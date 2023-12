Os problemas climáticos fizeram os analistas reduzirem as suas previsões da safra de soja.

Com área de 45,1 milhões de hectares a estimativa inicial da compania nacional de abastecimento.

Era de 162 milhões de toneladas agora as apostas giram em torno de 155 milhões de toneladas.

E talvez, na pior das hipóteses se dezembro, continuar seco 150 milhões de toneladas na safra 2022/2023. A produção de soja alcançou o recorde de 154,6 milhões de toneladas.

As chuvas irregulares em novembro, com volumes abaixo do normal e temperaturas elevadíssimas em várias regiões produtoras do centro-oeste justificam o pessimismo.

O atraso do plantio da soja em algumas regiões do centro-oeste, principalmente Mato Grosso vai ter impacto na safra de inverno do milho, segundo consultores uma semana de janela de plantio de soja representa 15% de potencial de produção de milho exemplo: o milho que é plantado no dia 10 de janeiro tem potencial para produzir 15% a mais do cereal que você planta no dia 17 de janeiro o milho plantado no dia 17 de janeiro pode render. 15% a mais do que o plantado em 24 de janeiro e assim por diante.

A Stonex reduziu sua previsão para safra de inverno de milho para 97,3 milhões de toneladas em Mato Grosso, queda de 1,6%? Em comparação com o relatório de novembro a safra total do milho é estimado pela consultoria em 126,0 milões de toneladas.

Cerca de 2 Milhões a menos que o divulgado no mês passado em 2022/2023, o Brasil colheu 139,2 milhões de toneladas de milho.

