro lugar parece o Chile teve uma receita aí de que nos deu uma receita de vinte e seis vírgula um milhões em dois mil e vinte e três.

E o volume aí de cinco mil setecentos e trinta e três toneladas.



Aí quarto maior importador foi Hong Kong, quinta posição ficou Egito e são essas, agora o que aconteceu esse mês de janeiro? Os preços foram mais baixos apesar do aumento da receita no primeiro mês do ano

a Abrafrigo está aqui em seu comunicado que o preço médio da carne bovina exportada pelo Brasil foi mais baixo em comparação com o mesmo do ano passado.

Caiu de cinco mil e sessenta e nove dólares por tonelada para cento e sessenta e, cinco mil e sessenta e nove reais por tonelada para quatro mil seiscentos e trinta porta, uma desvalorização de oito vírgula seis por cento

