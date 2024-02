Produtor francês quer mais protecionismo

PODCAST CORREIO RURAL

Vamos falar sobre cana-de-açúcar a produtividade média da cana cresceu 15 t por hectare no acumulado de de abril a novembro, no centro sul, o rendimento médio subiu de 73,2 Ton/ Hectare em 2022/2023 para 88,1 t por hectare nessa safra, segundo o centro de tecnologia Canavieira o CTC.

No acumulado de abril a novembro a média da produtividade dos canaviais do centro sul é cresceu 20,4% em relação a igual período da safra anterior para 88,1 t por hectare superando então em 15 t por hectare o índice de 2022/2023.

No mês de novembro, a produtividade cresceu 11,4% nessa safra em relação anterior alcançando 78,6 t por hectare, segundo o CTC mas a qualidade da matéria-prima caiu no mês de novembro em praticamente toda a região centro-sul exceção de Goiás e Mato Grosso do Sul, as possíveis razões para essa queda são atrasos da colheita e o aumento das chuvas.

Uma pesquisa feita pelo pessoal da USP, pelo pessoal de Geociências da USP, mostra que o Brasil usa muito pouco as caixas d`águas do subsolo.

Somente 18% da população brasileira moram em cidades abastecidas por água subterrânea em tempos de mudanças climáticas, as águas subterrâneas são estratégicas para evitar crises de abastecimento que são vetores da fome e da pobreza.

Dados da ONU indicam que, até 2030, o planeta registrará um déficit de 40% de água e bem antes disso, em 2025, devido à crise climática e o mau uso da água 2/3 da população mundial, sofrerão escassez hídrica.

Como nós dissemos, somente 18% da população brasileira moram em cidades abastecidas por águas subterrâneas a causa da gente não utilizar mais é a falta de conhecimento dos próprios técnicos, que acham esses recursos pequenos e pobres segundo o Ricardo Hirata, professor do instituto de Geociências da Universidade de São Paulo que falou sobre isso durante um recente evento da fapesp.

Ciclo Fapesp de inovação 2023, cerca de 65% do abastecimento de água na Europa provém de Fontes subterrâneas, chegando a 75% na Alemanha e 100% na Dinamarca. As águas subterrâneas somam 97% de toda a Água Doce líquida do planeta.

